Las 10 series que están en la conversación de los tuiteros este día

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las series más mencionadas en Twitter este día:

1. La monja guerrera

Menciones: 51,103

Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.

2. Miércoles

Menciones: 10,761

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos —y enemigos— en la Academia Nunca Más.

3. Cazadores de sombras

Menciones: 10,478

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

4. The Last of Us

Menciones: 6,085

Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar. Los humanos infectados se han convertido en horripilantes monstruos que vagan sin control y los supervivientes se matan por comida y protección. Joel, cuyas circunstancias personales le han convertido en un violento superviviente, es contratado para sacar de una zona militar de cuarentena a Ellie, una chica de catorce años que es la única esperanza para la humanidad. Esta simple tarea se transformará en un brutal viaje a través de Estados Unidos.

5. La Casa del Dragón

Menciones: 5,713

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

6. The White Lotus

Menciones: 4,154

Siga las hazañas de varios huéspedes y empleados en un exclusivo resort tropical durante el lapso de una semana. Cada día que pasa surge una complejidad más oscura para estos viajeros perfectos, los empleados alegres del hotel y el lugar idílico en sí.

7. Euphoria

Menciones: 3,906

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

8. Amigos pasajeros

Menciones: 3,821

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

9. Gossip Girl

Menciones: 3,165

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

10. Jugando con fuego

Menciones: 2,714

Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.

Los trends, la clave de éxito de Twitter

Imagen de ilustración del logo de Twitter.(REUTERS/Dado Ruvicl)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Los títulos más comentados del 2021

‘Space Jam: A New Legacy’ fue una de las películas con más menciones en Twitter. (Foto: Instagram @spacejammovie).

En el 2021 fueron diversas las producciones que fueron las más tuiteadas en el mundo, pero fue sorpresivo que el show de telerrealidad Big Brother Brasil fuera lo más hablado.

En segundo lugar se ubicó el anime Jujutsu Kaizen, seguido por el K-drama, Squid Game, que cambió la percepción que muchos tenían sobre las series surcoreanas, volviéndose a su vez la serie más vista de Netflix.

En el cuarto lugar quedó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; mientras que en el quinto estuvo la serie de Disney+, Wandavision. En el sexto peldaño nuevamente una producción brasileña, esta vez A Fazenda 13.

En el séptimo lugar se quedó el anime Tokyo Revengers y para completar el top 10 le siguieron In The Soop, Sen Call KapMI y Pui Pui Molcar.

Por otro lado, en el listado de las películas más comentadas en el 2021 estuvieron: Pantera negra, Godzilla vs. Kong, La liga de la justicia de Zack Snyder, El escuadrón suicida, Spider-Man: Sin camino a casa, Space Jam: un nuevo legado, Viuda negra, Duna, Mortal kombat y Shrek.

