Estos podcast encabezan la lista de los más escuchados en Apple Uruguay

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público uruguayo, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Uruguay.

1. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por @psi.mammoliti |

2. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Ley de atracción |Somos Vibraciones.

Hablamos sobre la ley de atracción y como puedes aplicarla a tu vida, Empezamos este Podcast documentando Nuestra experiencia, cuando encontramos a esta gran Ley, La ley de Atracción.La importancia de tener una elevada vibración, para poder ser un gran Imán cósmico para atraer Nuestros deseos, siendo Nosotros Principales Agentes de Cambio, los co-creadores de Nuestra Realidad.Tocamos temas como la espiritualidad, crecimiento personal. Experimentando un estilo terrenal y espiritual de vida. Manifestando una realidad consciente siendo uno.Nelson y Maritza ( Tía y Sobrino)@somosvibraciones

5. Huberman Lab

The Huberman Lab Podcast discusses neuroscience: how our brain and its connections with the organs of our body controls our perceptions, our behaviors, and our health.We also discuss existing and emerging tools for measuring and changing how our nervous system works.Dr. Andrew Huberman is a tenured Professor of Neurobiology and Ophthalmology at Stanford School of Medicine. His laboratory studies neural regeneration, neuroplasticity, and brain states such as stress, focus, fear, and optimal performance.For more than 20 years, Dr. Huberman has consistently published original research..

6. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

7. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.

8. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas S. Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

9. Hot Girl Talks

Un café con las amigas, una sobremesa de esas en las que arregláis el mundo.. Una conversación cada semana sobre todo tipo de temas, pero de la que intentaremos salir sintiéndonos un poquito mejor. ¡Bienvenidas!🧚🏼🍸🤍 https://instagram.com/laiascastel?utm_medium=copy_link

10. Te vas a morir

Podcast sin filtros para cuestionarnos todo, filosofar, divertirnos y recordar que… ¡Te vas a morir!

