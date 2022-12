Enfermedad cardíaca congénita en adultos: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Las enfermedades cardíacas congénitas consisten en uno o más problemas en la estructura del corazón, que existen desde el nacimiento. “Congénito” significa que naces con la afección. Las enfermedades cardíacas congénitas en adultos y niños pueden cambiar la forma en que la sangre fluye por el corazón.

Existen muchos tipos diferentes de defectos cardíacos congénitos. Este artículo se centra en las enfermedades cardíacas congénitas en adultos.

Algunos tipos de enfermedades cardíacas congénitas pueden ser leves. Sin embargo, los defectos complejos pueden provocar complicaciones que ponen en riesgo la vida. No obstante, los avances en el diagnóstico y tratamiento siguen mejorando la supervivencia de aquellos que padecen enfermedades cardíacas congénitas.

Las personas con enfermedades cardíacas congénitas requieren atención médica de por vida. El tratamiento puede consistir en controles regulares (espera en observación), medicamentos o cirugía. Si eres adulto y padeces una enfermedad cardíaca congénita, pregúntale al proveedor de atención médica con qué frecuencia necesitas un control.

Síntomas



En algunas personas no se observan signos ni síntomas de enfermedades cardíacas congénitas hasta que llegan a la adultez. Es posible que los síntomas reaparezcan años después de tratar un defecto cardíaco congénito.

Los síntomas de enfermedades cardíacas congénitas comunes en los adultos incluyen lo siguiente:

Ritmo cardíaco irregular (arritmias)

Piel, labios y uñas de color azul (cianosis)

Falta de aire

Cansancio muy poco después de iniciar una actividad

Hinchazón del tejido o los órganos del cuerpo (edema)



Cuándo debes consultar a un médico

Si tienes síntomas que te preocupan, como dolor de pecho o falta de aire, solicita de inmediato atención médica de emergencia.Si tienes signos o síntomas de enfermedades cardíacas congénitas o si recibiste tratamiento por una anomalía cardíaca congénita durante la infancia, pide una cita con el proveedor de atención médica.

Factores de riesgo



Ciertos factores de riesgo ambientales y genéticos podrían desempeñar un papel en el desarrollo de las enfermedades cardíacas congénitas, entre otros:

Genética. Las enfermedades cardíacas congénitas aparentemente son hereditarias (se heredan de los familiares). Se asocia con muchos síndromes genéticos. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down suelen tener defectos cardíacos congénitos. Las pruebas genéticas pueden detectar el síndrome de Down y algunas otras afecciones genéticas mientras el bebé se encuentra en el útero materno.

Sarampión alemán (rubéola). Tener rubéola durante el embarazo puede afectar la forma en que se desarrolla el corazón del bebé dentro del útero.

Diabetes. Tener diabetes tipo 1 o tipo 2 durante el embarazo también puede afectar al desarrollo del corazón del bebé. La diabetes gestacional generalmente no aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas congénitas.

Medicamentos. Tomar ciertos medicamentos durante el embarazo puede causar enfermedades cardíacas congénitas y otros defectos de nacimiento. Entre los medicamentos vinculados a los defectos cardíacos se encuentran el litio para el trastorno bipolar y la isotretinoína (Claravis, Myorisan y otros), que se utilizan para tratar el acné. Informa siempre al proveedor de atención médica sobre los medicamentos que tomas.

Alcohol. El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de que el bebé tenga defectos cardíacos.

Fumar. Si fumas, deja de hacerlo. Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de defectos cardíacos congénitos en el bebé.

Diagnóstico



Para diagnosticar una enfermedad cardíaca congénita en adultos, el proveedor de atención médica te hará un examen físico y te escuchará el corazón con un estetoscopio. Te harán preguntas sobre los síntomas y los antecedentes médicos y familiares.

Se pueden hacer pruebas para controlar la salud del corazón y buscar la presencia de otras afecciones que puedan causar signos y síntomas similares.



Pruebas

Tratamiento

Entre las pruebas que se usan para diagnosticar o confirmar una enfermedad cardíaca congénita en adultos y niños, se incluyen las siguientes:Esta prueba indolora registra las señales eléctricas del corazón Un electrocardiograma puede indicar la velocidad con la que late el corazón Puede ayudar a identificar los latidos cardíacos irregulares (arritmias)Una radiografía de tórax permite observar cambios en el tamaño y la forma del corazón y los pulmonesUn pequeño sensor conectado al dedo puede estimar cuánto oxígeno hay en la sangreLas ondas sonoras (ecografía) generan imágenes del corazón en movimiento Un ecocardiograma permite observar el flujo sanguíneo por el corazón y las válvulas cardíacas También se pueden hacer ecocardiogramas mientras haces ejercicio, normalmente en una bicicleta o en una cinta de correrSi se requieren imágenes más detalladas del corazón, se puede hacer un ecocardiograma transesofágico En esta prueba, se guía una sonda flexible que contiene el transductor por la garganta y hasta dentro del tubo que conecta la boca con el estómago (esófago)Estas pruebas suelen consistir en caminar en una cinta o pedalear en una bicicleta fija mientras se controla el corazón mediante un electrocardiograma Las pruebas de esfuerzo ayudan a revelar la respuesta del corazón a la actividad físicaEstas pruebas generan imágenes del corazón y el tórax La tomografía computarizada del corazón (cardíaca) usa rayos X La resonancia magnética cardíaca usa un campo magnético y ondas de radio Para ambas pruebas, debes acostarte en una camilla que, por lo general, se desliza dentro de una larga máquina en forma de tuboEsta prueba puede hacerse para comprobar el flujo de sangre y la presión arterial del corazón Un médico introduce suavemente un catéter en un vaso sanguíneo, generalmente de la ingle, hasta el corazón Se usan rayos X para guiar el catéter a la posición correcta A veces, se inyecta un tinte a través del catéter El tinte ayuda a que los vasos sanguíneos se puedan observar mejor en las imágenes



Muchas veces, las enfermedades cardíacas congénitas se pueden tratar con éxito en la infancia. Sin embargo, es posible que algunos tipos de enfermedades cardíacas congénitas no sean lo suficientemente graves como para poder corregirse durante la infancia, pero pueden causar problemas en la adultez.

El tratamiento de las enfermedades cardíacas congénitas en los adultos depende de la gravedad de la afección cardíaca. Es posible que las anomalías cardíacas congénitas relativamente menores requieran solamente exámenes médicos ocasionales para asegurarte de que la afección no empeore.

Otros tratamientos para las enfermedades cardíacas congénitas en adultos pueden incluir medicamentos y cirugía.



Medicamentos

Cirugías y otros procedimientos

Atención de seguimiento

Algunos defectos cardíacos congénitos leves se pueden tratar con medicamentos que ayudan a que el corazón funcione mejor. También pueden indicarse medicamentos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos o controlar los latidos cardíacos irregulares.Existen varias cirugías y procedimientos para tratar a los adultos con enfermedades cardíacas congénitas.Un dispositivo que ayuda a controlar la frecuencia cardíaca (marcapasos) o que corrige los latidos cardíacos irregulares que ponen en riesgo la vida (desfibrilador cardioversor implantable) puede ayudar a mejorar algunas de las complicaciones asociadas con las enfermedades cardíacas congénitas en personas adultasAlgunos tipos de enfermedad cardíaca congénita en personas adultas se pueden reparar con unos tubos delgados y flexibles llamados catéteres Estos tratamientos permiten hacer una reparación sin necesidad de una cirugía a corazón abierto El proveedor de atención médica inserta un catéter a través de un vaso sanguíneo, por lo general en la ingle y lo guía hasta el corazón A veces se usa más de un catéter Una vez colocado, el médico pasa pequeñas herramientas a través del catéter para reparar el defecto cardíaco congénitoSi los procedimientos con el catéter no pueden reparar el defecto cardíaco congénito, es probable que se deba realizar una cirugía a corazón abiertoSi un defecto cardíaco grave no puede repararse, un trasplante de corazón podría ser una opciónLos adultos con enfermedades cardíacas congénitas corren el riesgo de tener complicaciones, incluso si se han operado en la niñez para reparar el defecto. La atención de seguimiento de por vida es importante. Lo ideal es que te atienda un médico capacitado en el tratamiento de adultos con defectos cardíacos congénitos.La atención de seguimiento puede incluir chequeos médicos regulares y, en ocasiones, análisis de sangre y pruebas por imágenes para detectar complicaciones. La frecuencia con la que deberás ir al proveedor de atención médica dependerá de si la enfermedad cardíaca congénita es leve o compleja.

Con información de Mayo Clinic

