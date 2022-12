Tumores de las glándulas salivales: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Los tumores de las glándulas salivales son células anormales (tumores) que se desarrollan a partir de las glándulas salivales. Los tumores de las glándulas salivales son poco frecuentes.

Las glándulas salivales producen saliva, que ayuda a la digestión, mantiene la boca húmeda y favorece la salud de los dientes. Tienes tres pares de glándulas salivales mayores debajo y detrás de la mandíbula: la parótida, la sublingual y la submandibular. Hay muchas otras glándulas salivales pequeñas en los labios, el interior de las mejillas, la boca y la garganta.

Los tumores de las glándulas salivales pueden comenzar en cualquiera de ellas. La mayoría no son cancerosos (benignos), pero a veces pueden serlo. La mayoría de los tumores de las glándulas salivales se producen en las glándulas parótidas.

El tratamiento de los tumores de las glándulas salivales suele consistir en una cirugía para extirpar el tumor. Las personas que presentan cáncer de glándulas salivales pueden necesitar tratamientos adicionales.

Síntomas



Los signos y síntomas de un tumor de las glándulas salivales pueden incluir lo siguiente:

Un bulto o hinchazón en la mandíbula, el cuello o la boca, o cerca de ellos

Entumecimiento de una parte del rostro

Debilidad muscular de un lado del rostro

Dolor constante en la región de una glándula salival

Dificultad para tragar

Problemas para abrir mucho la boca



Cuándo consultar al médico

Pide una cita con el médico si tienes síntomas o signos persistentes que te preocupen.Tener un bulto o una zona hinchada cerca de las glándulas salivales es el signo más frecuente de un tumor en las glándulas salivales; sin embargo, esto no significa que tienes cáncer. La mayoría de los tumores en las glándulas salivales son no cancerígenos (benignos). Muchas otras enfermedades no cancerosas pueden provocar una inflamación de las glándulas salivales, incluso una infección o un cálculo en los conductos de las glándulas salivales.

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de tener tumores de las glándulas salivales incluyen:

Edad avanzada. Aunque los tumores de las glándulas salivales pueden presentarse a cualquier edad, lo más común es que se presenten en adultos mayores.

Exposición a la radiación. Los tratamientos de radiación para el cáncer, como la radiación utilizada para tratar los cánceres de cabeza y cuello, pueden aumentar el riesgo de tumores de las glándulas salivales.

Exposición a ciertas sustancias en el lugar de trabajo. Las personas que trabajan con determinadas sustancias pueden tener un mayor riesgo de tener tumores de las glándulas salivales. Entre los trabajos relacionados con los tumores de las glándulas salivales se encuentran los relacionados con la fabricación de caucho, la minería de amianto y la fontanería.

Diagnóstico



Las pruebas y los procedimientos que se utilizan para diagnosticar tumores de glándulas salivales comprenden los siguientes:

Examen físico. Tu médico te palpará el hueso maxilar, el cuello y la garganta para detectar bultos o hinchazón

Pruebas por imágenes. Las pruebas por imágenes, como las imágenes por resonancia magnética (IRM), la tomografía computarizada (TAC), la tomografía por emisión de positrones (PET), la ecografía o los rayos X, pueden ayudar a tu médico a determinar el tamaño y la ubicación del tumor de glándulas salivales

Extracción de una muestra de tejido para analizarla (biopsia). Para extraer una muestra de tejido, tu médico puede recomendar una aspiración con aguja fina o una biopsia por punción con aguja gruesa Durante la biopsia, el médico introduce una aguja fina en la glándula salival para extraer una muestra de células sospechosas Los médicos en un laboratorio analizan la muestra para determinar qué tipos de células están implicadas y si las células son cancerosas



Determinación del grado del cáncer de las glándulas salivales

Tratamiento

Si se te diagnostica un cáncer de las glándulas salivales, el médico determinará la extensión (estadio) del cáncer. El estadio del cáncer determina tus opciones de tratamiento y le da una noción de tu pronóstico al médico.Los estadios del cáncer se identifican con números romanos; el estadio I indica un tumor pequeño y localizado, mientras que el estadio IV indica un cáncer avanzado que se ha diseminado a los ganglios linfáticos del cuello o a partes distantes del cuerpo.



El tratamiento de los tumores de las glándulas salivales suele consistir en una cirugía para extirpar el tumor. Las personas que tienen cáncer de glándulas salivales pueden necesitar otros tratamientos, como radioterapia y quimioterapia.



Cirugía

Radioterapia

Quimioterapia

Cuidados de apoyo (paliativos)

Esto puede incluir la cirugía para los tumores de las glándulas salivales:Si el tumor es pequeño y está ubicado en un lugar de fácil acceso, el cirujano puede extirpar el tumor y una pequeña porción de tejido sano que lo rodeaSi tienes un tumor más grande, el médico puede recomendarte la extirpación de toda la glándula salival Si el tumor se prolonga a estructuras cercanas, como los nervios faciales, los conductos que conectan las glándulas salivales, los huesos de la cara y la piel, también se pueden extirparEl cirujano puede recomendar la extirpación de algunos ganglios linfáticos del cuello si el tumor de la glándula salival es canceroso y existe el riesgo de que el cáncer se haya extendido a los ganglios linfáticos El cirujano extrae los nódulos linfáticos que tienen más probabilidades de contener células cancerosasDespués de la cirugía para extirpar el tumor, el médico puede recomendar una cirugía reconstructiva para reparar el área Si se extraen huesos, piel o nervios durante la cirugía, es posible que tengan que repararlos o reemplazarlos con una cirugía reconstructiva Durante la cirugía reconstructiva, el cirujano trabaja para hacer reparaciones que mejoren tu capacidad para masticar, tragar, hablar, respirar y mover la cara Es posible que necesites transferencias de piel, tejidos, huesos o nervios de otras partes del cuerpo para reconstruir áreas de la boca, la cara, la garganta o los maxilaresLa cirugía de glándulas salivales puede ser complicada porque varios nervios importantes se encuentran en las glándulas y alrededor de ellas. Por ejemplo, un nervio del rostro que controla el movimiento facial se extiende a lo largo de la glándula parótida.La extirpación de tumores que involucran nervios importantes puede requerir estirar o cortar los nervios. Esto puede causar una parálisis parcial o completa de la cara (caída facial) que puede ser temporal o, en algunas situaciones, permanente. Los cirujanos tienen el cuidado de conservar estos nervios siempre que es posible. A veces los nervios cortados se pueden reparar con nervios de otras áreas del cuerpo o con injertos de nervios procesados de donantes.Si te diagnostican cáncer de la glándula salival, el médico puede recomendar la radioterapia. La radioterapia utiliza haces de energía de alta potencia, como los rayos X y los protones, para destruir las células cancerosas. Durante la radioterapia, te recuestas sobre una camilla mientras una máquina se mueve alrededor tuyo y dirige haces de alta potencia a puntos específicos del cuerpo.Un tipo más nuevo de radioterapia que usa partículas llamadas «neutrones» puede ser más eficaz para tratar algunos tipos de cáncer de glándulas salivales. Se necesitan más estudios para comprender los beneficios y los riesgos de este tratamiento. La radioterapia con neutrones no está ampliamente disponible en los Estados Unidos.La radioterapia se puede utilizar después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que hubiera quedado. Si no es posible realizar la cirugía porque un tumor es muy grande o se encuentra en un lugar que hace que su extirpación sea demasiado riesgosa, el médico puede recomendar la radiación sola o en combinación con la quimioterapia.La quimioterapia es un tratamiento farmacológico que utiliza medicamentos para matar las células cancerosas. Actualmente, la quimioterapia no se utiliza como tratamiento estándar para el cáncer de glándulas salivales; no obstante, los investigadores estudian su uso.La quimioterapia puede ser una opción para las personas con cáncer de glándulas salivales avanzado. A veces se usa en combinación con la radioterapia.El cuidado paliativo es un tipo de atención médica especializada. Su objetivo principal es aliviar el dolor y mitigar los síntomas de una enfermedad grave. Los especialistas en cuidados paliativos trabajan contigo, con tu familia y con tus otros médicos para brindar un apoyo adicional que complementa tu atención en curso. Los cuidados paliativos se pueden brindar mientras el paciente se somete a otros tratamientos intensivos, como a una cirugía, a la quimioterapia o a la radioterapia.Cuando los cuidados paliativos se coordinan con los demás tratamientos correspondientes, las personas con cáncer pueden sentirse mejor y vivir más tiempo.Un equipo de médicos, enfermeros y otros profesionales debidamente preparados se encarga de proporcionar los cuidados paliativos. Los equipos de atención paliativa tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familiares. Este tipo de atención médica se brinda junto con los tratamientos curativos o de otro tipo que puedas estar recibiendo.

Con información de Mayo Clinic

