Triunfo de New York Knicks ante Chicago Bulls por 91-114

New York Knicks ganó fuera de casa a Chicago Bulls por 91-114 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder en casa con New York Knicks por 120-128, por lo que tras el encuentro acumularon cuatro derrotas seguidas, mientras que los visitantes consiguieron la victoria a domicilio frente a Chicago Bulls por 120-128, por lo que tras este resultado completaron una racha de siete victorias seguidas. New York Knicks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 16 partidos ganados de 29 jugados. Por su parte, Chicago Bulls, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 11 victorias en 28 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 32-29. Tras esto, el segundo cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador hasta que finalizó con un resultado parcial de 21-29. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 53-58 en el electrónico.

En el tercer cuarto los jugadores de New York Knicks incrementaron su diferencia, tuvieron una diferencia máxima de 16 puntos (62-78) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 22-29 (75-87). Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 21-2 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 30 puntos (79-109) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 16-27. Tras todo esto, el choque terminó con un resultado final de 91-114 para los jugadores del equipo visitante.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 27 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de RJ Barrett y los 19 puntos, cuatro asistencias y 12 rebotes de Julius Randle. Los 17 puntos, tres asistencias y tres rebotes de Zach Lavine y los 14 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes de Demar Derozan no fueron suficientes para que Chicago Bulls pudiese ganar el partido.

En el siguiente partido de la competición, Chicago Bulls medirá sus fuerzas con Minnesota Timberwolves en el Target Center. Por su parte, New York Knicks buscará la victoria contra Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse.

