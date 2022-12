Ranking de las series más populares de Netflix en Estados Unidos

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Harry Potter y el misterio del príncipe

En medio de los desastres que azotan a Inglaterra, Harry y sus compañeros vuelven a Hogwarts para cursar su sexto año de estudios; y aunque las medidas de seguridad han convertido al colegio en una fortaleza, algunos estudiantes son víctimas de ataques inexplicables. Harry sospecha que Draco Malfoy es el responsable de los mismos y decide averiguar la razón. Mientras tanto, Albus Dumbledore y el protagonista exploran el pasado de Lord Voldemort mediante recuerdos que el director ha recolectado. Con esto, Dumbledore planea preparar al muchacho para el día de la batalla final.

2. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos —y enemigos— en la Academia Nunca Más.

3. Sonic Prime

Las trepidantes aventuras del erizo Sonic se vuelven más frenéticas que nunca cuando un enfrentamiento con el Dr. Eggman provoca la destrucción del universo. Desesperado por reconstruir su realidad y salvar a sus amigos, Sonic atraviesa a toda pastilla un misterioso universo fragmentado mientras descubre mundos extraños y hace nuevos amigos en una aventura de dimensiones épicas.

4. Jugando con fuego

Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.

5. Pervert: Hunting the Strip Search Caller

This docuseries follows the investigation into a hoax caller who talked managers into strip-searching employees at fast food businesses across the US.

6. El baile de las luciérnagas

Tully y Kate son amigas íntimas desde pequeñas, cuando eran vecinas y han sido inseparables durante treinta años de altibajos.

7. Last Chance U: Baloncesto

"Last Chance U" llega a la cancha en el este de Los Ángeles mientras un entrenador con fuertes convicciones dirige a jóvenes que esperan alcanzar un gran potencial universitario.

8. Arelys Henao: Canto para no llorar

La historia de una mujer que ascendió desde lo más bajo, tanto en su carrera musical como en su vida personal, enfrentándose a la violencia social y de género, hasta convertirse finalmente en un icono de la música popular y un ejemplo para todas las mujeres, que luchan a diario contra las injusticias.

9. Muertos para mí

Jen, una viuda sin filtro, busca a la persona que atropelló a su marido y lo dejó tirado. Judy, optimista y rara, oculta algo. Amigas instantáneas. Pronóstico reservado.

10. Snack vs Chef

Twelve chefs channel their inner food scientists to re-create classic snacks and invent their own original treats for a $50,000 prize.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con los últimos registros dados a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

