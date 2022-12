Libros de Amazon España: qué leer antes de ir a dormir

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Existe un largo debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los grandes retos es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este sábado 17 de diciembre en Amazon España.

1. Cocina fácil y rico: Más de 600 recetas para triunfar (Planeta Cocina)

Autor: Karlos Arguiñano

Número de páginas: 704

Casi nunca tenemos tiempo para cocinar. Pero no por ello dejamos de soñar con platos originales, que a la vez resulten apetitosos, sencillos de preparar y que, además, sean aptos para todos los gustos y bolsillos. Karlos Arguiñano lo sabe y, por eso, el recetario que tienes entre las manos reivindica esa cocina, hecha en casa, que se puede elaborar fácilmente, pero sin perder la capacidad de sorprender a los tuyos.Servir un aguacate crujiente al horno como entrante o una ensalada de lombarda, nueces y naranja; decantarte por unos socorridos tallarines con queso y panceta o lanzarte, directamente, al revuelto de gulas y alcachofas son solo algunas de la soluciones rápidas y sabrosas que encontrarás en Cocina fácil y rico, un libro pensado para triunfar, desde luego, pero sobre todo para hacerte la vida más cómoda y agradable.El nuevo recetario de Karlos Arguiñano reúne platos tan sorprendentes como sencillos de preparar para triunfar en la cocina sin perder el tiempo

2. ARTA y la invasión máxima (Arta Game 2)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir a la invasión máxima?El avión en el que Arta viajaba ha tenido un accidente y ha aterrizado a un mundo demasiado extraño.PARA EMPEZAR, el cielo es morado.ADEMÁS, no hay rastro de gente.Y, PARA REMATAR, hay una grieta enorme en el cielo, de la que salen cosas peligrosísimas.Arta y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Dinosaurios hambrientos, ratas locas, abejas gigantes.. Solo hay una manera de parar la invasión máxima: cerrar la grieta, aunque para hacerlo tengan que arriesgar sus vidas.CADA NUEVA INVASIÓN AMENAZA EL MUNDO ENTERO..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y FRENAR LA INVASIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?

3. ARTA en el apocalipsis máximo (Arta Game 1)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo.En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

4. Esperando al diluvio: 1591 (Áncora & Delfín)

Autor: Dolores Redondo

Número de páginas: 576

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años ochenta, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud y contra los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983. Justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad.Dolores Redondo se autodefine como «una escritora de tormentas» y con esta nueva novela, basada en hechos reales, nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo y, sobre todo, a la música. Y es también un canto a la camaradería de las cuadrillas y a las historias de amor que nacen de un pálpito.Una obra deslumbrante con unos personajes que nos llevan de la crueldad más espantosa a la esperanza en el ser humano.«Dolores Redondo, la reina del thriller literario.» Carlos Ruiz Zafón

5. Cuaderno de Lettering para Niños y Niñas - Aprende y Practica: Libro con más de 120 páginas de teoría paso a paso, técnicas de caligrafía, plantillas.. proyectos de Lettering para principiantes.

Autor: Creative Journalbooks

Número de páginas: 120

¿Quieres pasar unas tardes divertidas con tu hijo o hija aprendiendo a realizar composiciones de Lettering ?“Cuaderno de Lettering para Niños y Niñas" es un libro pensado para introducir a los niños y niñas a partir de los 7/8 años en este fascinante mundo. Podrán aprender paso a paso la teoría básica del lettering y practicar de una manera entretenida hasta llegar a hacer unas increíbles composiciones que podrán utilizar para decorar una tarjeta de regalo de cumpleaño o navidad, para personalizar una camiseta o hacer cualquier otro tipo de proyecto creativo.En las 120 páginas del libro encontrarás:★ Una guía paso a paso de la teoría básica del lettering★ Recomendaciones de materiales★ Consejos y técnicas de dibujo★ Ejercicios para practicar el trazo y la caligrafía★ Recursos gráficos especificos para niños para usar en las composiciones de lettering★ Ejercicios de composiciones completas de lettering aptos para niños★ Proyectos para aplicar el lettering en objetos del día a díaLos niños y las niñas podrán liberar la creatividad aprendiendo las principales técnicas del Lettering. Serán capaces realizar composiciones y creaciones con las que podrán decorar muchos objetos que forman parte de su vida.

6. 100 HECHOS INCREÍBLES SOBRE EL FÚTBOL: Curiosidades Ocultas del Mundo del Fútbol que un Verdadero Aficionado Debe Conocer (HECHOS INCREÍBLES Y CURIOSIDADES)

Autor: Smart Facts Encyclopedia

Número de páginas: 104

Si eres aficionado al fútbol, no puedes NO conocer estos 100 hechos increíbles sobre el fútbol..i además tienes amigos o familiares igualmente apasionados, conocer estas trivialidadesesimprescindible..Dejarás a todos boquiabiertos cuando se lo cuentes.Después de todo.. cualquierfanáticosesorprenderíaaldescubrirlo:Cuántos goles se marcaron en el partido con más goles de la historiaCuando se utilizaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojasXavi, leyenda del Barcelona, podría haber sido jugador del AC Milan desde jovenUna guerra fue detenida por un jugador de fútbolEl travesaño de la portería no siempre existió..¡y mucho más!Gracias a este libro, tendrás a tu disposición un arsenal prácticamente infinito paraimpresionar a tus amigos, sorprender a alguien o simplemente romper el hielo en una conversación entre aficionados al fútbol.Además de estos 100 datos increíbles sobre el mundo del fútbol, obtendrá 3 BONOS gratuitos:50datosextrasobreelmundodelfútbol20vídeosincreíblesUnextractodenuestrolibro"Actividadessobreelfútbol", una colección de juegos de ingenio con temática futbolísticaAsí que.Si quiere profundizar en el conocimiento del mundo del fútbol a través de datos curiosos...y quieres sorprender a tus amigos, familiares y otros aficionados con lo que les revelas.Sólo tienes que añadir este libro a tu cesta ahora y empezar a hojearlo cuanto antes.

7. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

8. Después de diciembre (edición revisada por la autora) (Meses a tu lado 2)

Autor: Joana Marcús

Número de páginas: 432

Todo cambiará.. después de diciembre.El tiempo es algo relativo.Para algunos pasa más rápido; para otros, no tanto.A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno.Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superarlo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna renovada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estudios.Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evoca.Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones quetomó un año atrás.Jenna está convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre forma parte del pasado, pero.. ¿qué ocurrirá después de diciembre?

9. Lejos de Luisiana: Premio Planeta 2022 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Luz Gabás

Número de páginas: 768

Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi. Sus vidas fueron más grandes que el río.Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.Luz Gabás, una de las autoras más leídas de nuestro panorama literario, regresa a las librerías con una novela que cautivará a todos sus lectores justo cuando se cumplen diez años de la publicación de su primer libro Palmeras en la nieve, un fenómeno de crítica y ventas a nivel internacional cuya adaptación al cine fue un rotundo éxito en taquilla. Su nueva obra Lejos de Luisiana, ganadora del Premio Planeta 2022, es una novela magistral y un gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica.

10. Eres un Chico Fantástico: Historias inspiradoras sobre el valor, la fuerza interior y la confianza en sí mismo

Autor: María Garcia

Número de páginas: 109

¡Eh, tú! ¿Sabes que eres muy especial?Aunque haya muchos millones de niños en este mundo, tú eres único. Eres completamente especial y debes recordarlo siempre.El mundo está lleno de pequeños y grandes obstáculos y a veces puedes pensar: ¡no puedo hacerlo! Tal vez tengas miedo, o dudes de ti mismo. Pero ahora me gustaría contarte un secreto. Todo el mundo se siente así de vez en cuando. Incluso los adultos.En este libro conocerás a grandes niños.De esos que al principio no se atrevieron, pero que luego fueron valientes y vencieron su miedo. Niños que dudaron de sí mismos, pero que luego demostraron su fuerza interior. Niños que casi querían rendirse, pero que luego encontraron la confianza en sí mismos y no se dejaron abatir.Estoy seguro de que tú también puedes hacer todo esto. Pero tienes que empezar a creer en ti mismo. Y eso es exactamente lo que este libro te enseñará. Así, incluso en los momentos difíciles de tu vida, nunca olvidarás que eres único, adorable e importante para este mundo. Tal y como eres.Lo que puedes esperar de este libroHistorias inspiradoras para niños sobre el valor, la fuerza interior y la confianza en uno mismoEstilo de escritura emocionante y realista. Adecuado para la lectura en voz alta y la auto lecturaBellas imágenes y mensajes de autoafirmación para construir una personalidad fuerteEste libro ayuda a los niños aAceptarse a sí mismos (con todos sus puntos fuertes y débiles)Hablar abiertamente con sus padres sobre sus problemasSuperar los miedos y ser valientesCómo afrontar mejor la presión del rendimiento escolarDesarrollar la atención plena y la autoconcienciaHaz clic en "comprar ahora" y adquiere este pequeño milagro. (También es ideal para regalar)

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

La Feria Internacional del Libros de España (Liber).

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

