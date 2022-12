La ciudad de Camiña percibe sismo de magnitud 2.9

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó sobre un temblor de 2.9 de magnitud con epicentro a 49.0 kilómetros de la ciudad de Camiña.

Información preliminar señala que la actividad sísmica inició a las 08:50 horas (hora local) de este sábado 17 de diciembre y tuvo una profundidad de 99.0 kilómetros.

La coordenadas del epicentrose registraron a -69.432 grados de longitud y -18.869 grados de latitud, según datos del CNS.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas. Toda la información sobre la actividad sísmica del país la puedes consultar en la página oficial del CSN en este link.

Tras un temblor, revisa tu casa en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede pasar en cualquier momento, por lo que es importante estár preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo (Infobae/Jovani Pérez).

Durante un terremoto conserva la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no utilices los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país se encuentra en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

El Cinturón de Fuego del Pacífico, la región que registra más actividad sísmica y volcánica en el mundo (Archivo).

Anillo de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones relevantes con grandes daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que sucede un sismo o erupción importante en esta zona, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" generando más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada temblor o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no guardan relación directa.

El historial sísmico de Chile

Desde 1570, han ocurridoalrededor de un centenar de temblores de gran fuerza en Chile, de los cuáles casi una treintena fueron de magnitud superior a 8.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes, en promedio, ocurre un temblo por encima del 8 de magnitud cada 10 años. Estos son alguno se los temblores más importantes registrados en la historia de Chile.

El terremoto más fuerte de la historia

La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más fuerte del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Sin embargo, es conocido como el “sismo de Valdivia” porque fue donde más daños hubo.

La actividad sísmica provocó, además, un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó con buena parte del sur del país. El maremoto se resintió más allá de Chile, llegando hasta Asía, en Japón, por ejemplo, fue golpeado con olas de seis metros de altura, dejando a su paso varios muertos e importantes afectaciones.

La cifra oficial de muertos no es precisa, solo se sabe que hubo más de 2 mil víctimas.

El sismo más fuerte de la historia sucedió en Chile (Archivo).

El último gran terremoto

El último gran sismo que sacudió a Chile fue el conocido como “27F” que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia.

Con una magnitud 8.8, la actividad sísmica tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y sorprendió a la población durante madrugada.

Al igual que en 1960, menos de una hora después del temblor, un tsunami golpeó al país, principalmente en las regiones de Maule y Biobío. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones.

A causa del terremoto murieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos.

El sismo fuerte más reciente de Chile fue de 8.8 de magnitud (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

El terremoto más letal

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de magnitud 8.3 se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde concentró más daños.

Esta actividad sísmica fue conocida como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción causó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó falta de alimentos y agua.

Aunque se calculan alrededor de 30 mil muertos por el sismo, solo se identificaron a poco más de 5 mil victimas (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de decesos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

Otros sismos

Además de los sismos mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otras dos actividades telúricas con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han sucedido hace más de 100 años -sin contar los terremotos ya mencionados-, según los registros del CSN.

La madrugada del 8 de julio de 1730 se sintió un terremoto de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil muertos. Otro sismo, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se registró en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó víctimas.

Por otra parte, hay dos terremotos más que dejaron un saldo de más de 2 mil fallecidos: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.

