Contracciones ventriculares prematuras: causas, síntomas y tratamiento

Las contracciones ventriculares prematuras son latidos adicionales que comienzan en una de las dos cavidades (ventrículos) inferiores de bombeo del corazón. Estos latidos adicionales alteran el ritmo cardíaco regular, lo que a veces provoca una sensación de aleteo o interrupciones de los latidos en el pecho.

Las contracciones ventriculares prematuras son un tipo frecuente de latido cardíaco irregular (arritmia). Las contracciones ventriculares prematuras también se conocen como:

Complejos ventriculares prematuros.

Latidos ventriculares prematuros.

Extrasístoles ventriculares.

Las contracciones ventriculares prematuras ocasionales en personas sin una enfermedad cardíaca por lo general no son un problema y probablemente no necesiten un tratamiento. Es posible que necesites tratamiento si las contracciones ventriculares prematuras son muy frecuentes o molestas, o si tienes una afección cardíaca subyacente.

Síntomas



Las contracciones ventriculares prematuras con frecuencia causan pocos síntomas o ninguno. Pero los latidos adicionales pueden provocar sensaciones inusuales en el pecho, por ejemplo:

Aleteos

Palpitaciones fuertes o interrupción de latidos

Interrupciones en los latidos o falta de latidos

Mayor conciencia del latido del corazón



Cuándo consultar al médico

Si sientes un aleteo, palpitaciones fuertes o una sensación de interrupción en los latidos del corazón en el pecho, habla con el médico. El médico determinará si las sensaciones se deben a una enfermedad cardíaca o a otro problema de salud. Muchas otras afecciones, como la ansiedad, un recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo) e infecciones, pueden causar signos y síntomas similares.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo



Ciertos estilos de vida y ciertas afecciones médicas pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de desarrollar contracciones ventriculares prematuras.

Los factores de riesgo para la contracción ventricular prematura incluyen:

Cafeína

Tabaco

Alcohol

Estimulantes, como la cocaína o las metanfetaminas

Ejercicio, para determinados tipos de contracción ventricular prematura

Ansiedad

Ataque cardíaco

Enfermedades cardíacas, como la enfermedad cardíaca congénita, la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y el debilitamiento del músculo cardíaco (miocardiopatía)

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Europa Press)

Diagnóstico



Para diagnosticar contracciones ventriculares prematuras, un proveedor de atención médica, por lo general, te escucha el corazón con un estetoscopio. El médico puede hacerte preguntas sobre tus hábitos de estilo de vida y tus antecedentes médicos.

Se hacen pruebas para confirmar un diagnóstico de contracciones ventriculares prematuras.

Pruebas



Pruebas

Tratamiento

Los electrocardiogramas pueden detectar los latidos adicionales e identificar el patrón y el origen.Un electrocardiograma es una prueba rápida e indolora que registra la actividad eléctrica del corazón. Se colocan parches adhesivos (electrodos) en el pecho y, a veces, en los brazos y las piernas. Tienen cables que conectan los electrodos a una computadora que muestra los resultados. Un electrocardiograma puede mostrar si el corazón late demasiado rápido, si late demasiado lento o si no late.Si no tienes contracciones ventriculares prematuras con mucha frecuencia, es posible que un electrocardiograma estándar no las detecte. El proveedor de atención médica puede pedirte que uses dispositivos portátiles de electrocardiograma en tu casa para obtener más información sobre tus latidos. Los dispositivos portátiles de electrocardiograma incluyen los siguientes:Este dispositivo portátil para electrocardiogramas se puede usar durante un día o más para registrar la actividad del corazón mientras llevas a cabo actividades diarias Algunos dispositivos personales, como los relojes inteligentes, ofrecen un control portátil por electrocardiograma Pregúntale al proveedor de atención médica si esta opción es válida para tiEste dispositivo portátil para electrocardiogramas está diseñado para usarse durante un máximo de 30 días o hasta que tengas una frecuencia cardíaca irregular (arritmia) o síntomas Por lo general, debes presionar un botón cuando ocurran los síntomas Sin embargo, algunos monitores detectan automáticamente los latidos irregulares y comienzan a registrarlosEl proveedor de atención médica también puede recomendar una prueba de esfuerzo. Esta prueba suele consistir en caminar sobre una cinta de correr o pedalear en una bicicleta fija mientras se realiza un electrocardiograma. La prueba de esfuerzo puede ayudar a determinar si el ejercicio desencadena las contracciones ventriculares prematuras.



La mayoría de las personas que tienen contracciones ventriculares prematuras y no tienen una enfermedad cardíaca no necesitan tratamiento. Si tienes una enfermedad cardíaca, las contracciones ventriculares prematuras pueden causar problemas del ritmo cardíaco más graves (arritmias). El tratamiento depende de la causa subyacente.

Es posible que el proveedor de atención médica recomiende el siguiente tratamiento para las contracciones ventriculares prematuras frecuentes:

Cambios en el estilo de vida. Eliminar los factores desencadenantes frecuentes de las contracciones ventriculares prematuras, como la cafeína o el tabaco, puede reducir la cantidad de latidos adicionales y los síntomas

Medicamentos. Pueden recetarse medicamentos para la presión arterial para reducir las contracciones prematuras Estos medicamentos pueden incluir betabloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio También pueden recetarse medicamentos para controlar el ritmo cardíaco si tienes un tipo de latido irregular llamado taquicardia ventricular o contracciones ventriculares prematuras frecuentes que interfieren con la función del corazón

Ablación con catéter por radiofrecuencia. Si tu estilo de vida cambia y los medicamentos no ayudan a reducir las contracciones ventriculares prematuras, se puede practicar un procedimiento con catéter para reducir los latidos adicionales En este procedimiento, el proveedor de atención médica introduce uno o más tubos finos y flexibles (catéteres) a través de una arteria, normalmente en la ingle y los guía hacia el corazón Los sensores (electrodos) en la punta del catéter usan energía del calor (radiofrecuencia) para crear cicatrices diminutas en el corazón para bloquear las señales eléctricas irregulares y recuperar el ritmo normal del corazón

