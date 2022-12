Utah Jazz gana a New Orleans Pelicans (132-129)

Utah Jazz se hizo con la victoria como local frente a New Orleans Pelicans por 132-129 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar en casa a New Orleans Pelicans por 121-100 y tras este partido suman un total de tres triunfos en sus cinco últimos encuentros, mientras que los visitantes sufrieron una derrota fuera de casa con Utah Jazz por 121-100, sumando un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Tras el partido, Utah Jazz se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 16 partidos ganados de 30 disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans continúa en puestos de Play-off con 18 victorias en 27 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como dominador a Utah Jazz, alcanzó una diferencia de siete puntos (13-6) y terminó con un 27-25. Posteriormente, en el segundo cuarto se produjo una remontada de New Orleans Pelicans y tuvo una diferencia máxima de nueve puntos (50-59) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 31-37. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 58-62 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans mantuvieron su diferencia en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-33 (91-95). Finalmente, en el transcurso del último cuarto tuvo varios cambios de líder en el electrónico y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-28. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 123 puntos entre ambos equipos, por lo que fue necesaria una prórroga para dilucidar al ganador.

La prórroga tuvo como dominador al equipo local y finalizó con un resultado parcial de 9-6, siendo el resultado final del partido 132-129 a favor de Utah Jazz.

Durante el partido, destacaron Jordan Clarkson y Lauri Markkanen por su participación en el encuentro, tras conseguir 39 puntos, dos asistencias y ocho rebotes y 31 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Cj Mccollum, con 31 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes y 28 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la competición Utah Jazz se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum. Por su parte, el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Phoenix Suns en el Phoenix Suns Arena.

