Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 16 diciembre de 2022

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días. Ánimo.

Vamos a informar el día de hoy, viernes. Antes de tratar los dos temas de esta mañanera, quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leyva, que ayer fue pues víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves y lo celebramos, porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego, lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarle a Ciro un abrazo.

Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación. Le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación, como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto.

Y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y, en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Leyva.

Entonces, dicho todo esto, repito, se está investigando, ya la jefa de Gobierno está actuando, el jefe de la policía, la fiscalía del Distrito Federal, ya se está haciendo la investigación y vamos a estar informando, básicamente el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto.

Les comentaba que vamos a tratar dos temas el día de hoy. Estamos muy contentos, por otro lado, porque ya vamos a iniciar las visitas, se van a iniciar las visitas a las Islas Marías, ya para que se puedan visitar las Islas Marías.

Se convirtió este penal legendario en un centro para la recreación, el turismo, la observación, el disfrute de la naturaleza y también para recrear la historia, porque en las Islas Marías estuvieron presos opositores al régimen cuando se padeció de más autoritarismo. Este penal se creó cuando Porfirio Díaz y después de la Revolución continuó siendo una cárcel temible. Ahí estuvo preso José Revueltas, quien escribió ese libro clásico, extraordinario, Los muros de agua, precisamente con el tema de las Islas Marías.

Y vamos ya a que, quien desee ir a visitar las islas, en este caso la Isla Madre, la Isla María, ya pueda hacerlo. Se hicieron arreglos, se tiene un museo, se cuenta con las celdas, la cárcel donde estuvo preso José Revueltas, todo lo que hicieron los presos, un templo, un Cristo elevado, un panteón, playas, murales pintados por los reclusos, por los presos y se arreglaron casas para que puedan ir quienes lo deseen.

Se adquirieron también unos ferris para ir de Mazatlán a la Isla Madre y también de San Blas y pronto también de Boca de Chila, que está entre Nayarit y Jalisco, van a poder ir. Son dos, tres días, aquí nos van a explicar bien, porque se trata también de cuidar el medio ambiente, no puede llegar mucha gente, son pocas las casas y además no se quiere que se sature.

Al principio se pensó en la llegada de barcos. ¿Cómo se llaman los barcos? Cruceros, que pudieran anclarse e ir a la isla y se optó por no permitirlo. Es un turismo más para excursión, para explorar, para convivir con la naturaleza, para, como decía, recrear la historia, es algo excepcional, extraordinario.

Eso lo vamos a tratar ahora.

Y también vamos a informar, aquí está con nosotros Fernando Landeros, que es el presidente del Teletón. Esta institución civil, pues ya va a cumplir 25 años y pues han hecho una muy buena labor porque atienden a niñas, a niños con discapacidad y no se tenía esta atención de rehabilitación a niños con discapacidad.

Nosotros hace pues también un poco más de 20 años, cuando fui jefe de Gobierno, comenzamos a entregar becas a niñas, a niños con discapacidad para que contaran con un apoyo, pero desde entonces nos dimos cuenta de que, aunque estas becas ayudan porque la gente más necesitada no tiene ni para los pañales, para lo básico cuando se tiene una niña, un niño con discapacidad y este apoyo les ayuda, lo importante también era el contrarrestar la discapacidad, que en algunos casos es una discapacidad menor, leve, al inicio, pero como no hay recursos para tratarse y no había tampoco en ese tiempo especialistas, esa discapacidad leve, menor, se va convirtiendo en una discapacidad grave.

Entonces, ahora y por eso es con la única institución de la sociedad civil que tenemos un acuerdo, es la única, para que quienes reciben la pensión que se entrega a discapacitados también puedan ser atendidos en estos centros de rehabilitación y puedan recibir terapias para ir mejorando en su discapacidad.

Entonces, yo también aprovecho para invitar a todos a seguir ayudando, a seguir cooperando, ahora que va a iniciar la campaña, la colecta en beneficio del Teletón.

Y se va a anunciar aquí que se van a abrir dos nuevos centros y uno muy importante, mucho muy importante, en La Montaña, de Guerrero, en Tlapa.

Cuando hablamos con Fernando, que vino a darme la buena noticia de que se iba a crear un centro de rehabilitación y que venían a pedirme mi punto de vista sobre dónde establecerlo, le dije: Tlapa, en La Montaña. Y pasaron unos días y me dijeron que era muy difícil porque no había especialistas que quisieran ir allá, pero como es gente muy sensible Fernando, muy responsable, les dije que lo que nos importaba era Tlapa.

Al poco tiempo ya vino con una solución, que va a exponer ahora. Y pues no va a ser nada más Tlapa, sino también otro en Mazatlán, Sinaloa. Pero el de Tlapa es muy importante porque, aunque en todos lados los niños necesitan atención, Tlapa es la región más pobre de México y duele mucho el que no tengan atención especializada, a veces ni siquiera médicos. Estamos buscando resolver ese problema, que haya médicos generales, que haya especialistas en toda La Montaña de Guerrero, en las zonas más pobres del país.

Bueno, ya me extendí mucho y ahora sí empezamos, almirante.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: ¿Nosotros primero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Islas Marías.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si les parece, ¿o cómo? De una vez, las Islas Marías.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Muy buenos días. Vamos a presentarle lo que se refiere a la apertura que se va a dar de Islas Marías como un centro turístico. Lo va a presentar el gobernador de la isla, él tiene pues toda la información y la vamos a ir presentando ahorita aquí, para que ustedes la vean.

Adelante, por favor.

JUAN MANUEL MUÑOZ GÓMEZ, GOBERNADOR DE LAS ISLAS MARÍAS: Muchas gracias, señor. Con su permiso, señor presidente.

Bien, a continuación, voy a presentar la oferta turística del Centro Turístico de Islas Marías. Este centro va a ser operado por la empresa creada para tal fin, de nombre Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V.

La oferta como tal contempla una transportación marítima en viaje redondo desde Mazatlán a Puerto Balleto; de igual forma desde San Blas y a partir del mes de noviembre de 2023 a partir de Boca de Chila a Puerto Balleto, viajes redondos.

Ya estando en Balleto la oferta turística contempla una estancia de dos noches en la que podrán disfrutar de lo que se ha previsto para tal fin.

En esta gráfica podemos ver los tiempos que están considerados por los ferris. En el caso de Mazatlán cinco horas, de San Blas cuatro horas, que va a ser muy similar, desde Boca de Chila, que podrá mejorarse de acuerdo a la condición de la mar.

Ya estando ahí en Balleto, la oferta, hospedaje que tenemos es de tipo hostal en villas o casas, dobles y sencillas. Esa es la apariencia de las casas que se remodelaron y su interior.

De igual forma, la alimentación que está considerada es de tipo buffet en un restaurante que está cerrado, que tiene aire acondicionado con un confort bastante aceptable y que, quien lo desee, puede salir al exterior en una zona contigua en una terraza con vista al mar también, en donde podrán disfrutar de las mismas condiciones que en el restaurante.

La oferta como tal contempla sitios de interés, que ya comentó el señor presidente, los cuales queremos resaltarlos, porque creemos que son, van a ser muy atractivos para el público y todos los mexicanos y mexicanas que nos puedan visitar.

Entre ellos, resaltar el Cristo y el faro, que son actividades de senderismo. Como tal se contemplan actividades de bajo impacto ambiental, recordar que es un área natural protegida. También el museo, que ya se mencionó.

Y en particular el punto número siete, ya en la zona central, saliendo, llegando se puede observar enfrente del CAV la tienda de artesanías donde los artesanos de Nayarit van a presentar los productos que elaboran ellos mismos y podrán ofrecerlos también al público en el Centro de Atención a Visitantes y en la tienda de regalos para tal fin.

Entre otros, sin mencionar todos los que tenemos, pero —en la siguiente lámina, por favor— aquí podemos apreciar ya la imagen de cómo se ven estos lugares, el museo de sitio, donde se recopila toda la historia de la isla, resaltar el periodo desde 1905 a 2019, que fue un centro penitenciario.

El Templo de Guadalupe, el museo, corrijo, el auditorio ‘José Revueltas’, donde están pintados murales que los mismos colonos llevaron a cabo; la henequenera, el panteón ya se mencionó, La Calera, ―la siguiente, por favor― La Salinera. En particular La Salinera, La Calera, son vestigios históricos donde los colonos llevaban a cabo tareas de mucho esfuerzo y que es importante resaltarlos también; además, figura en la película de Pedro Infante escenas de esta naturaleza.

También podemos visitar la cárcel de máxima seguridad de Laguna del Toro. Tenemos diversos miradores donde hay vistas espectaculares, así como las dos actividades, que ya mencionamos, de senderismo al Cristo y al faro. En particular, al Cristo son 2.5 kilómetros desde su inicio y en el faro aproximadamente un kilómetro, 1.1 kilómetros.

Además, vamos a contar con recorridos en bicicleta para realizar ciclismo urbano y de montaña con su equipamiento para protección y seguridad y también como una opción podremos admirar la bóveda celeste para el conocimiento de las constelaciones en un lugar apartado donde se pueda observar con mucha claridad.

La siguiente, por favor. Bien, pasando al costo de los servicios turísticos por persona, estos irían, van desde alrededor de cinco mil pesos en clase turista, que sería lo más económica, a una tarifa un poco más elevada con mayor, quizás, confort en algunas partes, hasta ocho mil pesos.

Aquí lo importante es mencionar que incluye lo que es la transportación marítima, la alimentación tipo buffet, así como las diferencias que hay en cuanto a hospedaje. Pero mencionar que en cuanto a alimentación contamos con una tienda de conveniencia donde la gente, si así lo desea, podrá adquirir sus insumos y comer en casa incluso su desayuno, su comida. De alguna manera es una variante que se implementa para mejor beneficio de la gente que nos visita.

Aquí señalar que, en la aplicación donde podemos obtener los boletos, ellos van a poder seleccionar el tipo de habitación que quieren, seleccionar si quieren o no el buffet. Esta aplicación es la página en la que podemos accesar y podemos llevar ese proceso adquisición del boleto, es visitaislasmarias.com, que a partir de una conexión a internet en su computadora o a partir también de sus teléfonos en aplicaciones IOS o Android podrán llevar a cabo esa selección. En ambas plataformas hay una guía con videos interactivos que podrán llevarlos paso a paso hasta la obtención de su boleto.

También podrán accesar rápidamente a través de códigos QR y posteriormente en redes sociales. Ya estamos en Instagram, donde podrán subir fotos para que puedan compartirlas con amigos, familiares, entre otros.

Finalmente, mencionar que estamos listos para operar a partir de, como ya se mencionó, antes de Navidad, la próxima semana, del 21 al 23, es la fecha que tenemos contemplada para la recepción de todos los que nos quieran visitar. Está abierto ya, estamos listos.

Y en la siguiente semana, en el mismo periodo, desde el mismo miércoles 28 al viernes 30 de igual forma y a partir de enero nos movemos los fines de semana, todos los fines de semana a partir de Mazatlán, en donde podremos llevar a cabo este proceso de visita y que todos nos puedan, que puedan estar con nosotros.

Sin embargo, vamos a estar atentos para que, si la demanda tiene cabida a partir de San Blas, podemos incluirlo, porque de entrada vamos a ir creciendo gradualmente en cuanto a la operación para considerar ambos puntos de partida, tanto Mazatlán como San Blas.

Mencionar que estamos listos. Islas Marías es un lugar de naturaleza, cultura y libertad. Estamos listos para recibirlos y queremos que nos visiten.

A continuación, un video donde podrán ver con mayor detalle los puntos y los sitios de interés con los que contamos para mayor disfrute de nuestra gente. Por favor.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Centro Turístico Islas Marías.

VOZ MUJER: La experiencia para quienes viajan a la isla comienza al llegar a los muelles de los puertos de Mazatlán, Sinaloa, o San Blas, Nayarit, donde los protectores de la biosfera dan la bienvenida y explican brevemente el procedimiento adecuado para el abordaje al transbordador.

Además de verificar los pases de abordar, posteriormente conducen a las y los pasajeros a sus asientos y se les proyecta un video sobre las medidas de seguridad a bordo del buque.

VOZ HOMBRE: Una vez que las y los visitantes están a bordo, el transbordador zarpa con destino a Puerto Balleto, en Isla María Madre, con una travesía de cuatro horas desde San Blas o de cinco horas desde Mazatlán, tiempo durante el cual podrán disfrutar de una navegación formidable en el océano Pacífico.

VOZ MUJER: Igualmente, se proyecta un video que describe los sitios de interés con los cuales cuenta la isla para que el viajero pueda disfrutarlos durante su instancia, los cuales son los siguientes:

El muelle, lugar por donde arriban los visitantes que viajan en buques a Puerto Balleto.

Centro de Atención a Visitantes, donde podrás adquirir suvenires de la isla.

Faro. Siendo este un medio de guía para la navegación de las embarcaciones, podemos observar en la cúspide del cerro el faro, el cual cuenta con una vista panorámica de la costa de Balleto.

Panteón, icónico camposanto donde yacen los restos de quienes pasaron toda su vida en este penal; entre ellos, personajes como el párroco Juan Manuel Martínez Macías, conocido como ‘el Padre Trampitas’; y el criminal José Rodríguez apodado ‘el Sapo’, quienes tuvieron como último deseo ser sepultados uno junto al otro en honor a la gran amistad que se tuvieron. Gracias a emblemáticas historias como esta, surgieron diversas leyendas que ahora formar parte de la isla.

Museo, lugar de exposición y conservación de objetos históricos de la isla.

Celda de José Revueltas. En esta celda que puede ser visitada en el museo de la isla, estuvo aprisionado entre 1932 y 1934 el activista político José Revueltas, quien años más tarde se inspirara en esa experiencia para escribir la obra Muros de agua.

Mercado de artesanías. Se ubica frente al Centro de Atención a Visitantes. Aquí se exhiben artículos únicos y originales a precios accesibles, piezas únicas elaboradas a mano por artesanos de San Blas, Nayarit y otras poblaciones aledañas.

Arco Mandela. En este lugar excolonos de la isla plasmaron la figura de Nelson Mandela, reconocido personaje que es símbolo de esperanza y libertad. Un ejemplo de que, aun detrás de los muros de una prisión, los ideales y sed de cambio pueden seguir vivos para quienes desean cambiar la historia.

Plaza ‘Benito Juárez’. La plaza ‘Juárez’ está dedicada al Benemérito de las Américas, Benito Juárez; esto, con la finalidad de enaltecer y conservar los valores patrióticos. Este lugar fue el sitio principal donde los colonos convivían en semilibertad. En este lugar podrás compartir, descansar y tener una vista de este campamento.

Templo de Guadalupe. Es el templo principal del campamento Balleto, en el cual fue un parteaguas para los internos que habitaban en la isla, debido a que fue un lugar de oración, un sitio donde ellos buscaban consuelo y perdón por sus actos cometidos en el pasado. Por este templo pasaron alguno de los personajes más representativos, como fueron el padre Cholo, al padre Toto, a quien agradecemos el monumento del Cristo que se puede observar aun estando en el mar.

Restaurante. Con capacidad para 180 comensales, el restaurante ofrece menú a la carta y buffet; además, brinda comodidad a los visitantes al contar con un área climatizada y otra al aire libre, la cual permite una bella vista al mar, mientras se disfruta de los alimentos.

Auditorio ‘José Revueltas’. Su nombre es en honor al escritor, revolucionario y activista político, quien fue recluido en las Islas Marías en dos ocasiones, en los años 1932 y 1935. Este auditorio llegó a usarse como centro cultural para los internos donde organizaban obras de teatro y puestas escénicas. Por otra parte, los murales son de concursos que se hacían entre los mismos colonos.

Fuente de sodas. Es un espacio que brinda una excepcional vista al mar, en el cual los visitantes pueden disfrutar ricos postres, sodas, agua y café, además de contar con equipos de cómputo de acceso gratuito a internet; todo lo anterior, acompañado de un ambiente de tranquilidad y relajación.

Palapa Mirador. Esta palapa está acondicionada con cómodo mobiliario que invita al descanso y la relajación, o bien, a tener una buena charla. Un lugar que ofrece una vista inigualable del Océano Pacífico, un lugar ideal a quienes gustan disfrutar de un bello atardecer.

Plaza Malecón. La Plaza Malecón permite observar la bahía y el muelle de puerto Balleto. Se trata de uno de los sitios más acogedores de la isla, al poder disfrutar de diversas zonas de descanso y deleitarse con los bellos paisajes de la naturaleza propia del lugar.

Cristo Rey. En el fondo más alto de la Isla María Madre se encuentra una gran estatua llamada Cristo Rey. Para llegar a la cúspide realizarás el ascenso donde se encuentra el monumento, toma entre 45 minutos y una hora.

Henequenera. En este espacio las personas presas cultivaban henequén, del cual manufacturaban productos como sacos, mecates y cuerdas para ser utilizados como insumos en otras tareas que se realizaban en la isla.

Casa de Gobierno. Se sitúa en el Campamento Nayarit y posiblemente se trata de uno de los sitios más emblemáticos en toda la isla. Sus paredes representan la institucionalidad y la historia de este lugar.

Decreto. De camino al aeródromo de la isla se encuentra un pergamino representativo al decreto firmado en 1905 por el entonces presidente Porfirio Díaz, donde se estableció que este archipiélago fungiera como centro penitenciario, condición que perduró por más de un siglo, ya que fue hasta marzo de 2019 cuando dejó de funcionar oficialmente como una colonia penal federal y nadar en la playa Chapingo desde donde podrán disfrutar de la bóveda celeste.

Calera. Uno de los lugares más detestados del penal, anteriormente conocida como La Calera y ahora Ladrillera, donde presos que tenían que realizar ese trabajo concluían la jornada con un insoportable cansancio, así como lesiones en la piel y llagas en los pies por la cal. En este lugar tendrás la oportunidad de experimentar lo duro que era trabajar en La Calera.

Salinera. En este sitio donde eran los explotados los primeros reos que habitaban la isla, se encuentra la infraestructura de lo que antes era la salinera. En el interior de las bodegas aún se conservan algunos montículos de sal que se quedaron almacenados y que con el tiempo se solidificaron las paredes desgastadas por el mar.

Camaronera. Ubicada muy cerca de la salinera se encuentra situada la camaronera, que ayudó a exportar hasta 40 toneladas de moluscos y camarón. Los presos durante sus días de condena y aislamiento en una de las islas más temidas de México, tenían que cumplir con un reglamento de 50 horas a la semana para pagar su condena con trabajos pesados y dolorosos.

Miradores. Los miradores anteriormente formaban parte de una serie de puntos de vigilancia estratégica de la isla, la cual se encargada de la vigilancia perimetral contando con una vista de 360 grados que brindaba la facilidad de vigilar toda la Isla María Madre.

Actualmente, forman parte de los puntos con mejor vista en la isla. De igual manera, estos miradores se prestan para observar las distintas vistas del sol, tanto en el amanecer como el atardecer.

Ven a Islas Marías y vive una experiencia inolvidable. Te esperamos a partir del 21 de diciembre del 2022.

VOZ HOMBRE: Para mayor información y ventas, visita la página web.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está, muy bien.

JUAN MANUEL MUÑOZ GÓMEZ: Si permite, señor presidente, muchas gracias, estamos listos y los esperamos en Islas Marías, naturaleza, cultura, libertad.

Muchas gracias.

ARIADNA MONTIEL REYES, SECRETARIA DE BIENESTAR: Con el permiso del señor presidente. Buenos días.

Vamos a dar un informe del avance en este ejercicio 2022 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Adelante. Muchas gracias.

Hemos llegado ya este año a un millón 301 mil 922 derechohabientes de esta pensión. Estamos muy contentos porque durante los tres primeros años de la administración alcanzamos un millón de derechohabientes y hoy estamos ya alcanzando una cifra superior. Este año vamos a tener una inversión de 22 mil millones de pesos.

El esquema que veníamos trabajando, que era, digamos, el programa ordinario, alcanzó un millón 43 mil niñas, niños con discapacidad, jóvenes, población indígena que siempre ha tenido el programa de manera universal. Y se invirtieron 19 mil 700 millones de pesos en este año.

Como se ha venido informando, el señor presidente planteó a los gobernadores y gobernadoras y a la jefa de gobierno la posibilidad de firmar un convenio para que esta atención alcanzara a ser universal. De esta manera, se propuso que la mitad de los recursos que eran necesarios para alcanzar la universalidad fueran aportados por las entidades federativas y la mitad por el gobierno federal; 14 estados ya han colocado los recursos y ya se hizo el registro para que las personas con discapacidad, estos 14 estados, accedan de manera universal, es decir, para todas y para todos. Este año alcanzamos en estos 14 estados a 258 mil 888 personas con discapacidad.

La inversión social de los 14 estados, en suma, son mil 500 millones de pesos y la federación colocó los mil 500 millones de pesos a los que se había comprometido. En suma, en este convenio que se hizo con los estados, estamos invirtiendo tres mil millones de pesos.

Esta es una gráfica de cómo ha venido la inversión social anual de esta administración. Como ya aquí lo ha expresado el señor presidente, cuando él fue jefe de gobierno estableció la pensión para personas con discapacidad en la Ciudad de México y fue la única entidad que durante 18 años tuvo esta atención.

Cuando el señor presidente llega aquí a Palacio Nacional se establece a nivel nacional esta pensión. Iniciamos en 2019 con una inversión de más de ocho mil millones de pesos y para el 2022, como lo estamos informando, llegamos a 22 mil millones de pesos.

Ya tenemos el presupuesto para el próximo año, que son 26 mil 577 millones de pesos. Agradecemos mucho a los diputados que aprobaron esta propuesta de la Secretaría de Hacienda y nos va a permitir de este 2022 a 2023 tener un aumento de cuatro mil 577 millones de pesos. Con este incremento vamos a seguir trabajando con los estados restantes para invitarlos a que participen en el convenio para que la pensión será universal en todo el país.

El monto de la pensión que este año se está entregando, son dos mil 800 pesos. Cada año desde 2019 se ha venido incrementando y el monto individual bimestral para el próximo año será de dos mil 950 pesos.

Como aquí ya también se ha comentado, es muy importante la entrega de la pensión porque es un ingreso básico para las familias, sobre todo las más vulnerables, en este caso por vivir en condición de discapacidad, pero también es muy importante la rehabilitación. La rehabilitación es un derecho, ya que ellos, al incorporarse a estos programas y tener esta posibilidad, tendrán un desarrollo de su vida mejor.

En 2021 firmamos este convenio con la Fundación Teletón para que se atendieran a 20 mil niñas y niños con alguna discapacidad y se les otorgaran las terapias de manera gratuita. La inversión social anual para este año son 800 millones de pesos. Estamos en 19 estados y 21 centros Teletón donde se están atendiendo a las niñas y a los niños. En este momento ya tenemos un padrón de 21 mil 536 niñas y niños que están recibiendo su terapia y hemos alcanzado 584 mil 796 terapias a cada una de estas niñas y niños.

Es cuanto respecto al informe de discapacidad.

Gracias.

FERNANDO LANDEROS VERDUGO, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN TELETÓN: Muy buenos días, muy buenos días tengan todos.

Pues, la verdad, estamos muy contentos, señor presidente. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana con usted, con ustedes, porque estamos a 24 horas de la celebración de nuestro Teletón del aniversario, son 25 años de un proyecto que hemos construido entre millones de mexicanos.

Calculamos que año con año son alrededor de 10 millones de mexicanos los que hacen una aportación económica a esta causa.

Un ejército de 10 millones de mexicanos, pero además encabezados por los niños de México, quienes desde el primer día han sido los grandes, grandes donadores de este proyecto.

Por eso, estando a 24 horas de dar inicio con nuestro evento y por supuesto invitando a todo el país a participar, como lo hacemos todos los años, hoy queremos hacer una invitación especial. Hoy, en este Teletón del aniversario y esto difícilmente se podría haber anunciado sin el apoyo del gobierno federal de este Programa Nacional de Becas a la Rehabilitación es que, si podemos entre todos, con el esfuerzo, el amor, la sensibilidad, la generosidad de todo el país, nos hemos propuesto volver a crecer.

Hace ocho años no construíamos un nuevo Centro Teletón, pero este año, con la confianza, con la fe en el país, de poder alcanzar y rebasar nuestra meta, queremos construir dos nuevos centros de rehabilitación y de eso vamos a platicar brevemente esta mañana.

El primero, ahí justamente donde decía el presidente, le vamos a llamar el CRIT de La Montaña de Gurrero.

Si vamos a la siguiente lámina veremos detalles un poco más concretos del proyecto arquitectónico. Es un proyecto muy hermoso, desarrollado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, el licenciado Juan Diego Gutiérrez Cortina, va a llevar a cabo la construcción, bajo la supervisión del ingeniero Ricardo Dagdug. Es un proyecto que arquitectónicamente busca no desentonar con la región, ser un proyecto sencillo, pero no por ello menos bello que todo lo que hemos construido a lo largo de estos 25 años.

En este proyecto vamos a dar los siguientes servicios:

En primer lugar, lo que la gente identifica más sobre el trabajo de Teletón, que es este modelo integral para la rehabilitación. Pero además quiero decir que es el modelo médico más completo que hemos construido en 25 años, el de la ciudad de Tlapa, porque justamente no solamente estará enfocado a los niños de Tlapa, sino a los niños de los 19 municipios de La Montaña de Guerrero.

Por ello, este centro contará también con unidades móviles de rehabilitación.

Contará con la atención integral de especialistas.

También tendremos universidad para que los jóvenes de La Montaña que quieran estudiar terapia física u ocupacional y quedarse en su tierra atendiendo a los suyos, lo puedan hacer.

Habrá residencia Teletón para médicos, pasantes y para residentes que quieran establecerse ahí.

Y también contaremos con un servicio que no tenemos en ningún otro centro, que es casa para aquellos niños que se transportan de algún municipio y que, dado su tratamiento, tengan que quedarse tres o cuatro días ahí en la ciudad de Tlapa.

En cuanto al número de niños atendidos, vamos a atender aproximadamente 350 niños específicamente de Tlapa, 300 niños más de La Montaña de Guerrero y mil 200 personas más a través de jornadas médicas que estaremos haciendo a lo largo y ancho de toda la región, cerca de mil 850 personas con una capacidad anual inicial de atención.

Aquí agradezco mucho, señor presidente, la donación del terreno, que es un terreno que está ubicado en el centro de la ciudad de Tlapa, perfectamente ubicado, de muy fácil acceso para toda la población. Y repito, sin en el apoyo de las becas para la rehabilitación, difícilmente podríamos estar anunciando este proyecto.

Y, en segundo lugar, lo que sería nuestro CRIT número 26 en el estado de Sinaloa. Aquí agradezco mucho al gobernador Rocha por todo su apoyo, por su entusiasmo, por su generosidad.

En la siguiente lámina vamos a ver algunos detalles más del proyecto. Este proyecto, así como el anterior, está basado en una equis de México que reúne los cuatro cuerpos principales. Esto representa un velero con el faro de Mazatlán, que ilumina y guía para llegar a buen puerto.

Aquí la inversión que haremos como sociedad, con los recursos generadores a partir de mañana, es de 144 millones, más los 100 millones para el CRIT de La Montaña de Guerrero.

Pero algo muy especial, que nunca hemos hecho, lo haremos en Sinaloa también: vamos en nuestro modelo médico no solamente a atender la discapacidad neuromusculoesquelética, sino que también nos hemos encontrado una gran población con niños con autismo. En un mismo centro vamos a atender, por un lado, la parte física, y, por otro lado, a niños que se encuentran en el espectro del trastorno del autismo.

En cuanto al número de niños que pretendemos atender ahí en la ciudad de Mazatlán, son 350 niños con discapacidad física, 100 niños dentro del espectro del trastorno del autismo, más —como ustedes saben, siempre la vocación de un CRIT es salir— cerca de 600 personas más en jornadas extramuros. Un total, al final, de mil 50 niños más.

Todo esto en un trabajo de equipo muy hermoso entre la sociedad que durante 25 años ha apoyado esta obra, que ha transformado el rostro de la discapacidad en nuestro país. Cuando hace 25 años hablábamos de una población muy grande, cerca del 10 por ciento de la población que para muchos era invisible, hoy podemos hablar de la visibilidad, hoy podemos hablar que la agenda de la discapacidad está en los escritorios más importantes del gobierno de nuestro país.

Y, sin duda, no solamente el apoyo de la sociedad es importante, sino el trabajo en equipo con el gobierno de la República.

Quiero reconocer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay 22 mil niños con discapacidad más, nuevos, que estaban en lista de espera y que hoy ya no existe lista de espera en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón, esto es gracias a este programa que creó el presidente a través de la Secretaría del Bienestar.

Y que estos niños de Tlapa y de Mazatlán que serán atendidos también, si bien por un lado, la sociedad construiremos los centros, por otro lado contaremos, estos niños contarán con las becas para la rehabilitación.

Así es que mucho ánimo. Invitamos a todo el país nuevamente a ser generosos, a ser sensibles, a ponernos de pie por los niños que más lo necesitan.

Muchas gracias y muy buenos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Uno, dos, tres, compañera, cuatro. Ahí empezamos.

PREGUNTA: Gracias. Arturo Sánchez, de La Jornada.

Quisiera empezar preguntándole respecto a lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados de la reforma, bueno, del plan B electoral.

Si bien salió del paquete lo que tenía que ver con la transferencia de votos, sí se aprobó con los diputados y se envió al Senado lo de los guardaditos de los partidos políticos, que pueden guardar los recursos fiscales de un año para el siguiente. Quisiera preguntarle qué opina al respecto y si está pensando todavía en vetar esto o si ya lo dejará.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que votaron a favor de esta reforma.

Pienso que aun con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera, entonces no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías de una oligarquía que se sentían dueños de México se mantuviese sin ningún cambio y que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca.

En una democracia nadie puede ser intocable. El autoritarismo sí plantea que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, el pueblo manda, el pueblo decide. Entonces, por eso decidimos enviar la iniciativa de reforma a la ley electoral.

No hay que olvidar que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, que nos íbamos a ahorrar 15 mil millones de pesos, eso era lo que planteaba la reforma constitucional. Es dinero para construir más de 100 centros de rehabilitación lo que nos íbamos a ahorrar, esto no lo tomaron en cuenta.

Claro, los líderes de los partidos, los oligarcas, sus voceros, achichincles, pues qué les puede importar que se derroche, que se gaste o, mejor dicho, se malgaste el dinero del presupuesto.

Pero hubo gente de buena fe que se dejó manipular, les metieron en la cabeza de que lo que buscábamos era apoderarnos del INE, que íbamos nosotros a manejar el padrón electoral y que el propósito era que yo me reeligiera o que no se permitiera la democracia. Puras mentiras, porque son muy calumniadores y falsarios los conservadores e hipócritas. Porque en apariencia son gente de bien, con una moral, pero es en apariencia, fingen. Son muy hipócritas, repito, entonces engañaron.

¿Qué otra cosa se buscaba con la reforma a la Constitución?

Que no hubiera 500 legisladores, sino 300 y que se eliminaran 200 plurinominales porque no eran electos por el pueblo, sino eran parte de las cúpulas de poder de los partidos, eran para comprar conciencias, lealtades, para tener a los amigos, a los familiares y no representar de verdad al pueblo, sino estar ahí de vividores. Pues queríamos quitar; no se pudo.

No se pudo tampoco que fuese el pueblo, los ciudadanos los que eligieran a los consejeros.

¿De dónde vienen todos estos consejeros que están ahora?

De los mismos grupos que han dominado y que se han caracterizado por ayudar a los potentados en los fraudes electorales, de ahí vienen todos, es una escuela. Entonces, el planteamiento es que no los nombren los partidos, las cúpulas.

¿Cómo los nombran? ¿Cómo era? ¿Cómo nombraron a los que están?

Se reunieron los del PAN y los del PRI —no estoy inventando nada, ¿eh?— y decidieron: ‘Tres propongo yo y tres propón tú y a los partidos de menos presencia uno y uno’. Así entró el actual presidente, el Ciro Murayama, así entraron todos. Pero esto viene de tiempo atrás. Y los magistrados del Tribunal Electoral lo mismo, es un reparto.

Nada más quiero recordar, porque tenemos muchas historias, lo que nos hicieron a nosotros, nos robaron la Presidencia. ¿Quién ayudó? Pues el INE, estos funcionarios. ¿Por qué no quisieron votar los votos?

¿Qué hicieron los intelectuales orgánicos?

Todos avalaron el fraude, hasta con manifiestos. Por eso no tienen autoridad moral, son muy deshonestos, muy corruptos, además porque viven de ese régimen de corrupción todos ellos.

Me pueden decir: ‘No, es que yo trabajo de investigador’. Sí, pero ¿cómo conseguiste tu beca de investigador? Pertenecías al grupo de Krauze, si no, no tenías posibilidad; pertenecías al grupo de Aguilar Camín o al grupo de Reforma.

El Reforma empezó a pagar 100, 150 mil pesos, 200 mil por escritor. Claro, su misión era mantener al régimen corrupto y compraban o alquilaban a periodistas o escritores, 100 mil pesos, 150 mil, 200 mil.

Entonces, se planteaba: A ver, qué elijan los mexicanos. ¿Qué, no hay ciudadanos, mujeres, hombres, rectos, íntegros, demócratas, que no tiene precio, que actúan con rectitud, con dignidad? Claro que los hay, pero no los dejan.

Entonces, se oponen a eso y ya pues nada más nos dejan la posibilidad de reformar la ley secundaria. Para reformar una ley secundaria pues se tiene la limitación de que no se puede contradecir nada que ya está establecido en la Constitución, porque la ley de leyes es la Constitución, entonces una ley secundaria no puede contradecir a un artículo constitucional.

Entonces, las limitaciones pues son muchas, porque además estos corruptos del periodo neoliberal siempre que hacían una reforma, precisamente para que no fuese fácil una modificación que les afectara, no sólo esbozaban el principio básico y dejaban a la ley secundaria lo específico, sino en la misma Constitución se especificaba todo.

Lo más representativo de lo que estoy diciendo fue lo que hicieron cuando reformaron el artículo 27 de la Constitución para entregar el petróleo. No lo dejaron para ley secundaria, reformaron el artículo 27, el 25, el 28, pero además dejaron varios artículos transitorios sobre el tema en la misma Constitución.

Entonces, cuando nosotros proponemos la reforma electoral, pues está muy acotado lo que podemos hacer y son dos o tres asuntos: por ejemplo, el buscar que no sigan gastando tanto los funcionarios del INE, porque los consejeros del INE ganan más que yo y está prohibido, la Constitución establece en el artículo 127 que nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pero se ampararon, porque son tramposos y además muy cretinos, caraduras.

Entonces, ‘¡cómo te vas a meter con mi salario, con mi sueldo’! y hasta aplican el hecho de que no se puede modificar el salario cuando el espíritu de ese precepto tiene que ver con el salario de los trabajadores, que desde luego es sagrado, pero no de los altos funcionarios públicos y ese fue el criterio que aplicaron, violando la Constitución.

¿Y quién les entrega o les otorga el amparo?

El Poder Judicial.

¿Por qué?

Porque los ministros y también magistrados ganan más que lo que gana el presidente. No les importó violar la Constitución y la Ley de Austeridad Republicana.

Entonces, bueno, ahí hay posibilidad de hacer ajustes, por todo el aparato que fueron creando de amigos, compañeros de la escuela, partidarios de sus grupos en la UNAM y en distintas partes, las sectas que se fueron creando durante el periodo neoliberal que tanto daño hicieron.

Por ejemplo, en la UNAM era ejemplar la Facultad de Economía de la UNAM; la acabaron. Desde Salinas empezó a cooptar a maestros, a intelectuales orgánicos y ya no hay una economía alternativa, no hay una economía moral, se fueron adaptando a los lineamientos neoliberales y dejó de haber una opción distinta en el manejo de la economía en el país.

Y empezaron a escalar en la UNAM, el director de Economía pasaba a ser el secretario de la rectoría y muchos de ellos miembros del consejo directivo, académico de la UNAM ganando muchísimo dinero, maestros eméritos. Muy lamentable todo el proceso de derechización. Entonces, son los mismos.

Ahora que se aprueba esta ley empiezan a decir: ‘Ah, pero le falta esto o está mal porque viola un principio constitucional’. Nosotros somos respetuosos del Estado de derecho. Si fuésemos como ellos, nos hubiesen aprobado la reforma constitucional, era cosa de hacer lo mismo que hacían ellos, negociar entre comillas, porque la política es negociación, pero la negociación para ellos es el entregar moches, prebendas.

Yo les he platicado aquí que de manera increíble cuando Carstens era secretario de Hacienda tres años consecutivos aprobaron los diputados por unanimidad el presupuesto. ¿Y qué, es un gran maestro de la política Carstens? ¿Tiene mucho oficio político? Nada, es que repartían moches a todos, a cada diputado. Está probado.

Cuando aprobaron la reforma energética repartieron dinero, compraron los votos, eso fue lo que dijo el director de Pemex que está preso, que él recibió dinero para comprar a diputados, nada más que de eso ya no se dice nada.

Si hubiésemos seguido con eso, hasta con unanimidad y aplausos, pero no, ya eso se terminó.

Y, en todo caso, va la ley al Poder Judicial, lo que antes no pasaba.

¿Y quién va a decidir si la ley es constitucional o no o si la ley es inconstitucional?

El Poder Judicial.

¿Y nosotros dominamos el Poder Judicial, como era antes?

No. ¿Cuándo se había visto esto?

Entonces, qué bien que se aprobó la ley, porque a veces estos actos políticos son signos de los tiempos en que se vive. Independientemente del fondo, el que se haya podido sostener que la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobaron esta iniciativa… Porque, además y ellos lo saben, nada más que son muy hipócritas, la mayoría del pueblo está a favor de la reforma constitucional, ellos mismos hicieron encuestas y claro que la gente quiere participar y elegir a los consejeros del INE y claro que la gente quiere que se reduzca el gasto en las elecciones, si es de los gastos más cuantiosos en el mundo el que se destina en México para hacer elecciones.

Y claro que la gente quiere que en vez de 500 diputados haya 300 y que no sean designados los 200 restantes por los dirigentes de los partidos, sino que sean representantes populares, que los elija el pueblo.

¿Y tomaron en cuenta esa opinión?

No, porque para ellos la democracia es válida cuando les conviene, cuando no les conviene son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento.

Y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no sólo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información, que los compran o los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y, o lo quitan o lo someten y ya el presidente es un pelele de los potentados, un títere, ya no representa a todos los mexicanos, a todo el pueblo, sino nada más es el representante de una minoría, ya el gobierno es un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, es lo que está en el fondo, en todo esto.

Entonces, se aprobó la ley, de nuevo agradezco a los legisladores y ahora pasa a la Suprema Corte y ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

Y también le quería preguntar sobre la situación en Perú. Ayer el expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado a 18 meses de prisión preventiva.

Y también, ¿por qué momento pasa la relación con Perú?, tomando en cuenta que el embajador de Perú en México fue llamado a consultas por su gobierno y ya no está en la Ciudad de México, hasta donde sabemos. Además, hay 450 mexicanos identificados por la embajada que están varados en Perú ante la situación y el aumento de las protestas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos esperando que se abran los aeropuertos y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo los trámites para traer a los mexicanos que están en Perú, desde luego si ellos así lo desean, porque hay turistas que quedaron sin poder salir del Perú.

Entonces, ya se tiene todo un plan para irlos a buscar; sin embargo, uno de los aeropuertos donde están la mayor parte de los turistas mexicanos está cerrado y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo los trámites.

Nosotros vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar ya estamos haciendo trámites para traerlos, para que regresen.

Acerca de la situación política, ya hemos fijado nuestra postura, firmamos un documento con el presidente de Colombia, de Argentina, con el presidente de Bolivia, pues expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse a pueblo y hay que garantizar las libertades.

En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un Estado de sitio, con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma en que actuó el congreso.

Yo creo que sería bueno que se conozca porque los medios conservadores no informan. De veras que es increíble el nivel de sectarismo, lo tendencioso que están los medios de información en México y en el mundo. Son excepciones, claro, honrosas, porque es cuando más se destaca al que informa con profesionalismo, con objetividad, con independencia, al que no está al servicio de los que se creen dueños del mundo, ahora es cuando más valor tiene el periodismo libre, independiente, pero casi no hay.

En México los medios de comunicación convencionales prácticamente no están informando sobre lo del Perú. Y desde el principio el informe era tendencioso, sin análisis, sin contexto. Muy lamentable.

Por eso, sería bueno que para que la gente sepa lo que está sucediendo, hay una declaración del Estado de excepción del secretario de la Defensa de Perú. A ver si lo encuentras.

Porque hablan de democracia, ¿no? No sólo estoy pensando en Perú, no, en general. Hablan de democracia también en Estados Unidos y de libertad.

Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. Independientemente de que pueda ir una embajadora a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas, el no actuar con respeto?

A ver si lo encuentras, es un señor que es…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tengo la declaración, pero no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es que es muy importante, aunque nos lleve tiempo encontrarlo, porque es parte del nuevo gabinete y él declara en qué consiste el Estado de excepción, qué se prohíbe y qué no. Por ejemplo, él dice: ‘No hay derecho a que se reúnan’. Dice una cosa: ‘El Estado puede sin orden judicial entrado a cualquier vivienda, a cualquier domicilio’. No hay garantías de respeto a los derechos humanos.

A lo mejor la…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya estamos descargando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, qué bueno.

Y lo otro, a ver si la foto de la embajadora de Estados Unidos, es de ayer o a lo mejor es… Porque también tiene uno que ser cuidadoso. Pero si es de ayer, pues se me hace muy antidiplomático e irrespetuoso de la independencia, de la soberanía de un país. Pero siempre se ha dicho que en la política la forma es fondo.

Pero son prácticas que vienen de tiempo atrás. Si no cambian esas prácticas, pues no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América. ¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias?

A lo mejor esto ni lo sabe el señor Blinken, del Departamento de Estado y es un asunto de la embajada, porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Antes era peor, había como dos presidentes, el del palacio y el de la embajada y ponían y quitaban a los presidentes a su antojo, pero ya eso ya no debe de seguir, hay que buscar que las cosas cambien.

Y también, otra reflexión. Imagínense, estas decisiones de la cúpula del poder político, del poder económico, ¿en qué benefician a los pueblos?, en nada; al contrario. Un comerciante en Lima, que tiene que cerrar su negocio, o un campesino o un obrero o incluso un empresario, los que viven el turismo, ¿quién va a ir a Machu Picchu?, por una decisión de los de arriba, con un nivel de insensatez…

Ese precepto sí deberían de ponerlo en la Constitución, el de la insensatez de los políticos, la irracionalidad de los políticos, porque ese sí se puede medir sin problema. El que la aplican a Castillo es incapacidad moral. ¿Quién mide eso? ¿Quién da un certificado si existe capacidad o incapacidad moral? ¿Quién creó eso?

A ver, ahí está, ese es el que quiero.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Y la foto (inaudible) es con la presidenta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, creo que con la presidenta…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Salen en la misma foto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero a ver si es de ayer, nada más.

Sí, a ver, pero este es para que se sepa qué es la suspensión de garantías y el que salga la policía y el ejército a las calles a impedir protestas, a limitar las libertades, a ver.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El ministro de Defensa, Alberto Otárola, está dando algunos alcances de los temas que se han abordado. Recordemos que durante la tarde la presidenta Dina Boluarte señaló que en este Consejo de Estado se iba a evaluar establecer en Estado de emergencia a todo el país a raíz de las manifestaciones suscitadas en todo el Perú y en Lima Metropolitana. Escuchemos.

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA, MINISTRO DE DEFENSA DE PERÚ: … constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos y por eso hemos tomado algunas decisiones que quiero compartir con ustedes.

En primer lugar, el día de mañana se va a reunir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que participan las Fuerzas Armadas y algunos sectores clave para poder acordar una serie de propuestas que se han hecho y que las hemos debatido y que se han aprobado.

En este sentido, quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza.

En segundo lugar, se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las fuerzas armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirve para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos.

Igualmente, hemos declarado en emergencia el día de hoy y va a salir en una decisión extraordinaria en diarios oficiales peruanos, el Departamento de Arequipa y de Ica que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas para que las fuerzas armadas, en apoyo a la Policía Nacional, puedan tomar el control del orden interno.

Estamos pasando por días y semanas difíciles. Tenemos escasísimos días al frente del gobierno y estamos tomando las decisiones que creemos nos facilitan la Constitución y la ley. Y lo que pedimos a los millones de peruanos que no piensan igual, porque se los puede decir de las tareas de inteligencia que hemos tenido hoy día, que no son más de ocho mil a nivel nacional los que están causando este disturbio, hablo a nombre de los 33 millones de peruanos que en este momento necesitan trabajar, necesitan desplazarse, sobre todo en algunas provincias del sur del país, necesitan llegar a su empleo, las empresas necesitan desplazar sus productos para facilitar la alimentación de todos los peruanos y el gobierno va a asumir la representación de estos 33 millones de peruanos con energía, pero también con la ponderación que la Constitución establece para este tipo de decisiones.

Estamos en sesión permanente en este momento. La señora presidenta constitucional de la República, como ustedes lo saben, se está reuniendo con los jefes, los máximos representantes de las más altas autoridades del Estado, el Consejo de Estado, me voy a incorporar en unos instantes a esa reunión y queríamos comunicar a ustedes estas decisiones.

Y expresar nuevamente, dar un mensaje al país: estamos trabajando para asegurar la tranquilidad, la paz y el tránsito libre por todas nuestras carreteras a nivel nacional.

No sé si pudieran formular algunas preguntas.

PREGUNTA: Ministro, cómo está, buenas noches.

Juan Carlos Portilla, de Latino.

Además de estas medidas que usted ha dictado o que ha comunicado, ¿qué otras se tomarían en la reunión del consejo de Estado? Es decir, estas decisiones ya están tomadas, ya están establecidas al parecer, son decisiones que ya se van a cumplir. ¿Qué otras adicionales estarían trabajando en el Consejo de Estado o que se está tratando específicamente en esta reunión con el Consejo del Estado?

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA: Precisando, en el Consejo del Estado están aquellas instituciones que se quisieron cerrar con un golpe de Estado fallido y las decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, es la colaboración del Ministerio Público con la policía y las fuerzas armadas en sus tareas de control del orden interno, esa es la principal, uno de los puntos de la agenda.

Se va a coordinar también con el Poder Judicial respecto de los casos que tienen a su cargo contra aquellos que quieren subvertir el orden establecido. Se está conversando con las diversas instituciones del Estado para tener una sola voz y una sola palabra. Todos queremos, no queremos violencia en el país, todos queremos que cesen esta sonada, atizada por profesionales que han trabajado, por cierto, tratando en un trabajo que ya conocen desde hace mucho tiempo atrás, comprometiendo la participación, por ejemplo, del sur de agricultores y en Andahuaylas, de la población en su conjunto.

Así que esperamos también que al finalizar esta reunión se puedan hacer algunos anuncios.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no es ese el que quería yo. Ese, ese.

(INICIA VIDEO)

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA: En la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario, el Estado de emergencia a nivel nacional, la policía nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas.

Quiero recordar que la declaratoria de Estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero contralamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos.

Esa es la decisión el día de hoy y muy buenos días, porque estamos yéndonos a una reunión de consejo.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es, esto es.,

Y a ver, la foto y a ver si es de ayer.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De antier, es del 13 de diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren esto. Nada más voy a decirles que el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano, el presidente Woodrow Wilson nunca reconoció a Huerta. Y hasta ahí la dejamos.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

José Manuel Fuentes, de Capital 21.

Quiero preguntar cuáles serán los montos de las aportaciones que destinan las entidades federativas al programa de Becas del Bienestar para Personas con Discapacidad, me gustaría saber esa información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que Ariadna tiene más elementos, tiene más información. Yo lo que quiero es que se conozca que el programa original contemplaba atender a todas las niñas y a todos los niños con discapacidad del país, por eso hablamos de un millón, dándole preferencia a los más pobres, pero se llegaba hasta 29 años y de 29 a 65 no se recibía ningún apoyo, aunque se padeciera de una incapacidad, el programa nuestro nada más era hasta 29 años.

Entonces, ya destinábamos bastantes fondos con ese propósito, pero le propusimos a los gobernadores que podíamos hacer universal el programa, es decir, para todos, no sólo hasta 29 años, sino de 29 a 64, porque ya en 65 se recibe la pensión de adultos mayores.

Entonces, les propuse, muchos aceptaron, que, si ellos aportaban el 50 por ciento, no para todo el programa, la federación se hace cargo al 100 por ciento hasta 29, sino sólo en el tramo de 29 a 64, que en este caso a esa población se le entregara también la pensión y que nos dividiéramos la inversión, 50 por ciento la federación para ese sector de población y 50 por ciento los gobiernos estatales. Entonces, ya hay 14 estados que aportaron su 50 por ciento y ya hay 14 estados en donde la pensión es universal, es para todos.

Y qué bien que me preguntas esto, porque hay quienes suscribieron el acuerdo y todavía no han hecho la aportación, me refiero a algunos gobernadores.

INTERVENCIÓN: ¿Cuáles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, eso no se dice, porque todavía no se vence el plazo, pero no está de más el recordatorio, termina el 31 de diciembre.

INTERVENCIÓN: ¿Es un llamado, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fraterno, cariñoso, afectuoso. Entonces, los que aceptaron aportar, así es más o menos.

A ver, explícalo. Puedes poner los que ya cumplieron.

ARIADNA MONTIEL REYES: Los que sí cumplieron.

La suma de estos 14 estados la inversión por parte de las entidades, en suma, son mil 500 millones de pesos; nosotros, la federación, ponemos los otros mil 500 millones y de esta manera llegamos en este ejercicio 2022 a 22 mil millones de pesos.

Como ya lo explicaba el señor presidente, algunos todavía están pendientes y faltan de esta lista, pero… Es Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, todos ellos firmaron el convenio, colocaron los recursos y ya de hecho se están entregando las tarjetas, en la mayoría de los estados ya terminamos.

El martes tenemos agendado con el gobernador de Nayarit la entrega de las mismas, así que… Y aquí es muy importante decir que en el presupuesto 2023 tuvimos ya un incremento, se nos colocaron cuatro mil 577 millones de pesos adicionales.

Con estos recursos ya nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, si todos los estados pusieran su aportación, el próximo año alcanzaríamos la universalidad de todo el país en materia de discapacidad, gracias a los recursos que nos colocó la Secretaría de Hacienda en el presupuesto y entiendo que fueron recursos que se retiraron, entre otros, al INE, que vienen a la pensión de discapacidad y eso es profundamente humano, el que se pueda apoyar a las personas más vulnerables.

Y que esta estrategia de convenios y de suma de esfuerzos, el próximo año alcanzara la universalidad de todo el país, sería algo muy importante. Los recursos por parte de la federación ya están dispuestos, son cuatro mil 577 millones, que es esta lámina. Como ustedes ven, ha habido una evolución en la inversión social muy importante desde el inicio del gobierno.

Y hemos reiterado que este programa no existía, no tiene un antecedente, inicio con este gobierno y además la pensión para las niñas y los niños es un derecho en la Constitución que ya vino en la reforma al 4º constitucional, al igual que la pensión de adultos mayores. Y es un gusto que los niños tengan ya garantizado este derecho, ellos son derechohabientes de su pensión y la pensión tiene la diferencia de que estará a lo largo de la vida este recurso para ellos.

Y como lo ha recalcado el señor presidente, siempre en el transitorio de la reforma constitucional dice que todos los años deberá tener más recursos, tanto la pensión de adulto mayor, personas con discapacidad, las becas para los estudiantes y en general el derecho a la salud.

Gracias.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

Mi segunda pregunta sería, el día de hoy el periódico Reforma publicó en su plana como un pensamiento colonizador, porque nos quiere dar a entender de que debe de intervenir Estados Unidos en nuestra reforma electoral y el congreso de Estados Unidos está pidiendo un informe que ponen como seguridad nacional. ¿Usted qué opina al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es lo mismo, es que tienen mentalidad, los conservadores, colonizadora. No saben ser ciudadanos libres, independientes, se subordinan. Pero el Reforma es eso, allá viven en Estados Unidos los dueños y siempre han coincidido con esa política intervencionista.

A ver pon la nota, porque debe ser interesante. ¿La tenemos?

Fíjense: ‘Analiza Biden golpe al INE’. Pobrecitos los que leen y le creen al Reforma. ¿Ustedes creen —a ver, hablando en plata— que analiza Biden, el presidente Biden, el golpe al INE? ¿Ustedes creen que el presidente Biden…?

El presidente Biden, primero, pues es un respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos, sabe que México es un país independiente, soberano, libre, es un político con mucha experiencia, tiene asuntos. Ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco o Chumel o Denisse.

Pero es interesante esto: ‘Analiza a Biden golpe al INE’. ¿Ustedes creen que el presidente de Estados Unidos tiene en su agenda eso? Pero ni sabe, a lo que más puede llegar es al secretario del Departamento de Estado, pero tampoco.

INTERVENCIÓN: El Congreso de Estados Unidos le pidió un informe a Biden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, eso sí, sí, pero que analiza…

Todos los legisladores en el mundo. Si aquí un diputado… Bueno, ¿qué, no va Xóchitl Gálvez un día sí y el otro también a la fiscalía a acusarnos? Pues todos tienen derecho a solicitar que se informe sobre cualquier asunto.

Pero, por ejemplo, no hablan… ¿Cómo estuvo esto último de la corrupción en el Parlamento Europeo? Hay una gran corrupción. ¿Se acuerdan de que unos parlamentarios europeos nos mandaron una recomendación y que yo hasta dije que actuaban como borregos porque sin saber lo que estaba sucediendo firmaron un manifiesto? Bueno, pues ellos ahora traen un escándalo de corrupción. Ya vamos a tener que hacer nosotros nuestro periódico.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo se va a llamar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Mañanera. Bueno, esto es un periódico porque esas cosas no se tratan, no se sabe.

Pero tienes razón, es esto, es una actitud de subordinación del periódico y de todo el grupo. ¡Qué se tiene que meter un gobierno extranjero a un asunto nuestro! Es como si, ya lo dije una vez, yo les pido que me aclaren por qué mandan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar a los países de Centroamérica y a los países pobres en donde el pueblo se ve obligado a emigrar, pero yo no puedo decir eso, no me puedo meter, porque ellos son libres, soberanos.

Pero aquí no es el fondo, aquí es la manipulación burda, corriente. ‘Analiza Biden golpe al INE’. Seguramente ya le habló a… ¿Cómo se llama el presidente del INE?

INTERVENCIÓN: Lorenzo Córdova.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lorenzo Córdova, sí, para pedirle un informe de lo que está pasando, porque está muy grave la situación en México.

Muy bien. Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Muy buenos días.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, señor presidente, en semanas recientes los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón obtuvieron permisos especiales de residencia en España.

El primero en obtenerla fue Enrique Peña Nieto luego de que compró un inmueble con un valor de cerca de medio millón de euros, obtuvo la llamada visa dorada.

Salinas de Gortari recibió del gobierno ibérico la nacionalidad por su ascendencia sefardí.

En tanto, por su parte, Calderón obtuvo una residencia de trabajo gracias a un empleo que le ofreció el jefe del exgobierno español José María Aznar, apadrinado por José María Aznar.

Preguntarle, presidente, qué está pasando en España. ¿Por qué los exmandatarios que han sido señalados de tener cuentas pendientes con la justicia mexicana acuden a España? No se puede dejar de olvidar que en su momento esta administración le pidió una disculpa a España por las atrocidades cometidas durante la Conquista y la Colonia aquí en México.

¿Cómo considera que está actualmente la relación México-España?

¿Y cómo evaluar esto? ¿Qué reflexión hacer, esto de que los exmandatarios acudan a España?

Como primer tema, por favor, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso es normal, las empresas españolas fueron atendidas con privilegios durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña.

Con Calderón había empresas consentidas como Iberdrola, pero había otra antes.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: OHL.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la que compró acciones de Pemex, Repsol, esa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón; desde Fox, pero fundamentalmente con Calderón. Ahí firmaron, entre otras cosas, un acuerdo para comprar gas, 25 mil millones de dólares, gas precisamente que iban a traer del Perú, porque España no tiene gas.

Entonces, esta Repsol era la intermediaria entre el gobierno de Perú. Que, por cierto, anda prófugo el presidente de entonces, nada más que a ese no lo detuvieron porque llevaba buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y se fue allá y nunca lo han encontrado. Creo que estudió allá en una universidad de Estados Unidos, un tecnócrata.

Bueno, hicieron el acuerdo de comprar el gas de Perú para traerlo a Manzanillo con el proceso de licuefacción, que se congela el gas, se trae en barcos y se regasifica, incluso se construyó una planta de regasificación en Manzanillo en ese entonces y el contrato era de 25 mil millones de dólares y no hubo licitación. Todavía vivía el finado que estaba en Gobernación, también español, Mouriño.

Y luego vendieron acciones que tenía Pemex a Repsol, de esas operaciones con suerte, porque compraron bonos de Pemex baratos y, apenas los compró Repsol, subieron al doble lo que era de Pemex.

Y luego les dieron, con Calderón, toda la explotación de gas de la Cuenca de Burgos a Repsol. Y sólo fueron 10, porque se canceló. No sacaron más gas que el que estaba extrayendo Pemex porque se suponía que por eso daban el contrato, pero eso sí, hicieron su agosto y ya cuando habían saqueado cancelaron el contrato.

Eso es Repsol, ya después sabemos lo de Iberdrola, que nombra a Calderón miembro de su consejo de administración. Calderón, después de ser presidente, se vuelve empleado de Iberdrola, empresa española.

Y en el caso del licenciado Peña, pues todos sabemos lo que significó la empresa OHL. De esa empresa salió el director de Pemex, Lozoya y fue la empresa que hizo los segundos pisos hacia el Estado de México. en Satélite y autopistas. Bueno, con decirles que una vez se estaba licitando una autopista y participó OHL y otro de los participantes era Slim a través de su empresa Carso. Y ofrecía Carso hacer la obra con menos costo. Segunda llamada.

¿Y qué creen?

Que le dieron la obra a OHL y la justificación para no darle a Carso la obra fue que no tenía la empresa solvencia económica, la empresa de Slim, del hombre más rico del México, no tenía solvencia económica.

Bueno, pues por eso hay un trato especial. Aznar era consentido de Fox, consentido de Calderón, eran de los que impulsaban lo de las llamadas reformas estructurales, Aznar.

Tenía a un hombre muy cercano a él, creo que de apellido Rato.

INTERVENCIÓN: Rodrigo Rato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Rodrigo Rato, que lo llevaron —para que vean cuánta decencia hay en algunos organismos financieros internacionales— lo llevaron a ser presidente del Fondo Monetario Internacional y como a los dos años fue acusado de corrupción y estuvo en la cárcel.

Pero esto que les estoy contando, pues eso aquí pasa de noche, volvemos a lo mismo.

También comentar que somos libres y que España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que, si decide el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el presidente Salinas, vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto —tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo— es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía.

Hay un escritor español muy inteligente, joven, que ya se nacionalizó mexicano, que hizo lo mismo que están haciendo los expresidentes, nada más que él decidió venirse a vivir a México y es una gente de primera. Porque imagínense, nosotros no podemos caer en la xenofobia de rechazar extranjeros, no, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Cuánto aportaron los españoles del exilio a México, científicos, ingenieros, intelectuales, maestros. No y de la comunidad judía y de todos lados, los libaneses. Esta es una casa abierta, por eso la política exterior de México es excepcional, reconocida en todos lados y ahora el expresidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven, Abraham Mendieta.

Abraham, tienes todo nuestro apoyo. Si hasta estoy pensando en, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas, es un país completamente libre. ¿Cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso?

Es como ayer que decían: ‘Monreal votó en contra y hay que expulsarlo’. No, si no somos, con todo respeto estalinistas. ¿Para qué las purgas, si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo?

Una de las cosas que me molestaban muchísimo cuando estábamos en la oposición es que siempre venían compañeros nuestros a ponernos ejemplos de lo que estaban haciendo en otros lados. No se daban cuenta de que nosotros estamos llevando a cabo una transformación de dimensiones mundiales, pero venían a decirme que le diéramos seguimiento a la revolución de la primavera, un movimiento que hubo en Egipto.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La Primavera Árabe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Primavera Árabe.

Y luego también hay que tomar en cuenta de que todos los cambios allá se hicieron por el internet, siempre. Y un menosprecio a nuestro movimiento.

Y salió adelante este movimiento y es ejemplar y qué vamos a estar nosotros con medidas autoritarias, ni hitlerianas ni estalinistas.

¿Por qué tienen problemas algunos países?

Porque no llevaron a cabo una revolución de las conciencias. Porque se murió Franco, pero siguió el franquismo; se murió Pinochet, pero siguió esa misma política.

Aquí quería Salinas que continuáramos con el salinismo como política y ya había avanzado porque hasta su adversario, para no decir su enemigo, que según él lo traicionó, Zedillo, se distanció y lo persiguió y por eso Salinas no lo ve con buenos ojos, pero Zedillo siguió con el salinismo, ¿o cambió?, no, con Zedillo siguió el salinismo como política, pues fue el que entregó los ferrocarriles nacionales, fue el de Fobaproa. Y con Fox, desde luego y con Calderón y con Peña Nieto, nada más que ya, ya no hay salinismo como política.

INTERLOCUTOR: ¿La doble moral que señala en España afectará el relanzamiento de las relaciones, que se dio aquí de la visita de…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no afecta en nada, porque somos libres.

INTERVENCIÓN: ¿Ya se superó la pausa con España?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto.

Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme.

Le mandé cartas al papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más.

Pero cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no solo España, el Estado mexicano, perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego, los de las empresas, con la misma actitud de prepotencia. Pues también, ya no es Calderón, ya esto cambió.

le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español, esto es distinto. O sea, también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos, suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos.

Y esto de Abraham Mendieta es una ofensa. A él hasta le voy a entregar un reconocimiento, un reconocimiento así.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo le gustaría que quedará el artículo 33, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se mantuviesen las libertades. Aquí vienen opositores, conservadores extremos y hablan, últimamente hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo y a nadie se le impide que se manifieste. Ya parece que los vamos a expulsar. No, este es un país libre.

¿Por qué tanta confianza?

Porque tenemos un pueblo muy consciente, que es mucha pieza el pueblo de México. Cuando vino Vargas Llosa, que estaba Salinas y repitió una frase, que ya la había dicho, porque no fue original, la había dicho Turner, en su libro México Bárbaro, pero la retoma muy bien Vargas Llosa y dice que un partido, el PRI, que era la dictadura perfecta. No le gustó a Octavio Paz ni a otros que estaban muy vinculados con Salinas, desde luego a Krauze. Pero cómo estaban las cosas entonces que, sin que le dijeran nada, sin avisar, al día siguiente se fue Vargas Llosa.

Eso no lo queremos, que nadie se sienta perseguido, que nadie piense que va a ser sancionado, expulsado, desterrado, si hace una crítica al gobierno, no, eso es lo que pondríamos cambiar.

PREGUNTA: ¿Enviaría a alguna iniciativa, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a verlo, pero ya son artículos que datan, pues son del siglo XIX, ya han cambiado las cosas. Estamos pidiendo que ya no se aplique la política del Destino Manifiesto ni la política Monroe de América para los americanos. Si no queremos que pasen estas cosas que acabamos de ver ahora, la imagen de la embajadora de Estados Unidos con la presidenta del Perú, si no queremos eso, pues también nosotros tenemos que ir avanzando. Pero no me vayan a salir con el 33 no se toca.

Bueno, ya, ya nos vamos, ya, ya.

PREGUNTA: ¿Marcelo Ebrard le avisó de (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí me avisó, s, sí, sí y no hay ningún problema, no hay ningún problema, nada más que tenemos ese pendiente, ese pendiente, el que ustedes ya saben, pero, primero, los españoles no sólo son bienvenidos, para los españoles México es su casa, no se le impide a ninguna empresa española que venga a ser negocios lícitos a México, lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista, lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial, eso es todo.

Y repito, el pueblo español es extraordinario, de primera y los de los movimientos democráticos de España progresistas son gentes excepcionales, muy inteligentes, muy solidarios, porque afortunadamente, así como existe un conservadurismo muy atrasado, así también hay un pensamiento nuevo en España que tiene que ver con Podemos, que tiene que ver incluso con el PSOE y partidos regionales de países, de España, que son muy importantes, de avanzada en todo.

Entonces, es muy buena la relación. A nosotros lo que no nos pareció es que se les hace un planteamiento, no contestan, filtran.

Ya ahora El País tiene una postura un poco más moderada, pero eran de una insolencia extrema. Me acuerdo que cuando triunfa, sí, o le dan el triunfo al presidente Peña Nieto y nosotros nos oponemos porque presentamos una denuncia de que habían gastado muchísimo dinero, todo lo que además luego se supo y se demostró, me acuerdo que El País su titular, así como el Reforma, ‘Obrador, un lastre’ y así.

Claro que les contesté ¿no? y para entonces ya estaba el internet. No recuerdo qué les contesté, pero, bueno. Tenían la manía, tienen todavía, de sentirse superiores y de venir a decir qué es lo que debemos de hacer, esa actitud colonizadora.

Pero hay que distinguir porque Abraham, lo acabo de ver en la marcha, andaba con su compañera, mi tocaya Andrea y hasta lo saludé y les hice así. Son puro corazón los dos.

Y Calderón pidiendo que se les aplique el 33, que se le aplique el 33 a Abraham, es una exageración. Y luego aparece de que ya la dieron una visa allá en España. Está interesante.

PREGUNTA: ¿Qué tendría que pasar para superar la pausa? ¿Una comunicación del gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, que haya una autocrítica. No les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron, nada más que reconozcan de que hubo abusos, que hubo masacres, que se reprimió a los pueblos originarios y que nosotros, después de la Independencia, también cometimos esos excesos, ahí está el lamentable caso de los yaquis. Y es pedir perdón para la no repetición nunca más estos abusos.

Y la corrupción, que no vengan a promover, a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana.

PREGUNTA: ¿Hubo algún ofrecimiento para que hablara usted con el canciller español?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no me ha informado Marcelo, pero qué bueno, porque no se trata de rupturas, es una pausa.

+++++

