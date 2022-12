Hirsutismo: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El hirsutismo es una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro o grueso en un patrón similar al de los hombres: cara, pecho y espalda.

Con el hirsutismo, el crecimiento extra de vello a menudo se debe al exceso de hormonas masculinas (andrógenos), principalmente la testosterona.

Los métodos de cuidado personal y las opciones de tratamiento eficaces están disponibles para las mujeres que desean tratar el hirsutismo.

Síntomas



El hirsutismo es un vello corporal rígido u oscuro, que aparece en el cuerpo donde las mujeres no suelen tener vello, principalmente en la cara, el pecho, la parte inferior del abdomen, la cara interna de los muslos y la espalda. La gente tiene opiniones muy variadas sobre lo que se considera excesivo.

Cuando los niveles altos de andrógenos causan hirsutismo, otros signos pueden presentarse con el tiempo, un proceso llamado virilización. Los signos de virilización podrían incluir lo siguiente:

Engrosamiento de la voz

Calvicie

Acné

Disminución del tamaño de los senos

Aumento de la masa muscular

Agrandamiento del clítoris



Cuándo debes consultar con un médico

Si crees que tienes demasiado vello grueso en la cara o el cuerpo, habla con tu médico sobre las opciones de tratamiento.El exceso de vello facial o corporal suele ser un síntoma de un problema médico de fondo. Consulta a tu médico para que lo evalúe si al cabo de unos meses experimentas un crecimiento intenso o rápido de vello en la cara o el cuerpo, o signos de virilización. Es posible que te remitan a un médico que se especialice en trastornos hormonales (endocrinólogo) o problemas de la piel (dermatólogo).

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo



Varios factores pueden influir en tu probabilidad de tener hirsutismo, incluidos los siguientes:

Antecedentes familiares. Varias afecciones que causan hirsutismo son hereditarias, como la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de ovario poliquístico.

Origen. Las mujeres de ascendencia mediterránea, del Oriente Medio y del sur de Asia son más propensas a tener más vello corporal sin causa identificable que otras mujeres.

Obesidad. Ser obeso causa un aumento en la producción de andrógenos, lo que puede empeorar el hirsutismo.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (UNAM)

Diagnóstico



Los exámenes que miden la cantidad de ciertas hormonas en la sangre, incluidas la testosterona u hormonas similares a la testosterona, podrían ayudar a determinar si los niveles elevados de andrógenos están causando el hirsutismo.

El médico también podría examinarte el abdomen y hacerte un examen pélvico para buscar masas que puedan indicar la presencia de un tumor.

Tratamiento



El tratamiento del hirsutismo sin signos de trastorno endocrino no es necesario. Para las mujeres que sí necesitan o buscan tratamiento, esto puede implicar el tratamiento de cualquier trastorno prexistente, el desarrollo de una rutina de autocuidado para el vello no deseado y la prueba con diversas terapias y medicamentos.



Medicamentos

Procedimientos

Si los métodos cosméticos o de cuidado personal de depilación no te funcionaron, habla con el médico acerca de los medicamentos que tratan el hirsutismo. Con estos medicamentos generalmente se tarda hasta seis meses, el ciclo de vida promedio de un folículo piloso, antes de que veas una diferencia significativa en el crecimiento del cabello. Estas son algunas opciones:Las píldoras anticonceptivas u otros anticonceptivos hormonales, que contienen estrógeno y progestina, tratan el hirsutismo causado por la producción de andrógenos Los anticonceptivos orales son un tratamiento común para el hirsutismo en mujeres que no quieren quedar embarazadas Los posibles efectos secundarios incluyen náuseas y dolor de cabezaEstos tipos de medicamentos impiden que los andrógenos se adhieran a sus receptores en el cuerpo A veces se prescriben después de tomar anticonceptivos orales por seis meses si estos no son lo suficientemente eficaces El antiandrógeno más comúnmente usado para tratar el hirsutismo es la espironolactona (Aldactone, CaroSpir) Los resultados son leves y tardan al menos seis meses en notarse Entre los posibles efectos secundarios se incluye la irregularidad menstrual Debido a que estos medicamentos pueden causar defectos congénitos, es importante usar anticonceptivos mientras se los tomaLa eflornitina (Vaniqa) es una crema de venta con receta médica que se usa específicamente para el vello facial excesivo en mujeres Se aplica directamente en la zona afectada de la cara dos veces al día Ayuda a retardar el crecimiento del cabello nuevo, pero no elimina el cabello existente Se puede utilizar con terapia con láser para mejorar la respuestaLos métodos de depilación cuyos resultados pueden durar más tiempo que los métodos de cuidado personal y que pueden combinarse con terapia médica, incluyen:Se pasa un rayo de luz altamente concentrada (láser) sobre la piel para dañar los folículos pilosos y evitar que el vello crezca (fotodepilación) Es posible que necesites múltiples tratamientos Para las personas cuyo vello no deseado es negro, castaño o castaño rojizo, la fotodepilación suele ser una mejor opción que la electrólisis Habla con tu médico acerca de los riesgos y beneficios de los diversos láseres utilizados para este método de depilación Las personas con piel bronceada o de pigmentación oscura tienen un mayor riesgo de sufrir los efectos secundarios de ciertos láseres, incluido el oscurecimiento o la aclaración de sus tonos de piel habituales, ampollas e inflamaciónEste tratamiento consiste en insertar una pequeña aguja en cada folículo piloso La aguja emite un pulso de corriente eléctrica para dañar y eventualmente destruir el folículo Es posible que necesites múltiples tratamientos Para las personas con cabello rubio o blanco natural, la electrólisis es una mejor opción que la terapia con láser La electrólisis es eficaz pero puede ser dolorosa Una crema anestésica esparcida sobre la piel antes del tratamiento puede reducir la incomodidad

Con información de Mayo Clinic

