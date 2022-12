Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del jueves 15 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues como todos los jueves, comenzamos con la información de delitos y, sobre todo, castigo a quienes cometen delitos en el plan de Cero Impunidad. Entonces, Ricardo Mejía va a exponer. Eso es básicamente lo que tenemos y luego abrimos para preguntas y respuestas.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente.

Como cada jueves, se presenta el informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un reporte de las secretarías del gabinete federal en coordinación con las autoridades de los estados.

Hubo ocho mil 218 detenidos en el periodo que se informa y se presentaron al Ministerio Público siete mil 884 por delitos de fuero común y federal.

Informamos sobre la detención de Francisco Javier ‘N’, alias ‘el Zule’, que es señalado como presunto líder de la Familia Michoacana en la zona de Atizapán, Huehuetoca y Zumpango. Esta fue una detención realizada por la fiscalía de la Ciudad de México en coordinación con el grupo antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este sujeto fue detenido en portación de armas de uso prohibido y además tiene una orden de aprehensión por homicidio y se le imputan cuando menos el homicidio de siete personas. Es parte de la organización criminal Familia Michoacana. Aquí aparecen en diversas fotos, en videos donde estos sujetos los suben para hacerse propaganda criminal y también es parte de la estructura de Johnny ‘N’, alias ‘el Pez’ y José Alfredo ‘N’, alias ‘el Fresa’, él fue escolta de estos dos sujetos y ya está detenido y vinculado a proceso.

Siguiente. También informar de la detención de presuntos secuestradores y generadores de violencia en el estado de Zacatecas, de Tlaxcala, perdón. Es un operativo realizado por la procuraduría de Tlaxcala, la Coordinación Antisecuestros, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Se logró la detención de Luis ‘N’, alias ‘Don Grifo’, del cártel de Sinaloa y también de Luis Octavio ‘N’, alias ‘el Mompín’. Se les acusa de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada.

Siguiente. También informar de la detención de una banda de presuntos extorsionadores que operaba desde las proximidades del penal de Santa Martha Acatitla. Esta fue una operación coordinada entre las fiscalías de Tamaulipas, la Ciudad de México, el Estado de México, en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestros. Fueron detenidos mediante orden de aprehensión en el estado de Tamaulipas y fue una acción coordinada, como decimos, también con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México. Son tres femeninas y un masculino.

Siguiente. Sobre el caso del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien fuera asesinado en el municipio de Guadalupe el pasado 3 de diciembre, informar que ya fueron detenidos dos de los coautores materiales, se trata de Leopoldo Ismael ‘N’ y José Julián ‘N’. Y también se les ejecutó en reclusión esta orden de aprehensión contra los autores intelectuales, se trata de dos hermanos, Marco Antonio ‘N’ y Fernando ‘N’, quienes los cuatro ya está pendiente su vinculación a proceso.

Siguiente. Sobre el caso de desaparición forzada de la mexicano-inglesa Claudia Uruchurtu, que es una investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas; entre ellos, la alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth ‘N’.

La jueza condenó a estas cuatro personas al delito de desaparición forzada, solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción que se llevó a cabo el pasado día lunes 12 de diciembre; sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para el delito de desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de personas. Aquí una diferencia sustantiva, porque en el delito de desaparición forzada, que es por el que se realiza la condena, la pena va de 40 a 60 años de prisión, en tanto que en el otro delito es de dos a siete años de prisión.

Entonces, este caso lo exhibimos porque es un caso que generó mucha indignación y además está probado ya y sentenciadas las personas presuntas, ya sentenciados como responsables. Entonces, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó, sería un caso de impunidad y, efectivamente, no se recurría si fuera el caso.

Siguiente. Diferentes operaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades locales:

Son los casos de diferentes operaciones en Jalisco, en Zacoalco y en Tepetongo, Zacatecas y en Empalme, Sonora, donde se detuvo a diferentes agresores, se les detuvieron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos.

El caso de Opodepe, Sonora, donde hay un puesto de control, ahí se detuvo a dos personas y se les aseguró 6.3 kilógramos de fentanilo en 58 mil pastillas.

En Nuevo Laredo cinco personas detenidas, con cinco armas largas.

En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tres personas detenidas, a quienes se les ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

En Ocozocoautla, Chiapas, una persona detenida, sin acreditar la legal posesión de un millón 20 mil pesos.

En Palmar de Bravo, en cuatro cateos a inmuebles en el estado de Puebla se detuvo a 15 personas, se aseguró armamento, droga, numerario, 39 vehículos y cuatro inmuebles, a quienes se les presume responsables del delito de robo de hidrocarburo, el llamado huachicol. Esto es el aseguramiento.

Por parte de la Secretaría de la Marina, informar también de diferentes operaciones. Hay un despliegue permanente en Colima y en el caso de Tecomán se detuvo a dos personas con armas, granadas, envoltorios de droga y vehículos y ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

El caso de Guaymas, Sonora, una operación muy importante por parte de la Secretaría de Marina, en coordinación con la policía municipal de Guaymas, esto es parte del reforzamiento que el presidente instruyó para el caso de Sonora. Se detuvo a tres integrantes de la delincuencia organizada, se les aseguraron 11 armas, 20 cargadores, dos granadas y dos vehículos.

También en Tamaulipas, como parte de las operaciones que realiza la Semar en funciones de Guardia Costera en el municipio de Tamaulipas, se aseguraron 30 mil litros de combustible no justificados en una embarcación, deteniendo a los cinco elementos que los transportaba.

En Veracruz, en Tuxpan, también se detuvo a un sujeto de nombre Ramón ‘N’, presunto jefe de plaza del grupo delictivo Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Se le detuvo y se rescató a una mujer a quien tenía privada de la libertad y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

En total, de las operaciones desplegadas por la Secretaría de Marina en lo que va del presente año se han asegurado 27.2 toneladas de cocaína, es decir, 27 mil 299 kilógramos y también se han detenido 65 embarcaciones y se ha asegurado 83 mil 264 litros de combustible.

Como vinculaciones relevantes, que es parte también del combate a la impunidad, aquí se informó de la detención de dos personas, un masculino y una femenina, quienes fueron imputados como responsables del delito de desaparición forzada cometido por particulares agravado por la condición de embarazo de la persona y también por feminicidio.

Como se recordará, a Rosa Icela Castro Vázquez se le desapareció y a parte se le extrajo el producto del vientre, al menor; afortunadamente se pudo rescatar. Y estas dos personas ya están vinculados a proceso por desaparición forzada y por feminicidio en agravio de Rosa Icela.

Siguiente. También hay sentencias relevantes, estas son varias de Veracruz, que es el trabajo de la Fiscalía de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad, son tres sentencias por secuestro, penalidades que van de 70 años de prisión en el caso de Daniel ‘N’ y José ‘N’, de 60 años en el caso de José Antonio ‘N’ y de 50 años en el caso de otras tres personas.

También informar de una sentencia histórica en Sonora por parte del Tribunal Superior de Justicia, que fue aprobado por el Ministerio Público de Sonora, se trata de Francisco Javier ‘N’, alias ‘el Ama’, se le dictó sentencia por 215 años de prisión luego de que este sujeto lesionara a su pareja, atacara a tiros y privado de la vida al tío de la mujer. Y durante su huida disparó y lesionó a otras tres personas y cometió otros homicidios. Por todos estos homicidios, dos, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio en contra de agentes policiales, se le decretó esa sentencia.

Siguiente. También, en sentencias de carácter federal, informar que la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada informó que obtuvo sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión en contra de Servando ‘G’, alias ‘la Tuta’, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

También en el caso de Jesús ‘M’, alias ‘el Chango’, se obtuvo otra sentencia condenatoria por 45 años, también por delitos federales por parte de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Ambos sujetos, ‘el Chango’ y ‘la Tuta’, eran parte de las organizaciones criminales Familia Michoacana y Caballeros Templarios.

Siguiente. Como aquí se planteó la semana pasada y nos lo instruyó el presidente de la República, vamos a informar sobre cuál era la estructura en las áreas de seguridad pública durante los años del 2001 al 2012 y que esto se siguió extendiendo hasta el 2018.

Esto es por parte de la estructura de Genaro García Luna. Esto es relevante porque el día de hoy hay audiencia en la corte de Nueva York preparatoria previa al juicio que se empezará a desahogar en Estados Unidos contra esta persona, que arranca el día 9 de enero del próximo año y que se estima que va a durar dos meses por cargos de conspiración criminal, sobornos millonarios por parte de la organización cártel de Sinaloa.

Aquí esta foto es de la recién creada Agencia Federal de Investigación, la AFI, que estuvo en la PGR, esto fue en el año de 2001.

Y aquí hay un grupo compacto que venía del Centro, del Cisen, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacían llamar ‘Los 12 Apóstoles’.

Después, en 2006 llegan a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la cabeza Genaro García Luna, se hacen llamar ‘Los Siete Jinetes del Apocalipsis’. Entre ellos está Luis Eduardo ‘N’, está el propio García Luna, Facundo ‘N’, Edgar Eusebio ‘N’, ya finado, que fue asesinado hace algunos años; Armando ‘N’ y Francisco ‘N’ como coordinador de seguridad regional y después estuvo en diferentes funciones.

Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales acusados de ser parte de una red a quienes se les entregaban sobornos por parte del cártel de Sinaloa. En diferentes carpetas y juicios, diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido este tipo de sobornos multimillonarios. Es el caso de Edgar ‘B’, alias ‘la Barbie’; de Sergio Enrique, alias ‘el Grande’; de Gerardo ‘N’, alias ‘el Indio’. Todos, parte de la organización criminal del cártel de Sinaloa y del grupo también de Beltrán Leyva.

En estos eventos se les ha imputado ser parte de una red de sobornos y varios de ellos y están imputados y han sido señalados en diferentes juicios penales que se han llevado en Estados Unidos y también en nuestro país.

Estos fueron los principales mandos en la época de García Luna que tienen que ver con procesos penales o con carpetas de investigación. Hay otros elementos, pero ellos no tienen carpetas ni procesos penales, por eso no se les señala aquí. Pero toda una estructura dedicada a la colusión criminal. Y esto fue muy importante porque todos estos mandos estaban en la Policía Federal. Por eso la determinación del presidente de la República de haber promovido la extinción de la Policía Federal y haber creado la Guardia Nacional, era para limpiar de tajo toda esta red, porque tenía ramificaciones prácticamente en todas las áreas de seguridad regional, en algunas áreas de inteligencia y de investigación.

Es el caso de García Luna, que, además del juicio que va a enfrentar, tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y por haber permitido la introducción de armas, cartuchos y explosivos en la operación Rápido y Furioso y también está imputado por ejercicio indebido de atribuciones por contratos que hizo de centros federales de readaptación social.

Es el caso de Luis Eduardo ‘N’, quien está imputado en el caso de Rápido y Furioso, está vinculado a proceso por el delito de tortura y actualmente está en un penal de máxima seguridad. A él se le atribuía ser el número dos en la estructura de Genaro García Luna. Estuvo prácticamente en todas las áreas, fue titular de la división de Seguridad Regional, que era la que tenía todo el control de las coordinaciones estatales, el control de las áreas de aeropuertos, de fronteras; estuvo también en la división de Investigación y fue parte del equipo cuando estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones.

Es el caso también de Facundo ‘N’, también implicado en Rápido y Furioso, incluso fue detenido mediante una orden de aprehensión, que después la combatió mediante un juicio y también tiene otro tipo de imputaciones.

Es el caso de Ramón Eduardo, también imputado por delito de tortura y está señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan actualmente en el extranjero. Él estuvo en la división Antidrogas, en la división de Seguridad Regional y en el área de Inteligencia, de la que fue separado tras la fuga de ‘el Chapo’ Guzmán del Cefereso del altiplano en 2015.

También, como parte de esta estructura y de las ramificaciones que tuvo todo este grupo coludido con la delincuencia, está el caso de Tomás Zerón de Lucio, que estuvo en Seguridad Regional en la época de Luis Eduardo ‘N’. Y también cuenta con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Siguiente. En el caso de los feminicidios hay 32 detenidos y 15 sentenciados en el periodo que se informa.

Siguiente. Informar también que en el caso de los periodistas que han sido asesinados durante el presente año, informar que se obtuvieron dos sentencias condenatorias en el caso del periodista Margarito Martínez, son por 25 años de prisión en contra de Manuel ‘N’ y/o alias ‘el Uber’ y José ‘N’, alias ‘el Huesos’. Los dos ya sentenciados como responsables del homicidio de Margarito. Y ellos son parte de 13 detenidos de la organización criminal que encabeza David ‘N’, alias ‘el Cabo 20’ y que tiene que ver con este evento criminal.

En total, con estas dos sentencias se han obtenido cinco sentencias condenatorias, las cinco en Baja California por el evento de Lourdes Maldonado, quien fue asesinada el 23 de enero, hay tres sentenciados ya; y en el caso de Margarito Martínez, también de enero del presente año, hay dos sentenciados.

Queremos destacar el trabajo de la Fiscalía de Baja California y el apoyo del Grupo Interinstitucional del gobierno federal y desde luego también a los jueces y Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

Sería cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una, la compañera de atrás, ¿Quiénes? Con mucha honestidad, los que han preguntado en 15 días. Tú y tú.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero sí has preguntado, pero 15 días.

INTERVENCIÓN: Más de 15 días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, ahorita vamos, vamos para allá, pero empezamos por acá.

PREGUNTA: Gracias, buenos días.

Valentina Peralta, de Ecos de hoy.

Presidente, usted ha dicho en incontables ocasiones que solamente siendo buenos se puede ser felices. La familia Parral Rabadán, formada por cuatro integrantes, todos con estudios profesionales y posgrados logrados con esfuerzo, trabajo e ilusiones, son el ejemplo de personas honradas y buenas en todos los aspectos de su vida, pero no pueden ser felices.

Lo eran hasta el 24 de abril del 2010, en que su hijo Jorge, empleado federal de Capufe, fue secuestrado por un comando armado en su lugar de trabajo en el puente fronterizo de Camargo, Tamaulipas, donde era el administrador. Solamente por solicitar a sus jefes medidas de seguridad para el personal, fue llevado por los delincuentes a un rancho en Nuevo León, donde dos días después entró el Ejército y, como dijo el entonces presidente panista Felipe Calderón, fue ejecutado extrajudicialmente como daño colateral y desaparecido por los gobernadores priistas de Eugenio Hernández y Rodrigo Medina al esconderlo en una fosa común bajo el registro de sicarios sin identidad, aunque en sus ropas portaba su credencial del INE y de empleado de Capufe.

Casi un año después, pudo ser encontrado y rescatado por sus padres Alicia y Jorge y por su hermana Jesica. La familia Parral Rabadán no ha recibido justicia, aunque se cuenta con los peritajes de balística que han logrado identificar el arma y el efectivo militar al que estaba asignada. Desde entonces, la tristeza, impotencia y dolor han cubierto sus visas. Ellos perdieron a su hijo, a Jesica le fue arrebatado su único hermano.

Sabemos que no se debe señalar a toda una institución por las acciones de algunos de sus integrantes, pero en esa época, presidente, se instruía a las Fuerzas Armadas con la consigna general de no dejar testigos, cero transparencia, sin capacitación y supervisión, ocultamiento de la verdad y total impunidad.

Este es el contexto, presidente, que antecede y rodea una nueva injusticia contra la misma familia, por lo que ahora ellos piden su ayuda, porque mediante corrupción e influyentismo le quieren quitar a Jesica a su pequeña hija Constanza.

En el 17 volvió a surgir la posibilidad de felicidad para la familia Parral Rabadán con el nacimiento de su única nieta, Constanza, que actualmente cuenta con cinco años de edad, hija de Jesica.

Toda la familia está siendo víctima de diversas violencias ejercidas por el padre de la pequeña Constanza, Jesús Esteban Serrano Yáñez, con el inexplicable apoyo de la jueza Catalina Salazar González del Juzgado Séptimo de lo Familiar de Primera Instancia en Morelos, quien ha ejercido desde su cargo gran cantidad de agresiones contra Jesica y su pequeña hija Constanza y las repercusiones de salud de sus padres Alicia y Jorge de 72 y 76 años de edad, porque la jueza ha llegado al extremo de encarcelar a Jesica y multarla por decenas de miles de pesos y entregar informes falsos al juez noveno de distrito del Décimo Octavo Circuito Judicial, Guillermo Correa Amaro, para propiciar que se ordene la ejecución de cambio de guarda y custodia a favor del padre de la niña, aunque Jesica ya la tiene asignada de forma definitiva desde que el padre las abandonó hace más de tres años.

Es importante decir que el agresor, Jesús Esteban Serrano Yáñez, de 45 años, nunca mostró apego ni atenciones paternales por su hija. Él se dice influyente. Durante el tiempo que cohabitó con Jesica y su pequeña Constanza nunca aportó nada para la manutención de la familia; por el contrario, fue mantenido por Jesica, no trabaja, ni ha trabajado, consume drogas, ha declarado que obtiene recursos de donaciones sin explicar el origen.

Hay peritajes sicológicos que lo señalan como violento y peligroso, incluso uno de los peritos en sicología, Diana Torres Salinas, le inició una denuncia toda vez que, terminando una audiencia judicial, el agresor la acechó y cuando la vio sola la amenazó violentamente porque su dictamen no le había resultado favorable.

El agresor también cuenta con diversas denuncias por violencia familiar que inexplicablemente no han procedido ni han sido atendidas por las autoridades de Morelos, quienes aparentemente tienen la consigna de favorecer al agresor, quien en una de las obligadas convivencias supervisadas dentro de las instalaciones institucionales se llevó a su hija supuestamente a cambiarle el pañal fuera de la vista de las autoridades y la niña regresó llorando, con moretones en la cadera. Y desde ese día tiene terror de estar con su padre.

Aún, ante diversos hechos similares, documentados incluso por la Comisión de Derechos Humanos estatal la jueza Catalina Salazar González ha obligado a la pequeña Constanza a la fuerza y en medio de llanto y angustia a convivir con su padre.

Presidente, este es un caso de injusticia que se replica por el sistema, que deja de proceder conforme a la perspectiva de género, sin identificar la gravedad que representa la violencia vicaria y el inminente peligro que representa para las niñas y niños.

Se ha procedido sin respetar el interés superior de la niñez, que señala que todas las decisiones que se tomen deben estar orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos que implica el respeto para que continúen con una vida emocionalmente sana de acuerdo con su edad, aunado a que la Ley General de Víctimas señala que todas las personas en condición de víctimas deben recibir un trato diferenciado por todas las instituciones públicas y privadas.

Presidente, a la familia Parral Rabadán ya le debe mucho el Estado mexicano. A su hijo Jorge Antonio le incumplió el Estado en su derecho a la seguridad, a la vida, a la justicia, a la verdad, siendo asesinado a la edad de 38 años mientras cumplía su deber como servidor público federal. Lo menos que puede hacer hoy el Estado es garantizar que a la familia Parral Rabadán no se le vuelva a cometer una nueva infamia.

Lo que la familia Parral Rabadán le solicita es que en esta llamada de auxilio les acompañe la secretaria Rosa Icela Rodríguez, que el Poder Judicial detenga cualquier agresión en su contra y, en cambio, se revise exhaustivamente la situación y derechos de la pequeña Constancia con base en la verdad y hechos ciertos en beneficios de la niña y de la familia Parral, que ya merecen recuperar un poco de su paz arrebatada, quienes, aun siendo buenos, todavía no pueden ser felices.

La pregunta es esa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, si te parece, que los familiares busquen desde hoy a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Icela Rodríguez y ella va a atenderlos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

La segunda pregunta tiene que ver con otro caso y en este caso nosotros le preguntamos sobre la justicia selectiva hacia la gente del pueblo, a las personas comunes, ya que hay muchos ejemplos de sesgos inexplicables en los procedimientos ministeriales.

Por ejemplo, en el sensible caso de Abner, el alumno del Colegio Williams, que falleció y derivado de ello hay dos profesores encarcelados, imputados, primero, por el delito de homicidio doloso por el que se les cumplimentó una orden de aprehensión.

Hace más de un mes que hemos investigado y entrevistado a decenas de integrantes de la comunidad escolar, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, peritos, policías de investigación e incluso jueces para conocer su postura. La mayoría coinciden en que no hay elementos como para que estén en la cárcel.

Inclusive en la audiencia del pasado 18 de noviembre, en que se reclasificó el delito a homicidio culposo y aun así no se les permitió continuar el proceso en libertad, muy por el contrario, integrantes de la comunidad escolar señalan que evidencia de acciones que indican la intención o consigna de no dejarlos salir, como el hecho de que el Ministerio Público señala que la profesora Ana no acudió a diversos citatorios, mismos que nunca se notificaron.

Incluso la Policía de Investigación nos confirmó que es una práctica común que cuando se quiere cuadrar la prisión justificada entonces se trata de armar una idea de que la persona imputada tiene intenciones de evadirse de la justicia. Y entre las prácticas para orientar la impresión del juez, se acude al domicilio del futuro imputado y se aparenta que se toca, se pega el citatorio en la puerta, se toman fotografías y enseguida se retira el oficio y nunca se enteran en la casa que alguien acudió. Sin embargo, ni siquiera eso sucedió, hay cámaras en el domicilio donde se revela que nadie acudió en el día y el horario que señalan, incluso en estos mismos horarios se comprueba que la profesora estaba siendo entrevista por personal de la SEP dentro del colegio.

Hay muchas irregularidades en este caso, ya que se les imputa de homicidio cuando hay reportes médicos que señalan que el niño salió con vida del colegio, tan es así que lo trasladó una ambulancia, cuyo protocolo señala que solamente pueden trasladar a hospitales a personas vida. Además, se autorizó la cremación cuando en los casos en que se presume un delito y se encuentra en curso la investigación está prohibida.

Aunado a lo anterior está la conferencia de prensa que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, lanza frases que los entrevistados consideran tendenciosas, refiriéndose a la profesora Ana como que no le permitió salir de la alberca, cuando la realidad es que el niño realizaba su rutina de instrucción de nado, o que la atención de la maestra no estaba en supervisar al menor que ya se encontraba en el agua, sin decir que había al menos otros cinco o seis niños dentro del agua en el mismo carril de 25 metros de largo y tenía que atender a todos y a quienes la profesora también estaba dando indicaciones.

Los padres entregaron una constancia médica donde señalaban que su hijo tenía padecimientos cardiacos, pero que autorizaban la práctica de natación, incluso el padre declara en un programa de televisión que su hijo sabía nadar perfectamente desde años atrás y otro familiar refiere que el niño nadaba en alberca de más de dos metros de profundidad hasta por cinco horas.

También familias entrevistadas señalan que los padres podían, mediante solicitud, acudir a las clases de sus hijos, sobre todo cuando estos tenían alguna condición médica vulnerable, agregando que a los profesores detenidos nunca se les comunicó que el niño tuviera alguna enfermedad cardiaca.

Las familias entrevistadas no entienden de dónde pudiera proceder este aparente dolo con el que se está actuando contra una maestra de casi 60 años de edad que ha trabajado toda su vida, tiene casi 40 años de ser instructora en alberca olímpica y 28 en el Colegio Williams sin ningún incidente y que trabaja de 7:00 a 5:00 de la tarde y de 6:00 a 9:00 de la noche, una profesora a la que le han escrito más de 100 cartas de solidaridad y apoyo incondicional alumnos y padres de familia.

La pregunta es: ¿Por qué? ¿Es un chivo expiatorio de las autoridades para mostrar una aparente aplicación inflexible de la ley que satisfaga el dolor familiar y social?

Intentando responder, es que investigamos en fuentes abiertas y encontramos un personaje que habla en nombre de la familia de Abner, que ha sido nombrado su abogado defensor y que se ostenta como el abogado del obradorismo, que muestra en sus redes sociales fotografías en compañía de Américo Villarreal, de Layda Sansores, sentado en el podio del Tercer Congreso Nacional de Morena, que señala también que encabezó la Comisión de Abogados del CEN de Morena y como integrante del equipo de coordinación política de Morena y que en sus tuits personal dice: ‘Nuestra familia no descansará hasta encontrar responsables de esta tragedia, nuestra familia continuará hasta las últimas consecuencias’. Aunque hay documentos de 2018 donde se presenta como representante del PRI, hoy parecer ser morenista.

Como usted ha dicho, no se puede señalar a todo un grupo por la conducta de alguno de sus integrantes; sin embargo, este personaje de nombre José Juan Arellano Minero, además de toda esta participación en Morena que difunde en sus redes sociales, es también ahora uno de los 10 abogados de la familia. Y es por este contexto que cientos de familias de la comunidad escolar del Colegio Williams tienen el temor que mediante relaciones personales de este abogado del obradorismo, como él se hace llamar, se pretenda traficar con influencias y sesgar la investigación ministerial para sacrificar a la profesora Ana como chivo expiatorio de un lamentable suceso, en el que ella solamente hacia su trabajo, como lo ha hecho con miles de alumnos en casi 40 años de esfuerzo comprometido y responsable, como lo señalan sus mismos alumnos en las decenas de cartas que le han escrito.

La profesora Ana y sus familiares dicen confiar en la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y en la fiscal general Ernestina Godoy; sin embargo, desconocen si algunos de sus subalternos podrían mantener relación con este abogado o alguien más y está realizando acciones fuera de la ley o con algún sesgo contra la verdad y de los derechos de los profesores detenidos.

¿Es posible, presidente, que nuevamente la secretaria Rosa Icela pueda conocer los procedimientos que se han realizado en este caso para que todos se realice conforme a derecho y la justicia sea una realidad sin sesgos, ni influyentismo, ni chivos expiatorios para ganar reflectores y fama de algunos abogados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, también que lo trate Rosa Icela.

INTERLOCUTORA: Perfecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y le tenemos toda la confianza a Ernestina Godoy, que es la fiscal, procuradora de justicia en la Ciudad de México y ellos lo ven.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya cambiaron las cosas.

Está bien que se hagan estos planteamientos porque todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a exigir justicia, pero las autoridades en general están actuando con rectitud.

En el caso de Ernestina Godoy es ejemplar, es una mujer íntegra, honesta, recta, sensible.

INTERLOCUTORA: La familia así lo piensa y así lo manifiesta en las entrevistas que le he hecho, solamente que como en todas las instituciones y usted mismo lo ha dicho, hay personas que continúan en los cargos desde años atrás y tienen ciertas prácticas que pueden estar en contra de lo que se establece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero hay estos mecanismos de expresión, de libre manifestación de ideas, son audiencias públicas, está escuchando todo mundo, o viendo y también los servidores públicos.

INTERLOCUTORA: La familia lo que solicita es poderse reunir justamente con la fiscal general Ernestina Godoy y exponerle las circunstancias y que la justicia proceda como tenga que proceder.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy seguro que va a escucharlos sin problema y va a explicarles cuál fue el procedimiento que siguieron y todas las instancias que hay para que concluyan estos procesos.

INTERLOCUTORA: Por último, presidente, le vamos a preguntar acerca de un tema que casi nadie se atreve a señalar públicamente, relacionado con lo que sucede en distintos espacios de incidencia de la llamada sociedad civil. Y quienes exponen esta información siempre pagan un costo, pero con la convicción de que la sociedad tiene derecho a conocer todo lo que sucede y que hay que limpiar para abrir le exponemos lo siguiente:

Usted se ha referido reiteradamente a los intereses que están detrás de muchos que se autodenominan defensores de derechos humanos; sin embargo, presidente, este es un terreno ciudadano en donde ninguna autoridad se puede meter y solamente queda la opción de denunciar públicamente sus prácticas cuestionables.

Sin embargo, hay otros espacios de participación aparentemente ciudadana que sí cruzan los territorios institucionales que incluyen manejo de recursos públicos por parte de grupos de sociedad civil mediante maquinaciones que no están tan a la vista, pero que cada vez más frecuentemente son utilizados para sacar beneficios por la puerta de atrás de las instituciones públicas. Y en estos espacios sí urge poner orden mediante la actualización de las normas, como la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Esta ley que está construyéndose la señaló el subsecretario Encinas hace unas reuniones aquí mismo. Nos referimos a varios de los integrantes de distintos órganos ciudadanos contemplados en leyes llamados consejos ciudadanos o consejos consultivos. Sabemos que, para mantener el equilibrio democrático y la transparencia en la mayoría de los casos, sus integrantes son seleccionados por el Poder Legislativo mediante convocatoria pública y entrevistas públicas, incluso televisadas y en tiempo real. Son cargos honoríficos que no reciben sueldo ni pago en especie. Aunque su naturaleza es de coordinación ciudadana, en los hechos son personas civiles que ocupan cargos mediante los que realizan funciones públicas porque determinan el uso de recursos públicos e inciden en la vida pública de la población.

Mediante sus facultades, tienen acceso a información confidencial de personas e instituciones, tienen voz y voto en temas y destino de los recursos públicos, que es dinero del pueblo y que impactan en la vida de personas en particular y en la sociedad en general.

Teóricamente su función está directamente enfocada en que, bajo los ojos ciudadanos, las autoridades cumplan con sus obligaciones, rindan cuentas y que se construyan mejores política públicas, así tener instituciones fuertes que realmente sirvan, pero paradójicamente estos órganos ciudadanos no rinden cuentas a nadie, no transparentan sus procedimientos, no informan de sus acciones, ni siquiera reportan a quienes integran y presiden los sistemas o mecanismos de los que forman parte, no informan con transparencia a la sociedad que dicen representar, aunado a que por ley cuentan con importantes facultades que sirven para construir o destruir, incluso para presionar a autoridades a cambio de privilegios.

Muchas autoridades evitan confrontarse con ellos porque temen que les inicien recursos de quejas o denuncias ante los Órganos Interno de Control o ante las comisiones de derechos humanos y entonces les dejan hacer y deshacer a su antojo creando así grupos de poder alternos dentro del corazón de las instituciones donde fungen como ‘coyotes’ y ejercen abiertamente el influyentismo y el tráfico de influencias en beneficio personal y de grupo, frecuentemente para impulsar los casos de sus propios despachos de abogados.

Con la intención de garantizar principios de independencia y autonomía a estos órganos ciudadanos en la ley, se les ha dejado una manga tan ancha que las personas o grupos oportunistas de mercaderes de los derechos humanos que insertan en ellos a personas que usan las facultades que la ley les confiere para su beneficio sin medida ni supervisión.

Dicen, presidente, que, en casa del herrero, azadón de palo. Actualmente, dentro de la misma Segob, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas ni siquiera es elegido mediante convocatoria pública del Poder Legislativo, sino que ellos mismos son juez y parte, porque en el gobierno del expresidente Calderón se les facultó a que sus integrantes sean elegidos por ellos mismos por cuatro años y que se puedan reelegir por otros cuatro y por eso actualmente algunos que fueron nombrado durante estos sexenios anteriores, algunos por ser recomendados por personajes conservadores, defensores de peluche, como el actual senador sin partido de largo apellido, es que ya tienen en estos cargos ocho años o más, periodos que se desconocen con certeza, ya que se niegan a informar cuándo entraron y así permanecen tomando y ejerciendo atribuciones excesivas, que no solamente se usan para privilegiar a sus amigos o grupos afines, facilitando su incorporación al mecanismo y autorizándoles medidas millonarias, sino que además tienen acceso a la información que se encuentra en los expedientes de las personas beneficiarias y es fácilmente difundida por algunos de ellos fuera del mecanismo, vulnerando así la seguridad de las personas a las que el mecanismo pretende proteger, pero que poco pueden hacer contra estos abusos de poder.

Este pasado 30 de octubre, después de dos años de retraso injustificado, se cerró la convocatoria para elegir a algunos integrantes de este consejo consultivo. Aunque la convocatoria la emitió el mecanismo, quienes exclusivamente seleccionarán a los nuevos integrantes son los mismos integrantes del actual consejo. Sin que se conozcan los criterios que emplearan para elegir a los perfiles, actúan como las monarquías que van heredando el título a sus descendientes cortesanos de la misma mata. Aunque actualmente hay algunos integrantes éticos y honestos, no son la mayoría y sus voces son acalladas por los intereses creados.

Algunas personas beneficiarias han tenido que solicitar por escrito que no se permita el acceso del consejo consultivo a la información de sus expedientes.

Con estos ejemplos le preguntamos si usted está de acuerdo en que en las leyes se establezca con claridad que todos los órganos ciudadanos que en las dinámicas institucionales tengan voto para determinar el destino de los recursos públicos estén obligados por ley a la transparencia y permanente rendición de cuentas, siempre bajo principios democráticos, siendo seleccionados sus integrantes por convocatoria pública y procedimiento abierto del Poder Legislativo, nunca más siendo jueces y parte, eliminando antidemocráticas prácticas de conclave.

Le preguntamos si está de acuerdo en impulsar los cambios a las leyes respectivas y en las nuevas leyes, como esta que señaló el subsecretario Encinas, para puntualizar con claridad y transparencia las facultades de estos órganos ciudadanos y qué opina de esta situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo apoyo a Alejandro Encinas en todo lo que está llevando a cabo para la defensa de los derechos humanos y también para resolver sobre estos organismos, que de verdad ayuden a proteger a los periodistas, a los luchadores sociales, porque se crearon muchos de estos organismos para simular de que se atendían los graves y grandes problemas nacionales, se fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no sólo en México, en el mundo.

Durante todo el periodo neoliberal, se fueron creando organismos supuestamente autónomos de la sociedad civil para todos, empezando por la actitud de la ONU, que tiene un sinnúmero de estos organismos que no ayudan en nada, son aparatos onerosos, costosísimos, para todo, desde de la defensa del medio ambiente hasta la defensa de los derechos humanos pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación.

Pero son aparatos burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas, ya lo he dicho varias veces, para que volteáramos a ver hacia eso, con todo un lenguaje nuevo, poco entendible por el pueblo y que no nos ocupáramos de lo fundamental, que no miráramos que estaban saqueando a nuestros países en beneficio de una minoría rapaz y se crearon todas estas nuevas políticas públicas.

Siempre he dicho que en México el principal problema desde hace siglos ha sido el de la corrupción y cuando más corrupción ha habido en toda la historia fue en el periodo neoliberal, en los 36 años del llamado neoliberalismo, neoporfirismo y no se tocó el tema. Es más, ni siquiera era delito grave la corrupción, porque Salinas modificó el Código Penal y quitó a la corrupción como delito grave.

Sin embargo, se crearon organismos para supuestamente combatir la corrupción, como el de la transparencia. Todo esto promovido por la llamada sociedad civil. Y todos estos organismos, supuestamente autónomos, vinculados al conservadurismo, a las minorías, hasta los de derechos humanos. Una gran farsa.

Y vivían del presupuesto público, del dinero del pueblo. Imagínense cuánto se llevaban las organizaciones sociales del presupuesto durante el periodo neoliberal las organizaciones campesinas independientes, independientes entre comillas, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones supuestamente no gubernamentales.

Todavía en el caso de la política en Estados Unidos, cuando les hablamos, les insistimos que hay que apoyar a los países de Centroamérica para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, tienen dos mecanismos de respuestas:

Uno es entregarles apoyos a organizaciones de la llamada sociedad civil, que nunca llegan a los beneficiarios, es dinero que se queda en estos aparatos supuestamente independientes.

Y el otro mecanismo con el que supuestamente quieren resolver el problema es que lleguen empresas extranjeras a invertir y que esto va a generar empleos y ya va a cambiar las cosas.

Pero, bueno, lo que está sucediendo en México es distinto y se están llevando a cabo estos cambios. No les gusta mucho a los que vivían al amparo de estas políticas de simulación, pero pues ahí vamos poco a poco. Y el hecho de que Alejandro Encinas esté a cargo de estos programas pues es una garantía.

Por ejemplo, hay una organización de defensa a los periodistas completamente conservadora, completamente reaccionaria, no actúan con independencia real, con profesionalismo, no y así muchas organizaciones supuestamente independientes.

Pero tenemos que seguir con Encinas buscando que se democraticen todos estos procedimientos y que se vayan protegiendo realmente a los que necesitan apoyo.

INTERLOCUTORA: Sí, justamente de lo que usted está diciendo de Alejandro Encinas, el pasado 27 de octubre él señaló sobre la nueva Ley General de Prevención y Protección y ante Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Actualmente esta iniciativa ya está muy avanzada porque se está redactando con la participación directa de periodistas y defensores de todo el país. Durante al menos 15 foros realizados este año por la Secretaría de Gobernación en distintas entidades federativas, varios camaradas de los aquí presentes hemos asistido y opinado respecto de la necesaria exigencia de colocar procedimientos más democráticos y transparentes y la erradicación de los vicios que se heredaron de administraciones pasadas.

Es necesario contar con esta ley porque los riesgos que enfrentamos periodistas y defensores son mayormente producto de maquinarías violentas que continúan operando para silenciarnos desde grupos de poder que sienten afectados sus intereses.

Es indispensable una ley general porque en ella se establecen con claridad las facultades, competencias y concurrencias de los tres niveles de gobierno mediante participación integral y equitativa, eleva jurídicamente el nivel de prevención y protección que garantiza realmente los derechos a defender derechos humanos y a informar con libertad.

Actualmente sólo contamos con una ley federal expedida por el expresidente Calderón, que mediante su mecanismo de protección emite resoluciones, pero estas sólo sin vinculantes para las autoridades federales, no así para los estados y municipios, que es donde realmente suceden las agresiones.

También, por no tener una ley general se carece de un sistema nacional de prevención y protección integrado por diversas instituciones federales y locales que, de existir, acordarían políticas públicas en todo el territorio nacional derivadas de los acuerdos propios de un sistema nacional.

Presidente, para que esta ley sea realidad se requiere dar el primer paso con el impulso de la Presidencia de la República. El subsecretario Encinas necesita directamente la ayuda específica, porque esta iniciativa está desde hace ocho meses dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputado que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena y sobre la que diputados de diversas filiaciones políticas ya se han pronunciado a favor.

Si durante el siguiente periodo legislativo el diputado Robledo la sube al pleno y se aprueba se envía a la Cámara de Senadores y se aprueba se lograría que se faculte al Congreso para que pueda expedir una ley general y siendo más de 20 entidades federativas de extracción morenista se contaría en el siguiente periodo legislativo con el porcentaje necesario para aprobar la reforma constitucional, aunque seguramente las 32 entidades se pronunciarían a favor, ya que esta ley general es una herramienta que hace falta a todos los gobiernos y será de gran utilidad para México.

Así, mientras inicia el siguiente periodo legislativo en abril del 23 se puede continuar con el proceso de redacción de la ley atendiendo más opiniones de más periodistas y defensores, por lo que a mediados del 23 ya se podría presentar y publicar la nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos e iniciar su implementación y aplicación para generar una nueva etapa de atención con estructura nacional para cumplir con mayor eficacia la prevención y protección.

¿Usted está de acuerdo en que la presidencia de la República impulse lo necesario para que esta nueva ley que ha propuesto en diversas ocasiones el subsecretario Encinas sea realidad durante el siguiente semestre, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo apoyo a Alejandro Encinas, es cuestión de que él retome este asunto y va a contar con todo nuestro apoyo, como siempre.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Verenice Téllez, del diario nacional Unomásuno y Diario Amanecer Estado de México.

Bueno, mi pregunta tiene que ver con… El próximo año se ha comprometido usted con su gobierno a que se van a entregar varios proyectos, megaproyectos emblemáticos y además históricos para México. Mi pregunta tiene que ver si se requiere mano de obra, se va a requerir gran cantidad de mano de obra calificada para estos megaproyectos, corredores industriales y demás. ¿Existe en su gobierno algún planteamiento de capacitación, de educación?

Usted mismo ha reconocido aquí que hay un déficit de profesionales, de profesionistas en muchas áreas, e incluso ha llamado a los jóvenes que quieran dedicarse a la política, que lo hagan con honestidad, pero también, bueno, pues hay otras profesiones como ingenierías, arquitectos, doctores, etcétera, que se requieren para este país, que creo que está en su mente, presidente y que además ha impulsado con estos proyectos.

¿Y cuál que les daría en estos momentos a los jóvenes en este sentido con este planteamiento que se espera para nuestro país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que México es un país con mucho futuro, con porvenir. Afortunadamente, estamos pasando por un buen momento, a pesar de que se precipitó la crisis económica. Ya venía mal la política económica neoliberal, ya estaba, como se diría coloquialmente, tocada, sentida, no funcionaba y se precipitó la crisis con la pandemia y luego con la guerra; sin embargo, nuestro país está saliendo adelante y tenemos muchas esperanzas fundadas de que hacia adelante vamos a tener más crecimiento económico, empleos, bienestar y, lo más importante, vamos a tener una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, sin corrupción, sin impunidad.

Entonces, el mensaje a los jóvenes es que no hay motivos para entristecerse, para la apatía y mucho menos, mucho menos para la frustración.

Cuando nosotros estudiamos, cuando éramos jóvenes, nos tocó un momento de esplendor, el país era una fábrica de sueños: venir aquí a estudiar a la Ciudad de México era venir a buscar la superación, había movilidad social, se podía ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. Todo eso se fue perdiendo con el periodo neoliberal, fue como entrar en un túnel. Pero estamos saliendo y ya no sólo se ve la lucecita, sino hay mucha claridad hacia adelante, entonces hay posibilidades de salir adelante.

Se están formando muchos jóvenes porque durante mucho tiempo, por ejemplo, no hubo inversión pública, es decir, no se hacían obras públicas, lo más que se hacían eran hospitales, además con mecanismos de asociación con particulares, que les llamaban asociaciones público-privadas, los famosos APP, o concesiones para hacer autopistas de paga, hay lugares en donde transitar cuesta muchísimo, porque hay que estar pagando, son como receptorías de renta las casetas. Todo era pura concesión, no había inversión pública.

Y muchos hospitales era para justificar que se estaban haciendo cosas y justificar la corrupción, porque entregaban sobornos. Ahora no, se están haciendo presas, se están haciendo canales de riego, se están haciendo acueductos, se están haciendo carreteras, se están haciendo trenes.

Imagínense, vamos a entregar dos mil kilómetros de vías para el ferrocarril de pasajeros, dos mil kilómetros de vías nuevas, nuevas y como mil 500 rehabilitadas también para trenes de carga y de pasajeros.

Vamos a entregar sistemas de riego para 100 mil hectáreas.

Vamos a entregar acueductos para resolver problemas de falta de agua en La Laguna.

En Sinaloa, por ejemplo, se construyó una presa en Sinaloa, Picacho. Pero en el municipio donde está la presa, que es Concordia, no hay agua y ahí se está haciendo un acueducto.

Lo que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de Nuevo León, el acueducto El Cuchillo II, para que no vuelva a escasear el agua en Monterrey, en la zona conurbada.

Lo que estamos haciendo para llevar agua a Guadalajara, resolver el problema de la presa El Zapotillo, que llevaba dos años, porque sin consultar a la gente empezaron a construir una presa que iba a inundar tres pueblos de Los Altos de Jalisco, una lucha de la gente.

Bueno, pues se buscó una solución técnica, una cortina, no de 120 metros, sino de 80, con túneles, con ventanas para que no se inunden los pueblos y al mismo tiempo esa obra se aprovecha porque iba a quedar tirada con todo lo que ya se había invertido.

Pues ya está en construcción y se está también tendiendo tubos para un acueducto hacia otras dos presas en Jalisco y todo esto va a significar más agua para Guadalajara.

El agua para los pueblos yaquis, imagínense, lo mismo. El general Cárdenas dota de tierra a los pueblos yaqui y los dota de agua y va pasando el tiempo y les van quitando la tierra y les van quitando el agua. Por primera vez va a haber un distrito de riego para los pueblos yaquis, por primera vez se les acaban de restituir 30 mil hectáreas a los pueblos yaquis, justicia y muchas otras cosas.

Claro, esto molesta mucho a los conservadores. Ayer, antier unos supuestos expertos, todos vinculados a la oligarquía, no como los potentados, como los adinerados, sino como los achichincles de los chipocludos, hablando en Reforma, ocho columnas en ese pasquín inmundo, de que la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir en 2027, según estos expertos. No se miden, o sea, no le tienen ni tantito respeto a sus lectores, a sus seguidores. Como por años los manipularon como quisieron, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo.

Además, esa es su naturaleza de estos empresarios del periodismo. Siempre me acuerdo de la fábula del cuento aquel del sapo y el alacrán, de que había una inundación, se estaba llenando de agua y se iba a ahogar el sapo. No, se iba a ahogar el alacrán, exactamente, se iba a ahogar el alacrán. Y le dice al sapito: ‘No seas así, no seas malo, sálvame, llévame, tú que nadas, llévame a lo alto’. Y le dice el sapito: ‘Es que me vas a hacer daño, me vas a picar’. ‘No, no, no, sálvame, ayúdame, no me dejes’.

Entonces, el sapito buena gente dice: ‘Bueno, súbete’. Ya se subió, nadó el sapo y ya lo dejó en la parte alta, pero antes de que se bajara, dice: ‘Bueno, pues ya te ayudé’. ‘Sí —dice— ya me ayudaste’ y le mete el aguijón. Dice el sapito: ‘Oye, cómo me vas a hacer esto, si te estoy salvando’. ‘Esa es mi naturaleza’.

Sí, esa es la naturaleza de algunos, increíble, pues. Digo, no son tan así, pero están acostumbrados a hacer ese periodismo que difama, calumnioso, manipulador y es en México y es en casi todo el mundo.

Por eso se llegó a decir el cuarto poder, pero no, en México era el primer o el segundo poder, porque los medios tenían más poder que el Judicial, más poder que el Legislativo, si acaso en los momentos de más fortaleza les ganaba el Ejecutivo, pero llegamos a que los medios ponían a los gobernantes.

Fíjense lo que estamos viviendo ahora, es algo excepcional, nunca se había visto. Pero no sólo es una cuestión de este siglo o del siglo pasado, es de mucho tiempo atrás que no se veía.

Acuérdense de la carta esta que le envía Alemán, que siempre… Alamán, Lucas Alamán, que era el asesor del conservadurismo, el ideólogo del conservadurismo del siglo XIX, que le envía a Santa Anna. En este entonces, Lucas Alamán le dice a Santa Anna: ‘Ven, regresa, venga, regrese, no hay problema’, después de que Santa Anna había pues causado gran daño al país, por culpa de él nos habían invadido y nos habían quitado más de la mitad del territorio y ya había estado en 10 ocasiones como presidente de México y lo van a buscar al exilio y lo convence Lucas Alamán y le dice: ‘Véngase, véngase, le necesitamos’.

Y es una frase muy buena, en la carta le dice: ‘No tenga ninguna preocupación, nosotros manejamos la opinión general, porque somos los dueños o tenemos mucha influencia en los principales periódicos del país’, esto como en 1852, 53.

En efecto, mucho antes desde luego de Goebbels, que sostenía que una mentira repetida muchas veces se podía convertir en verdad, principal propagandista de Hitler.

Pero Lucas Alamán, que era, además, muy inteligente, de los conservadores de los más inteligentes —ahora que se cumplieron 200 años de la relación diplomática México-Estados Unidos— había un personaje también muy inteligente, Poinsett, que enviaron de Estados Unidos, que era como el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México y que fue el que creó las logias, él impulsando la logia neoyorquina y a esa logia pertenecía Guadalupe Victoria, primer presidente de México y Vicente Guerrero, pero la logia, que eran como partidos, conservadora era la escocesa y ahí estaba. Desde entonces se tenía esta creencia bien fundada del poder de los medios.

Yo recuerdo que un embajador experimentado de América Latina me dijo: ‘No olvide, Andrés Manuel, usted puede ganar sin los medios, pero no contra los medios’. Entonces, eran muy poderosos.

Porfirio Díaz se consolida como dictador porque controlaba los medios y además pues había mano dura, no se podía hacer periodismo libre, a los independientes los mantenía en la cárcel. Los hermanos Flores Magón tuvieron que irse a hacer el periodismo independiente en Estados Unidos. Los que se quedaron, como Luis Cabrera, del Hijo del Ahuizote, Filomeno Mata, del Diario del Hogar, entraban y salían de la cárcel de Belén. Y muchos asesinados, ley fuga.

Sin embargo, tenía el apoyo de un gran periódico que fue el que inicia el periodismo moderno en México, se llamaba El Imparcial, que llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios, un fenómeno. Y escritores conservadores muy inteligentes, nada que ver con los intelectuales orgánicos de ahora, que sí eran mucho muy inteligentes, como lo fueron los mejores periodistas en la época de la República Restaurada, la época de Zarco, de Guillermo Prieto, de Zamacona, gente muy buena en el periodismo.

Entonces después de Porfirio, la prensa de lo peor con Madero, lo peor, los ataques a Madero.

Luego, alineados a Huerta, hasta Díaz Mirón, que, por cierto, se convirtió en director de El Imparcial. Y una vez llega Huerta a visitar el periódico y escribe una crónica Díaz Mirón, el gran poeta de otros tiempos, ya completamente sometido, arrastrado y ya mal poeta, mal escritor, porque cuando la gente se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Esa crónica que dejó Huerta al venir al periódico, una estela perfumada de esperanza, el rastrerismo completo.

Y luego ya puro periodismo oficial, oficioso. Es hasta ahora que hay, así como existe una prensa vendida, alquilada, falsaria, muy corrupta, así también está surgiendo un movimiento periodístico nuevo, de gente muy inteligente que está escribiendo, tanto en prensa escrita como en redes, muy buenos, mucho, mucho muy buenos.

Y yo espero que esto pues salga adelante. Es una reflexión un poco larga, pero aprovechando.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y si me permite dos planteamientos más, pues son principalmente mensajes, son dos familias diferentes. En el primer caso, le voy a leer el mensaje, es el señor Felipe Figueroa, quien le pide hacerle extensiva esta solicitud.

Hace más de dos años le fabricaron un delito de secuestro a su hijo Víctor, que estuvo en el lugar y en el momento menos indicado y fue víctima de agresiones y de torturas por parte de agentes de la policía ministerial, esto en el estado de Guerrero.

Es un caso, como otro que le voy a plantear después, que es parecido donde hay fabricación de delitos. El padre de este joven dice, bueno, que en la declaración no hay una gota de verdad de lo que lo están culpando y un océano de mentiras, por lo que le solicitan su amable intervención, presidente, para que declare un testigo que ha sido amenazado de muerte y se revise su situación jurídica para que pueda lograr su libertad.

El padre de la persona que se encuentra presa le envía un disco con tres canciones que compuso para usted y su familia. Este es el caso de este joven.

El otro también es un joven ingeniero, que también se le fabricaron delitos. Por cuestiones de temor, me pidió que no revelara su nombre ni el de su familia. Sin embargo, su familia es gente buena, es una profesora que también le está pidiendo su intervención ante el Consejo de la Judicatura para que se le proporcione la pericial de Protocolo de Estambul, porque ya han solicitado esto, pero se le ha negado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La tortura no fue realizada por la policía, digamos, del estado, fue por policía privada, quienes armaron el expediente. Es gente de mucho dinero vinculada con temas de bitcoins. Es un tema complejo, tengo el expediente. Me pidió que no revelara su identidad. Pero sí, estas ambas familias le piden su intervención para estos casos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí, en los dos casos. Aun cuando en el segundo ya lo haya visto derechos humanos, de todas formas, que sea Encinas. Tú consigues con Jesús la comunicación con Encinas y él los va a recibir de mi parte, a los familiares.

¿Quién sigue? Vamos a seguir.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Norma Ramírez, del Diario…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tengo tiempo ahorita, ¿eh?

INTERLOCUTORA: Buenos días, presidente.

Norma Ramírez, del Diario del Istmo y del periódico Imagen del Golfo, de Veracruz.

Mi primera pregunta es: ¿usted qué opina?, ¿qué opinión le merece que el senador Ricardo Monreal votó en contra de la reforma electoral que usted propuso? ¿esto merece su salida del partido de Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no, no, no.

Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme: tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante o de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente.

Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo. Ya es otra cosa el país. Si en algo hemos avanzado es en la creación de conciencia.

En los últimos tiempos, a ver, ha habido desde luego muchos retrocesos, en estos tiempos nos tocó padecer del saqueo más grande en la historia de México, eso se puede probar y de muchas otras atrocidades o fenómenos. ¿Cuándo se había visto que tuvieran que salir del país a buscarse la vida a Estados Unidos tantos mexicanos? ¿Cuándo se había visto que creciera tanto la llamada economía informal?

¿Cuándo se había visto que rechazaran a tantos jóvenes que deseaban ingresar a las universidades públicas? ¿Cuándo se había visto que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal estuviese vinculado con la delincuencia organizada? No, cosas tremendas.

¿Cuándo se había visto que se convirtieran las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Cuándo?

Ah, pero también ha habido cosas buenas, pocas, pero ha habido cosas buenas en los últimos tiempos, inventos, creaciones, todo esto de las redes. Es una aportación para los que luchamos por la libertad y por la justicia y por la democracia. Imagínense, fue aire puro, fue un gran aliento. Estábamos hablando del control de los medios, de todo lo que se padecía, porque había cercos informativos y se manipulaba de manera descarada a la gente y se formaba la llamada opinión pública y de repente vienen las redes sociales y cada persona que tiene un periódico se puede expresar y puede ejercer su derecho de réplica. Eso es un aporte. Y muchas cosas.

Bueno, la vacuna, ¿cuánto tiempo llevó tener la vacuna para la viruela?, 300 años, la trajeron los españoles cuando la invasión y se descubre y se cuenta con una vacuna hasta principios del siglo XIX. Por eso no creció la población en tres siglos.

Por eso también, cuando dicen que vinieron a civilizarnos, imagínense, si en tres siglos ni siquiera alcanzamos a tener la población que había cuando nos invadieron, en tres siglos. Y ahora en un año una vacuna para el COVID.

Pero ¿qué otra cosa, que es importante?

El amor a los animales, la defensa del medio ambiente, en eso hemos avanzado muchísimo.

¿Qué, no acaso hace 20, 30, 40 años cuando mucho comíamos tortuga y caguama? Se sigue tomando caguama, pero ya no se come la caguama.

Los niños, los jóvenes. ¿Qué, los que vivíamos en los pueblos no usábamos la resortera, el tirador? Sí, pero el tirador para… Eso ya no.

Bueno, son procesos que se van dando. Entonces, ahora se está avanzando en que la gente está más politizada, tiene más consciencia. Y hay quienes no se dan cuenta, hay que mandarles un telegrama avisándoles.

Entonces, no pasa nada si un político toma una decisión. ¿Quién va a juzgar? El pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio.

Yo quiero, eso sí, agradecer a los que votaron por la reforma a la ley electoral. Ojalá y podamos poner sus nombres.

INTERVENCIÓN: Está la pizarra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ahí están los que no votaron.

INTERVECIÓN: No, ahí están todos, están todos, están los dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero vamos a leer sus nombres de los 69 fueron, ¿no?, ¿o 67?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sesenta y nueve.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sesenta y nueve. Pueden ir haciendo…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí se ve, los verdes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, entonces léelos tú para que…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, de los 128 senadores que hay en el Senado de la República, la votación de ayer contó con 122, de los cuales 69 votaron a favor y 53 en contra. Los que votaron a favor por orden alfabético, porque así está ordenado es:

Rocío Adriana Abreu Artiñano, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Cristóbal Arias Solís, Alejandro Armenta Mier, Katya Ávila Vázquez, Claudia Balderas Espinoza, Geovanna Bañuelos, Gabriela Benavidez, Raúl Bolaños Cacho Cué, Jaime Bonilla Valdez, Verónica Camino Farjat, Bertha Caraveo Camarena, María Antonia Cárdenas Mariscal, Imelda Castro Castro, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, César Cravioto Romero, Sasil de León Villard, Raúl de Jesús Elenes Angulo, José Ramón Enríquez Herrera, Mónica Fernández Balboa, Graciela Gaitán Díaz, Eugenia Galaz Caletti, Gabriel García Hernández, Delfina Gómez Álvarez, Adolfo Gómez Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, María González González, Santana Armando Guadiana Tijerina, Daniel Gutiérrez Castorena, Citlalli Hernández Mora, Gilberto Herrera Ruiz, Rosa Elena Jiménez Arteaga, Alejandra Lagunes Soto, María Soledad Luévano Cantú, Martha Márquez Alvarado, Higinio Martínez Miranda, Casimiro Méndez Ortiz, Lucy Meza, Martha Mícher Camarena, Arturo del Carmen Moo Cahuich, Elvira Marcela Mora Arellano, José Narro Céspedes, Joel Padilla Peña, Raúl Paz Alonso, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Ernesto Pérez Astorga, Sergio Pérez Flores, Blanca Estela Piña Gudiño, Eduardo Ramírez, Ana Lilia Rivera Rivera, Nabor Alberto Rojas Mancera, Eunice Romo Molina, Nestora Salgado García, Félix Salgado Macedonio, Nancy Sánchez Arredondo, Olga Sánchez Cordero, Cecilia Sánchez García, Gloria Sánchez Hernández, Jesús Trasviña Waldenrath, Lilia Valdez Martínez, Griselda Valencia de la Mora, Héctor Vasconcelos, Antares Vázquez Alatorre, Manuel Velasco Coello, Ricardo Velázquez Meza, Freyda Marybel Villegas Canché, Gonzalo Yáñez y Rogelio Israel Zamora Guzmán. Son los 69 senadores que votaron a favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues yo les doy las gracias a los senadores. Y ahora cuando terminen va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados.

Y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional y, como no se pudo hacer una reforma constitucional, no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos.

No se pudo el que no haya 500 diputados, sino 300, porque hay 200 plurinominales que no son electos de manera directa en los distritos, sino son por las listas que presentan los partidos.

No se pudo, porque se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido, que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso por la democracia y que son capaces de cometer fraudes y de no respetar la voluntad popular, ni los derechos ciudadanos, los derechos políticos. Y hay muchísimas pruebas de eso, muchas, muchas, muchas.

Es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país. Ha sido México uno de los países con más fraudes electorales en el mundo y eso es lo que defendieron ahora los conservadores.

Entonces, como no se pudo reformar la Constitución, es una reforma acotada, limitada, para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes, por ejemplo, el que haya austeridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tienen un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos, entonces ahora con esta reforma se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos, como todos.

Escuchaba yo que decían los seudodemócratas de que cómo se iban a quedar sin presupuesto en el INE. Aquí está el ejemplo, cuando llegamos al gobierno —y ahí están los datos, son públicos— la Presidencia manejaba un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600 millones de pesos y ahora estamos terminando el año y no vamos a llegar a los 600 millones.

¿Y qué, era mejor la anterior Presidencia?

No, vamos a decir, estábamos parejos o estamos parejos en igualdad de circunstancias. De tres mil 600 a 600. Y así en todo.

No hemos comprado un vehículo nuevo para ningún funcionario público.

No ha habido viajes al extranjero sin ton ni son. Las dos veces que he ido a Washington he ido en viaje comercial, de línea comercial y en el primero hasta transbordé; bueno y en el segundo… No, el segundo, no, sí de regreso. ¿En qué les afecta?

Y lo otro que tiene esta ley, que es muy importante, pues es que se va a cuidar que no compren los votos, porque… ¿Cómo se llama el promotor social? Claudio X. González, el activista social, es un experto en juntar dinero, porque pertenece a los potentados del país y todo lo hacen con dinero.

Entonces, la ley cuida que no haya monederos. ¿Se acuerdan de los monederos de Mone?

INTERVENCIÓN: Monex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Monex. El mone es como un tamal muy sabroso de Tabasco, que se cubre con yerba santa y se le rellena con pescado y plátano y un buen guiso. Es un tamal el mone.

Bueno, pues eso es lo que trata la iniciativa.

INTERVENCIÓN: Sobre la transferencia de votos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Este asunto de la transferencia de votos que se aprobó para generar vida artificial a partidos políticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: Esta transferencia de votos que se incorporó en la cámara.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo de votos?

INTERVENCIÓN: Lo que habían dicho, que no iba a ir en…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues es que ya no he visto cómo quedó al final.

INTERVENCIÓN: Pues si hay una alianza Morena, podía transferirle sus votos al Partido Verde y al Partido del Trabajo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si eso quedó.

INTERVENCIÓN: Sí quedó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso hay que verlo y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe de hacerse, para atrás, no le hace que lleve tiempo.

INTERVENCIÓN: Pero eso implicaría mayor costo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Implicaría mayor costo al darle vida artificial a partidos que no tienen realmente apoyo social.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, para atrás.

INTERVENCIÓN: ¿Se va a congelar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Si se regresa, ¿se va a congelar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios.

Aquí hay algo que es fundamental: la democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía. Entonces, si pasa la ley bien, sería bueno, ayuda; pero si no pasa, de todas maneras, va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿O creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González los que van a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no puedo yo, porque no soy omnímodo. Muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique.

INTERVENCIÓN: Pero la puede vetar, presidente, es un derecho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si lo considero, la puedo vetar, sí; si lo considero, lo puedo vetar; si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes, entonces lo que nos importa son los principios.

Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia: justicia.

Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral.

INTERVENCIÓN: Uno de los argumentos, presidente, es que no ha había penalidad, pero precisamente se preguntaba por la cuestión moral, que fueron planteamientos que usted tomó como principios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Y si no lo mejoran en la cámara y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto.

INTERVENCIÓN: ¿Aunque se invalide todo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada.

INTERVENCIÓN: Hay contradicción hablar de (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí hay contradicción, sí, sí hay contradicción, si es así hay contradicción.

Y, además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se esté actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos.

Estaba yo viendo ayer, por ejemplo a este Álvarez Icaza, es un farsante pero por completo.

INTERVENCIÓN: Y la dinosaurio, Xóchitl Gálvez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero esta otra señora es más, vamos a decir, auténtica. O sea, es como los charros, ¿no?, del movimiento sindical, que decían: ‘Soy charro y qué’, o sea, esta es así, es cínica, pero el otro es muy hipócrita. Por ejemplo, defensor de derechos humanos, independiente. Cuando estaba en derechos humanos, siempre vinculado al conservadurismo, al panismo y estábamos nosotros protestando por el fraude electoral, condenó nuestra manifestación.

Y luego se fue a un organismo de derechos humanos a nivel internacional, de esos también que son una farsa. No sé cómo se llama ese organismo.

INTERVENCIÓN: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, nunca hacen nada esos, más que servir de alcahuetes.

INTERVENCIÓN: Y en dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, muchísimo, muchísimo, cobran por eso. Y luego, que independiente, ¿y dónde termina?, pues en el conservadurismo, lo que es. Pero engañan a muchos. Sí, son muy hipócritas, es lo que me dijo y una vez lo comenté aquí, una vez me dijo Monsiváis, Carlos Monsiváis, me dijo: ‘La única doctrina de la derecha es la hipocresía’.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema, en Veracruz se ha registrado un índice delictivo a la baja. No obstante, pese a estos números positivos, algo llama la atención. La semana pasada el especialista en narcotráfico y columnista Ricardo Ravelo manejó que existe una investigación de la DEA sobre la protección en esa entidad del líder de un cártel en Caborca, José Gil Caro Quintero, tras la detención en julio de su tío Rafael Caro Quintero.

Lo grave es que se señala que, en Veracruz, donde se tiene resguardado al capo, quien posee propiedades específicamente en Vega de Alatorre, a donde llega un alto funcionario estatal para tomar acuerdos. Mis preguntas son las siguientes, presidente:

¿Autoridades federales de su gobierno tienen conocimiento de esto y hay alguna investigación en curso? De ser así, ¿qué opinión le merece la complicidad en un estado gobernado por la 4T que se proteja a delincuentes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se está protegiendo a nadie. Cuitláhuac es un hombre honesto, tenía tiempo que Veracruz no tenía un gobernante honesto como Cuitláhuac, nada que ver con los anteriores. Hagan nada más ahí un repaso, se los dejo de tarea, de los que han gobernado Veracruz en los últimos tiempos, mi estado Veracruz, de gente buena, de gente trabajadora. Tienen un gobernador a la altura de las circunstancias. Tuvieron durante mucho tiempo puro gobernador mediocre y ladrón mis paisanos veracruzanos; ahora no es así.

Y hay que tener mucho cuidado con estos reportajes porque les hablaba yo de un reportaje lleno de mentiras, muy tendencioso, del New York Times y otro igual, este no de seguridad, el del New York Times sí sobre seguridad, creo que hasta es premio al periodismo el que hizo el reportaje. Pura información de la DEA y de las otras agencias de Estados Unidos, pero además un choro mareador, porque, sí, me llamó la atención y empecé a leer, a leer, a leer y dije: Cómo vine a perder el tiempo en todo esto, pero bueno es mi trabajo, tengo que estar pendiente.

Pero luego el Washington Post, otro reportaje lleno de falsedades, el Washington Post, el periódico que hizo la investigación para destituir a Nixon convertido en un pasquín, ‘que se están destruyendo los tesoros arqueológicos de México con el Tren Maya’, seguramente todo esto con la asesoría de Aguilar Camín o de… ¿Cómo se llama el otro?

INTERVENCIÓN: Krauze.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Krauze. Imagínense, para que el finado Fuentes haya llegado a decir que tenía muy buena amistad con Paz hasta que se atravesó una cucaracha. Ya se los dejo de tarea para que…

INTERLOCUTORA: Una pregunta, presidente. Desde hace más de un año compañeras trajeron con usted el tema de corrupción y tráfico de influencias en el tema inmobiliario en Puerto Vallarta, en especial el tema de Conchas Chinas en la construcción del desarrollo Carmelinas, que no cuenta con permisos de impacto ambiental, violando el uso de suelo y ya van con el noveno piso, excediendo el límite permitido.

Gracias a usted, señor presidente, la secretaria María Luisa Albores nos ha prestado todo su apoyo. Sin embargo, no se ha logrado la clausura de dicha construcción.

La comunidad afectada está preocupada por la dudosa actuación de la Profepa al no actuar con forme a la ley. Al no actuar de inmediato, se corre el riesgo que otros desarrollos empiecen a construir con el mismo modo corrupto, de obtener amparos y pasar por encima de la ley.

Mi pregunta es, señor presidente: ellos quieren saber qué más pueden hacer para defender sus patrimonios entorno ecológico, cultural y natural.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay que seguir insistiendo. Lo ha estado atendiendo este caso María Luisa Albores y le vamos a pedir que ella continué atendiéndolo.

Y también decirle, ahora que estás hablando de los edificios, que ahora que estuve en Veracruz, que inauguramos la primera etapa de la rehabilitación del fuerte de San Juan de Ulúa, encontré de nuevo el edificio ese que hicieron de manera ilegal en el centro histórico, que es una afrenta al puerto de Veracruz, todo por influyentismo, pero el INAH, el gobierno del estado ha estado presentando recursos, amparos. Y son muy influyentes los dueños del edificio porque han ido ganando, ahí hay un juez que les da la razón a quienes están violando completamente una zona que pertenece al patrimonio histórico.

Imagínense, el puerto de Veracruz, el malecón, donde se firmaron las Leyes de Reforma, donde vivió Juárez, donde se estableció el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, donde se expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, es toda la historia donde desgraciadamente desembarcaron los marinos para invadirnos en 1914, marinos estadounidenses y antes habían desembarcado españoles que tenían tomado precisamente el fuerte de San Juan de Ulúa y luego los franceses con la llamada Guerra de los Pasteles. Entonces, es una de las joyas culturales, históricas más importantes del país y ahí un adefesio, un edificio nada más por influyentismo político. Vamos a seguirlo tratando, este asunto.

Y lo que mencionas de Vallarta, igual, igual, lo vamos a…

PREGUNTA: La ley de reforma del trabajo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, felicidades, porque se incrementa el número de días de vacaciones. Eso tampoco les gusta a los conservadores, sí, no les gusta los conservadores, pero, bueno, ya está y felicidades a todos los legisladores.

Muchas gracias. Nos vemos mañana.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una decisión que corresponde al Congreso de Puebla el elegir al gobernador sustituto.

PREGUNTA: Secretario, sobre Guadiana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, miren, eso sí, eso sí es importante que yo se los diga. Ven.

Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila, porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila.

Les menciono lo del Agua Saludable para La Laguna, es algo que me importa mucho.

También el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, darle una salida al problema de Altos Hornos de México.

Y va a seguir ayudando Ricardo en Coahuila para mantener la paz, la tranquilidad. Se manejó mucho, por la politiquería, de que iba a desaparecer el Mando Especial de La Laguna. Aprovecho para decir que no es cierto.

Esto me lo plantearon en una reunión que tuve hace como una semana con empresarios aquí en la Ciudad de México, de repente se paró un empresario y me dijo: ‘Oiga, ¿y por qué van a quitar el Mando Especial de La Laguna?’; le digo: Pues es la primera vez que lo estoy escuchando. Pero es parte de la politiquería para echarle la culpa al gobierno federal.

Entonces, él va a seguir ayudándonos en esto.

Y con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba. Entonces, es un ejemplo Ricardo. Ya más no les voy a seguir diciendo, ya.

Muchas gracias ya. Adiós.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias