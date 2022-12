Libros de Amazon España: qué leer antes de ir a dormir

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, enderezar su camino.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en España han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de explorar nuevas propuestas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este jueves 15 de diciembre en Amazon España:

1. ARTA y la invasión máxima (Arta Game 2)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir a la invasión máxima?El avión en el que Arta viajaba ha tenido un accidente y ha aterrizado a un mundo demasiado extraño.PARA EMPEZAR, el cielo es morado.ADEMÁS, no hay rastro de gente.Y, PARA REMATAR, hay una grieta enorme en el cielo, de la que salen cosas peligrosísimas.Arta y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Dinosaurios hambrientos, ratas locas, abejas gigantes.. Solo hay una manera de parar la invasión máxima: cerrar la grieta, aunque para hacerlo tengan que arriesgar sus vidas.CADA NUEVA INVASIÓN AMENAZA EL MUNDO ENTERO..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y FRENAR LA INVASIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?

2. ARTA en el apocalipsis máximo (Arta Game 1)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo.En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

3. Esperando al diluvio: 1591 (Áncora & Delfín)

Autor: Dolores Redondo

Número de páginas: 576

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años ochenta, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud y contra los consejos médicos y la negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983. Justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad.Dolores Redondo se autodefine como «una escritora de tormentas» y con esta nueva novela, basada en hechos reales, nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo y, sobre todo, a la música. Y es también un canto a la camaradería de las cuadrillas y a las historias de amor que nacen de un pálpito.Una obra deslumbrante con unos personajes que nos llevan de la crueldad más espantosa a la esperanza en el ser humano.«Dolores Redondo, la reina del thriller literario.» Carlos Ruiz Zafón

4. Operación Kazán: Premio Primavera de Novela 2022 (ESPASA NARRATIVA)

Autor: Vicente Vallés

Número de páginas: 424

En 1922, el nacimiento de un niño en Nueva York cambiará la historia del mundo un siglo después. Los servicios de inteligencia soviéticos diseñan para ese bebé el más audaz plan de espionaje jamás imaginado. Unos años más tarde, Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía bolchevique, presentará ese plan a Stalin, que se apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extremadamente secreta, advirtiendo a su ejecutor de algo muy importante: no se le puede escapar de las manos. Será la Operación Kazán.Ni Beria ni Stalin vivirán para ver cómo aquel niño nacido dos décadas atrás en Nueva York y que se ha convertido en un espía, culmina su ambicioso proyecto, latente durante lustros.Ya en nuestros días, la llegada al poder en Moscú de un agente del KGB, insaciable y temerario, relanzará la Operación Kazán, para sabotear a Occidente y recuperar para Rusia la condición de superpotencia. Pero, ¿tendrá éxito? ¿Conseguirá el líder ruso su verdadero objetivo de controlar Estados Unidos desde el Kremlin? ¿Se cumplirá la orden de Stalin o se le escapará de las manos?Los protagonistas de Operación Kazán recorren desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales. ¿Qué papel jugarán los jóvenes espías Teresa Fuentes, del CNI español y Pablo Perkins, de la CIA, en la fase decisiva de esta intriga?

5. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

6. Cuaderno de Lettering para Niños y Niñas - Aprende y Practica: Libro con más de 120 páginas de teoría paso a paso, técnicas de caligrafía, plantillas.. proyectos de Lettering para principiantes.

Autor: Creative Journalbooks

Número de páginas: 120

¿Quieres pasar unas tardes divertidas con tu hijo o hija aprendiendo a realizar composiciones de Lettering ?“Cuaderno de Lettering para Niños y Niñas" es un libro pensado para introducir a los niños y niñas a partir de los 7/8 años en este fascinante mundo. Podrán aprender paso a paso la teoría básica del lettering y practicar de una manera entretenida hasta llegar a hacer unas increíbles composiciones que podrán utilizar para decorar una tarjeta de regalo de cumpleaño o navidad, para personalizar una camiseta o hacer cualquier otro tipo de proyecto creativo.En las 120 páginas del libro encontrarás:★ Una guía paso a paso de la teoría básica del lettering★ Recomendaciones de materiales★ Consejos y técnicas de dibujo★ Ejercicios para practicar el trazo y la caligrafía★ Recursos gráficos especificos para niños para usar en las composiciones de lettering★ Ejercicios de composiciones completas de lettering aptos para niños★ Proyectos para aplicar el lettering en objetos del día a díaLos niños y las niñas podrán liberar la creatividad aprendiendo las principales técnicas del Lettering. Serán capaces realizar composiciones y creaciones con las que podrán decorar muchos objetos que forman parte de su vida.

7. 100 HECHOS INCREÍBLES SOBRE EL FÚTBOL: Curiosidades Ocultas del Mundo del Fútbol que un Verdadero Aficionado Debe Conocer (HECHOS INCREÍBLES Y CURIOSIDADES)

Autor: Smart Facts Encyclopedia

Número de páginas: 104

Si eres aficionado al fútbol, no puedes NO conocer estos 100 hechos increíbles sobre el fútbol..i además tienes amigos o familiares igualmente apasionados, conocer estas trivialidadesesimprescindible..Dejarás a todos boquiabiertos cuando se lo cuentes.Después de todo.. cualquierfanáticosesorprenderíaaldescubrirlo:Cuántos goles se marcaron en el partido con más goles de la historiaCuando se utilizaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojasXavi, leyenda del Barcelona, podría haber sido jugador del AC Milan desde jovenUna guerra fue detenida por un jugador de fútbolEl travesaño de la portería no siempre existió..¡y mucho más!Gracias a este libro, tendrás a tu disposición un arsenal prácticamente infinito paraimpresionar a tus amigos, sorprender a alguien o simplemente romper el hielo en una conversación entre aficionados al fútbol.Además de estos 100 datos increíbles sobre el mundo del fútbol, obtendrá 3 BONOS gratuitos:50datosextrasobreelmundodelfútbol20vídeosincreíblesUnextractodenuestrolibro"Actividadessobreelfútbol", una colección de juegos de ingenio con temática futbolísticaAsí que.Si quiere profundizar en el conocimiento del mundo del fútbol a través de datos curiosos...y quieres sorprender a tus amigos, familiares y otros aficionados con lo que les revelas.Sólo tienes que añadir este libro a tu cesta ahora y empezar a hojearlo cuanto antes.

8. Después de diciembre (edición revisada por la autora) (Meses a tu lado 2)

Autor: Joana Marcús

Número de páginas: 432

Todo cambiará.. después de diciembre.El tiempo es algo relativo.Para algunos pasa más rápido; para otros, no tanto.A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno.Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superarlo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna renovada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estudios.Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evoca.Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones quetomó un año atrás.Jenna está convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre forma parte del pasado, pero.. ¿qué ocurrirá después de diciembre?

9. Compas 8. Los Compas y la aventura en miniatura (4You2)

Autor: Mikecrack El Trollino Y Timba Vk

Número de páginas: 224

Los Compas quieren tener una merienda tranquila, pero todo cambia cuando les encargan custodiar un invento del profesor Rack. ¡Oh, no! ¡Uno de sus rayos los alcanza de lleno!¿Qué ha pasado? Todo les parece gigantesco… ¿o son ellos los que han encogido? Ahora a cada paso que dan se encuentran una amenaza, desde la aspiradora hasta el terrorífico ejército de hormigas que los persigue…¿Lograrán Mike, Timba y Trolli sobrevivir y hacer que todo vuelva a la normalidad?

10. La encrucijada mundial: Un manual del mañana (Ariel)

Autor: Pedro Baños

Número de páginas: 608

Si en sus anteriores libros Pedro Baños ofrecía un lúcido análisis de las relaciones de poder, esta nueva obra no solo describe con detalle las excepcionales circunstancias que se están dando en el presente y las que padeceremos en el futuro inmediato en nuestro mundo hiperconectado, sino que va mucho más allá y propone soluciones que sirvan a todas las personas, en cualquier país, convirtiéndose en un manual práctico imprescindible.Las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas empezamos a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial, con ordenadores cuánticos, sorprendentes avances en biotecnología y neurociencia y en el que hasta los objetos más cotidianos estarán conectados a internet.Habrá empleos novedosos, pero insuficientes. La población, cada vez más envejecida, ocupará ciudades abarrotadas en las que la soledad será la norma. Todo ello aderezado con una sociedad cada vez más polarizada, mientras sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que parece imparable. Sin olvidar los movimientos migratorios masivos. Se recrudecerá la lucha entre las grandes potencias por controlar esta nueva realidad y los escasos recursos naturales. Por tanto, hay que trazar estrategias imaginativas y eficientes que satisfagan las necesidades y aspiraciones de las poblaciones y especialmente de la juventud.He aquí el enorme reto de este libro. El tiempo apremia, los problemas son urgentes y la incertidumbre máxima. El mañana ya está aquí y el manual para superar la encrucijada mundial lo tienes en tus manos.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en España

Una pila de libros. (Fotografía: Tom Hermans/Unsplash)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo semanalmente.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

