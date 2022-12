Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 14 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Pues vamos a informar. Antes, lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla. Nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las 11 y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares, desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento.

Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Él es originario Tehuacán, de esa región. Estuve hace relativamente poco con él en su pueblo, hace como dos años, empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, en su pueblo.

Y este año convivimos bastante. Estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla, 5 de Mayo. Fue un homenaje muy importante a quienes lucharon por nuestra patria. Él estaba muy insistente de que debía yo de asistir y estar en todo el desfile cívico militar en Puebla y lo acompañe.

Luego, nos encontramos varias veces; la última vez, pues fue en la marcha de hace poco. Antes, habíamos estado en Ayoxuxtla, Puebla, donde se firmó el Plan de Ayala, en los límites de Guerrero con Puebla, allá estuvimos juntos.

De ahí surgió su propuesta, de hacer una manifestación, una marcha en Puebla, para defender al gobierno y a la transformación cuando la embestida de los conservadores. Y antes que nadie, él convocó a esa movilización. Eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha. Y estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos. Y luego, en Puebla hizo también posteriormente su movilización.

Entonces, muy lamentable su fallecimiento y vamos a rendirle un homenaje. Y lo vamos a tener siempre presente porque, pues luchó durante muchos años y viene de abajo, siempre abriéndose y enfrentando adversidades. Entonces, vamos a estar hoy en Puebla.

Vamos a tratar, como lo hacemos los miércoles, lo de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, que son muchas, pero no alcanza el tiempo, es una o dos. La verdad es que ya no es nota, pero no está de más seguir insistiendo en cómo se utiliza a los medios de información para atacarnos y, sobre todo, para querer detener el proceso de transformación que está en marcha en el país. No lo van a lograr, pero sí es importante que haya réplica para que no puedan manipular, como lo hacían antes, porque se dedicaban a calumniar y estaban al servicio de intereses creados, casi todos empleados de potentados.

Periodistas, pues, subordinados a la oligarquía. No es un periodismo independiente, que represente los sentimientos del pueblo, no, es un periodismo faccioso, que representa a grupos de poder económico y de poder político, es parte de la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Y ahora están muy molestos porque ya no tienen el poder que antes exhibían impunemente. Ya difaman, atacan todos los días, pero no tienen efectividad porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, está muy consciente y ya está harta de la prensa vendida o alquilada y de estos medios de comunicación que sólo defienden a las minorías rapaces. Ya ese periodismo no tiene nada qué hacer en el país. Desde luego, existe la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, pero no tiene eficacia.

Sin embargo, pues no les queda de otra más que seguir con lo mismo, atacando, con mucho dinero, pero la gente está muy consciente de que hace falta que se consolide la transformación, que terminemos de limpiar de corrupción al país y que no nunca más vuelva a imperar la corrupción, el autoritarismo, la prepotencia y que el gobierno represente a todos y no una minoría rapaz.

Entonces, ya estamos en ese proceso, la gente lo ha entendido muy bien, hay mucha consciencia ciudadana y por eso se va avanzando y vamos a continuar avanzando, pero es muchísimo, muchísimo el malestar que les provoca nuestra situación, lo que se está llevando a cabo, les molesta mucho.

Y también se está poniendo de manifiesto que es igual la prensa y los medios y los grupos de poder en México que en otros países. Y en Estados Unidos y que es lo mismo el Reforma o que la Crónica, el Washington Post o el New York Times, son famosos, pero son periódicos sin ética, también al servicio de potentados y de gobiernos. No informan más que lo que les conviene a los potentados de México y del mundo, no les importan los pueblos. Ustedes nunca van a encontrar en el Washington Post, en el New York Times, en el Financial Times, algo en defensa de los ciudadanos, nada, todo es en defensa de las élites del poder.

Antes no se podía hablar de esto, no se podía tocar a los intocables; ahora, afortunadamente, sí podemos hacerlo. Esa es la importancia que tiene esta conferencia, mañanera que podemos replicar.

Acaba de haber un artículo en el Washington Post sobre la supuesta destrucción de las zonas arqueológicas por la destrucción del Tren Maya. Falso de principio a fin.

Leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada, sobre la detención del general Cienfuegos, New York Times, de vergüenza y parece que ese periodista ha sido premiado. No tiene fundamento y toda la información es de las agencias estadounidenses, es la visión de las agencias del gobierno de Estados Unidos, esa es su fuente principal, no es lo que nosotros sostenemos.

Le faltó, por ejemplo, decir que antes, aunque hay una referencia al tema, los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía.

Y él dice que, como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos. Falso. Una cosa es que cuidemos nuestra soberanía y que no se permita que ningún gobierno extranjero decida sobre lo que nos corresponde decidir a los mexicanos y otra es que no se combata el narcotráfico. Pero como estaban malacostumbrados a meterse…

No cuenta, por ejemplo, el señor este, de cuando asesinan a un delincuente en Morelos, a un Beltrán, él narra sobre eso, pero no cuenta, porque le faltó información y sobre todo objetividad, que quienes operaron eso fueron agentes extranjeros con el apoyo de la Marina de México, porque ellos daban órdenes a la Secretaría de Marina. Y a su estilo de ellos hasta vulneraron el cuerpo de esta persona, pusieron dólares y así permitieron tomarle fotografías. Y al día siguiente declaró el embajador de Estados Unidos de que ellos habían participado y que además ellos confiaban en la Marina, no el Ejército de México, imagínense eso.

De ese entonces es también el que se abrió la frontera para meter armas de contrabando en el operativo Rápido y Furioso, en acuerdo de los dos gobiernos, violando nuestra soberanía. ¡Ah! pero nada de eso trata.

Y no reconoce que, en el caso del general Cienfuegos, el expediente que nos enviaron no tenía pruebas, no tenía sustento, pero se quedaron molestos porque ellos estaban acostumbrados a decidir sobre asuntos que sólo corresponden al Gobierno de México.

Pero, bueno, esto es mundial, son los poderes de los que se sienten dueños del mundo, es el gobierno del mundo, es a lo que aspiran y nosotros lo que queremos es que se respete la soberanía de los países, las independencias de los países y que a partir de ahí se dé la cooperación en lo económico, en lo social y que haya armonía y amistad entre todos los pueblos del mundo, que prevalezca la fraternidad universal.

Pero todavía no termina esa mala costumbre de imponerse, aunque se está avanzando, yo siempre les comento que el presidente Biden habla de un trato en pie de igualdad, pero pues el presidente Biden. Que le acabo de enviar una carta, le hice un reconocimiento porque es el único de los presidentes de Estados Unidos de la historia moderna que no ha mandado a construir ni un metro de muro. Durante décadas todos mandaban a construir, como mandan, sus tramos de muro, el presidente Biden es el único, creo que en cuatro décadas, si no es que más. Entonces, sí ha actuado de manera consecuente y con respeto hacia México.

Bueno, adelante.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.

Esta es la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ del 14 de diciembre de 2022.

Pero antes de iniciar, me gustaría como poblana extender mi más mi sentido pésame a la familia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a doña Rosario, a sus hijos y a todos sus seres queridos. Un abrazo fraterno.

Y vamos a iniciar con la sección. Se desquicia la oposición por plan B de reforma electoral enviada por el presidente. En radio, televisión y prensa escrita, así como en canales de YouTube y periódicos digitales sigue a todo la campaña emprendida para difundir mentiras en torno a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

En la última semana los ataques y las mentiras han arreciado, los argumentos son las mismas falacias: que si el Poder Judicial quiere secuestrar un organismo autónomo, que el plan B de la reforma era una venganza hecha con el hígado, como dijo Sergio Sarmiento en Reforma; que si la reforma busca allanar el camino a una reelección o a una elección de Estado, como publicó en El Financiero Enrique Cárdenas; también una misión electoral de la OEA acusó falsamente al presidente López Obrador de querer modificar el árbitro electoral independiente; y, bueno, ya sabemos, por ejemplo, Ciro Murayama declaró que la reforma es una venganza política.

También miembros de la oposición y el diario Reforma acusaron de inconstitucional la reforma electoral, pero ya Lorenzo Córdova fue más allá, quien es consejero del INE y quien también tiene eco de algunos como Julen Rementería, Emilio Álvarez Icaza y, por supuesto, Claudio X. González, quienes insistieron en que se pone en riesgo la democracia. Todos así, al unísono, repiten el mismo discurso.

Mauricio Merino mintió al afirmar que, con el recorte, el personal del INE en el territorio sería sustituido, escúchelo bien, por personas de Morena. Ya, o sea, no tienen límites. Eso, por supuesto, que es falso.

Todos los días se publican mentiras sobre la reforma electoral, pero no se tocan los temas de fondo que los ciudadanos deben conocer, como, por ejemplo, la reducción de recursos en el costo de las elecciones por seis mil millones de pesos y del aparato administrativo del INE, sin afectar sus tareas sustantivas.

Aquí mostramos en la pantalla una gráfica de cómo es más caro el voto en México que en otros países de América Latina. Por ejemplo, esto está en dólares, en México cuesta siete dólares con 61 centavos y en países como Chile y Colombia cuesta menos de un dólar. Sin embargo, eso no se dice y los diarios prefieren publicar en sus portadas, como estamos viendo aquí en la pantalla, mentiras, un día sí y al otro también.

Vean, nada más les pusimos aquí en la pantalla más o menos dos semanas de cobertura con lo que tiene que ver de la reforma electoral. Y no solamente fueron portadas, sino también fueron notas periodistas, columnas de opinión, editoriales en radio y televisión. Pero para eso vamos a mostrarles en este momento un video de cómo se editorializa en los medios y se fija una postura. Eso, por supuesto que, sin datos, sino con descalificaciones que se propagan con la intención de confundir a los ciudadanos.

(INICIA VIDEO)

SERGIO SARMIENTO FERNÁNDEZ DE LARA, PERIODISTA: El famoso plan B es una iniciativa que ha salido del hígado, del hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otro propósito en la iniciativa más que debilitar, golpear al Instituto Nacional Electoral.

De hecho, en las muchas páginas que tiene esta iniciativa, se señala que ‘el Instituto Nacional Electoral es uno de los ejemplos más nocivos de lo que los gobiernos neoliberales determinaron como proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas. En vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, dice, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales. Bueno, pues si fueron tan fraudulentas las elecciones realizadas por el INE, ¿cómo es posible entonces que aceptemos el resultado de las elecciones de 2018 y de 2021 en qué gano Morena?

CARLOS LORET DE MOLA, PERIODISTA: López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador quiere ser él quien determine quién va a ser el próximo presidente, presidenta de México y no los ciudadanos, que no seamos nosotros.

Y entonces la reforma electoral a López Obrador, la reforma a la Constitución fue bateada. Revivió la alianza opositora, PAN, PRI, PRD, juntos otra vez, batean, con MC también, batean la reforma constitucional electoral de López Obrador, pero luego, luego, ya tenía López Obrador su plan B, que de todas maneras le pega al INE, porque ese es el objetivo de fondo de López Obrador, él no quiere un árbitro imparcial. López Obrador advirtió desde el lunes que al INE si lo iba a tocar.

CIRO MURAYAMA, CONSEJERO ELECTORAL: Yo creo que, si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar invalido, así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la Constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral.

VOZ HOMBRE: Oiga, señor Claudio, aprovechando que la tenemos aquí nada más, hay una de las cosas que se señala, que de alguna manera usted ha encabezado este movimiento ante la evasión de impuestos de sus empresas. Es una versión que públicamente usted nunca ha aclarado y estaría bueno que, ya que está aquí, lo aclare a las cámaras, por favor. ¿Podría?

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: Sin comentario. Y, por favor, cheque bien sus fuentes, yo no soy empresario, soy activista social.

VOZ HOMBRE: Gracias.

CIRO MURAYAMA RENDÓN: En efecto, estamos ante una reforma que genera un profundo daño al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a los derechos que el INE está destinado a garantizar, como son elecciones estándares constitucionales, imparciales, dando toda la garantía a los ciudadanos. Ahora se desaparece.

CIRO GÓMEZ LEYVA: No tenemos un problema electoral, pero sí tenemos un personaje que lleva 16 años diciendo que el INE hace fraudes. Ese personaje fue un candidato derrotado a la Presidencia dos veces y hoy es el presidente de la República. Y no paró de repetir que el INE hace fraudes y, por cierto, pocas veces salieron a hacerle frente, Ciro y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados, también de debates que no se dieron en su momento.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Bueno, se los dejamos para que ustedes juzguen.

Y vamos con la siguiente. The Washington Post publica reportaje con mentiras sobre supuesta destrucción de tesoros arqueológicos en un tramo del Tren Maya. Ya lo había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento y en este momento lo vamos a desmentir.

El diario estadounidense The Washington Post pidió a través de su corresponsal Kevin Sieff, documentar la labor de campo del INAH, en el proyecto del Tren Maya, lo cual ocurrió, pues el INAH le proporcionó información de los frentes de excavación, de los procesos de investigación, vinculando al salvamento arqueológico en el Tren Maya, todas las facilidades.

Seis meses después, The Washington Post publicó un reportaje con el título: ‘Destruyendo tesoros mayas para construir un tren turístico’, lo cual es absolutamente falso.

Sorprende la falta de ética y veracidad por incluir datos erróneos, imprecisos o malinterpretados, por falsear declaraciones, por omitir información relevante y sobre todo por revelar una posición parcial, tendenciosa y prejuiciada que sin miramientos descalifica el arduo trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de conocimiento. Una verdadera falta de respeto.

Vamos por partes. En el caso del Tren Maya, el salvamento se basa en una metodología que emplea recursos tecnológicos de vanguardia para responder con mayor eficiencia al reto de investigar y proteger los monumentos arqueológicos localizados en el trayecto del sistema ferroviario, es decir, los siete tramos.

Contrario a lo que afirma The Washington Post, la clasificación se basa en una metodología innovadora y en los más altos estándares de calidad internacionales para la intervención y diagnóstico de patrimonio en obras de infraestructura.

El INAH, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Fonatur y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de los consorcios constructores, han realizado las modificaciones necesarias al proyecto del tren para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico.

Gracias a estos trabajos de salvamento se han recuperado información valiosísima y se han obtenido relevantes hallazgos, los cuales han sido salvaguardados con técnicas de protección aprobadas por el Consejo de Arqueología del INAH y han quedado registrados con tecnología de punta que permitirá a los especialistas su estudio durante las próximas décadas.

Los bienes muebles recuperados se encuentran resguardados y actualmente son estudiados y restaurados por especialistas del proyecto.

En el proyecto del Tren Maya por primera vez en México, por primera vez en México, se ha implementado se forma sistemática la conservación in situ de los monumentos a través terraplenados con geomalla, muros de tierra armada y pivoteos, procedimientos que han permitido garantizar la preservación de más de más de mil 90 monumentos que se encuentran en el derecho de vía del tren, insistimos, de los siete tramos.

Cabe señalar que estas medidas han permitido atender recomendaciones expresadas por organismos internacionales como la Unesco. Asimismo, únicamente en siete casos se han implementado medidas excepcionales para reubicación de monumentos.

Queremos reiterar esta mañana: el Tren Maya respeta el medio ambiente y el patrimonio arqueológico de la cultura maya.

Se han preservado 31 mil 306 bienes inmuebles, cimientos, basamentos y albarradas; más de mil cuevas y cenotes, más de 700 mil fragmentos de cerámica, 463 osamentas y 576 vasijas. Además, se invierte en mejorar 26 zonas arqueológicas y crear nueve centros de atención a vigilantes.

Hasta aquí la sección de hoy, concluimos, fuimos muy breves debido al tiempo, pero para que se queden esto, que es uno de los proyectos más grandes que se ha hecho en la arqueología en nuestro país.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De los que no han preguntado en 15 días. Tú, en 15 días, tú, dos; la compañera, tres y cuatro.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, hace un momento usted decía que sigue esta tendencia de Estados Unidos a sentirse el gobierno del mundo y yo quisiera preguntarle si en la próxima reunión que va a tener con el presidente Joe Biden y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no se aceptara esta propuesta de su gobierno de integrar a toda América, si usted tiene un plan B para este caso y proponer a América Latina que se integre. Eso, bueno, entendiendo que hay circunstancias geopolíticas en este momento, como el golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo allá en Perú, entendiendo toda esta coyuntura.

Sin embargo, a su gobierno ya le restan 22 meses, entonces preguntarle si tiene un plan B para estos 22 meses y que, por fin, este sueño de que América o, por lo menos América Latina, se integre pues podría tener viabilidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que hay tiempo y hay también condiciones inmejorables para llevar a cabo una nueva política en nuestro continente.

Yo sostengo que son tres elementos básicos:

Primero, el que se busque la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo, que se produzca en América, en todo el continente, lo que consumimos, ese es el planteamiento central.

Ya se inició con el tratado, hay una integración en América del Norte, pero hace falta que se consolide esta integración en América del Norte con una política bien definida de sustitución de importaciones.

No es posible que se destinen muchos recursos económicos en América del Norte y se compre en Asia todo lo que se consume o una buena cantidad de lo que consumimos en América del Norte.

Si se sustituyen esas importaciones, imagínense cuánta inversión, cuánto crecimiento, cuánto empleo y cuánto bienestar y existen todas las condiciones favorables para lograrlo. Y eso debe de considerar no sólo la integración de América del Norte, sino de todo el continente y se convierte América, el continente, económico, comercial, más fuerte del mundo porque tiene mucho potencial.

Entonces, en vez de estar pensando en hegemonías bélicas, en dominio del mundo mediante el uso de la fuerza, se tiene que buscar que haya equilibrios en lo económico, en lo comercial y que no haya hegemonías que lleven a querer resolver los problemas de los desequilibrios mediante el uso de la fuerza, es alejar la tentación del uso de la fuerza y competir en buena lid, sin que haya ningún tipo de guerra, ni siquiera guerra comercial. Ese es el primer planteamiento.

Claro, hay que planear, porque hasta ahora no se ha hecho, se aplica aquello de que echa a andar la carretera, que las calabazas se acomodan solas y no.

Precisamente en Asia, en China en especial, planean hacia adelante, ya saben qué van a lograr en el 2030, en el 40, en el 50 y aquí estamos pensando en la próxima elección, no en la próxima generación. Entonces, ese es el primer tema.

El segundo es que no puede haber tanta desigualdad en nuestro continente y por eso podemos impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su momento la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy.

Esto es importante porque, si hay crecimiento económico, si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar en los países de América Latina, del Caribe, hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio, si se sigue abandonando a América Latina, el Caribe, pues no se va a poder ordenar el flujo migratorio y se van a seguir poniendo en riesgo las vidas de millones de americanos de distintos países de Centroamérica, de Sudamérica, lo que está sucediendo, están saliendo miles de personas, no sólo de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de todos lados, de todas partes.

Entonces, se requiere que haya oportunidades de trabajo en los lugares de origen, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar y para eso se necesita un plan para el bienestar. Existen bancos de desarrollo para América Latina, como el BID y otros, pero no hacen nada, no ayudan, no impulsan la actividad productiva, no generan empleos en los países, son aparatos burocráticos onerosos de fachada.

Entonces, ese es otro tema, ¿cómo se lleva a cabo un plan para la cooperación económica y el bienestar en toda América?

Y lo tercero es el respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX, de que se intervenga en las decisiones de los pueblos, de los países que son libres, que son independientes, que son soberanos.

Ahora me llamaba mucho la atención en el caso de Perú, el primer mensaje hablando de que se estaba alterando la legalidad en ese país, fue de la embajada de Estados Unidos en Perú. Eso ya no debe de aplicarse como política, tiene que haber respeto a la soberanía de los países, a la independencia de cada país. Y nos debemos de dar un trato de aliados, pero si va a seguir habiendo la política del bloqueo a Cuba, de las sanciones políticas medievales que afectan a los pueblos, porque no es afectar a los gobiernos, ¿a quién se afecta con un bloqueo?, a los pueblos, a la gente.

¿Y qué peligro hay de que podamos tener una relación de respeto? ¿Qué peligro significa Cuba para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Venezuela para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Colombia para Estados Unidos?

Nada.

Eso tiene que ver con otras épocas, hacer a un lado lo de la doctrina del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, e iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones, que haya de verdad una comunidad en América y que esto nos permita crear una unión de todos los países, de todos los pueblos para potenciar nuestros recursos naturales, la fuerza de trabajo, la creatividad de nuestros pueblos.

¿De dónde se va a sacar fuerza de trabajo, si en Estados Unidos, en Canadá, incluso en México ya empieza a escasear fuerza de trabajo joven? ¿Y qué se hace sin fuerza de trabajo?

Pues está muy bien lo del discurso de la automatización y de la robótica y del desplazamiento de la fuerza de trabajo, pero eso va a llevar un tiempo todavía, ahora no se pueden poner, no se pueden instalar plantas en Estados Unidos porque no hay fuerza de trabajo.

Todo esto tiene que plantearse.

Y de manera ordenada, también permitir que haya visas de trabajo temporal. Una vez que en los pueblos, en los países hay oportunidades de trabajo, los excedentes o los que deseen ir a trabajar a otros países, que lo puedan hacer de manera ordenada.

Una unión de toda América es un sueño, pero hay que plantearlo para buscar que se convierta en realidad.

Entonces, de eso vamos a hablar. Y es muy importante porque el presidente Biden es un político profesional, sí tiene una visión de futuro, lleva ya muchos años en la política y está pensando, no tengo duda, en las nuevas generaciones, en lo que vamos a heredar, en lo que se va a dejar como legado a las nuevas generaciones, porque ni modo que nos crucemos de brazos y a ver cómo se acomodan las calabazas.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema, cada jueves aquí el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, presenta un caso de estos jueces y magistrados que liberan criminales, que son generadores de violencia, uno de varios, porque, bueno, él presenta el más destacado, digamos, de la semana, pero son varios.

Entonces, preguntarle, presidente, si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pudiera ya presentar una lista de los jueces, magistrados y ministros que liberan a estos criminales.

Hay un caso terrible que ocurrió apenas hace unas semanas del segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación y estos jueces, magistrados y ministros viven en la impunidad total, ni siquiera se les señala, este señalamiento público y no hay transparencia de quiénes son.

Le pregunto esto porque finalmente estos juzgadores, lejos de aplicar la justicia en México, lo que hacen es beneficiar a estos criminales y al tiempo, al mismo tiempo son corresponsables de la violencia y de los asesinatos que se padecen en México.

Entonces, si es posible que se presente aquí esta lista, para que conozcamos, por lo menos, quienes son estos jueces, magistrados y ministros, que también son criminales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está denunciando a todos estos jueces ante la Judicatura, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, se están presentando denuncias y también ante la fiscalía general.

Acerca de dar a conocer quiénes son, pues vamos a analizarlo. Sí se está ventilando bastante sobre estos temas, antes no se tocaban, por eso en la impunidad hacían lo que querían.

Hay un juez Fierro, ese sí lo mencionó porque no tiene que ver con asuntos criminales, sino con corrupción y digo corrupción porque se dedica a proteger a Iberdrola.

Ahora con lo del Estadio Azteca, Bad Bunny, ¿dónde estaba?

¿Cómo se llama la institución esa de fachada que crearon para simular?

INTERVENCIÓN: Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cofece. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacen?

INTERVENCIÓN: Ticketmaster tiene la (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se supone que el Cofece lo crearon para que no haya monopolios, como crearon el Ifetel para que no hubiese monopolios en los medios de comunicación y a ver, les pregunto a ustedes: ¿no hay monopolios en los medios de comunicación?

Ya no me voy a reír porque se enojan mucho mis adversarios, pero me da risa, pero eso es asunto muy serio.

Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, ¿no?, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos.

La verdad, que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que le devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho.

Pero no es suficiente, entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga.

No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces; claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca, volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá.

¿Cómo se llama? Una tirilosa, digo, una tirolisa, una tirolesa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner.

Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica. No es culpa de él, ¿no?, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir.

Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven y sensible. Tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martín, junto a René, de Calle 13. Entonces, ojalá.

De todas formas, el lunes va a informar Ricardo Sheffield sobre las denuncias que se han presentado.

INTERVENCIÓN: Y la Cofece, ¿cuánto (inaudible) presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo el dato, pero él va a hacer la presentación.

Y sí van a tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente porque muchos tenían la ilusión de verlo, entonces a lo mejor se puede hacer algo.

INTERLOCUTORA: Presidente, y, por último, preguntarle, en este contexto de la reforma electoral, de este plan B, que es muy necesario para consolidar la democracia en nuestro país, para que ahora sí este Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no respondan a los intereses de la élite económica ni tampoco a la derecha política en nuestro país, pues preguntarle sobre estas conversaciones que usted sostuvo con su maestro, el ya fallecido doctor en Ciencia Política Arnaldo Córdova, quien mencionaba en estas conversaciones que sostuvo y están grabadas ahí, se pueden revisar en YouTube, preguntarle sobre estas conversaciones donde él decía que el Estado mexicano lo teníamos que recuperar la sociedad, porque estaba en manos de la oligarquía y él decía que la única forma de que fuera efectivo para la sociedad pues era recuperar lo que ya no estuviera capturado por estos grupos, sobre todo por el poder económico.

Preguntarle cómo vamos en ese sentido, qué tanto ha avanzado la recuperación del Estado mexicano, entendiendo que hay muchísima resistencia de estos grupos que todavía están enquistados, no sólo en los organismos autónomos, sino incluso muchos de ellos permanecen en el gobierno agazapados, quizá no se han quitado la máscara.

¿Cómo vamos en ese avance de recuperar al Estado mexicano? Y también si pudiera recordar estas conversaciones con el doctor Arnaldo Córdova.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Arnaldo Córdova, pues un gran maestro, un intelectual de primer orden, con buenas obras, es el creador de libros como El sistema político mexicano, La política de masas, El cardenismo, en fin, un gran maestro.

Y cuando nosotros estábamos luchando en la oposición él nos apoyaba, junto con otros intelectuales: Monsiváis, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay y muchos otros.

Ahora hay un relevo también de intelectuales que ayudan mucho. Siempre ha estado aportando, aún con independencia, con autonomía, Lorenzo Meyer, Rafael Barajas, Pedro Miguel, muchos intelectuales, Paco Taibo, Armando Bartra. Se me olvida, que es muy buen escritor…

INTERVENCIÓN: Enrique Semo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, el maestro Enrique Semo siempre consecuente, siempre, siempre, siempre.

No, joven.

INTERVENCIÓN: Fabrizio Mejía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fabrizio Mejía y muchos otros que nos ayudan bastante y actores y periodistas que están ayudando y muchísima gente, muchos ciudadanos en las redes. Yo me inspiro bastante en lo que veo en sus comentarios, geniales y además la defensa que hacen.

Ayer, por ejemplo, de manera infame una persona puso, por el fallecimiento de Miguel Barbosa, puso: ‘Sigues tú Andrés Manuel’. Fíjense esas cosas. Un señor Marietto. ¿Cómo se llama? Sí, pero el clásico conservador así de malas entrañas, porque eso no se le desea a nadie, pues, a nadie se le debe desear la muerte, pero los hay así. Entonces, la misma gente se hace cargo de hacer cuestionamientos y tuvieron que borrar los mensajes.

Entonces, el maestro Arnaldo Córdova, una persona excepcional.

¿Y cómo vamos en la recuperación del poder para el pueblo?

Yo pienso que hemos avanzado mucho. Ayer mencionaba que ya habían utilizado hasta como ofensa el que los días 12 de diciembre sacaban cosas contrarias al pueblo: un 12 de diciembre sacaron lo del Fobaproa en el Congreso, el PRI y el PAN y un 12 de diciembre sacaron lo de la reforma energética para entregar el petróleo y decía yo que este 12 de diciembre ya nada, porque ya no pueden hacer esas barbaridades.

Entonces, me preguntas: ‘¿Cómo se ha ido avanzando?’ Muchísimo.

Ahora están buscando que no se apruebe la ley electoral, cuando es importante el que se dé el ejemplo de que no se debe de gastar mucho, que el presupuesto es del pueblo y que hay que cuidarlo y que hay que distribuirlo y le tiene que llegar más presupuesto a la gente más pobre, más necesitada.

Sí, pero ¿qué pasa con la ley electoral?, pues ayuda en ese sentido, en que no compren el voto, pero, de todas maneras, ya es el pueblo el que manda en el país, ya no es el tiempo de antes.

Convocan y llegan 100, 200, 300. Claro, en todos los medios sale, aparece y Claudio X. González encabezando este movimiento. Sí, están pasando por un periodo muy decante los conservadores.

Entonces, sí existe una recuperación del poder por parte del pueblo, se está cumpliendo aquello que me dijo un migrante en San Quintín, en la campaña, un maestro poblano, que después de un mitin me buscó, me buscó y me dice: ‘Vamos a ganar, pero no olvide que, así como el presidente Juárez separó el poder del clero del poder civil, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, no lo olvide, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos’. Sabia recomendación, un gobierno que represente a todos, que no esté tomado, que no esté secuestrado por una minoría rapaz, por un pequeño grupo.

¿Quiénes eran los que dominaban en el gobierno?

Pues los potentados, al grado de que no pagaban impuestos, hacían lo que querían porque tenían el control de todos los medios de información, manipulaban a su antojo, tenían a Krauze encabezando a un grupo y a Aguilar Camín encabezando a otro grupo de intelectuales orgánicos, financiados por el presupuesto.

Claudio, me acuerdo que, cuando la elección del 2006 en una reunión de empresarios, él se paró a defender a los que habían comprado Banamex y no habían pagado impuestos. Y luego se convierte, ¿cómo se dice?, en líder, activista social, ¿saben para qué?, para impulsar la llamada reforma educativa y él encabeza la campaña en contra de la educación pública, en contra de los maestros, a favor de la privatización de la educación.

Llegó a tener unos, ¿cómo se llaman estos cárteles grandes?, espectaculares, donde media el tiempo en que no había clases en las escuelas, porque los maestros eran unos flojos. Una mentalidad retrógrada.

Pero lo increíble, inaudito, es que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores y es el jefe de los partidos opositores. Imagínense qué diría Calles o López Mateos, o Manuel Gómez Morin.

Entonces, sí es una etapa decadente para ellos, afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo, ya ellos no deciden sobre el presupuesto. ¿Ustedes creen que si ellos estuviesen en el poder se estarían entregando las pensiones a los adultos mayores?

Lo dicen, estaba yo viendo ayer al diputado de Coyoacán, Quadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se les da a los jóvenes para la educación. Para empezar, ¿por qué no darles a los adultos mayores?, ¿por qué no?

Y dice, no sé, creo que 500 mil millones. No, como 800 mil millones o un billón, por ahí tiene su…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Cuatrocientos mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. ¿A quién?, a los jóvenes y un billón…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Un billón 200.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un billón 200 a los adultos mayores. Entonces, están mal sus datos.

Esto, 1.2 billones a los adultos mayores, estamos incrementando y deben de ser como 350 mil millones este año las pensiones, que es bastante desde luego, pero bien merecido.

Pero en el caso de los jóvenes de la educación, no son 400 mil, ahí sí son más de un billón. Imagínense lo que se invierte en educación. A ver si no tienes el presupuesto de educación, que tiene que ver con los jóvenes, pero les molesta.

Miren, cómo me llama, ‘Calígula’. Y Diego, ‘Tartufo’.

A Diego, hablando de apodos, le dije en un debate, le digo: A ti —en un debate, que moderó López-Dóriga— a ti te conocen, te dicen ‘la Ardilla’, porque vives en Los Pinos.

La Secretaría de Educación. ¿Cuánto?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pero tiene que ser más que eso, segurísimo que es más que eso. Todo lo que es la educación, más las becas, que en becas y atención a los jóvenes deben de ser como 100 mil millones más.

Pero, bueno, se atiende a los adultos mayores, se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados. No existirían esos programas si ellos mantuvieran el poder, los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que los quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales. Así como dicen ‘el INE no se toca’, las pensiones no se tocan.

¿Quién sigue?

INTERVENCIÓN: Son 960 mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERVENCIÓN: Novecientos sesenta mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Novecientos sesenta mil millones para la educación y los adultos mayores deben de ser como 350, 400 mil millones.

Pero aun cuando fuese un billón 200 mil, como él dice, qué gran satisfacción, imagínense, los que han trabajado toda la vida.

¿Saben cuál es el avance más importante de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, el avance más importante de todos los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial?

El Estado de bienestar, el haber establecido el Estado de bienestar, que significa darle protección a la gente desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba.

¿Qué es Estado de bienestar?

Si una persona llega a los 65 años ya recibe una pensión y no el monto que estamos entregando; que a pesar de que ha aumentado es mucho menor a lo que recibe un adulto mayor en Dinamarca, en Suecia, incluso en España y en otros países de Europa.

Su decadencia de esos países, con todo respeto, comenzó cuando empezaron por la política neoliberal, por el predominio de esa mentalidad individualista, que todo lo que va a la gente lo tachan de populismo o de paternalismo. Cuando empezó esa política empezaron a quitar, a socavar el Estado de Bienestar en Europa y empezaron las crisis porque ya no hubo equilibrio, ya empezó a haber más acumulación de capital en unas cuentas manos y más pobreza.

Por eso nosotros queremos seguir avanzando en el Estado de bienestar. Esto el conservadurismo mexicano no lo entiende y lo paradójico es que van a los templos, van a las iglesias y se olvidan de los mandamientos y se olvidan de la doctrina cristiana.

En la teología hay dos concepciones, pero las dos acerca de la pobreza, que defendía o la forma en que Jesús Cristo defendía a los pobres. Y los potentados, porque en la Biblia se dice, por ejemplo, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, eso está durísimo, es subversivo.

Pero también, como Jesús constantemente habla en favor de los pobres, algunos teólogos interpretan que no está hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Pero aun cuando se tratara de pobreza espiritual, ¿qué, no existe la pobreza espiritual?, claro que sí. Quien no es fraterno, quien no es solidario, quien es individualista, egoísta, pues padece de pobreza espiritual.

Y, desde luego, los teólogos por la liberación no interpretan sólo eso, interpretan de que es pobreza material, pobreza, pero que Jesús siempre tuvo preferencia por los pobres y que por eso lo seguían y lo espiaban y eso está en los evangelios y lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. No es invención, está escrito en los evangelios.

Entonces, cómo estos conservadores llegan a negarle la posibilidad a una gente humilde de ayudarlo, de que salga adelante, de darle la mano para que se empareje y caminemos todos juntos y al mismo tiempo se dicen cristianos. Son unos reverendos hipócritas.

Te vas a quedar pendiente porque, si no, no vamos a llegar a Puebla. Te quedas pendiente.

Una, una, una, es que él… Va a haber tiempo mañana para seguir.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. No me levanto para no tapar la toma.

Gustavo Torres, de la agencia de noticias NotiPress.

Me gustaría recordarle que el 22 de noviembre se le hizo una pregunta sobre la situación de la vacuna Patria. Usted nos respondió que para el 29, una semana después, se invitaría a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, para que nos diera un avance, ¿no?

Y creo que esto tiene mucha importancia no sólo por el proyecto de la vacuna en sí, sino por lo expuesto ayer por el subsecretario Hugo López-Gatell, de que en México se pasa por una sexta ola de contagios, si bien no son con impacto mayor. Y además de que se informó de que en México hay una cobertura general de 84 por ciento de vacunación; sin embargo, pues no con la vacuna Patria, ¿no?

Entonces, si nos pudiera ahora dar un balance de este proyecto o, a falta de información concreta de la doctora Álvarez-Buylla, ¿qué evaluación se podría dar a la vacuna Patria?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay dos posibilidades:

Una, que hoy mismo la doctora María Elena informe, sí, que dé a conocer todo un reporte, que ya lo tiene porque hemos estado trabajando en eso, nada más que no hubo la oportunidad de hacerlo aquí. Esa es una.

Y la otra es que venga ella, nada más que sería de este martes que viene en ocho.

Lo que ustedes quieran, o las dos cosas, que hoy mismo envíe el reporte, se ponga en la página del gobierno y lo puedan ustedes revisar y que ella venga de este martes que viene en ocho, porque el martes que viene es seguridad, pero el otro sí es salud. ¿Te parece?

INTERLOCUTOR: Perfecto.

¿Y cuál sería su opinión sobre…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De que se está avanzando bastante.

Están muy molestos también los adversarios con la nueva política del Conacyt porque, ¿saben qué pasaba?, que con dinero del presupuesto público se financiaba a las empresas transnacionales para supuestamente hacer sus investigaciones, pero empresas que están acusadas por vender productos chatarra, se les daba dinero del Conacyt y ahora ya no hay eso, son becas para investigadores, para eso se usa el presupuesto y para hacer investigación en salud y en bienestar en beneficio del pueblo de México, pero eso los tiene…

Porque hicieron toda una campaña sobre las innovaciones tecnológicas y era para transferir recursos, pero muchísimo dinero, a estas empresas. Y claro, vivían seudocientíficos también al amparo de este presupuesto. Entonces, están molestos.

Entonces, cuando se da a conocer lo de la vacuna Patria, ¿pues qué esperan? Como esperaban, aunque parezca increíble, de que no pudiésemos enfrentar el problema de la pandemia y que no pudiésemos atender a los enfermos en los hospitales, para que hicieran una campaña negra de desprestigio al gobierno. Siempre han estado apostado a eso, a que nos vaya mal.

Entonces, ahora con la vacuna Patria ¿qué dicen?, me los imagino: ‘¿Dónde están los resultados?’

Es un poco lo de la refinería o lo del aeropuerto: ‘Ahí espantan’, ‘ahí no llega nadie’. Pues ahí va el aeropuerto creciendo, es un gran aeropuerto, ya tiene ocho mil pasajeros. Visitan el aeropuerto 10, 12 mil personas diarias y va a ir creciendo y ahí está. Y es un buen aeropuerto y no se va a hundir, como se iba a hundir el del lago de Texcoco.

O la refinería, dicen estos mentirosos, falsarios, corruptos del Reforma que va a producir la refinería de Dos Bocas hasta el 2027. Ni que yo fuese Junco.

Pero… ¿Qué otra cosa? Ah, el Tren Maya, esto, el reportaje. El mismo Instituto de Antropología les está respondiendo que están mintiendo. Pero no tienen remedio, es gente muy deshonesta.

Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir informando, no dejándoles libre el terreno.

Imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento; no, pues… Además, es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro.

Bueno, adiós, adiós.

INTERLOCUTOR: ¿Se podría esperar vacunar al 16 por ciento restante, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERLOCUTOR: ¿Se podría esperar vacunar al 16 por ciento restante con la vacuna Patria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se va a avanzar bastante, pero damos el informe y luego…

+++++

