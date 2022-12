Los 10 K-dramas más populares que lideran el ranking de Netflix esta semana

Los K-dramas tienen cada vez más presencia dentro de la plataforma. (Infobae)

Como ha sucedido con el K-pop, las series de televisión producidas en Corea del Sur conocidos como K-dramas están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que resulta increíble cómo a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no sorprende que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 5 de diciembre al 11 de diciembre:

1. Reborn Rich

4 semanas en el ranking

Yoon Hyun Woo (Song Joong-ki) es un devoto, esforzado y leal secretario de la familia Jin, que dirige el lucrativo imperio empresarial Grupo Soonyang. Pero un día, sufre una brutal traición de la familia, que lo inculpa falsamente de malversación de fondos. Muere poco después, pero “vuelve a la vida” de forma milagrosa al despertar en el cuerpo del varón más joven de la familia, Jin Do Joon.

Protagonistas: Song Joong-ki, Shin Hyun-bin, Tiffany Young, Park Jin-young, entre otros.

2. Bajo el paraguas de la reina

8 semanas en el ranking

Una enérgica reina intenta controlar a sus problemáticos hijos y convertir a uno de ellos en el próximo rey de Joseon, pero sus rivales buscan arrebatarle el trono.

Protagonistas: Kim Hye-soo, Kim Hae-sook, Choi won-yeong, y más.

4. La casa de papel: Corea

5 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Ladrones se apoderan de la Casa de Moneda de una Corea unificada. Con rehenes atrapados, la policía debe detenerlos, así como a la mente maestra detrás del golpe.

Protagonistas: Yoo Ji-tae, Kim Yunjin, Park Hae-soo y más.

5. El zorro de nueve colas

1 semana en el ranking

La historia está plagada de cuentos sobre el zorro de nueve colas, una criatura legendaria que seduce a los inocentes para satisfacer su ansia de carne humana. Aunque pocos en esta era moderna creen en las historias de fantasmas del pasado, hay algunos, como Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), que están convencidos de que las leyendas de antaño están llenas más de hechos que de ficción. Decidida a demostrar al mundo que los monstruos que acechan en los mitos urbanos y las leyendas antiguas son, de hecho, reales, Ji Ah ha utilizado su talento como productora de televisión para crear un programa que hace precisamente eso. Con una voluntad de hierro y nervios de acero, Ji Ah investiga los temas raros, inusuales y a veces peligrosos para mostrarlos en su programa.

Protagonistas: Lee Dong-wook, Jo Bo-ah, Kim Bum, Kim Yong-ji y más.

6. Love is for suckers

1 semana en el ranking

Goo Yeo Reum (Lee Da Hee) es una productora de televisión que está en el 10.° año de su carrera profesional. Aunque trabaja más duro que la mayoría de los productores, todos los programas que hace parecen fracasar. Ahora ha sido seleccionada para producir un reality show sobre citas, llamado “El reino del amor”. Su vecino, y mejor amigo desde hace 20 años, es Park Jae Hoon (Choi Siwon), un cirujano plástico que ha perdido toda la pasión por su trabajo. Su relación es cercana, pero puramente platónica. Park Jae Hoon está hastiado por sus experiencias y, además, básicamente ha renunciado al amor. Como tal, él solo busca relaciones casuales. La relación entre ellos es puramente platónica.

Protagonistas: Lee Da-Hee, Choi Siwon, Cho Soo-hyang y más.

8. Detrás de cada estrella

5 semanas en el ranking

Los agentes de una empresa de representación de talentos lidian con personalidades intensas y enredos de oficina mientras intentas mantener satisfechos a sus famosos clientes.

Protagonistas: Lee Seo-jin; Kwak Sun-young; Seo Hyun-woo.

9. Good Job

2 semanas en el ranking

Eun Sun Woo es el jefe del lucrativo imperio del grupo empresarial Eunkang. Para el resto del mundo, no es más que otro hombre de negocios que heredó su empresa de una familia extremadamente adinerada. Pero, en secreto, es un maestro del disfraz; cuenta con increíbles poderes de deducción y una destreza atlética sin igual y puede cambiar su personalidad en un abrir y cerrar de ojos, ya que puede pasar de ser un hombre distante y frío a un tipo simpático y de buen corazón. Eun Sun Woo aprovecha todo esto para dirigir una agencia de detectives, donde utiliza sus diversas habilidades para evitar y resolver crímenes.

Pero las cosas cambian cuando conoce a Don Se Ra, una joven pobre y altruista que tiene una visión extraordinaria. Don Se Ra quiere mantener su don en secreto, por lo que siempre lleva un par de lentes gruesos. Ella ha aceptado un montón de trabajos pequeños para poder ayudar a la gente que le importa, pero cuando conoce a Eun Sun Woo, comienzan a resolver crímenes juntos. ¿Qué pasará con su incipiente asociación cuando Cupido aparezca en escena?

Protagonistas: Jung Il Woo, Kwon Yuri, Uhm Moon Suk y más.

10. Pasillos de hospital: Temporada 2

24 semanas en el ranking (acumuladas por reingreso)

Cada día es extraordinario para cinco médicos y sus pacientes en un hospital donde coexisten la vida, la muerte y todo lo demás.

Protagonistas: Choo Jung-seok, Yoo Yeon-sook, Jung Kyung-ho y más.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Bajo el Paraguas de la Reina, que está en el top 10 en 19 países; y La Casa de Papel: Corea en 15 naciones, entre ellas Perú.

Las claves de los K-dramas

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

