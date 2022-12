Lagrimal bloqueado: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Cuando tienes un conducto lagrimal obstruido, las lágrimas no pueden drenar normalmente, provocando que los ojos estén llorosos e irritados. La afección es causada por una obstrucción parcial o completa en el sistema de secreción lagrimal.

La obstrucción del conducto lagrimal es común en los recién nacidos. Por lo general, la afección mejora sin ningún tratamiento durante el primer año de vida. En los adultos, un conducto lagrimal obstruido puede deberse a una lesión, una infección o, en raras ocasiones, a un tumor.

La obstrucción del conducto lagrimal es casi siempre corregible. El tratamiento depende de la causa de obstrucción y la edad de la persona afectada.

Síntomas



Los signos y síntomas de obstrucción del conducto lagrimal incluyen:

Lagrimeo excesivo

Enrojecimiento de la parte blanca del ojo

Infección o inflamación ocular recurrente (conjuntivitis)

Inflamación dolorosa cerca de la esquina interior del ojo

Formación de costras en los párpados

Secreción de mucosidad o pus de los párpados y la superficie del ojo

Visión borrosa



Cuándo debes consultar con un médico

Si lagrimeas constantemente durante varios días o si el ojo se te infecta de manera repetida o continua, consulta a tu médico. Un conducto lagrimal bloqueado puede ser la consecuencia de un tumor que presiona el sistema de drenaje lagrimal. La identificación temprana del tumor puede darte más opciones de tratamiento.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Europa Press)

Factores de riesgo



Ciertos factores incrementan el riesgo de bloqueo del conducto lagrimal:

Edad. Los adultos mayores tienen más riesgo de presentar conductos lagrimales bloqueados debido a los cambios relacionados con la edad.

Inflamación crónica de los ojos. Si tienes los ojos continuamente irritados, enrojecidos e inflamados (conjuntivitis), tienes mayor riesgo de bloqueo de los conductos lagrimales.

Cirugía previa. Una cirugía previa de ojos, párpados, nariz o senos paranasales puede haber causado algunas cicatrices en el sistema de conductos, lo que podría bloquear un conducto lagrimal más tarde.

Glaucoma. Los medicamentos contra el glaucoma a menudo se utilizan de manera tópica en el ojo. Si has usado estos u otros medicamentos tópicos para los ojos, estás en mayor riesgo de bloqueo de un conducto lagrimal.

Tratamientos oncológicos previos. Si has recibido radioterapia o quimioterapia para tratar el cáncer, particularmente si la radiación se enfocó en tu cara o cabeza, tienes un riesgo más alto de bloqueo de un conducto lagrimal.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Europa Press)

Diagnóstico



Para diagnosticar la afección, tu médico habla contigo sobre los síntomas, te examina los ojos y realiza algunas pruebas. También, te examinará el interior de la nariz para determinar si algún trastorno estructural de los conductos nasales está causando una obstrucción. Si tu médico sospecha de un conducto lagrimal bloqueado, es posible que te someta a otras pruebas para encontrar la ubicación de la obstrucción.

Las pruebas utilizadas para diagnosticar un conducto lagrimal bloqueado incluyen:

Examen de drenado lagrimal. Este examen mide la rapidez con que tus lágrimas están drenando Se coloca una gota de un tinte especial en la superficie de cada ojo Si luego de cinco minutos el tinte continúa sobre la superficie del ojo, es posible que tengas un conducto lagrimal bloqueado

Irrigación y sondeo. El médico puede colocar una solución salina por el sistema de drenaje lagrimal para comprobar si funciona bien O bien, es posible que coloque un instrumento delgado (sonda) a través de los pequeños orificios de drenaje que están en la esquina del párpado (punto lagrimal) para comprobar si hay obstrucciones En algunos casos, este sondeo incluso puede corregir el problema

Pruebas por imágenes de los ojos. En estos procedimientos, se coloca un tinte de contraste en el punto lagrimal de la esquina del párpado a través del sistema de drenaje lagrimal Luego, se realiza una radiografía, tomografía computarizada o resonancia magnética para encontrar la ubicación y la causa de la obstrucción

Tratamiento



El tratamiento depende de la causa del conducto lagrimal obstruido. Es posible que necesites más de un enfoque para corregir el problema. Si la causa de obstrucción del conducto lagrimal es un tumor, el tratamiento se centrará en la causa del tumor. Se puede realizar una cirugía para extirpar el tumor o el médico puede recomendarte el uso de otros tratamientos para reducirlo.

Tomar medicamentos para combatir la infección. Si el médico sospecha que puede existir una infección, puede recetarte gotas o píldoras antibióticas para los ojos

Ver y esperar o masajear. Los bebés que nacen con un conducto lagrimal obstruido a menudo mejoran sin ningún tratamiento Esto puede suceder a medida que madura el sistema de secreción durante los primeros meses de vida A menudo, una membrana de tejido delgado cubre el orificio que desemboca en la nariz (conducto nasolagrimal) Si el conducto lagrimal obstruido de tu bebé no mejora, el médico puede enseñarte una técnica de masaje especial para ayudar a abrir la membrana Si tuviste una lesión facial que causó la obstrucción de los conductos lagrimales, el médico puede sugerirte que esperes unos meses para ver si la afección mejora a medida que se cura la lesión A medida que la hinchazón disminuye, los conductos lagrimales pueden desobstruirse por sí solos

Dilatación, sondaje y enjuague. Para los bebés, esta técnica se realiza bajo anestesia general El médico agranda las aberturas puntuales con un instrumento de dilatación especial e inserta una sonda delgada a través de los puntos y en el sistema de secreción lagrimal Para los adultos con puntos parcialmente estrechos, el médico puede dilatarlos con una pequeña sonda y luego enjuagar (irrigar) el conducto lagrimal Este es un procedimiento ambulatorio simple que a menudo proporciona, por lo menos, un alivio temporal

Colocación de estent o intubación. Este procedimiento suele realizarse con anestesia general Se pasa un tubo delgado, hecho de silicona o poliuretano, a través de uno o ambos puntos en la esquina del párpado Estos tubos luego pasan a través del sistema de secreción lagrimal hasta la nariz Un bucle pequeño del tubo permanecerá visible en la esquina del ojo y, por lo general, los tubos se dejan colocados durante unos tres meses antes de extraerlos Las posibles complicaciones incluyen inflamación por la presencia del tubo

Dilatación mediante catéter con globo. Si otros tratamientos no funcionaron o la obstrucción vuelve, se puede utilizar este procedimiento Por lo general, es eficaz en bebés y niños de uno a dos años y también se puede usar en adultos con obstrucción parcial Primero se le administra anestesia general al paciente Luego, el médico pasa el tubo (catéter) con globo desinflado en la punta a través de la obstrucción del conducto lagrimal hasta la nariz Infla y desinfla el globo varias veces para abrir la obstrucción



Cirugía

La cirugía que se usa comúnmente para tratar la obstrucción de los conductos lagrimales se denomina dacriocistorrinostomía. Este procedimiento abre el pasaje para que las lágrimas vuelvan a drenar por la nariz. Se te administrará anestesia general o anestesia local si se realiza como un procedimiento ambulatorio.Los pasos de este procedimiento varían, según la ubicación exacta y el alcance de la obstrucción, así como la experiencia y las preferencias del cirujano.Con la dacriocistorrinostomía externa, el cirujano hace una incisión en el costado de tu nariz, cerca del saco lagrimal Después de conectar el saco lagrimal a la cavidad nasal y colocar un estent en el nuevo conducto, el cirujano cierra la incisión de la piel con algunos puntosCon este método, el cirujano usa una cámara microscópica y otros instrumentos diminutos que se insertan a través de la abertura nasal hasta tu sistema de conductos Este método no requiere incisión, por lo que no deja cicatrices Sin embargo, las tasas de éxito no son tan altas como con el procedimiento externoDespués de la cirugía, usarás un espray descongestionante nasal y gotas para los ojos para prevenir infecciones y reducir la inflamación. Después de seis a 12 semanas, volverás al consultorio del médico para que te retiren los estents utilizados para mantener abierto el nuevo canal durante el proceso de cicatrización.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales