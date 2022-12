La mañanera de AMLO de este martes 13 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. ¿Ya se desacostumbraron?

Vamos a continuar. Hoy es martes y corresponde al Pulso de la Salud. Vamos a informar sobre la situación de la pandemia, las enfermedades respiratorias que se están padeciendo y sobre el plan estructural de fondo para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, todo lo que se está haciendo para que mejore el servicio de salud pública en centros de salud, en unidades médicas rurales, en hospitales, que se cuente con médicos, especialistas, medicinas, con buenas instalaciones y que todo este servicio sea gratuito; que no haya cajas registradoras en los hospitales, que sea atención médica de calidad y gratuita, como lo establece el artículo 4º de la Constitución.

Entonces, vamos a empezar con el doctor Jorge Alcocer.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Como ya ha indicado el señor presidente, en el Pulso de la Salud, hoy 13 de diciembre se presentarán concisamente dos puntos:

El derivado de la pandemia, en manos del doctor Hugo López-Gatell, quien nos señalará cuál es el estado que guarda la pandemia al cerrar la semana epidemiológica 49.

Y el maestro Zoé Robledo seguirá comunicando, sigue comunicando, en el Plan de Salud del IMSS-Bienestar cómo van los avances generales y la inversión en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, Sinaloa, Sonora y Campeche.

Es cuanto.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Gracias, maestro. Muy buenos días. Zoé, muy buenos días; muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Comentamos sobre la pandemia COVID y las infecciones respiratorias en la temporada invernal. Como informado ya desde ya un par de semanas o tres, tenemos un incremento de casos, estos casos o contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias, que todas las temporadas de frío, de invierto, de otoño-invierno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios incrementan.

Esto ya lo hemos explicado también muchas veces, las infecciones respiratorias causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría, sencillamente porque las gotas de líquido respiratorio, de secreciones respiratorias, duran más tiempo en el aire y eso las hace más viables para que contagien de una persona a otra.

También, porque solemos congregarnos en espacios físicos cerrados y también porque la eficiencia de la respuesta inmune a nivel del árbol respiratorio es menos eficiente, todo esto hace que las infecciones respiratorias suelan tener este predominio en la temporada fría.

Y COVID no es la excepción. De hecho, como habíamos también comentado hace meses, la predicción más plausible en la comunidad científica global de salud es que COVID-19 progresivamente va a empezar a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener estas oleadas en la primavera y el verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen que afectan a los humanos.

Lo que vemos en la curva epidémica ya muy conocida es esta pequeña colita en el extremo derecho, en donde se ve este incremento, que acumula ya seis semanas, un incremento lento comparado con la velocidad a la que ha crecido, por ejemplo, en la cuarta o la quinta olas y, sin embargo, siempre nos interesó informarlo desde el inicio.

En la tabla lo que se ven es los números de las cinco semanas más reciente con el promedio diario de casos para cada una de las semanas. Estamos iniciando la semana 50, de modo que la última mostrada es la que cerró la 49.

Afortunadamente la hospitalización no incrementa en la misma velocidad, subió un punto porcentual la ocupación de camas generales destinadas a la infección respiratoria que requiere hospitalización, está en cuatro por ciento. Y, en cambio, las camas con ventilador, que son para las personas críticamente enfermas, se mantienen estables en dos por ciento. No quiere decir que así se mantendrá, es probable que haya algún incremento durante algunas semanas, pero afortunadamente hay una importante separación entre los contagios y la probabilidad de tener enfermedad grave o incluso de fallecer, como lo vemos en la siguiente gráfica.

Ahí está la curva de las defunciones o de la mortalidad. Lo que vemos es que la segunda ola fue la más letal. Después, empezó a reducirse, reducirse, reducirse y, aunque se presentaban las olas, la tercera, la cuarta y la quinta y ahora este sexto aumento, la mortalidad es francamente baja. Afortunadamente esto es resultado de la vacunación extensa que se ha tenido en todo el territorio.

Lo podemos ver en el resumen de la cobertura vacunal, estos números son ya conocidos, los hemos informado previamente: 84 por ciento de cobertura general con 91 por ciento en personas adultas, 64 por ciento en personas adolescentes y 60 por ciento en niñas y niños de cinco a 11 años.

Finalmente, comento sobre la influenza. Es notorio que en el mundo entero durante los dos primeros años de la pandemia COVID prácticamente no circularon los virus de influenza, que típicamente son uno de los virus predominantes en la temporada fría. Esto posiblemente se explica por las propias medidas de contención y mitigación que todos los países establecimos contra COVID-19 y que tuvo un efecto positivo en reducir la transmisión también de la influenza.

Pero en este año ya ha vuelto la influenza al hemisferio norte y tenemos una temporada regular con ciertamente la cantidad de contagios, que suele incrementarse más o menos hasta llegar a la primera mitad de enero y posteriormente empezará a reducirse.

Pero la campaña de vacunación, que es lo que mostramos aquí, recordarán que la iniciamos el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre se inició la Campaña Nacional de Vacunación Contra Influenza, como se inicia todos los años, llevamos ya 24 millones de dosis aplicadas, esto es el 62 por ciento de la cobertura para todo el sector, tenemos la meta a final de diciembre, en unas tres semanas más, que es 70 por ciento, de modo que vamos a buen ritmo para lo que está programado.

Invitamos a toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado, es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años; a personas o niñas y niños que tienen menos de cinco años, entre seis meses y cinco años; mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas, que se vacunen contra la influenza; y personas que tienen ciertas enfermedades, que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica o personas que tienen inmunosupresión.

Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente no sólo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza, que son los grupos de población que he mencionado.

Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege con la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte y este riesgo es notoriamente más amplía en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad.

Por último, recomendaciones generales, las hacemos periódicamente todas las temporadas invernales, no es la excepción en esta:

Vacunarse.

Si estás enfermo, quédate en casa preferentemente para que no contagies a tus compañeras o compañeros de trabajo, o de escuela o amistades.

Estornudar correctamente, hemos hablado múltiples veces del estornudo de etiqueta, taparse con el ángulo del codo y no con las manos.

Lavar las manos frecuentemente.

Limpiar las superficies, en las superficies pueden permanecer los virus respiratorios y ser un mecanismo indirecto de contagio.

Y, finalmente, el cubrebocas. No hay necesidad de debatir, es útil para los espacios públicos cerrados, particularmente muy cerrados como el transporte, su utilidad se va perdiendo conforme se trata de un espacio más ventilado o al aire libre.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, doctores Alcocer, doctor López-Gatell. Muy buenos días a todas y a todos.

Como lo hemos estado haciendo, reportamos sobre los avances generales y también de la inversión que se ha hecho en los estados en donde se implementa el programa IMSS-Bienestar, en acciones de equipamiento, de infraestructura, de abastecimiento de insumos, particularmente de medicamentos, también de material de curación y de contratación de personal.

El primer estado es Nayarit, en donde ya estamos operando 13 hospitales, cuatro Unemes, 292 unidades de primer nivel, centros de salud.

Contamos en Nayarit con mil 79 médicos especialistas, lo que equivale al 97 por ciento de la cobertura en todos los turnos y en las especialidades que tenemos en ese estado y mil 542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, con lo que se cuenta un 98 por ciento de cobertura.

El abasto está ya al 99 por ciento. Llegó a estar a 78 por ciento cuando tomamos ese estado, estamos ya en 99.

Y la inversión total para el 2022 para Nayarit de este programa es de 936 millones de pesos, de los que se han ejercido.

El siguiente estado es Tlaxcala, en donde estamos operando en 10 hospitales, una Uneme, son unidades de especialidad médica, salas de hemodiálisis, centros oftalmológicos, 181 unidades de primer nivel.

La cobertura de médicos especialistas es de mil 154 médicos especialistas y generales, con lo que cubrimos el 91 por ciento de la necesidad en este estado y mil 350 compañeras y compañeros de enfermería, con lo que se cubre un 92 por ciento de la necesidad en todos los turnos.

El abasto está al 96 por ciento en recetas surtidas y la inversión del programa en el estado de Tlaxcala es de 520 millones de pesos, de los que se han ejercido ya 92 por ciento.

En el caso de Colima, que es nuestra tercera entidad, operamos en cinco hospitales, una Uneme 118 unidades de salud, se cuenta con 641 médicos especialistas y generales que equivalen al 82 por ciento de la cobertura y en personal de enfermería tenemos a 919 compañeras y compañeros trabajando en estas unidades de atención a personas sin seguridad social, con lo que alcanzamos un 88 por ciento de la cobertura.

El abasto en Tlaxcala está al 97 por ciento de las recetas surtidas y la inversión en este estado para 2022 es de 403 millones de pesos, de los que ya se han ejercido el 71 por ciento.

Baja California Sur, operamos seis hospitales, tres Unemes y 58 unidades de salud de primer nivel. Se registra un 76 por ciento de cobertura de médicos especialistas y 60 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. Aquí ya concluimos con la capacitación, tanto en las unidades de primer nivel, como en los hospitales y el abasto alcanzó ya un 99 por ciento de surtimiento de recetas.

El presupuesto para 2022 para Baja California Sur es de 310 millones de pesos, de los que se han ejercido ya 94 por ciento.

El estado de Sonora, donde el programa ya está operando en 17 hospitales y 223 unidades de primer nivel, se tiene un 68 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 50 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. Se ha hecho ya la capacitación del 100 por ciento del personal de primer y de segundo nivel.

El abasto está al 98 por ciento y la inversión en este estado es de 822 millones de pesos para 2022, de los que se han ejercido ya 68 por ciento del gasto. Esta semana, aprovecho para comentarles y compartirles, esta semana se concluyen procesos de adquisición de equipamiento en varias licitaciones públicas, un fallo que ocurrirá el miércoles y otro la siguiente la semana por parte del Insabi.

En el caso de Sinaloa tenemos una operación ya de 23 hospitales, seis Unemes, 340 unidades de primer nivel. Se tiene un 53 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 43 por ciento de cobertura de categorías de médicos generales y personal de enfermería. Ya se capacitó también a todo el personal de primer y segundo nivel de atención.

El abasto alcanzó un 96 por ciento. La inversión para Sinaloa para 2022 es de 692 millones de pesos, de los cuales se ha ejercido un 87 por ciento ya de este gasto.

Y, finalmente, el estado de Campeche, donde se está operando y se cuenta ya con 11 hospitales, 133 unidades de primer nivel. Se tiene un 50 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 53 por ciento de personal de medicina general y personal de enfermería. Se ha hecho ya la totalidad de la capacitación en los hospitales y estamos con un nueve por ciento de avance en la capacitación de las unidades de primer nivel, de las 133 unidades de primer nivel.

El abasto pasó del 65 por ciento a 88 por ciento y el presupuesto destinado para Campeche para 2022 de este programa es de 638 millones de pesos, de los que ya se ejercieron 84 por ciento de ese gasto.

Es todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 13 de diciembre de 2022.

En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de un paso de fauna elevado con el colado de losa mediante una bomba pluma que distribuye el concreto sobre la parte superior de la estructura. Este paso superior, que mide más de 60 metros de largo y 12 metros de ancho, se cubrirá posteriormente con vegetación de la zona para que la fauna cruce con seguridad y se preserve el ecosistema.

En el tramo 1 sigue también el tendido de ductos que dotarán de comunicación, energía y fibra óptica a toda la ruta del Tren Maya.

En el tramo 2, en Campeche, continúa la edificación de un viaducto para el cruce del tren sobre el río Champotón.

A la altura de las comunidades de Miguel Colorado, Venustiano Carranza y 5 de Febrero, también en Champotón, se realizan canalizaciones para las líneas de comunicación.

Y en la comunidad de Pixoyal, avanzan los trabajos de terraplén para la vía férrea.

En el tramo 3, cerca de Ticimul, municipio de Umán, Yucatán, siguen las adecuaciones de líneas de alta tensión para el suministro de energía eléctrica al Tren Maya. Estas líneas complementarán las subestaciones eléctricas que estarán ubicadas en las estaciones de Teya e Izamal.

Cerca del poblado Tebec, igual en Umán, avanza la conformación de plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes y rieles.

En el tramo 4, cerca de la localidad de Xbacab, municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acomodo de durmientes. Para seguir a mayor ritmo, se utiliza una grúa que coloca cuatro durmientes de manera simultánea, debido a que cada pieza tiene un peso superior a los 350 kilógramos.

En el tramo 4 también avanza la modernización de la autopista Mérida-Cancún y la construcción de más de 130 obras complementarias como pasos de fauna, pasos vehiculares y obras de drenaje transversal.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Se mantienen los trabajos para la propagación de vegetación de herbácea nativa de la zona del lago de Texcoco. A la fecha han germinado 775 mil piezas, producto de la recolección de semillas dentro del polígono. Asimismo, se han realizado trabajos de mejoramiento y cobertura de suelos en más de 12 hectáreas.

Como parte de los trabajos de reforestación y construcción de brechas cortafuego, se han plantado más de mil 250 nopales en diferentes áreas del parque.

En el jardín central se realiza el mantenimiento de mil 250 árboles en retiro de vegetación invasora.

Para el desplante de los pavimentos de la ciclovía se realiza la conformación de bases, de las cuales se han compactado un volumen de cuatro mil 810 metros cúbicos de tezontle y colado mil 200 metros cúbicos de concreto, también se realizan trabajos de construcción de guarniciones en los bordes de la ciclovía con un acumulado de cuatro kilómetros.

Para la cimentación de las gradas y servicios complementarios de equipamiento se han colado seis mil 800 metros cúbicos de concreto, se han construido 10 mil 130 metros cuadrados de firmes y se avanza en la colocación de pavimentos para dichos firmes.

También se colaron más de seis mil metros cúbicos de concreto armado para la fabricación de losas, muros y cerramientos de la superestructura de edificaciones, se ha construido más de mil 800 metros cuadrados de muros perimetrales para las canchas.

Para la construcción de la red de iluminación se realiza la colocación de cimientos y registros de luminarias, así como el tendido de ductos.

Se realizan tareas preliminares de trazo y despalme en la zona donde se desplantará el humedal que tratará el agua de riego para el área de equipamiento.

Para dar inicio a las taras de excavación para el desplante del edificio de visitantes, se realizan trabajos de demolición de losas.

A la fecha se han generado más de cuatro mil 900 empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, vamos. Dos, dos, empezamos así, dos compañeros, dos compañeras.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Pedro Villa y Caña, del periódico El Universal.

Presidente, preguntarle en una primer pregunta, ayer se dio a conocer que el senador Guadiana va a ser el candidato de Morena para el gobierno de Coahuila; sin embargo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, desconoció estos resultados, los descalificó, incluso que el senador es cercano al PRI. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones del subsecretario? ¿Habló con él esta mañana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena, que es mi partido, pero yo tengo licencia; estoy ocupado de cumplir con mi responsabilidad como presidente de México. Sin embargo, estoy enterado y conozco, como lo establecen los estatutos de todos los partidos, que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas.

Yo, cuando fui dirigente en Morena, procuré que se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas, porque tiene ventajas: si se hace bien la encuesta, la gente que es consultada expresa libremente lo que siente, su punto de vista.

Cuando son elecciones, ya sea en convenciones, inclusive con casillas, hay muchos riesgos de fraude, de que se compren delegados o que se acarree gente y se compren votos; todo esto que desgraciadamente es parte de la subcultura política de nuestro país, toda esta herencia antidemocrática que viene de lejos, porque ya hemos hablado bastante de que, por siglos, no ha habido democracia en nuestro país y lo que ha habido son fraudes electorales, no se respeta la voluntad del pueblo.

Es hasta ahora que se están dando los primeros pasos y no sin resistencia de los oligarcas, que tienen una manera muy peculiar de ver la democracia, la usan cuando les conviene, pero no aceptan las reglas básicas de la democracia, de que es el ciudadano, de que es el pueblo el que decide y que todos somos iguales y que vale lo mismo el voto de un campesino que el voto de un potentado. Eso no lo aceptan, para ellos hay votos que cuentan y votos que pesan; además, grandes electores que deciden por todos.

Se llegó a decir en la época de Porfirio Díaz, fue una de las preguntas que le hizo el periodista Creelman a Porfirio, si pensaba que el pueblo de México ya estaba preparado para la democracia. Durante todo el siglo XIX se negó la participación a peones que no eran considerados ciudadanos; incluso, no se permitía el sufragio universal. Entonces, ha sido un proceso.

De ahí que para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina; es cómo lo ve la gente.

INTERVENCIÓN: En este caso (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué dice que no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos, son incorruptibles, es gente honesta, pero además se hace acompañar por dos o tres encuestas y por lo general coinciden la que hace Morena y las espejos que se hacen con otras empresas.

Así ha resuelto Morena pues todas sus candidaturas a gobiernos estatales, todas y pues no le ha ido mal a Morena, quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos que los dirigentes o los que se consideran grandes electores.

Entonces, hay que tenerle confianza a los ciudadanos y eso es la democracia.

INTERLOCUTOR: En ese sentido, ¿llamaría al subsecretario a reconocer los resultados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, cada quien es responsable de sus hechos, yo no me voy a estar metiendo a conciliar. Yo opino porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador.

Últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos precandidatos o prospectos a la Presidencia de la República hay mucha gente que dice: ‘Yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo voy a votar por Marcelo’, o ‘yo estoy por Marcelo, pero si gana Claudia voy a votar por Claudia’, o ‘yo estoy por Adán, pero si gana Claudia estoy con Claudia’ o ‘estoy con Marcelo, pero si gana Adán estoy por Adán porque lo más importante es el proyecto’.

Y hay quienes dicen y son los más avanzados, verdaderos demócratas, que están pensando en la transformación y están pensando en la gente, en el pueblo, que es en lo que hay estar pensando siempre, que dicen: ‘Yo voy a votar, independientemente del candidato, por la transformación, porque lo otro sería votar por el retroceso’.

¿Quién va a votar por la corrupción? ¿Quién va a votar porque sigan sintiéndose dueños de México unos cuantos? ¿Quién va a votar porque se siga despreciando al pueblo? ¿Quién va a votar por el racismo, por el clasismo, por la discriminación? No, ya eso pasó a la historia, pero al basurero de la historia.

Y desde luego, pues hay libertades, pero no es el tiempo de los conservadores corruptos, ya pasó. Tuvieron su oportunidad muchísimos años, décadas y arruinaron al país y empobrecieron al pueblo, ya la gente no quiere eso, no quiere más de lo mismo, quiere cambio, que continúe la transformación.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más para agotar este punto, ¿no ve ruptura?, ¿no ve que pueda haber un fracaso en Coahuila por estas críticas hacia la designación del senador Guadiana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, pero no pasa nada. Hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera: ‘Me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa. ‘Y si no hay elementos, no hay pruebas, sino nada más es porque yo quería y yo soy muy importante y como no me tomaron en cuenta, pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador’, yo les diría a los que podrían tomar —que serían muy pocos— ese camino, que tengan cuidado porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador, si ahí hay anarquía política? No tienen ni programa, ni dirigentes; bueno, no tienen lo mero principal: no tienen pueblo.

Nada más imagínense cómo le van a hacer. Yo les pregunto: ¿Van a hacer encuesta? ¿Por qué no informan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador? ¿Va a ser con una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía, un supremo poder conservador, que es el que va a elegir?

Eso lo tienen que resolver y no va a ser fácil, porque hay más de 50 aspirando, claro que no todos. Aunque dicen que quieren ser candidatos a la Presidencia en realidad buscan eso, le tiran a ser candidatos a la Presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado, pero hasta esas van a estar muy competidas porque no se ve que vayan a tener muchos votos.

¿Y de dónde van a sacar tantas plurinominales? Aunque ganaron, obtuvieron un triunfo pírrico y se van a mantener 200 diputaciones plurinominales, de todas maneras, pues esas se reparten entre todos y nada más hagan la cuenta.

¿No tienes ahí la lista de la vez pasada, de los aspirantes, más los que se han inscrito?

Por ejemplo, en esa lista no estaba Silvano Aureoles, no estaba Fayad. Se han inscrito como 10 o 20 más, ya debe de estar como a los 60 y otros que están pensándolo también.

Carstens, él no creo que…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No, pero lo postularon.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo postularon.

Alejandro Moreno, él sí, porque es presidente de un partido.

Beatriz Paredes, también ella lo expresó.

Carlos Loret de Mola, a ese lo están promoviendo, fueron los que ‘todos somos Loret’, ¿no?

Medina Plascencia, es del PAN.

Claudio X. González, ese es activísimo, está convocando para hoy o mañana otra manifestación.

INTERVENCIÓN: Hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy. Ese sí quiere.

Chumel, no sé, la verdad.

Damián Zepeda, ese sí quiere, es del PAN.

Dante Delgado, no sé si lo ha expresado.

Demetrio Sodi, no sé.

Denise Dresser, puede ser.

Diego Fernández, no creo.

Álvarez Icaza, sí, pero es de los que andan buscando seguir ahí en las pluris.

Alfaro, no creo.

Enrique de la Madrid, sí. Es un personaje muy especial porque no sé si él o el hermano —que vean que sí tienen problemas los del bloque conservador para sacar candidatos— no sé si él o el hermano… En una ocasión Carmen Aristegui le hizo una entrevista a Miguel de la Madrid, expresidente. Esto para los jóvenes, porque ni modo que lo van a ver en un reportaje del Reforma, aunque ahí escribe Carmen Aristegui, pero ya ni lo menciona. Es muy interesante porque le hace una entrevista al expresidente Miguel de la Madrid y él le confiesa de que Carlos Salinas de Gortari dispuso —para usar la palabra más suave— de la partida secreta.

Imagínense, un expresidente declarando eso de su sucesor, que se habían quedado con la partida secreta y que el hermano de Salinas, Raúl, también estaba metido en cosas poco claras, deshonestas.

Se arma un escándalo tremendo. Esa sí era nota, imagínense. Entonces, Emilio Gamboa, que había actuado como secretario particular de Miguel de la Madrid y uno de sus hijos —creo que él, pero esto debe estar ahí en los archivos, en la hemeroteca— van a ver al finado Miguel de la Madrid, todavía vivía y le sacan una carta Emilio Gamboa y el hijo de Miguel de la Madrid donde él se arrepiente de haber dicho lo que le expresó a Carmen Aristegui y le ponen una parte de la carta de que ya no anda bien, ya no andaba bien de sus facultades mentales y ya la firma.

Pero no sé si es él u otro hermano, pero imagínense.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Estaban los dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Estaban los dos, Enrique y Federico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los dos hermanos, ir a ver al papá y ‘escribe esto o te escribimos esto y firmarlo, de que lo dijiste porque no estás bien de sus facultades mentales’, sólo por no contrariar a Salinas.

Pero ¿ustedes lo sabían eso? y fue un reportaje, está hasta en un libro. Me acuerdo porque a mí me hicieron entrevistas y a varios, Carmen y está esa entrevista, la que le hace a Miguel de la Madrid.

Hay que andar refrescando estos asuntos porque, si no, imagínense los jóvenes, no se tiene contexto, no hay antecedente y no se ve que en la academia estén haciendo investigaciones sobre lo sucedido en la historia reciente del país, son temas vedados.

No sé si Fernando Canales Clariond, el del PAN.

Quadri, sí dice que quiere.

Gilberto Lozano, no sé.

Gustavo de Hoyos, ese es el de Coparmex.

Gustavo Madero, del PAN, bueno, ahora es independiente.

Ildefonso Guajardo, era el de Economía en el gobierno anterior.

Gurría, ‘el Ángel de la dependencia’.

Juan Carlos Romero, del PAN.

Kenia López Rabadán.

Lilly Téllez, sí, ella está muy puesta.

Lorenzo Córdova, no sé, a ese lo veo más en la UNAM, pero no como rector. Es que ahí les dan cabida y les pagan muy bien, porque son grupos de intereses al interior de la UNAM, que se han ido formando, de mi alma mater, que me da mucha pena a lo que ha llegado.

La señora Zavala, puede ser.

Luis Donaldo, sí, ya lo expresó.

Marko Cortés, no sé, es el presidente del PAN.

La señora Maru Campos, que es gobernadora de Chihuahua, sí, ya lo expresó.

Mauricio Kuri, no sé.

Mauricio Vila, sí.

Miguel Mancera, no sé.

Chong, sí, ese está activísimo. Ese es ahora el principal jefe del bloque conservador en el Senado y le hacen caso de todos los partidos y están en contra de la propuesta de reforma electoral que estamos impulsando.

Riquelme, es el gobernador de Coahuila, no, pues todavía falta.

Patricia Mercado, sí puede ser, esa ya fue una vez candidata.

Pedro Ferriz, también, el experto en analizar todas las sesiones que hacemos aquí de magia negra.

Ricardo Anaya, también.

Samuel García, también.

Creel, también.

Ah, ahí está Silvano.

Xóchitl, también.

Faltan.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, tenemos una actualizada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ¿cuáles?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Las que están en amarillo, Alejandro Murat.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Alejandro, Claudia Ruiz Massieu. Ahí Córdova, pero Lorenzo ¿lo dijo?, no.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y ahí está Silvano Aureoles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya estaban en la otra, Sí, son bastantes.

INTERVENCIÓN: Falta Cabeza de Vaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, también, Cabeza de Vaca.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya se descartó Xóchitl Gálvez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ella no quiere.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Para la Ciudad de México está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, para la Ciudad de México. No y ahí deben de haber también muchísimos.

Pero, en fin, no hay que quejarse, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, va a estar muy entretenido. Y es un asunto importante porque, así como El Universal está ahora interesado, ‘a ver, qué pasó en Coahuila’, así los quiero haciendo reportajes sobre cómo van a postular candidatos los del bloque conservador, porque tienen que ser parejos, ¿no?, ¿o nada más para el flanco izquierdo?

INTERLOCUTOR: Presidente, en el Senado ya se aprobó con modificaciones el plan B de su reforma electoral y se prevé que hoy se lleve al pleno. La oposición ya advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para impugnarla, considera que es una reforma regresiva y antidemocrática. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que tienen todo el derecho de ir la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados, se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver.

Lo cierto es que es pura politiquería porque, como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones:

No se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300.

No se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente, no que vayan en una lista, porque son gentes cercanas a los dirigentes de los partidos. Eso no se puede, ya quedó así.

También la disminución de presupuesto, como no hubo reforma constitucional no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo muchísimo dinero. Es un ajuste lo que se puede hacer sólo en el aparato del INE, que hay duplicidades, que es un aparato oneroso, costosísimo.

Tampoco puede el pueblo elegir, como se buscaba con la reforma constitucional, a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral; de acuerdo a la Constitución, los eligen los partidos.

Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral?

Pues este ajuste, que no haya tanto gasto en los funcionarios del INE, que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios, es una burocracia dorada, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es lo que limita esta reforma legal, en el caso de ser aprobada.

Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto.

Pero estaba yo viendo de que para defender esto, porque es mucha su prepotencia, llegaron los expresidentes del INE, puras finísimas personas. Ugalde y otros que han participado en fraudes electorales. Ugalde fue puesto por la maestra Elba Esther Gordillo, llevó a cabo el fraude del 2006 en la elección presidencial. Imagínense lo que hizo Ugalde, contrató para contar los votos al cuñado de Calderón, que era el candidato contrario a nosotros, al que terminaron imponiendo.

¿Quién era el del INE?

Ugalde.

¿Quién contrató a Hildebrando, cuñado de Calderón, para contar los votos?

Ugalde.

¿Quién va ayer a defender la democracia, entre comillas, al Senado?

Ugalde.

¿Qué hace Hildebrando —esto para los jóvenes, para que le den seguimiento— después que imponen a su cuñado y que él le ayuda junto con un diplomático que fue embajador del gobierno de Calderón en Washington, Sarukhán, que participó también en el fraude y que participó en el operativo de Rápido y Furioso cuando se permitió la entrada de armas de contrabando de Estados Unidos? Bueno, pero ¿qué pasa con Hildebrando una vez que llega su cuñado a la Presidencia?

Le vende su empresa a Carlos Slim en varios millones de pesos.

¿Cómo se llama eso?

Conflicto de intereses, influyentismo, tráfico de influencias, corrupción. ¡Ah!, pero ellos son gentes honestas.

Entonces, todo esto es lo que está de por medio ahora.

Y también no crean que es un asunto decisivo. ¿Por qué no es decisivo? Porque no depende de esa ley el que haya democracia en México, afortunadamente depende del pueblo. Solamente y no pueden hacerlo, que ellos reformaran la Constitución para establecer que el voto del pobre vale la mitad de lo que vale el voto del rico, pero eso ya no se puede; lástima, ya esas cosas no se pueden.

Entonces, ¿quién es el actor principal en la democracia?

El ciudadano, cada quien va y de manera libre, secreta, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, vota. Y con un pueblo politizado como el nuestro, dicen: ‘polarizado el país’. No, politizado el país, que es distinto.

Polarizado ni siquiera en lo cuantitativo. No es para presumir, pero tenemos el 70 por ciento de aceptación. Polarización sería que fuese 50-50, pero 70-30 no es polarización. Eso en lo cuantitativo.

Y en lo cualitativo, imagínense, un pueblo que resiste toda una campaña de desprestigio, golpista de medios de información y que no se deja manipular es un pueblo excepcional, como siempre lo hemos dicho, es de los pueblos con menos analfabetismo en el mundo, por eso vamos bien y todo se está haciendo respetando el Estado de derecho.

No tenemos mayoría, como era antes, ni damos instrucciones en el Poder Judicial para que las resoluciones nos beneficien, ni me importa, porque cuando yo le pida a un ministro que vote a favor de algo que beneficie al Ejecutivo pierdo autoridad, sobre todo pierdo autoridad moral y el que no tiene autoridad moral pues no tiene autoridad política y no se puede gobernar un país sin autoridad política.

Es como si yo voy al Senado y les digo a los senadores: Ayuden. No, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, como actúan los ciudadanos, como actúa el pueblo.

Yo estoy muy orgulloso porque cada vez que escucho opiniones de la gente o que leo algo en redes sociales, me siento muy satisfecho.

O el día de la marcha, que cinco horas, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en una marcha muy peculiar porque no podíamos marchar, no podíamos caminar. Bueno, pero volteaba yo a ver así, alrededor, la mayoría jóvenes. Nunca en el tiempo que llevo luchando por la democracia, por la justicia, había participado en una marcha en un acto con tantos jóvenes, Era yo feliz, feliz, feliz. Imagínense lo que pensaba: No, pues ya tenemos relevo generacional, esto ya se echó a andar. ¿Cómo lo van a detener, si está acá, si es un cambio de mentalidad?

Entonces, vamos bien.

Pero a ver, ¿cuál otra?

INTERLOCUTOR: Presidente, por último, en el tema de Perú, la oposición asegura que usted está interfiriendo en la crisis que vive este país, el apoyo que ha dado al ahora depuesto presidente Pedro Castillo. También se ha criticado el papel que ha tenido la embajada mexicana. ¿Está interfiriendo usted en esta situación del país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: Lo acusa la oposición.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: Y, si me permite también, saber cuál…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero sí quiero aclararte algo: acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en donde, con apego a acuerdos internacionales, se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo. Eso sí.

No sé si tienes el texto, para que se sepa. No es injerencismo, estar ahí conduciendo nada, nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso.

Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto de una u otra forma se origina arriba, lo que siempre hemos estado sosteniendo, de que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información, son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos.

¿Lo lees?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es un comunicado conjunto sobre la situación en Perú dado a conocer el día de ayer. Dice:

‘Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú.

‘Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobado el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.

‘Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los sectores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y los sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.

‘Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado.’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es el documento.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿no hay un reconocimiento a la, bueno, a la presidenta que ha nombrado el Congreso de Perú, a Dina Boluarte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior.

Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México o se llegaba al poder mediante las armas o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero.

Ayer que vino el representante Biden, hablábamos de eso, que nosotros no podemos olvidar que nos invadieron militarmente gobiernos de Estados Unidos y que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, pero también se tiene que tomar en cuenta que el presidente Lincoln nunca reconoció la invasión francesa a nuestro país y reconoció a Maximiliano, como también se debe de considerar que el presidente Franklin Delano Roosevelt fue muy respetuoso de la decisión patriótica que tomó el general Cárdenas cuando expropió el petróleo.

Pero lo de los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior. No aceptamos, por ejemplo, lo que fueron los llamados Tratados de Bucareli, porque era: para que Estados Unidos nos reconozca tenemos que someternos a sus pretensiones. Es una doctrina de política exterior en México, o sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero.

Entonces, lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú, que no debe de ser víctima de represión.

INTERVENCIÓN: ¿Presidente, pero no (Inaudible) respetar la voluntad ciudadana de los pueblos, restituir al presidente Castillo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe de respetar la voluntad del pueblo, que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen.

Esta es la historia de muchos años de inestabilidad política, todo esto de que van haciendo las Constituciones, van haciendo las leyes a modo, lo que aquí pasó también, nada más que se olvida. Todo el periodo neoliberal, todas las reformas que se hicieron fueron para favorecer a una minoría y para afectar al pueblo, todas las reformas. Si quieren, las revisamos.

Ayer, por ejemplo, estaba yo contento, porque aparte de que se celebraba el Día de la Virgen de Guadalupe, ya estos corruptos habían agarrado el 12 de diciembre para tomar decisiones contrarias al pueblo y a la nación. Un 12 de diciembre de 1970 y … No, 1980 y… Cuando aprobaron el Fobaproa.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: 98.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 98, 12 de diciembre de 1998, convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, endeudaron al país; todavía hay una deuda de entonces.

¿Cuántos años han pasado?

Más de 20. Una deuda de un billón de pesos y se han pagado más de otro billón de intereses.

¿Cuándo lo hicieron esto?

El PRI y el PAN, 12 de diciembre 1997.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: 98.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 98.

12 de diciembre del 2014 —o 13, 14— 12 de diciembre, aprobaron la reforma energética, la entrega del petróleo a extranjeros.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: 2013.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 2013.

Entonces, ayer yo estaba contento, no hubo nada, ya no pueden ni podrán.

PREGUNTA: Presidente, ¿mientras no regrese el presidente Castillo no tendrá tratos comerciales o diplomáticos con la presidenta nombrada por el Congreso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no hay normalidad política en Perú. No se trata de decir: Va a haber relaciones. Está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa, los medios no informan.

Si fuese en Venezuela o ¿en cuál otro país? A ver…

INTERVENCIÓN: Cuba.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Cuba, Nicaragua, cualquier país, cualquier otro, Colombia, en México —bueno, aquí no pasan esas cosas, toco madera— y de todas maneras inventan y están hablando de ‘pon tus barbas a remojar, Andrés Manuel’. Nada más que se les olvida de que aquí manda el pueblo, aquí decidimos que todo el poder y todo el presupuesto al pueblo, entonces ya no es como antes, que el poder y el presupuesto era para los de arriba, para los potentados.

Entonces, por eso los que ya tienen tiempo que no sólo tienen las barbas en remojo, sino que ya fueron afeitados, son los que no pagaban impuestos, los que gozaban de privilegios. Que, por cierto, no generalizo porque hay muchos empresarios que están totalmente de acuerdo en que se acabe el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pero hay otros que no, se acostumbraron y se enojan y se inconforman. No saben que es bueno hasta para ellos el que se acabe la corrupción y el influyentismo. Es que es muy importante vivir en una sociedad mejor, sin corrupción, sin discriminación, sin injusticias. Es bueno para todos.

Cuando empezamos a hablar de que, por el bien de todos, primero los pobres, no lo entendieron, pero la frase es muy clara, lo que pasa es que se obnubilan. Pero es: por el bien de todos primero los pobres, pero no alcanzan a entender eso.

PREGUNTA: ¿Ya se decidió qué hacer con la presidencia de la alianza? Si sí la mantendrá México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no sabemos todavía, por lo mismo, hay que esperarnos.

PREGUNTA: Presidente, ¿cuál es el estatus de la relación México-Perú?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática.

PREGUNTA: ¿Se va a retirar al embajador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

PREGUNTA: ¿Para México sigue siendo Pedro Castillo el presidente del Perú?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo acabamos de decir en el documento, hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad.

Bueno, vamos contigo, porque si no El Universal y El Financiero van a tener esa nota: no se retira la embajada, sigue siendo Pedro Castillo el presidente. ¿Cuál es la otra?

PREGUNTA: Está en pausa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pausa en las relaciones. Ándale. Porque todo sale de contexto.

PREGUNTA: Presidente, buen día.

Carlos Domínguez, de Nación 14 y MVS Noticias, de Quintana Roo.

Presidente, el día de ayer el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en conferencia de prensa dio a conocer que, después de realizar el análisis, de concluir el análisis de la entrega-recepción con la administración pasada, se detectó un boquete de 500 millones de pesos faltantes presuntamente sustraídos por funcionarios de la administración pasada.

Esto se da en el marco de una elección donde se va a elegir senador de la República el próximo 19 de febrero, donde el exgobernador Cabeza de Vaca anunció que buscará la candidatura del PAN para irse al Senado.

Se vienen sanciones administrativas y penales, anunció el gobernador, pues no va a dejar que esto quede así, se va a castigar a quienes saquearon al estado, dijo ayer.

Preguntarle si ya habló con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema. Si su gobierno, también en caso de detectarse probables desvíos de recursos federales, tal vez, pudiera actuar también. Sería mi primer pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tengo información sobre eso. Eso corresponde más que nada a los gobiernos de los estados, en este caso al gobierno de Tamaulipas y hay también autoridades que son las encargadas de hacer las investigaciones.

Hace bien el gobernador Américo, como todos los gobernadores, porque si se encuentra que hay un desfalco y se mantiene en sigilo, en secreto, si hay encubrimiento, pues se cae en la complicidad. Entonces, no es que el gobernador vaya a juzgar, el gobernador lo que hace es entregar a la autoridad competente las pruebas y en este caso la fiscalía y otras instancias que ya corresponden al Poder Judicial son las que deciden.

INTERLOCUTOR: Sí, en este caso anunció también que ya su gobierno, el gobierno del doctor Américo Villarreal, ya presentó las denuncias correspondientes ante la fiscalía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso es.

INTERLOCUTOR: Pero es una fiscalía que viene de la viene de la administración pasada, presidente. Por eso le pregunto si usted coadyuvaría de alguna forma al gobierno del estado, pues es un fiscal…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No podemos, no podemos porque los estados son libres, son soberanos, pero sí hay mecanismos, sí hay formas de acudir a otras instancias, pero eso lo tiene que hacer la misma autoridad local, no nos corresponde a nosotros, sólo que se tratara de un fraude al gobierno federal y hasta donde yo tengo información lo único que está investigándose en la fiscalía es una acusación que presentó la oficina de inteligencia financiera del gobierno federal, que no sé cuál es su estatus, eso es lo único, si es que existe también, si no la han archivado, eso la fiscalía federal podría informar, pero no sé más.

INTERLOCUTOR: En otro tema, señor presidente, sobre la sucesión del 24, usted ha mencionado aquí en reiteradas ocasiones tres, a veces cuatro, a quienes a usted denominado ‘corcholatas’, presidente.

¿No cree que en una, tal vez, intención de liberar un poco de presión entre quienes aspiran y quienes lo han dicho ya públicamente y quienes no, pudiera tal vez mencionar o ampliar el número de ‘corcholatas’?, pues platicando con la gente en las calles a veces uno se sorprende, presidente.

Porque el periodista ve, escucha, mide lo que trae el pueblo, lo que siente la gente, boleándote los zapatos, comprando algo en la calle a alguien. Yo tiendo a veces a preguntar mucho a las personas cómo ven el proceso, quienes les gustaría que fuera quien lo suceda en el 2024 y sí es cierto las ‘corcholatas’ que usted menciona aquí son muy sonadas, son ‘corcholatas’ fuertes, sobre todo si los compara uno con los de la lista que usted mencionó hace un momento, pero salen a relucir de repente funcionarios y personajes que pudieran ser también aspirantes.

Yo le pregunto: ¿Lázaro Cárdenas Batel le suena como ‘corcholata’, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos tienen oportunidad, todos tienen oportunidad, todos y ellos van a decidirlo en su momento y son muy buenos, no se veta a nadie y la gente va a decidir.

Esa es la ventaja que tenemos, que ya hay un método, no hay dedazo y van a ser los ciudadanos los que mediante una encuesta van a decir: ‘Este es el candidato o la candidata’, en una encuesta.

Y eso no tiene problemas, tan es así que se han elegido como 15 gobernadores y los candidatos que han surgido, todos, han sido por encuestas. De los gobernadores recientes, o gobernadoras, todos pasaron por encuesta: la gobernadora de Quintana Roo, el gobernador de Oaxaca, el de Hidalgo, la gobernadora de Guerrero, el de Sinaloa, el de Morelos… No.

INTERLOCUTOR: El de Tamaulipas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tamaulipas. Porque Morelos fue antes. Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, todos, Nayarit y en ninguno ha habido problemas, es el mejor método. Claro, se necesita que se actúe con rectitud, que no haya un doble discurso, que no haya demagogia, hipocresía, de decir: ‘Yo no me meto, pero sí me meto’, no. Si es legal, legítimo, limpio, no hay problema.

Y la encuesta no falla si se hace bien, no falla, es el sentir de la gente, es el sentir del pueblo. Entonces, eso es muy bueno porque lo otro es confrontación, acarreos, compra de votos y acá es la encuesta.

Y también, está la gente tan politizada que, el que se pasa, la misma gente lo pone en su lugar.

Y ahora estoy también viendo eso que les comentaba, de que la gente dice: ‘Estoy con Claudia, pero si gana Marcelo, Marcelo’; ‘estoy con Marcelo, pero si gana Claudia, Claudia’; ‘estoy con Adán, pero si gana Marcelo, Marcelo’; ‘estoy con Claudia, pero si gana Adán, Adán’.

Y lo mejor de todo, los que están más cerca de mi pensamiento y de mi manera de pensar, de sentir, de mis sentimientos, son los que dicen: ‘Yo voy a votar por el proyecto, por que continúe el proyecto’.

Y les digo una cosa, también a todos y lo hago con absoluta responsabilidad: cualquiera de los que se están postulando, cualquiera de ellos, haría un buen papel. Es una dicha enorme tener la posibilidad de un relevo con gente profesional, con quienes ya han tenido responsabilidad. Son gente con principios, gente honesta, gente vinculada al pueblo; unos más, otros menos, pero todos.

Puede ser que en sus posturas unos estén más a la izquierda, otros menos, más al centro, sí, pero son muy buenos para gobernar este gran país en beneficio de este noble pueblo.

Y esto debe de servir también para que se tome en cuenta que no cualquiera puede ser político y mucho menos tener un cargo de responsabilidad como el que implica ser presidente de México, no cualquiera. ‘No, es que es un actor muy famoso’; sí, ese puede ganar o lo pueden hacer ganar una campaña mediática, ¿y cómo va a gobernar? Por lo general no tienen ni siquiera conocimiento de la historia del país.

‘Ah, es que es un científico’; pues sí, pero no, no, no, este es otro oficio.

INTERLOCUTOR: Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Lázaro Cárdenas Batel, ¿son ‘corcholatas’?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos ellos pueden porque todos ellos tienen experiencia política, yo me refiero que, a ver, un conductor de radio, un intelectual orgánico, un millonario, no, no, no.

Que porque tiene mucho dinero y tiene muchos medios de información, no, la gente no acepta eso ya, ya es otra cosa.

Pero sí, lo que tú dices, mencionaste a Lázaro, mencionaste a Juan Ramón, mencionaste a Esteban, todos pueden y la ventaja es que hay muy buenos en el flanco izquierdo, en el movimiento de transformación.

INTERLOCUTOR: En otro tema, presidente, el día de ayer el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dio a conocer que se reunió con un grupo de expertos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos o FAA, por sus siglas en inglés, para comenzar los trabajos de recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea en el país, perdida en mayo del 2021. El secretario augura que podría ser para abril para 2023 que se regrese a México la categoría 1. Preguntarle si estas expectativas… ¿O cómo lo ve? ¿Podrían cumplirse, sí o no, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, están viendo eso. En efecto, fue a Estados Unidos con un equipo y vienen ahora expertos de aviación de Estados Unidos a México y se está buscando llegar a un arreglo para resolver lo de la categoría, pero vamos a esperar a ver qué resulta.

De todas maneras, hay mucho movimiento en la aviación en el país; tenemos, por ejemplo, llegadas y salidas récord en Cancún, 620 vuelos diarios.

INTERVENCIÓN: Pero va a afectar, presidente, porque el AIFA no ha podido abrir nuevos vuelos a Estados Unidos por lo mismo, porque…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son otras causas. Cuando hay movimiento, hay interés de las líneas. Sí es importante la categoría, pero no es decisiva, no es determinante, lo importante es que la gente tenga recursos para poder viajar y ahora afortunadamente hay bastante demanda, está creciendo muchísimo el turismo, los ingresos por turismo, está llegando mucha gente a nuestro país, entonces eso hace que los vuelos vayan llenos y vamos a procurar que se resuelva lo de la categoría.

INTERLOCUTOR: ¿Sí sería en abril?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no sé, no lo podría afirmar porque no sé cómo van. Me informó Jorge Nuño de que fue muy buena la reunión y que se va por buen camino, eso es todo, pero vamos a esperarnos.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, de Empuje Migrante y de Amigo Migrante también.

Presidente, tuvimos oportunidad de estar en el corazón de las barrancas, en Chihuahua, allá en Guachochi, y, bueno, estuvimos con la comunidad porque fuimos invitados por la comunidad rarámuri, que son los productores del pinolillo rarámuri.

Presidente, en primer lugar, no nos han tomado la llamada en la Secretaría de Agricultura. Hace ya… Antes de la pandemia usted dio la instrucción al secretario de Agricultura para que pudiera ver qué apoyos se le pueden dar a toda esta comunidad para la producción de este producto. También en el IMSS, en el Issste, quedamos de tener una entrevista para ver la posibilidad de que también se meta estos productos de rarámuris, de nuestras comunidades rarámuris.

Y, presidente, también hay una presa allá en Guachochi, en la comunidad de Rocheachi, del municipio de Guachochi, que se hizo en la administración de César Duarte. Se empezó a construir, fueron casi 100 millones de pesos y, bueno, es ahorita un lago, presidente. Tuve la oportunidad de estar ahí y me metí al túnel, pero es un lago. No opera, no tiene maquinaria, no tiene mangueras, no tiene luz. Esto fue al final del gobierno de César Duarte. Y bueno, Conagua dice que ya está terminada, pero pues pasó el gobierno de Javier Corral y no se echó a andar.

Ahorita con la nueva administración tampoco se echó a andar porque en los papeles pues se dice que ya está operando esa presa y pues no, no es así. No sé usted qué información tenga al respecto. Esto en cuanto al municipio de Guachochi.

Pero también, presidente, nos ha venido a ver aquí afuera, como ahorita están los trabajadores de limpia aquí pidiendo a ver si se les recibe porque traen un conflicto ellos, también nos vinieron a ver uno de una comunidad que se llama Juan El Sabino, municipio de Chapantongo Cerro Azul y San Pablo Oxtotipan, municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo.

Presidente, ellos aquí me están entregando el documento que en el Diario Oficial ya salió, el que ellos pueden construir una presa. Incluso el presupuesto ya se había dado, ya se entregó el presupuesto al municipio y desapareció el dinero, presidente.

Entonces, le están pidiendo si podrían revisar este caso, porque ellos están muy interesados y muy enterados, presidente, acerca de su plan sobre la autosuficiencia alimentaria, entonces ellos quieren participar en esto, pero quieren ver dónde está el dinero y por qué no se ha construido esta presa en este municipio. Aquí también le traigo los documentos, presidente.

Otra cosa, también allá en el estado de Veracruz, usted sabe que anteriormente con estos gobernadores que había antes de la actual administración, pues había mucha corrupción. Fíjese que también nos vinieron a ver, hay algunos pobladores allá, en específico, que han sufrido extorsión por parte de la policía ahí en Veracruz, incluso a algunos los han… Por ejemplo, está el caso del señor Eduardo Castillo Esquivel, a quien lo acusaron de haberse robado su automóvil, o sea, su propio automóvil. Y, bueno, ya lo liberaron, pero los policías lo siguen extorsionando, porque no le han entregado el coche y ya tiene varios años. Entonces, bueno, dice que ya ha acudido a todas las instancias locales y que no le han hecho caso. También, si hay la posibilidad de que los pudiera recibir.

Otra cosa, presidente, fíjese que ahora con la pandemia desgraciadamente hay muchas empresas que sufrieron pérdidas y tuvieron problemas de liquidez. Entonces, por ejemplo, estas empresas que, como dice usted, tienen muchas agarraderas, Grupo Autofin, bueno, está incumpliendo sus trabajadores, está incumpliendo con sus proveedores. El señor Alejandro Plata Guerrero los ha denunciado porque, bueno, adeudan muchísimo y ponen de pretexto que la pandemia, pero no les han pagado, ni a sus proveedores ni a sus trabajadores y bueno son pocos los que se han animado a denunciar, porque pues tienen muchas agarraderas estos de Autofin, Grupo Autofin, presidente.

Y ya, por último, perdón, pero bueno es mi última participación del año porque después de 15 días ya no nos dejan participar, presidente, fíjese que les tengo esta denuncia, presidente, es muy delicada, es de un hermano migrante de Atlanta, Georgia, Sinue Santibáñez Aguirre.

Presidente, yo sé que esto seguramente usted ya está enterado, pero quisiera que les aclarara a todos ellos, nuestros hermanos migrantes. Fíjese que él estuvo mandando sus remesas, un total de 343 mil pesos desde diciembre del 2021, se los desaparecieron del Banco del Bienestar. Seguramente usted ya tiene algunos registros de este tipo de fraudes, esto es en Orizaba sin nombre, Las Rosas, San Lucas, Michoacán.

Entonces, bueno, su esposa es la que ha estado yendo a denunciar esto, pero pues él desde Estados Unidos le pide su apoyo. ¿Qué se puede hacer para rescatar estos ahorros, 343 mil pesos? Y yo estoy segura que no es el único, presidente.

Y pues ya por lo pronto, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Esto último lo vamos a analizar. Es raro, porque el Banco del Bienestar no está distribuyendo remesas, no recibe ni distribuye remesas, el Banco del Bienestar tiene como función principal dispersar los fondos de los Programas de Bienestar; de todas maneras, lo vamos a investigar para a ver de qué se trata, nos vas a dejar la información.

INTERLOCUTORA: Ya cerraron la sucursal, por eso es que también la angustió muchísimo, porque cerraron la sucursal, esa esta sucursal. Dice:

‘Mi nombre es Anita González González. Señalo mi domicilio, Orizaba, sin número, colonia Las Rosas, San Lucas, Michoacán, municipio de Huetamo’. La sucursal la cerraron, presidente, entonces ya no puede…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está muy raro.

INTERLOCUTORA: Sí, a mí también se me hizo muy raro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. San Lucas es allá, casi en los límites con Guerrero, es Michoacán, es Tierra Caliente, conozco bien. Y allá lo que hay, si ya está operando, es un Banco del Bienestar que sólo distribuye apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, las becas, pero no tienen un sistema para distribuir remesas; de todas maneras, lo vamos a investigar.

Qué bueno que nos dejas esta información.

INTERLOCUTORA: Sí, presidente.

Y también, ¿sabe qué?, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso no hay otros casos, o sea, porque no están dedicados a eso. Quien tiene esa función y apenas están iniciando como Financiera del Bienestar, son los de Telecomm, que de Telecomm pasan a ser Financiera del Bienestar y en sus funciones tiene lo de la distribución de remesas; pero el Banco del Bienestar, no.

Porque yo se los he estado planteando, de que para que funcione bien el Banco del Bienestar… Porque estamos hablando de cerca de tres mil sucursales, ahora hay construidas como dos mil 400, pero a mediados del año próximo vamos a tenerlas todas, imagínense, es el banco con más sucursales en todo el país.

Y si además de dispersar los recursos a los beneficiarios de los programas que van a sumar más de 500 mil millones de pesos, si además de eso también reciben y distribuyen remesas y se meten también a captar el ahorro y se sienten ya los grandes banqueros y empiezan a dar créditos, no, pues no vamos a poder, porque lo principal es que tengamos un mecanismo de dispersión de los fondos de los Programas del Bienestar para que no haya intermediación y no se pague en efectivo para evitar la corrupción, sino que sea por tarjeta. Pero todo esto es complejo.

Ahora aprovecho y no tarda y vamos a tener aquí a Ariadna, que es la encargada de la Secretaría de Bienestar, que va a explicar de cómo se están mudando las cuentas para recibir los apoyos de adultos mayores de bancos como Bancomer, Banamex, cualquier banco, al de Bienestar y se requiere que la gente está muy informada, que no se preocupen porque hasta que tengan ya su cuenta ya en el Banco del Bienestar se va a ser el cambio; mientras, van a seguir recibiendo su apoyo en el banco al que se le deposita actualmente su apoyo.

Pero es información, porque estamos hablando de que el Banco del Bienestar, con todas sus sucursales, va a atender a más de 25 millones de beneficiarios, entonces es toda una estrategia:

Imagínense, para que las empresas que distribuyen los valores, el dinero, para estar alimentando los cajeros, que no es en las ciudades, sino que tienen que ir hasta los pueblos más apartados.

Luego, que no se cobre todo o que no se vaya al banco en una semana, sino buscar calendarizar para que nunca falte el dinero. Es toda una estrategia que se está llevando a cabo.

Entonces, por eso nos dejas esa denuncia y aquí te vamos a informar.

Sobre lo de Chihuahua también lo vamos a ver, lo de la presa. Esas son obras que se hicieron, que quedaron inconclusas, parte de la corrupción que imperaba en Chihuahua.

Que, por cierto, están ahora queriendo perseguir a Corral porque fue el que inició la investigación en contra de Eduardo. Nada más decir desde aquí que estamos enterados y que no puede haber venganzas y que el asunto de Duarte tiene que ver con procesos de índole federal, no sólo estatal. Porque quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa también así de manera muy peculiar de que aplicaron tortura sicológica, son nuevos conceptos, esto que le aplicaron al presidente del Perú, incapacidad moral y antes le habían aplicado otra.

INTERVENCIÓN: No, (Inaudible) incapacidad moral

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿La misma?

Pero, bueno, vamos a investigar lo de la presa.

En el caso de Hidalgo, con el gobernador Menchaca, le vamos a pedir que nos ayude por lo de la presa, ver qué pasó con el dinero. Él está entrando, seguramente se trata de autoridades de otros tiempos.

¿Qué otra cosa planteaste?

INTERLOCUTORA: Lo de Veracruz, que están persiguiendo y extorsionando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, al del carro, que es su carro.

Vamos también a pedirle a Cuitláhuac.

INTERLOCUTORA: Y lo de Autofin.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y de Autofin, lo vamos a ver.

Son cinco asuntos.

INTERLOCUTORA: Y también, presidente, si me permite, recordará usted la Cooperativa Pascual.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Bueno, pues fíjese los directivos que se asociaron con un sindicato, la CROC y también con un banco, que hay un fideicomiso pues está liquidando a los socios, a los cooperativistas y sin avisarles. Y pues ellos también están pidiendo que si puede usted apoyarlos o la Secretaría del Trabajo, porque los están engañando, los están liquidando y los están dejando fuera de la cooperativa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos.

Esa es una cooperativa histórica, es un emblema de lucha del cooperativismo en México. Cuando estábamos estudiando, que los despidieron a los trabajadores, ahí andaban boteando y lograron salir adelante con su cooperativa, cuando fui jefe de Gobierno, después de que habían luchado mucho y que tenían ya sus plantas.

Además, yo no sé ahora cómo estén sus Boing, pero me gustaba mucho el de guayaba, ya no sé cómo esté. El único asunto ahí es, a veces, el azúcar, pero sí es de guayaba, ¿eh?, no es agua negra ahí, que no sé, que no sabe ni qué contiene, sí es de guayaba. Entonces, el Boing.

Entonces, cuando llegué a la Jefatura de Gobierno tenía un conflicto y los estaban expulsando de sus instalaciones y les ayudamos para que terminaran de construir sus instalaciones en Hidalgo. Y es una cooperativa ejemplar, porque además compran la fruta a los productores y pues merecen todo nuestro apoyo.

Porque esto que les estoy hablando de cuando empezaron su lucha fue en los años 70, tiene más de 50 años y muy buenos para administrar y muy solidarios, ojalá se mantengan así. Y en lo que podamos ayudar, que cuenten con nosotros.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. Le entrego todos los documentos a Jesús.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Aidee Rivera, de Código Libre.

Presidente, para comentarle, este fin de semana el canciller Marcelo Ebrard visitó Nuevo León y dijo que para 2023, si usted se lo permite, va a recorrer todos los municipios de la entidad.

Presentó al presidente del partido de Morena, Mario Delgado, una serie de propuestas para la elección del candidato por Morena a la Presidencia y, bueno, entre ellas destaca que se realice un debate en el primer semestre del siguiente año.

La pregunta es si consideraría usted que estas llamadas ‘corcholatas’, que son el canciller Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal deberían de dejar ya sus puestos actuales para dedicarse a hacer campaña y evitar sanciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, yo les ofrezco a ellos mucha disculpa. Lo de ‘corcholatas’ no se debe de ver de manera despectiva. Son, lo he dicho, mis hermanos, los quiero mucho, es gente de primera. Así seguramente los tratan nuestros adversarios.

Yo usé lo de ‘corcholata’ contando una anécdota y ya a partir de ahí se internalizó eso de las ‘corcholatas’. Va a ser también muy difícil de quitar, pero yo creo que ellos saben que no lo hago yo para ofenderlos y los respeto mucho y los estimo.

Acerca de sus procesos, pues ellos tienen que ir viendo en Morena, cómo ponerse de acuerdo. La ventaja, repito, es que son profesionales y son gente muy responsable, con principios, no son ambiciosos vulgares y esa es una gran ventaja.

Entonces, se van a poner de acuerdo. Si acaso, una recomendación es que, cuando un participa en estos procesos, siempre hay simpatizantes que apoyan a los candidatos y hay unos que son muy lambiscones, que piensan que intrigando van a quedar bien con el jefe. A esos hay que verlos hasta con desconfianza, porque esos de los primeros que traicionan.

INTERVENCIÓN: ¿Un nombre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Uy!, si les contara, pero me llevaría todo el día aquí. Hay muchos, muchos, muchos, que se quedan en el camino, que no aguantan.

Decía don Julio Scherer que una vez un dirigente político opositor estaba platicando con él y bajó de un carro último modelo un periodista, ni siquiera iba sentado adelante, sino atrás y ese periodista supuestamente era de izquierda. Entonces, estaban platicando ahí cuando se para el carro último modelo y el chofer se baja y le abre la puerta de atrás donde venía el periodista, adinerado, así como los que tiene departamentos de lujo y casas en el extranjero y dice que le comenta: ‘¿Ya lo vio? ―le dice don Julio a su amigo― ¿ya lo vio?’ ‘Sí, Julio ―dice― ese hombre ya se cansó de ser como era’.

Hay quienes se cansan de ser como eran. Y puede ser que en un buen tramo de la vida pública sean consecuentes, pero ya al final, por alguna razón traicionan o se traicionan a sí mismos. Por eso el juicio a los dirigentes se tiene que dar hasta el final, hasta que deja uno de existir, porque hay gente que ha sido consecuente y en los últimos años empiezan a desviarse.

Y también se dan los casos en que gente que estuvo en contra del pueblo, que fue conservadora, decide terminar su vida siendo consecuente. Entonces, esto es así.

De modo que lo que se tiene que cuidar es que no haya pleitos, porque yo veo a Adán, a Marcelo, a Claudia y a todos los veo muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos, pero siempre existe el diablillo.

Hay un diablillo, ¿lo han visto en las redes?, que es buenísimo. Ese diablillo me da a veces consejos a mí, dice: ‘Ahora diles que el plan B es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030’.

Entonces, sí hay gente que está ahí calentando, zalameros, pues, que nunca faltan, pero yo tengo mucha confianza en la calidad de los que pueden sustituirme.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿todavía no es necesario que se separen de sus cargos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, bueno, eso lo deciden en Morena.

INTERVENCIÓN: Pero ¿usted qué recomienda?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo que decidan en Morena.

INTERLOCUTORA: De acuerdo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y que cuiden nada más lo que establece la Constitución, los tiempos electorales, que no haya violación de las leyes, eso básicamente, porque no tienen necesidad.

La verdad, la gente… Si ponen cualquier encuesta, Morena está arriba en todos lados.

INTERVENCIÓN: Sí, pero ahorita la lucha es entre ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero el pueblo los pone a cada quien en su lugar, la gente. Uno tiene que aprender a autolimitarse, cuando se tiene un pueblo muy consciente.

INTERVENCIÓN: ¿Y las giras no son actos anticipados, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, eso lo tendría que ver el INE o la autoridad competente o el partido, yo no me meto en eso, nada más yo lo que deseo es que se sigan llevando muy bien porque, imagínense, se frotan las manos los conservadores, quisieran un pleito, nada más que se van a quedar con las ganas. Y que vayan resolviendo sus problemas, que no estén pensando tanto en que va a haber divisiones en las filas de la transformación.

Donde van a haber problemas serios va a ser en la selección de candidatos del bloque ¿Quién va a decidir ahí? ¿Cómo le van a hacer?

Sería bueno que ustedes les aconsejaran de que ya empezaran a hacer propuestas, porque ya el tiempo se viene y que se pongan de acuerdo quién va a ser o cómo van a elegir.

Un poco lo mismo que me están preguntando, sobre cuándo van a dejar cargos también los opositores, cuándo va a haber debates entre ellos, cómo van a elegir, todo eso, igual. Era lo que le decía yo al compañero de El Universal, las mismas preguntas para todos, no cargarse sólo en contra de los nuestros, o sea, que se abra el abanico, ¿no? y a todos. Sería buenísimo, por ejemplo, un cuestionario del Reforma o de El Universal a los 50 del bloque conservador.

Porque el Reforma también tiene sus simpatías, ya me he estado dando cuenta, los estoy fildeando, ellos quieren a algunos del bloque conservador, como siempre lo hacen, a nivel nacional y sobre todo en Nuevo León, ellos tienen una gran influencia con el periódico El Norte y ellos ponen.

Acuérdense, esto para los jóvenes, en México los medios de comunicación llegaron a poner presidentes, en México los medios de comunicación llegaron a poner gobernadores. Ya les dejo de tarea que hagan la investigación para ver si es cierto o no.

INTERLOCUTORA: Presidente, en una segunda pregunta, ayer en Nuevo León se anunció nuevamente la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados debido al aumento de casos de contagios de COVID.

Aprovechando que está aquí el doctor Alcocer le pregunto si antes este repunte que se está registrando a nivel nacional están considerado hacer obligatorio este uso en todo el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso Hugo podría mencionarlo, digo, contestarlo.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, presidente. Muchas gracias por la pregunta y con mucho gusto lo volvemos a explicar.

Lo dijimos en innumerables ocasiones durante las conferencias vespertinas, lo hemos dicho aquí en la conferencia matutina: las medidas de salud pública no se pueden imponer, porque las medidas de salud pública prácticamente todas lo que requieren es convencimiento de la gente y ese convencimiento surge del conocer la utilidad del que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna, etcétera.

El cubrebocas es un instrumento, como lo hemos dicho múltiples veces, que ayuda a disminuir la salida de las gotas de líquido respiratorios, de secreciones respiratorias, de todas las personas que lo usen, como lo está usando usted ahora, estén o no enfermas.

Si la persona tiene una infección respiratoria causada por virus, esas gotas van a estar cargadas de virus y en la medida que traiga el cubrebocas los virus no van a propagarse y disminuye la probabilidad de contagio.

Pero definitivamente no vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio porque existe una probada experiencia científica en la salud pública de que las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas, pero además esto es completamente congruente con un principio de conducta política que ha dispuesto el presidente y que nos rige a todo su gabinete de que las cosas no se imponen, las cosas se persuaden amablemente.

Entonces, se junta la ciencia con una política de esta naturaleza.

INTERLOCUTORA: De acuerdo.

Subsecretario, aprovechando preguntarle si se, ante estos contagios, este aumento de contagios se intensificará la campaña de vacunación otra vez contra COVID.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Bueno, lo que hemos comentado también, lo dije hace unos minutos, es: las vacunas que se han puesto hasta el momento en el caso de COVID cubren 84 por ciento de la población desde cinco años en adelante y la población que enfrenta los mayores riesgos ha quedado bien cubierta. Somos uno de los países que tiene altas coberturas de vacunación, incluso aquí en la subregión de América del Norte estamos en el grupo más alto, en el número más alto.

Y la protección de las vacunas en general es útil, se mantiene por mucho tiempo. Ha habido un fenómeno que se llama ‘escape inmunitario’, que se ha puesto como una preocupación, en donde podría ser que las variantes que se van presentando tengan una menor capacidad de ser reconocidas por las defensas, los anticuerpos que han sido provocados por la vacuna, pero este no ha sido un fenómeno generalizado que haya disminuido la efectividad neta de las vacunas. La población mexicana está ampliamente vacunada y no se ha definido científicamente cuáles son las posibilidades del futuro de la vacunación contra COVID en el mundo.

Ya se ha especulado mucho, entre otras razones, por interés comercial de las industrias farmacéuticas de que se necesita estar revacunando y revacunando. Eso no tiene todavía una base científica sólida, ha sido más bien una inducción de criterios por otro tipo de razones.

INTERLOCUTORA: Por último, subsecretario, ¿puede recordarle a la gente a dónde puede acudir, si es que no ha recibido refuerzo o considera necesario aplicarse una vacuna?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: A todas las unidades de salud del sector. Las vacunas que ahorita estamos poniendo más activamente son las de influenza y eso es lo que recomendé hace un rato, la campaña empezó el 3 de octubre y es muy importante que las personas adultas mayores de 60, niñas y niños menores de cinco y las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza. Y quien no ha recibido las vacunas contra COVID, también las puede encontrar en las distintas unidades de salud.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya nos vamos. ¿Te quedaba algo?

INTERLOCUTORA: Una última pregunta. Presidente, aprovechando que están aquí nuestras autoridades de salud, saber si nos pueden dar un reporte de cómo van los casos de meningitis en Durango.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues el que tiene más información es Hugo precisamente.

Yo he estado allá, estuve el fin de semana en La Laguna, me informó el gobernador, que es médico, el gobernador de Durango y de las cosas que me dio a conocer es que tienen una muy buena coordinación con la Secretaría de Salud y con el doctor Hugo en especial, él puede informarles sobre esto.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias, presidente.

Brevemente, hemos mantenido una comunicación diaria, publicamos un informe técnico al respecto para ustedes, para los medios de comunicación. Como lo informamos también en varias conferencias de prensa, incluso cuando tuve la oportunidad de estar allá en Durango hace un poco más de una semana, junto con el gobernador dimos una conferencia de prensa.

Básicamente lo que tenemos es una situación en donde —voy a resumir la experiencia para que todo mundo la tenga clara— en cuatro hospitales privados en la capital de Durango hubo una serie de procedimientos, pensamos que el mayormente sospechoso es un procedimiento de anestesia que se conoce como bloqueo neuroaxial, popularmente se conoce como la raquea o la anestesia espinal, que se usó en múltiples procedimientos en varias pacientes. La mayoría son mujeres, ya se han identificado también algunas personas del sexo masculino y también menores de edad.

Esto estuvo ocurriendo aproximadamente desde el mes de mayo, pusimos como fecha de inicio de la sospecha el mes de mayo y hasta el mes de octubre, finales de octubre, se empezaron a detectar casos de esta meningitis.

Por cierto, ya no le llamen aséptica, esto ya quedó superado una vez que se encontró el agente infeccioso, que es un hongo que se llama fusarium solani y es el que está causando esta meningitis.

Dejamos muy en claro: no es una enfermedad que se va a transmitir de persona a persona, esto estuvo relacionado con el procedimiento.

Los hospitales fueron clausurados por la autoridad sanitaria federal, Cofepris y también por la comisión estatal correspondiente. Y esto es sujeto de un proceso de investigación múltiple, por un lado, epidemiológico y sanitario, por el otro la investigación judicial o pericial.

Y, como señalaba el presidente hace unos minutos, tenemos una excelente coordinación. El gobernador Villegas, además de ser médico y tener mucha claridad sobre el asunto, ha estado muy dedicado a atender este asunto, la fiscal del estado también y tenemos una excelente coordinación. Hay un comando operativo federal estatal que está localizado físicamente en durante desde ya casi un mes y está todos los días atendiendo la situación de las pacientes.

Le damos seguimiento a mil 800 personas que pudieron haber estado en riesgo por haber tenido los procedimientos anestésicos. No son mil 800 personas enfermas, que quede muy claro, son personas que están posiblemente en riesgo de tener la enfermedad.

Los casos, finalmente, tenemos 71 casos registrados. Había uno que estaba en sospecha de un hospital público, un hospital del IMSS-Bienestar en la comunidad de Rodeo, fue ya descartado, no se encontró el fusario, el comportamiento clínico no corresponde con este fenómeno y se ha descartado también que los lotes de medicamento que fueron utilizados pudieran estar contaminados. La sospecha recae sobre los procedimientos de anestesia que se usaron en ese momento.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias. Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, nos vemos mañana si les parece.

PREGUNTA: ¿A dónde va el fin de semana, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿A dónde el fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El fin de semana. Miren, hay una muy buena noticia, ya se van a abrir para el turismo, se llama de exploración, las Islas Marías.

Es importante que se sepa que ya a finales de este año, antes de la Navidad, creo, ya mañana informamos bien ya se va a poder ir a la Isla Madre, a la Isla María. Ya se tienen las casas, ya está terminado el museo, se arreglaron todas las calles, hay manera de estar dos, tres días.

Va a estar manejado por la Secretaría de Marina. Van a haber vuelos también ferris, se pueden embarcar en San Blas, es probable que, en Mazatlán, ya se tienen los ferris.

Y es cultura, es historia. Ahí estuvieron presos personajes excepcionales, ahí estuvo preso José Revueltas, escribió el libro Muros de agua, que tiene que ver con las Islas Marías. Para más antecedentes, para los que les llame la atención, porque estamos hablando de la cárcel, el penal más famoso de la historia de México, más temido, hay una película de Islas Marías que hizo Pedro Infante. Para que se vayan preparando, pero lo principal es el libro de Revueltas, un gran escritor que estuvo ahí dos veces como opositor, fue castigado por el régimen.

Entonces, el viernes vamos a la inauguración, nos vamos a embarcar en San Blas y ahí vamos a la isla María, a la Isla Madre, porque son tres: Isla Madre, Isla María, Isla Magdalena y Cleofas.

Y estamos trabajando en la costa de Nayarit, también va a haber un muelle por Las Varas, cerca de Compostela, en Nayarit, para también embarcarse, ahí va a quedar más cerca Cleofas y ahí va a haber un hotel. Estamos impulsando mucho todo lo que es la costa de Jalisco y Nayarit para el turismo. Y aun cuando en esa zona están los hoteles de más elegancia de México y de los más elegantes del mundo, también van a haber hoteles, estamos construyendo uno para que pueda la gente ir con la familia, todo desde luego ahorrando, pero sí buscando que haya acceso. Se compraron dos ferris para más de 200 pasajeros, para ir desde la costa hasta las islas.

Entonces, vamos el viernes, nos quedamos a dormir allá y al día siguiente gira por Nayarit y por Sinaloa y Durango, vamos a ver obras hidráulicas:

El distrito de riego ‘Alejandro Gascón Mercado’.

Vamos a una comunidad marginada en la sierra de Durango, que hice el compromiso de visitarlos.

Y vamos a presa de ‘Picacho’, que estamos haciendo un distrito de riego y también un acueducto para llevar agua al municipio de Concordia.

Y vamos a supervisar la construcción de la presa de Santa María, que aquí la vemos a veces los lunes, que ya lleva un avance de más del 70 por ciento esa presa, que también va a generar energía eléctrica y va a regar tierras agrícolas, porque se está construyendo un distrito de riego.

El propósito que tenemos es que cuando termine el gobierno entreguemos 100 mil hectáreas de riego para impulsar la actividad agrícola en Sonora, porque ahí se está trabajando en el distrito de riesgo de los pueblos yaquis, en Sinaloa, en Nayarit, más los acueductos para el agua sana de La Laguna, el acueducto El Cuchillo II para que no falte el agua en la Zona Metropolitana de Monterrey y la presa ‘El Zapotillo’ en Los Altos de Jalisco para llevar agua a Guadalajara.

Son obras hidráulicas importantes que ahí poco a poco se van a ir dando a conocer, porque se está trabajando en todo, es un plan integral. Se atiende lo que tiene que ver con el bienestar, pero se atiende también el campo, la pesca, desde luego se está invirtiendo mucho en obras públicas, en infraestructura.

Por eso no tenemos afortunadamente problemas de desempleo, ya incluso hay escasez de mano de obra en algunos lugares, porque está creciendo la economía.

Y ayer que hablábamos con los representantes del gobierno de Estados Unidos que vinieron, el encuentro con el presidente Biden va a ser muy importante por eso, porque vamos a proponer un plan para sustituir importaciones y producir en América —primero en América del Norte, pero en el mediano plazo en toda América— lo que consumimos y esto va a significar inversiones y muchos empleos.

Es muy optimista la situación económica del país, o sea, hay mucho optimismo.

Ya están instalándose muchas empresas que estaban en Asia, se están mudando a México y esto es bastante favorable, más dos planes también importantes:

Uno que tiene que ver con una alianza para el bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe.

Y otra más, otra alianza para vernos en América Latina y en el Caribe y en todo el continente como aliados y que se respete la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Es un planteamiento general para esta visita del presidente Biden.

Le agradecemos mucho porque tuvo la gentileza de enviarnos una carta, ayer se cumplieron 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos y para ellos y también para nosotros desde luego es muy importante esta fecha. Y somos más amigos que antes y nuestras relaciones económicas y comerciales son de primer orden, somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos.

Entonces, vamos bien. Muy bien.

INTERVENCIÓN: ¿El viernes la mañanera va a hacer aquí, mañanera el viernes aquí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, de aquí nos vamos.

