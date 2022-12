Seudogota: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La seudogota es una forma de artritis caracterizada por la hinchazón repentina y dolorosa de una o más articulaciones. Los episodios pueden durar días o semanas.

La seudogota se conoce formalmente como enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Pero comúnmente se denomina seudogota porque es similar a la gota. En ambas afecciones, se forman depósitos de cristales dentro de una articulación, aunque lo que difiere en cada afección es el tipo de cristal.

No se sabe con certeza el motivo por el cual se forman cristales en las articulaciones y causan seudogota, pero el riesgo aumenta con la edad. Hay tratamientos que pueden ayudar a aliviar el dolor y a reducir la inflamación.

Síntomas



La seudogota afecta con mayor frecuencia las rodillas. Con menor frecuencia, afecta las muñecas y los tobillos. Cuando se produce un ataque de seudogota, por lo general, las articulaciones afectadas están:

Hinchadas

Calientes

Muy doloridas



Cuándo debes consultar con un médico

Busca atención médica si tienes dolor e hinchazón repentinos e intensos en las articulaciones.

Factores de riesgo



Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de tener seudogota son los siguientes:

Edad avanzada. El riesgo de padecer seudogota aumenta con la edad.

Traumatismo en las articulaciones. Un traumatismo en una articulación (por ejemplo, una lesión grave o una cirugía importante) aumenta el riesgo de tener seudogota en esa articulación.

Trastorno genético. Algunas familias tienen una tendencia hereditaria a padecer seudogota. En estos casos, el problema suele aparecer a una edad más temprana.

Desequilibrio de minerales. El riesgo de presentar seudogota es mayor en las personas que tienen demasiado calcio o hierro en la sangre, o muy poco magnesio.

Otras afecciones médicas. La seudogota también se ha asociado con tener una glándula tiroides muy poco activa (hipoactiva) o una glándula paratiroides demasiado activa (hiperactiva).

Diagnóstico



Los síntomas de la seudogota pueden ser similares a los de la gota y otros tipos de artritis; por lo tanto, suele ser necesario hacer pruebas por imágenes y análisis de laboratorio para confirmar el diagnóstico.



Pruebas

Tratamiento

Los análisis de sangre pueden detectar problemas en las glándulas paratiroides y tiroides, así como desequilibrios de minerales relacionados con la seudogota.Es posible que el proveedor de atención médica extraiga con una aguja una muestra de líquido de la articulación afectada para detectar la presencia de cristales. Este procedimiento se denomina "aspiración de la articulación" (artrocentesis).Las radiografías de la articulación afectada pueden revelar daños en la articulación y depósitos de cristales en el cartílago de esta.



No existe una cura para la seudogota, pero una combinación de tratamientos puede ayudar a aliviar el dolor y mejorar el funcionamiento de las articulaciones.



Medicamentos

Drenaje de la articulación

Si los analgésicos de venta libre no son eficaces, el proveedor de atención médica puede sugerirte lo siguiente:Algunos antiinflamatorios no esteroides recetados son el naproxeno (Naprosyn) y la indometacina (Indocin) Es posible que estos medicamentos causen sangrado estomacal y disminución de la función renal, especialmente en los adultos mayoresLas píldoras de dosis baja de este medicamento para tratar la gota también son eficaces para la seudogota Si sufres episodios frecuentes de seudogota, es posible que te recomienden tomar colquicina todos los días como medida preventivaSi no puedes tomar antiinflamatorios no esteroides ni colquicina, el proveedor de atención médica podría sugerirte que tomes píldoras de corticosteroides (como prednisona) para reducir la inflamación y frenar el ataque El uso prolongado de corticosteroides puede debilitar los huesos y provocar cataratas, diabetes y aumento de pesoPara aliviar el dolor y la presión en una articulación afectada, se puede extraer un poco del líquido de la articulación. Para extraer el líquido se utiliza una aguja. El proceso también ayuda a quitar algunos de los cristales de la articulación. A continuación, se inyecta un medicamento anestésico y un corticoide para disminuir la inflamación.

