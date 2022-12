Las 10 películas de Netflix en España para engancharse este día

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix España:

1. Los renglones torcidos de Dios

Alice Gould, una investigadora privada, simula que padece una enfermedad mental con objeto de ingresar en un hospital psiquiátrico y recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un paciente en circunstancias poco claras.

2. Pinocho de Guillermo del Toro

El cineasta Guillermo del Toro, ganador del Óscar, reinventa el cuento clásico sobre la marioneta de madera que sueña con ser un niño de carne y hueso.

3. Trol

En lo profundo de la montaña Dovre, algo gigantesco se despierta después de mil años de cautiverio. La criatura destruye todo a su paso y se acerca rápidamente a Oslo.

4. El amante de Lady Chatterley

Adaptación de la novela de D.H. Lawrence's novel. Lady Chatterly está casada con un hombre que, después de un accidente, quedó inmovilizado de la cintura para abajo. Alentada por su marido encuentra en un hombre rudo que trabaja en su castillo el consuelo a sus deseos.

5. Me llamo venganza

Cuando unos viejos enemigos matan a su familia, un antiguo sicario de la mafia huye a Milán con su intrépida hija para esconderse mientras planean su venganza.

6. Las nadadoras

Una historia del viaje milagroso realizado por las hermanas nadadoras Yusra y Sarah Mardini que huyeron como refugiadas de la Siria devastada por la guerra para vivir una nueva vida en Europa y la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.

7. Un hombre de acción

Inspirada libremente en la vida de Lucio Urtubia y con elementos ficcionalizados, “Un hombre de acción” explora la figura del denominado "Robin Hood" anarquista, que llevó a cabo una legendaria operación de falsificación en París que le puso en el punto de mira del banco más grande de Estados Unidos, cuando consiguió obtener una enorme cantidad de dinero falsificando cheques de viaje para invertir en causas en las que creía.

8. Un Milagro Navideño Para Daisy

Whitney Alder owns interior design firm Marietta Designs, which she runs with her friend Andi in the small town of Marietta, Montana. Whitney is designing Santa’s float for the annual Marietta Christmas Parade when a potential job opportunity comes her way: the full redesign of a landmark home by Christmas Eve.

9. El país de los sueños

Una niña busca a su padre, desaparecido en un místico país de los sueños, con la ayuda de una gran criatura mitad hombre y mitad monstruo.

10. El diario de Noel

Un hombre regresa a casa en Navidad para arreglar la herencia de su madre separada. Una vez allí, descubre un diario que puede contener secretos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

