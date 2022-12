New Orleans Pelicans gana a Phoenix Suns por 129-124

New Orleans Pelicans consiguió ganar como local frente a Phoenix Suns por 129-124 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron en casa contra Phoenix Suns por 128-117, por lo que tras el encuentro completaron una racha de ocho victorias seguidas. Por su parte, los de Phoenix Suns perdieron fuera de casa con New Orleans Pelicans por 128-117, por lo que tras el partido completaron una racha de cinco derrotas seguidas. En este momento, New Orleans Pelicans cuenta con 18 partidos ganados de 26 disputados, lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off, mientras que Phoenix Suns también logra mantenerse en puestos de Play-off con 16 victorias en 27 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de Phoenix Suns, llegaron a ir ganando por nueve puntos (20-29) hasta finalizar con un 29-36. Tras esto, durante el segundo cuarto redujo distancias New Orleans Pelicans, el cual acabó con un resultado parcial de 28-22. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 57-58 en el contador.

En el tercer cuarto se produjo una remontada por parte de los locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2 y tuvieron una diferencia máxima de 15 puntos (90-75) hasta que terminó con un resultado parcial de 41-35 y 98-93 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante consiguió empatar el partido a través de una remontada, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 13-2 y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 19-24. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 117-117, por lo que fue necesaria una prórroga para dilucidar al vencedor.

La prórroga tuvo varios movimientos en el marcador y finalizó con un resultado parcial de 12-7, siendo el resultado final del partido 129-124 a favor de New Orleans Pelicans.

Durante el partido, New Orleans Pelicans se hizo con la victoria gracias a los 35 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Zion Williamson y los 29 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes de Cj Mccollum. Los 28 puntos, cinco asistencias y 12 rebotes de Deandre Ayton y los 27 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de Mikal Bridges no fueron suficientes para que Phoenix Suns pudiese ganar el partido.

El siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Utah Jazz en el Vivint Arena, mientras que Phoenix Suns jugará contra Houston Rockets en el Toyota Center.

