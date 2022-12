Victoria de New York Knicks ante Charlotte Hornets por 102-121

New York Knicks consiguió la victoria frente a Charlotte Hornets como visitante por 102-121 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Charlotte Hornets perdieron a domicilio contra Brooklyn Nets por 122-116, por lo que tras el partido sumaron un total de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, los de New York Knicks derrotaron en casa a Atlanta Hawks por 113-89, por lo que tras este resultado acumularon cuatro triunfos seguidos. New York Knicks, con este resultado, se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 13 victorias en 26 partidos jugados, mientras que Charlotte Hornets, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con siete partidos ganados de 26 disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y concluyó con un 20-22. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores de New York Knicks lograron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (42-53) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 29-33. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 49-55 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante acrecentaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-1 y consiguieron la máxima diferencia (18 puntos) al final del cuarto y terminó con un resultado parcial de 22-34 (71-89). Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante se distanció de nuevo en el luminoso, llegó a ir ganando por 26 puntos (77-103) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 31-32. Finalmente, el duelo acabó con un resultado final de 102-121 a favor de New York Knicks.

Junto a todo esto los jugadores que más destacaron de New York Knicks fueron Julius Randle y RJ Barrett, que consiguieron 33 puntos, dos asistencias y siete rebotes y 26 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Terry Rozier y Kelly Oubre, con 24 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes y 22 puntos, una asistencia y cuatro rebotes respectivamente.

El siguiente choque de New York Knicks será contra Sacramento Kings en el Madison Square Garden, mientras que Charlotte Hornets se medirá con Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center.

