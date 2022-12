Cáncer mamario masculino: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El cáncer de mama masculino es un cáncer raro que se forma en el tejido mamario del hombre. Aunque comúnmente se piensa que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres, también puede desarrollarse en los hombres.

El cáncer de mama masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad.

Los hombres diagnosticados con cáncer de mama masculino en etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura. Por lo general, el tratamiento implica cirugía para extraer el tejido mamario. Según tu situación particular, también es posible que te recomienden otros tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia.

Síntomas



Los signos y síntomas del cáncer mamario masculino pueden incluir los siguientes:

Un bulto o engrosamiento sin dolor en el tejido mamario

Cambios en la piel que cubre la mama, tales como hoyuelos, arrugas, enrojecimiento o descamación

Cambios en el pezón, como enrojecimiento o descamación, o un pezón que empieza a hundirse

Secreción del pezón



Cuándo debes consultar a un médico

Pide una cita con el médico si tienes síntomas o signos persistentes que te preocupen.

Factores de riesgo



Estos son algunos de los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama masculino:

Edad avanzada. El riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad. El cáncer de mama masculino se diagnostica con mayor frecuencia en los hombres después de los 60 años.

Exposición al estrógeno. Si tomas medicamentos relacionados con el estrógeno, como los usados en la terapia hormonal para el cáncer de próstata, corres un mayor riesgo de padecer cáncer de mama.

Antecedentes familiares de cáncer de mama. Si tienes un familiar cercano con cáncer de mama, tienes mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Síndrome de Klinefelter. Este síndrome genético ocurre cuando un niño nace con más de una copia del cromosoma X. El síndrome de Klinefelter provoca el desarrollo anormal de los testículos. Como resultado, los hombres con este síndrome producen menores niveles de ciertas hormonas masculinas (andrógenos) y más hormonas femeninas (estrógenos).

Enfermedad hepática. Ciertas enfermedades, como la cirrosis hepática, pueden reducir las hormonas masculinas e incrementar las hormonas femeninas, lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama.

Obesidad. La obesidad está relacionada con los niveles elevados de estrógeno en el cuerpo, lo que incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama masculino.

Enfermedad o cirugía testicular. Tener los testículos inflamados (orquitis) o haber tenido una cirugía para extirpar un testículo (orquiectomía) pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama masculino.

Diagnóstico





Diagnóstico del cáncer mamario masculino

Determinación de la extensión del cáncer

Tratamiento

Tu médico puede llevar a cabo una serie de pruebas y procedimientos de diagnóstico, como estos:El médico usa las yemas de los dedos para examinar las mamas y las partes que las rodean en busca de protuberancias u otros cambios Tu médico evalúa cuán grandes son las protuberancias, cómo se sienten al tacto y su proximidad a la piel y los músculosLas pruebas de imagen crean imágenes del tejido mamario que les permiten a los médicos identificar áreas anormales Estos estudios pueden incluir una radiografía de mama (mamografía) o una ecografía, que usa ondas sonoras para crear imágenesUna biopsia es la única manera definitiva de realizar un diagnóstico de cáncer mamario Durante una biopsia, tu médico usa un dispositivo especializado con una aguja guiado por rayos X u otra prueba de imagen para extraer un núcleo de tejido del área sospechosa Las muestras para la biopsia se envían al laboratorio para su análisis, donde los expertos determinan si las células son cancerosas o no La muestra para la biopsia también se analiza para determinar el tipo de células implicadas en el cáncer mamario, la agresividad (grado) del cáncer y si las células cancerosas tienen receptores hormonales u otros receptores que pueden influir en tus opciones de tratamientoPueden recomendarse otras pruebas y procedimientos, según tu situación en particular.Una vez que el médico te diagnostica cáncer mamario, determinará la extensión (etapa) de tu cáncer. La etapa del cáncer ayuda a determinar el pronóstico y las opciones de tratamiento.Entre las pruebas y los procedimientos utilizados para diagnosticar la etapa del cáncer mamario, se incluyen los siguientes:Las etapas del cáncer mamario van de 0 a IV, en donde 0 indica que el cáncer es no invasivo o que se encuentra en los conductos mamarios. El cáncer mamario de estadio IV, llamado "cáncer mamario metastásico", es el cáncer mamario que se ha expandido a otras partes del cuerpo.El estadiaje del cáncer mamario también tiene en cuenta el grado del cáncer; la presencia de marcadores tumorales, como receptores de estrógeno, progesterona y HER2; y los factores de proliferación.



Para determinar tus opciones de tratamiento, el médico evalúa el estadio de tu cáncer, tu salud general y tus preferencias. El tratamiento del cáncer mamario masculino con frecuencia incluye cirugía y también puede incluir otros tratamientos.



Cirugía

Radioterapia

Terapia hormonal

Quimioterapia

La meta de la cirugía es extirpar el tumor y el tejido mamario circundante. El procedimiento implica:El cirujano extirpa todo el tejido mamario, incluidos el pezón y la areolaEl médico identifica los ganglios linfáticos que probablemente sean el primer lugar al que se propagarían las células cancerosas Esos ganglios linfáticos se extirpan y se analizan Si no se encuentran células cancerosas, existen muchas posibilidades de que el cáncer mamario no se haya propagado fuera del tejido mamario Si se detecta cáncer, se extirpan más ganglios linfáticos para su análisisLa radioterapia utiliza haces de alta energía, como rayos X y protones, para destruir las células cancerosas. En el cáncer mamario masculino, se puede usar radioterapia después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa que haya quedado en la mama, los músculos pectorales o la axila.Durante la radioterapia, la radiación proviene de una máquina grande que se mueve alrededor del cuerpo y dirige los haces de energía a puntos precisos en el pecho.La mayoría de los hombres que padecen cáncer mamario masculino tiene tumores que dependen de las hormonas para crecer (son sensibles a las hormonas). Si tu cáncer es sensible a las hormonas, el médico puede recomendarte una terapia hormonal.La terapia hormonal para el cáncer mamario masculino generalmente incluye el medicamento tamoxifeno. Otros medicamentos de terapia hormonal que se utilizan en las mujeres con cáncer mamario no han demostrado ser eficaces para los hombres.En la quimioterapia se utilizan medicamentos para destruir las células cancerosas. Estos medicamentos se pueden administrar en una vena del brazo (por vía intravenosa), en forma de píldora o mediante ambos métodos.El médico podría recomendar quimioterapia después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que podría haberse propagado fuera del pecho. La quimioterapia también puede ser una opción para los hombres que padecen cáncer mamario avanzado.

Con información de Mayo Clinic

