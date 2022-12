Botulismo: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El botulismo es una afección poco frecuente, pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada "Clostridium botulinum" produce la toxina. El botulismo puede ocurrir como resultado de la contaminación de los alimentos o de una herida. También puede ocurrir cuando las esporas de una bacteria crecen en el intestino del bebé. En ocasiones poco frecuentes, el botulismo también puede ser el resultado de un tratamiento médico o del bioterrorismo.

Los tres tipos frecuentes de botulismo son los siguientes:

Botulismo alimentario. Las bacterias dañinas prosperan y producen la toxina en ambientes con poco oxígeno, como en los alimentos enlatados en el hogar

Botulismo por herida. Si las bacterias ingresan a través de un corte, pueden provocar una infección peligrosa que produce la toxina

Botulismo infantil. Este tipo más frecuente de botulismo comienza después de que las esporas de la bacteria "C botulinum" se multiplican en el tracto intestinal del bebé Suele ocurrir en bebés de 2 a 8 meses de vida En casos poco frecuentes, este tipo de botulismo intestinal también afecta a los adultos

En algunas ocasiones, el botulismo ocurre cuando se inyecta demasiada cantidad de toxina botulínica por motivos cosméticos o médicos. Este tipo poco frecuente se denomina "botulismo iatrogénico". El término "iatrogénico" significa que es una enfermedad causada por un examen o tratamiento médico.

Otro tipo poco frecuente de botulismo puede ocurrir por inhalación de toxinas. Esto puede suceder como resultado del bioterrorismo.

Todos los tipos de botulismo pueden ser mortales y se consideran emergencias médicas.

Síntomas





Botulismo alimentario

Botulismo por herida

Botulismo en bebés

Botulismo iatrogénico

Cuándo debes consultar con un médico

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Archivo)

Diagnóstico

Los síntomas del botulismo por trasmisión alimentaria generalmente comienzan de 12 a 36 horas después de que la toxina ingresa al cuerpo. Sin embargo, según la cantidad de toxina que consumiste, el inicio de los síntomas puede variar desde unas pocas horas hasta unos pocos días.Los síntomas del botulismo por trasmisión alimentaria incluyen:Dificultad para tragar o para hablarSequedad en la bocaDebilidad facial en ambos lados del rostroVisión borrosa o visión dobleCaída de los párpadosDificultad para respirarNáuseas, vómitos y calambres abdominalesParálisisLos síntomas del botulismo por herida aparecen aproximadamente 10 días después de que la toxina ingresa al cuerpo e incluyen los siguientes:Dificultad para tragar o para hablarDebilidad facial en ambos lados del rostroVisión borrosa o doblePárpados caídosDificultad para respirarParálisisPuede que la zona alrededor de la herida no siempre se vea hinchada y que no cambie de color.Los problemas suelen comenzar entre 18 y 36 horas después de que la toxina entra en el cuerpo del bebé. Los síntomas son los siguientes:Estreñimiento, que a menudo es el primer síntomaMovimientos desmadejados debidos a la debilidad muscular y a problemas para controlar la cabezaLlanto débilIrritabilidadBabeoCaída de los párpadosCansancioProblemas para succionar o alimentarseParálisisAlgunos síntomas no suelen presentarse con el botulismo. Por ejemplo, el botulismo, generalmente, no aumenta la presión arterial ni la frecuencia cardíaca, ni causa fiebre ni desorientación. Sin embargo, a veces, el botulismo por herida puede causar fiebre.En algunos casos inusuales de botulismo iatrogénico, cuando se inyecta la toxina por motivos estéticos o médicos, se han producido efectos secundarios graves. Entre ellos, se incluyen el dolor de cabeza, la parálisis facial y la debilidad muscular.Busca atención médica urgente si sospechas que tienes botulismo. El tratamiento inicial aumenta las probabilidades de supervivencia y disminuye el riesgo de sufrir complicaciones.Además, si buscas atención médica de inmediato, esto puede hacer que los funcionarios de salud pública estén atentos a los episodios de botulismo por trasmisión alimentaria y, así, eviten que otras personas coman alimentos contaminados. Sin embargo, debes tener en cuenta que el botulismo no se puede trasmitir de una persona a otra.La aparición inusual del botulismo, especialmente en personas sin un nexo claro, en un lapso de 12 a 48 horas puede generar sospechas de bioterrorismo.



Para diagnosticar el botulismo, el proveedor de atención médica te revisa a fin de comprobar si tienes debilidad muscular o parálisis. Busca síntomas como párpados caídos o voz débil. Te hace preguntas relacionadas con los alimentos que comiste en los últimos días. Intenta averiguar si estuviste expuesto a alguna bacteria a través de una herida.

En casos de posible botulismo infantil, el proveedor de atención médica puede preguntarte si tu hijo consumió miel recientemente, si presenta estreñimiento o si estuvo menos activo de lo habitual.

Los análisis de sangre, de heces o de vómitos que muestren la presencia de la toxina pueden ayudar a confirmar un diagnóstico de botulismo infantil o por trasmisión alimentaria. Sin embargo, los resultados de estas pruebas pueden tardar días, por lo que la evaluación del proveedor de atención médica es la manera principal de diagnosticar botulismo.

Tratamiento



En los casos de botulismo alimentario, los proveedores de atención médica a veces vacían el aparato digestivo al provocar el vómito y administrar medicamentos para ayudar a evacuar el intestino. Si tienes botulismo por herida, es posible que un proveedor de atención médica deba quitar el tejido infectado en una cirugía.

Por lo general, los síntomas relacionados con las inyecciones de toxina botulínica por motivos cosméticos o médicos mejoran a medida que el cuerpo absorbe la toxina.



Antitoxina

Antibióticos

Asistencia respiratoria

Rehabilitación

Si te diagnostican botulismo alimentario o por herida en forma temprana, la antitoxina inyectada reduce el riesgo de tener complicaciones. La antitoxina se adhiere a la toxina que circula por el torrente sanguíneo y evita que dañe los nervios.Si bien la antitoxina no puede revertir el daño que ya está hecho, los nervios pueden repararse a sí mismos. Muchas personas se recuperan por completo, pero esto puede llevar meses y, por lo general, implica una terapia de rehabilitación prolongada.Un tipo diferente de antitoxina, conocida como "inmunoglobulina botulínica", se utiliza para tratar a los bebés.Se recomienda el uso de antibióticos para el tratamiento del botulismo por herida. Estos medicamentos no se usan para otros tipos de botulismo debido a que pueden acelerar la liberación de toxinas.Si tienes dificultad para respirar, es probable que necesites un respirador artificial durante varias semanas mientras el organismo combate los efectos de la toxina. El respirador envía aire a los pulmones mediante un tubo que se introduce en las vías respiratorias por la nariz o la boca.A medida que te recuperas, es posible que también necesites terapia para mejorar el habla, la deglución y otras funciones afectadas por el botulismo.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales