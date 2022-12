Metatarsalgia: causas, síntomas y tratamiento

La metatarsalgia es una afección que produce dolor e inflamación en la bola del pie (metatarso). Podrías sufrir esta afección si participas en actividades como correr o saltar. También existen otras causas, por ejemplo, deformidades del pie y zapatos demasiado ajustados o demasiado grandes.

Aunque no suele tratarse de algo grave, la metatarsalgia puede dejarte fuera de juego. Por suerte, los tratamientos caseros, como aplicar hielo y descansar, con frecuencia alivian los síntomas. El uso de calzado adecuado con plantillas que absorban los impactos o con soportes para el arco podría prevenir o minimizar futuros problemas con la metatarsalgia.

Síntomas



Cuándo consultar al médico

No todos los problemas del pie requieren atención médica. A veces, los pies te duelen después de permanecer de pie durante mucho tiempo o después de un entrenamiento agotador. Sin embargo, no conviene ignorar el dolor de pie si pasan algunos días y no mejora. Habla con tu médico si sientes dolor intenso, con sensación de quemazón, en la bola del pie y no mejora después de cambiarte los zapatos y modificar tus actividades.

Factores de riesgo



Casi todas las personas pueden padecer metatarsalgia, pero el riesgo es mayor en los siguientes casos:

Participar en deportes de alto impacto que incluyan actividades como correr y saltar

Usar zapatos de tacón alto, zapatos que no calzan bien o zapatos con tacos o clavos, como varios tipos de calzado deportivo

Tener sobrepeso o estar obeso

Tener otros problemas en el pie, como dedo en martillo o callos en la planta del pie

Tener algún tipo de artritis inflamatoria, como artritis reumatoide o gota

Diagnóstico



Diversos problemas del pie pueden causar síntomas similares a los de la metatarsalgia. Para ayudar a identificar el origen del dolor, el médico te examinará el pie mientras estás de pie y sentado y te preguntará acerca de tu estilo de vida y nivel de actividad. Es posible que necesites una radiografía para identificar o descartar una fractura por fatiga u otros problemas del pie.

Tratamiento



Tal vez lo único que necesites para aliviar los signos y síntomas es tomar medidas conservadoras, por ejemplo, descansar, cambiar de zapatos o usar una almohadilla metatarsal.

En casos raros, cuando las medidas conservadoras no alivian el dolor y la metatarsalgia se complica debido a afecciones del pie como un dedo en martillo, una opción podría ser la cirugía para realinear los huesos metatarsianos.

