Bradicardia: causas, síntomas y tratamiento

La bradicardia es la frecuencia cardíaca baja. El corazón de los adultos en reposo suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. Si tienes bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto.

La bradicardia puede ser un problema grave si la frecuencia cardíaca es muy lenta y el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo. Si esto ocurre, puedes sentirte mareado, muy cansado o débil y con falta de aliento. A veces la bradicardia no causa síntomas ni complicaciones.

Una frecuencia cardíaca baja no siempre es un problema. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca en reposo de entre 40 y 60 latidos por minuto es bastante común durante el sueño y en algunas personas, en particular los adultos jóvenes sanos y los atletas entrenados.

Si la bradicardia es grave, es posible que se necesite implantar un marcapasos para ayudar al corazón a mantener un ritmo apropiado.

Síntomas



Los latidos cardíacos más lentos de lo normal (bradicardia) pueden impedir que el cerebro y otros órganos reciban el oxígeno suficiente, lo que puede causar los siguientes signos y síntomas:

Dolor en el pecho

Confusión o problemas de memoria

Mareos o aturdimiento

Cansancio rápido durante la actividad física

Fatiga

Desmayo (síncope) o casi desmayo

Falta de aire



Cuándo debes consultar a un médico

Muchas cosas pueden causar signos y síntomas de bradicardia. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso, así como la atención médica adecuada. Consulta a un proveedor de atención médica si te preocupa tener frecuencia cardíaca lenta.Si te desmayas, tienes dificultad para respirar o sientes dolor de pecho durante más de unos minutos, llama al 911 o a los servicios médicos de urgencia.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo



Por lo general, la bradicardia se asocia con los daños al tejido cardíaco causados por algún tipo de enfermedad cardíaca. Cualquier cosa que aumente el riesgo de problemas cardíacos puede aumentar el riesgo de bradicardia. Entre los factores de riesgo de enfermedad cardíaca se incluyen:

Edad avanzada

Presión arterial alta

Fumar

Consumo excesivo de alcohol

Consumo de drogas ilícitas

Estrés y ansiedad

Los cambios en el estilo de vida o el tratamiento médico pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Archivo)

Diagnóstico



Para diagnosticar la bradicardia, el proveedor de atención médica, por lo general, comienza por un examen físico y te escucha el corazón con un estetoscopio. Puede hacerte preguntas sobre tus síntomas y tus antecedentes médicos.

Tu proveedor de atención médica puede recomendarte pruebas para comprobar tu frecuencia cardíaca y ver si tienes un problema en el corazón que cause la bradicardia. Se pueden realizar análisis de sangre para detectar otras afecciones que pueden causar latidos más lentos, como una infección, una glándula tiroides poco activa (hipotiroidismo) o un desequilibro de electrolitos.



Pruebas

Tratamiento

Un electrocardiograma es la prueba principal que se usa para diagnosticar la bradicardia. Un electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón. Se colocan parches adhesivos (electrodos) en el pecho y, a veces, en los brazos y las piernas. Estos tienen cables que conectan los electrodos a una computadora que muestra los resultados. Un electrocardiograma puede mostrar si el corazón late demasiado lento, demasiado rápido o si no late en absoluto.Debido a que un electrocardiograma no puede detectar la bradicardia a menos que el ritmo cardíaco lento ocurra durante la prueba, tu proveedor de atención médica podría recomendar un dispositivo portátil de electrocardiograma. Los dispositivos portátiles de electrocardiograma incluyen los siguientes:Este dispositivo se lleva en el bolsillo o se usa en el cinturón o con una correa que se sujeta al hombro y registra continuamente la actividad cardíaca durante 24 horas o másEste dispositivo es similar al monitor Holter, pero registra solamente en momentos determinados durante algunos minutos por vez Se usa más tiempo que un monitor Holter, generalmente durante 30 días Por lo general, presionas un botón cada vez que notas síntomas Algunos dispositivos registran automáticamente cuando se detecta un ritmo cardíaco irregularUn electrocardiograma se puede hacer con otras pruebas para entender cómo te afecta la bradicardia. Estas pruebas incluyen las siguientes:Esta prueba ayuda a tu proveedor de atención médica a entender mejor cómo la bradicardia causa desmayos Mientras te recuestas sobre una mesa especial, la mesa se inclina como si estuvieras de pie Una prueba de la mesa inclinada se hace para saber si un cambio de posición causa desmayosUn electrocardiograma se puede hacer para controlar tu actividad cardíaca mientras pedaleas en una bicicleta fija o caminas en una cinta Si te cuesta hacer ejercicio, es posible que se te dé un medicamento para estimular el corazón de una manera similar al ejercicioPuede que se recomiende un estudio del sueño si tu proveedor de atención médica piensa que las pausas repetidas durante el sueño (apnea obstructiva del sueño) son la causa de la bradicardia.



El tratamiento para la bradicardia depende de la gravedad de los síntomas y de la causa de la frecuencia cardíaca lenta. Si no tienes síntomas, es posible que el tratamiento no sea necesario.

El tratamiento de la bradicardia puede incluir cambios en el estilo de vida, cambios en los medicamentos o un dispositivo implantado llamado marcapasos. Si un problema de salud subyacente, como la enfermedad tiroidea o la apnea del sueño, está causando que el ritmo cardíaco se desacelere, el tratamiento de esa afección podría corregir la bradicardia.



Medicamentos

Cirugía u otros procedimientos

Muchos medicamentos, incluso aquellos que se usan para tratar otras afecciones del corazón, pueden causar bradicardia. Siempre informa a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tomes, incluso los medicamentos que compraste sin receta médica.Si tomas un medicamento que te provoque bradicardia, es posible que tu proveedor de atención médica te recomiende una dosis menor o un medicamento diferente.Cuando no son posibles otros tratamientos y los síntomas de la bradicardia son graves, es necesario usar un dispositivo al que se llama marcapasos para controlar el ritmo cardíaco. Los marcapasos funcionan solo cuando es necesario. Cuando el corazón late demasiado lento, el marcapasos envía señales eléctricas al corazón para acelerar los latidos.La implantación de un marcapasos requiere un procedimiento quirúrgico. Se insertan uno o más cables en una vena principal debajo o cerca de la clavícula y se los guía hasta el corazón mediante el uso de rayos X. Un extremo de cada cable se asegura en el área indicada en el corazón, mientras que el otro extremo se conecta a un dispositivo (generador de pulso), que se implanta debajo de la piel cerca de la clavícula.Un marcapasos sin cables es más pequeño y suele requerir una cirugía menos invasiva para implantar el dispositivo.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales