Uñas encarnadas: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Tener uñas encarnadas es una afección frecuente en la que una esquina de la uña o el costado de esta en un dedo del pie crece de manera que se introduce en la piel. Esto provoca dolor, piel inflamada, hinchazón y, algunas veces, una infección. Las uñas encarnadas suelen afectar el dedo gordo del pie.

Generalmente, puedes cuidar las uñas encarnadas por tu cuenta. Si tienes un dolor intenso o que se difunde, el proveedor de atención médica puede tomar medidas para aliviar tu malestar y ayudarte a evitar complicaciones debido a uñas encarnadas.

Si tienes diabetes o alguna otra afección que disminuye la circulación de la sangre hacia los pies, tienes un mayor riesgo de tener complicaciones debido a uñas encarnadas.

Síntomas



Los síntomas de una uña encarnada son los siguientes:

Dolor y sensibilidad

Piel inflamada

Hinchazón

Infección



Cuándo debes consultar a un médico

Consulta a un proveedor de atención médica en los siguientes casos:Tienes mucha molestia en el dedo gordo del pie, pus o piel inflamada que parece que se difundeTienes diabetes u otra afección que causa una mala circulación de la sangre hacia los pies y tienes irritación o infección en un pie

Factores de riesgo



Los factores que incrementan tu riesgo de tener una uña encarnada incluyen los siguientes:

Ser adolescente, cuando los pies tienden a transpirar más, lo que ablanda las uñas y la piel

Tener hábitos relacionados con el cuidado de las uñas que favorezcan el crecimiento de estas en la piel, como cortarlas demasiado o redondear los bordes

No ser totalmente capaz de cuidarse las uñas

Usar calzado que apriete los dedos del pie

Participar en actividades, como correr y patear una pelota, que pueden lastimarte los dedos del pie

Tener una afección, como la diabetes, que provoca flujo sanguíneo deficiente

Diagnóstico



El proveedor de atención médica puede diagnosticar una uña encarnada a partir de los síntomas y de un examen físico de la uña y la piel alrededor de esta.

Tratamiento



Si los remedios caseros no te ayudaron a mejorar la uña encarnada del pie, tu proveedor de atención médica puede recomendar lo siguiente:

Levantamiento la uña. En el caso de una uña levemente encarnada, el proveedor de atención médica podría levantar cuidadosamente el borde de la uña y colocar algodón, hilo dental o una pequeña férula debajo Esto separa la uña de la piel que la cubre y ayuda a que la uña crezca por encima del borde de la piel, en general en unas 2 a 12 semanas En casa, necesitarás remojar el dedo y reemplazar el material diariamente El proveedor de atención médica también podría recetar una crema con corticoide para aplicar después del remojo Otro método, que minimiza la necesidad de sustitución diaria, es usar algodón recubierto con una solución que lo fije en su sitio y lo haga impermeable (colodión)

Colocación de una venda en la uña. Con este método, el proveedor de atención médica separa la piel de la uña encarnada con una venda

Se coloca una férula de canalización debajo de la uña. En este método, el proveedor de atención médica adormece el dedo del pie y desliza un pequeño tubo con una hendidura debajo de la uña encarnada Esta férula permanece en su sitio hasta que la uña haya crecido por encima del borde de la piel Este método también ayuda a aliviar el dolor de la uña encarnada

Extracción parcial de la uña. Para un caso más grave de uña encarnada (piel inflamada, dolor y pus), el proveedor de atención médica podría adormecerte el dedo del pie y recortar o extirpar la parte encarnada de la uña La uña del pie puede demorar de 2 a 4 meses en volver a crecer

Extracción de la uña y el tejido. Si tienes este problema de manera reiterada en el mismo dedo, tu proveedor de atención médica podría sugerirte extraer una parte de la uña junto con el tejido subyacente (lecho de la uña) Este procedimiento podría evitar que esa parte de la uña vuelva a crecer El proveedor de atención médica te adormecerá el dedo del pie y usará una sustancia química, un láser u otros métodos

Tras el procedimiento de extracción de la uña, puedes tomar un analgésico si lo necesitas. Podría ser útil aplicar una compresa húmeda durante unos minutos durante unos días, hasta que la hinchazón haya bajado y descansar y mantener el dedo del pie elevado durante 12 a 24 horas. Cuando empieces a moverte, evita las actividades que puedan lastimarte el dedo y no nades ni utilices el jacuzzi hasta que el proveedor de atención médica te diga que puedes hacerlo. El día después de la cirugía puedes ducharte. Llama a tu proveedor de atención médica si la uña del pie no está sanando.

A veces, incluso con una cirugía exitosa, el problema vuelve a aparecer. Los enfoques quirúrgicos son mejores que los métodos no quirúrgicos para prevenir la recurrencia.

Con información de Mayo Clinic

