Ranking Prime Video: las películas más vistas este día por el público español

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video España:

1. Tomorrow is Today

At the New Jersey shore, young Julie Peterson (Scout Taylor-Compton) saves the life of a drifter who's on the skids. Going one further, Julie resolves to save him emotionally, too, by instilling the gift of hope. But first, she has to contend with a local sheriff who wants the drifter gone and an admirer who's jealous of Julie's relationship with her new "project." Soon, a chain of events is set in motion that will change everyone's lives.

2. La memoria de un asesino

Alex, un asesino a sueldo, descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Con el sindicato del crimen y el FBI persiguiéndolo, Alex tiene las habilidades para mantenerse a la vanguardia, excepto por una cosa: está luchando con una pérdida de memoria severa que afecta todos sus movimientos. Alex debe cuestionar cada una de sus acciones y en quién puede confiar en última instancia.

3. Un novio para mi mujer

El Tenso no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana, para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos… o por lo que fuere. Carlos, amigo del Tenso, le sugiere invertir el problema… y provocar que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? se pregunta el Tenso y Carlos le presenta una propuesta: recurrir al Cuervo Flores, un viejo seductor irresistible que seducirá a su mujer hasta el enamoramiento para que, por fin, el Tenso encuentre la solución a sus problemas.

4. Nadie

Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida. Un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni al él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake no oculta su decepción y su esposa Becca se aleja todavía más.

5. Padre no hay más que uno 3

Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir.

6. Adiós

Juan (Mario Casas), preso en tercer grado y padre de familia, logra un permiso para asistir a la comunión de su hija en Sevilla. Pero la muerte accidental de la niña destapa todo un entramado de corrupción policial y narcotráfico y el caso acaba en manos de Eli, una inspectora que tendrá que lidiar con los recelos de un sector de la policía y del padre de la pequeña, que quiere tomarse la justicia por su cuenta.

7. La navidad esta cancelada

El padre de Emma y su amigo amigo de la escuela secundaria comienzan a salir, por lo que se embarca en una misión para romper la feliz pareja.

8. The Contractor

Tras ser involuntariamente dado de baja de los marines, James Reed ingresa en una organización paramilitar para apoyar a su familia de la única manera que sabe.

9. Ava

Ava es una mortífera asesina a sueldo que trabaja para una organización de operaciones encubiertas, que viaja por todo el mundo acabando con aquellos objetivos que nadie más puede derribar. Cuando uno de sus encargos sale mal, Ava tendrá que luchar por una vida.

10. Una cita casi perfecta

Una deconstrucción tremendamente inventiva de la comedia romántica construida en torno a la pregunta: ¿Qué harías si pudieras viajar al pasado de tus seres queridos, sanar sus traumas, solucionar sus problemas y convertirlos en la pareja perfecta?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Prime Video en la era del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

