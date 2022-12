Ranking de las series más vistas de Disney+ en Uruguay

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Disney+ Uruguay que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Malcolm

Sitcom familiar que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familia americana de clase media en la que el hijo Malcolm parece ser el único sensato.. o al menos el único que da señales de cordura. La familia está compuesta por sus neuróticos padres Hal y Lois, el hermano mayor Francis y sus otros dos hermanos, Reese y Dewey.

2. Willow

Willow, el hechicero legendario, regresa en una nueva serie ambientada muchos años después de los eventos de la película original. Willow lidera un grupo de héroes inadaptados en una peligrosa misión de rescate a través de un mundo más allá de su imaginación más salvaje.

3. Bluey

Bluey es una perrita de seis años incansable. Esta pastor ganadero australiano azul convierte el día a día con su familia en una aventura extraordinaria y desarrolla así tanto su imaginación como su capacidad mental, física y emocional.

4. Star Wars: Andor

Las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años de formación de la Rebelión antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story. La serie explora historias llenas de espionaje y atrevidas misiones para devolver la esperanza a una galaxia dominada por un imperio despiadado.

5. Zootrópolis

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

6. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

7. Gravity Falls

Narra las aventuras de los mellizos de 12 años Dipper y Mabel Pines, que ven cómo se desvanecen sus planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío-abuelo Grunkle Stan, que vive en el corazón de Gravity Falls. Pronto, Dipper y Mabel descubren que en Gravity Falls no todo es lo que parece y confían el uno en el otro y en sus nuevos amigos para descubrir lo que REALMENTE está sucediendo en este extraño lugar..

8. Jessie

La serie sigue a una adolescente soñadora de Texas, Jessie, que se traslada a Nueva York y comienza su vida fuera del medio rural. Ella consigue un trabajo como niñera para cuatro niños cuyos padres son millonarios. Jessie debe lidiar con los cuatro niños, uno de sus amigos imaginarios y una mascota de carpincho. A medida que navega por la vida en la gran ciudad, Jessie encuentra aliados en el mayordomo, Bertram y el portero de 20 años, Tony. A partir de ahí, el personaje se encuentra en miles de situaciones divertidas.

9. The Montaner

An exclusive look inside Latin music's most influential family, the Montaners, who have a social media audience of over 160 million and over eight billion video content views.

10. Soy Luna

Luna Valente va feliz por la vida arriba de sus patines. Pero su vida da un vuelco inesperado cuando sus padres reciben una propuesta imposible de rechazar: de la noche a la mañana, la familia Valente debe dejar su querido hogar y mudarse a otro país. Luna debe adaptarse a una nueva vida, nuevos amigos y un colegio nuevo, donde se encuentra con un mundo de lujos y elite que poco tiene que ver con ella. Luna se refugia en sus patines y gracias a ellos descubre una pista de patinaje que le ofrece un nuevo universo sobre ruedas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

Disney desbanca a Netflix

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el último corte realizado el 10 de agosto de 2022, el servicio de streaming cuenta con alrededor de 221,1 millones de usuarios a nivel mundial, sobrepasando por primera vez al mayor rival: Netflix, que se ha quedado en 220,67 millones de usuarios.

El total de usuarios que contabiliza Disney+ (152 millones) hace referencia también a su servicio Hulu (46,2 millones) y ESPN (22,8 millones). En contraste, Netflix perdió 200 mil suscriptores en su último balance y se prevé que baje dos millones más.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Sin embargo, su reinado en el mundo del streaming podría no durar mucho debido al anuncio sobre sus nuevos planes de pago, ya que la compañía contempla un nuevo paquete premium por el que se deberá pagar más tras la llegada de una nueva modalidad que contempla publicidad.

Como antecedente, a finales de 2015 Disney lanzó su servicio DisneyLife en Reino Unido, pero a raíz del lanzamiento de Disney+ el servicio fue suspendido.

En el momento de su lanzamiento se habló de que la plataforma busca albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter