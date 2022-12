La mañanera de AMLO de este martes 6 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos a informar. Tenemos el acuerdo de hacerlo cada 15 días, me refiero al informe sobre seguridad, porque antes se hacía cada mes, ahora cada 15 días. Vamos a que nos informen los integrantes del Gabinete de Seguridad y luego abrimos para preguntas y respuestas.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Muy buenos días.

Por parte de la Guardia Nacional tenemos los siguientes avances de las últimas dos semanas:

El estado de fuerza se ha alcanzado, esta era la meta para el 2022, fueron 10 mil 45 elementos reclutados, entonces nuestro estado de fuerza es de 128 mil 233 elementos y se mantiene ahorita de momento la fuerza operativa que irá aumentando conforme se vayan cumpliendo su capacitación el personal que ha ido ingresando.

Precisamente en capacitación, ahorita en el curso de formación inicial para el personal de nuevo ingreso, que es de 20 semanas, tenemos cuatro mil 951 elementos en cuatro escalones. Ya son los últimos escalones de este año, empezaremos el próximo año con el primer escalón del 2023.

De formación inicial, pero para veteranos, que es de ocho semanas, tenemos mil 684 elementos en tres escalones, uno de ellos es vía virtual y dos escalones están recibiendo esta capacitación de manera presencial.

En la capacitación continua, que es la capacitación que se da ya de manera especializada, de acuerdo a la función que desempeña el personal de la Guardia — que son cursos que duran desde dos días, ahorita tenemos desde dos días hasta seis meses— un total de cuatro mil 904 elementos, la mayoría de ellos lo está recibiendo de manera presencial.

En cuanto a construcción de instalaciones, los números que tenemos aquí, se mantiene el de 100 espacios asignados por la Guardia Nacional, 249 compañías, aquí tenemos dos más que la vez pasada; también, en compañía en construcción, dos menos, son las dos que pasaron terminadas y se mantienen las 155 compañías por iniciar el próximo año.

Otras construcciones como son las 13 coordinaciones estatales, serán 13, siete de ellas ya están en construcción; 40 coordinaciones de batallón, 15 están en construcción; y 10 unidades habitacionales, cinco en construcción; el resto, las que están pendientes para completar los números, se iniciarán el próximo año.

Los apoyos que se han presentado, que se han prestado a la Secretaría de Bienestar, en esta ocasión tenemos mil 443 apoyos de seguridad para la dispersión de los recursos de estos programas, principalmente en esta ocasión fueron a las becas ‘Benito Juárez’, Producción para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, para Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadoras y las Tandas para el Bienestar no tuvimos en esta ocasión. Para esto, utilizamos un total de ocho mil 378 integrantes de la Guardia Nacional.

Los apoyos de escolta y monitoreo que se da a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se mantiene en los mismos lugares, desde Lázaro Cárdenas, de Coatzacoalcos y La Barca, Jalisco, principalmente a los estados, en el caso de los estados del norte, Durango, Zacatecas, Nayarit; en el centro a Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca; y Chiapas y Campeche. En esta ocasión se transportaron en 214 viajes nueve mil 454 toneladas de este fertilizante.

Los apoyos que la Guardia Nacional otorga o da a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en esta ocasión tenemos 11 apoyos, utilizamos 243 efectivos en los estados de Coahuila, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Unos apoyos importantes que da también la Guardia Nacional es la seguridad en el traslado de personas privadas de su libertad. En estas dos semanas, como vemos en la tabla, tenemos un apoyo aéreo que se dio a la Ciudad de México, 16 apoyos terrestres a varios estados del país para trasladar un total de 75 PPL, esto es de Ceresos a Ceferesos. Y en el caso de traslados entre Ceferesos también tenemos dos apoyos vía terrestre para trasladar un total de 12 personas privadas de su libertad. Utilizamos mil 266 elementos de la Guardia Nacional.

Por último, el programa Héroes Paisanos, que se da en el mes de diciembre, inició ya el día 29 de noviembre en el puente Colombia del estado de Nuevo León. Este programa estará hasta el 31 de diciembre y se implementa con el fin de garantizar la protección a connacionales que nos visitan desde los Estados Unidos y Canadá.

Se han desplegado un total de 11 mil 65 elementos que están en 195 estaciones de vías federales, en 61 aeropuertos y tenemos asignados cuatro mil 16 carros radiopatrullas para cubrir casi 50 mil kilómetros de carreteras.

Las principales acciones aquí van desde la asistencia médica, mecánica, acompañamiento a las caravanas, módulos de atención, asistencia en trámites migratorios en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y alguna asesoría necesaria en las estaciones aeroportuarias.

Sería cuanto.

Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Continuando con el informe. este es el número de elementos desplegados en el territorio nacional, así los diferentes vehículos, aeronaves, buques, etcétera. De personal desplegado para estos seis eventos son alrededor de 28 mil 255 elementos, los vamos a ir viendo uno por uno.

En lo que se refiere al mantenimiento de Estado de derecho en la mar, en las operaciones que se realizan en tierra, en el aire y en el mar, en tierra se realizaron 320 operaciones, en el aire 390 operaciones y en el mar 400 operaciones con nueve mil 900 elementos desplegados en diferentes partes de nuestros mares territoriales.

En la protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, hay mil 700 elementos en los 22 puertos; vehículos que se inspeccionaron, 81 mil; personas, 137 mil 100; contendores, 20 mil; buques o embarcaciones, 720; maletas y paquetería, 149 mil; inspecciones a buques, a los cascos con drones submarinos, cuatro. Se aseguraron cuatro paquetes de marihuana.

Y estos son los recorridos que se han hecho tanto a pie, en vehículo y en embarcaciones menores.

En lo que se refiere al aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, acciones y apoyos fueron 40; apoyos médicos, 11; apoyos a migración, dos mil 500 personas inadmitidos; recorridos de seguridad y disuasión, 420; personas detenidas por diferentes delitos, cinco; inspecciones de maletas y aeronaves, ocho mil 600; hay mil elementos desplegados ahí.

Operaciones de búsqueda y rescate de salvaguarda de la vida humano en la mar, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones navales, 22 en el Pacífico y 11 en el golfo de México y además un equipo de búsqueda y rescate urbano.

La Secretaría de la Defensa cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros, 76 personas.

Se atendieron tres accidentes aéreos.

La Secretaría de Marina tiene 700 personas.

Se atendieron 33 rescates diversos y ocho evacuaciones médicas.

En resultados en el combate al narcotráfico y actividades de seguridad pública, 70 infractores detenidos, 25 armas, tres embarcaciones, 65 kilógramos de metanfetaminas, 63 mil litros de combustible, mil 600 cartuchos, 90 cargados y 15 mil pesos.

En las operaciones del Ferrocarril del Interoceánico en las tres líneas que se están rehabilitando, hay cuatro mil 300 elementos desplegados para darle la seguridad.

Y en lo que se refiere a atención al COVID, en el Plan DN-III, de Guardia Nacional y Plan Marina, 14 mil 900 vacunas en contra del COVID que se aplicaron, 132 pacientes atendidos en instalaciones de Sedena y de la Secretaría de Marina y cuatro millones 104 mil vacunas contra el COVID trasladadas de cuba hacia nuestro país y ahí se encuentran desplegados 10 mil 79 elementos.

Por último, en lo que se refiera a atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso que se han dado en los estados de Baja California, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima y Michoacán, se han atendido a 72 mil 200 personas. Eso se coordina la Secretaría de Marina con el IMSS, con el DIF, la Secretaría de Salud y Bienestar en las entidades que se están llevando a cabo.

Eso es lo que les podemos decir.

A continuación, aquí el general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe. Aquí están ocho misiones, otras ocho misiones que cumplen Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Estas tareas emplean 147 mil 484, es el efectivo que se utilizó para cumplir estas ocho misiones en este periodo de 15 días. Las misiones fue la estrategia de seguridad pública, la de fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del espacio aéreo nacional, el plan de migración frontera norte y sur, el mercado ilícito de combustibles, la atención a desastres, la seguridad a instalaciones estratégicas y erradicación intensiva de plantíos. Vamos a ver los resultados importantes en estos 15 días.

Por la parte de inteligencia, con los organismos de inteligencia del Estado mexicano, el CNI, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, la parte de inteligencia de Fiscalía General de la República y también de los estados y la Secretaría de la Defensa Nacional, se hicieron cuatro detenciones relevantes en estos 15 días:

En Tenancingo, Estado de México, el 26 de noviembre un operador financiero del grupo delictivo de la Familia Michoacana.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el día 28, a un jefe de plaza, también generador de violencia en lo que es Nuevo Laredo, jefe de Tropas del Infierno, así se le llama al brazo armado del cártel del Noreste.

Otra de las detenciones, en Chihuahua, también un operador del cártel del Pacífico.

Y en Uruapan, Michoacán, el 4 de diciembre también un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación.

Son las cuatro detenciones importantes de estos 15 días.

En cuanto a los resultados de todas las actividades que se desarrollan, se aseguraron 359 armas de fuego, 16 granadas, 981 cargadores, 27 mil 800 cartuchos, 248 vehículos, tres embarcaciones, una aeronave, se detuvieron a 276 personas delictivos, 1.2 toneladas de marihuana, 129 kilógramos de metanfetaminas, 1.1 toneladas de cocaína, seis kilógramos de heroína y 130.5 kilógramos de fentanilo, esta droga que tanto daño hace en la actualidad; 46 laboratorios para producir metanfetaminas, fueron asegurados y destruidos, 28 inmuebles, 2.1 millones de pesos asegurados y 585 mil 56 dólares americanos.

Dentro de estos aseguramientos de drogas hubo cuatro relevantes en estos 15 días:

En Chiapas, 593 kilógramos de cocaína el día 24 de noviembre.

El 29, en Ahome, Sinaloa, en el puesto militar de seguridad estratégico del Ejército.

En El Desengaño, 117 kilógramos de fentanilo

Y en la carretera Campeche-Mérida, el día 19, 650 kilógramos de marihuana.

Y el día 2 de diciembre, en la carretera federal 129, a la altura de San Rafael, Veracruz, 40 kilógramos de cocaína.

La afectación por estos cuatro eventos relevantes, la afectación a la delincuencia, afectación económica, más de mil millones de pesos.

En cuanto a localización y destrucción de plantíos, en estos 15 días en Guerrero se detectaron siete plantíos de cocaína, un laboratorio para procesar hoja de coca y 10 almácigos de planta de hoja de coca. En lo que llevamos en la administración, son 65 plantíos, dos laboratorios y 10 almácigos.

En cuanto aseguramiento de armamento, en estos 15 días, fueron cinco relevantes:

En Jiquilpan, Michoacán, el 22 de noviembre, 25 armas largas, 157 cargadores, más de tres mil cartuchos y cuatro granadas.

El día 30 de noviembre en Guaymas, Sonora, 15 armas largas, 82 cargadores, 570 cartuchos.

El día 30 también en Culiacán, Sinaloa, 30 armas largas, 15 armas cortas, cargadores y granadas, tres granadas.

El día 1º de diciembre en Castellanos, Marcos Castellanos, Michoacán, 25 artefactos explosivos.

El día 2 de diciembre, en Reynosa, Tamaulipas, 23 armas largas, dos ametralladoras Browning, un aditamento lanzagranadas, 66 cargadores.

Haciendo un total en estos cinco aseguramientos relevantes de 93 armas largas, 15 armas cortas, 359 cargadores, tres mil 885 cartuchos, siete granadas, 25 artefactos explosivos, dos ametralladoras y un lanzagranadas.

Sobre los laboratorios clandestinos, del 22 de noviembre al 5 de diciembre, 46 laboratorios clandestinos ubicados y destruidos; mil 495 kilógramos de sustancias químicas, 107 reactores de síntesis orgánica y 51 condensadores.

Lo que llevamos en la presente administración son mil 85 laboratorios localizados y destruidos, 22 mil 544 kilógramos de metanfetaminas, 711 mil 581 kilógramos de sustancias químicas, dos mil 546 reactores de síntesis orgánica y mil 566 condensadores.

La afectación económica calculada para este periodo fue de 43 mil 255 millones de pesos y lo que llevamos son un poco más de un billón de pesos.

También, en las detenciones, el día 28 de noviembre se hizo una detención importante, 12 personas del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Se les aseguraron 12 armas, 10 largas, dos cortas. Ahí se encontró un cuerpo desmembrado de una femenina sin identificar hasta el momento. Cuatro bombas molotov y un envoltorio con pólvora y se aseguró el inmueble donde se encontraban estos 12 delincuentes.

Otro de los eventos relevantes, en detenciones, 14 detenidos en Naucalpan el día 29 de noviembre. Esta fue una operación con la fiscalía de la Ciudad de México, con la fiscalía del Estado de México, con el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa y se logró este aseguramiento de estas 14 personas, seis armas largas, tres armas cortas y tres largas, 255 mil 880 pesos, 206 mil 350 dólares, cinco vehículos y 12 teléfonos celulares.

También, este es el evento que tuvimos, la agresión que tuvimos en Pino, Zacatecas, donde perdió la vida un general que estaba asignado a la Guardia Nacional. Tenemos a tres militares heridos y dos agentes de la Conase también heridos. Se detuvieron a tres policías que estaban vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. De los agresores, fallecieron dos y heridos también dos y uno detenido y se liberó a una persona y se aseguró armamento en esta agresión.

Sobre las aduanas, se continúan con tres mil 477 elementos designados para esta actividad, donde han tenido resultados en estos 15 días de 25 personas detenidas, han asegurado 936 mil 700 pesos, 378 mil 696 dólares, 11 armas, 537 cartuchos, 16 cargadores y 23 vehículos.

También, en cuanto a recaudación en el periodo, son 18 mil 332 millones de pesos.

Dentro del trabajo de las aduanas hay dos eventos relevantes en este periodo, que son aseguramientos de cheques y de pagarés en dólares. En total, son 325 mil 841 dólares asegurados en estos documentos.

Adelante. Este es la lámina que muestra los resultados, este es el trabajo total, el trabajo general de todas las fuerzas, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional e inclusive instancias, algunas instancias también que participan. Y aquí tenemos los porcentajes, recalcando la participación de la Guardia en este total de resultados, tiene un total de 33 por ciento de todo el resultado que se tiene a nivel nacional y obviamente enfocado a los aspectos de seguridad pública, 9.8 Semar y 57.2 la Secretaría de la Defensa.

Adelante, por favor. En cuanto a la vigilancia del espacio o territorio y espacio aérea nacional, se aseguró una aeronave y dos personas. Este fue un seguimiento, una traza ilícita, un vuelo ilícito, que partió desde Sudamérica. A través de la coordinación que se tiene con los diferentes países de centro y Sudamérica se logró darle seguimiento y llegó hasta Mazatlán, donde fue asegurada por el personal de la Guardia Nacional. Todo el sistema que participó fue Fuerza Aérea, fue Ejército y Guardia Nacional para lograr esta detención.

En cuanto al combate ilícito de combustibles, 39 mil 520 litros de combustible recuperado, 140 tomas clandestinas localizadas, ocho vehículos asegurados y dos detenidos, esto fue en los 11 ductos prioritarios, en donde se continúa dando la seguridad por parte de Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Aquí tenemos la desviación volumétrica de este periodo, de 5.6.

Dentro de este ámbito del combate al robo de hidrocarburos hubo dos eventos relevantes: el día 23 una toma clandestina con una derivación a un túnel en un predio en el municipio de Coatepec de Hinojosa, Hidalgo; y el día 29 una toma más, una toma también con una derivación a un túnel en el mismo municipio. Se han localizado en este periodo 26 tomas clandestinas en el municipio de Coatepec de Hinojosa, dentro de los municipios es el que lleva el primer lugar en detecciones.

Finalmente, en Plan de la Guardia Nacional, Plan DN-III y Plan Marina para atención de desastres, se registraron en estos 15 días 59 eventos donde participaron nueve mil 913 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional atendiendo frentes fríos, inundaciones, explosiones incendios, accidentes tanto ferroviarios como vehiculares, derrame de combustible, fugas de gas.

También, dentro de la atención de los frentes fríos, la manera que participan Fuerzas Armadas y Guardia Nacional también es atendiendo o distribuyendo café, pan, galletas, cosas que puedan quitarles un poco el frío a la gente que está en lugares donde las temperaturas son muy bajas o inclusive a los indigentes que en algún momento se pueden localizar.

Es todo, señor presidente.

Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Buenos días. Con su permiso, señor presidente: buenos días a todas y todos.

De algunas de las acciones en materia de prevención del delito destaca el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Tiene tres objetivos básicamente este programa:

El primero es la seguridad. Con la información que se registra en un registro público vehicular, permite tener precisamente, saber cada uno de los vehículos a quién pertenece, es decir, sacar del anonimato a las unidades.

¿Qué se evita con ello?

Que sean usadas para cometer delitos.

Y también, el otro objetivo es dar certeza patrimonial a los dueños de las unidades que en su mayoría las usa para realizar actividades como llevar a los niños a la escuela o acudir a sus actividades en el campo.

También, con este recurso el otro objetivo es mejorar las vialidades, porque con los recursos obtenidos, con este trámite que pagan los modelos 2016 para atrás, que ya están en el país, deben realizar un pago de dos mil 500 pesos por regularización de cada vehículo.

Estos son los resultados, señor presidente. A la fecha hay un total de 892 mil 722 vehículos regularizados desde el inicio del programa al día de ayer, en donde se regularizan en 139 módulos que están instalados en 14 entidades y se trabaja en conjunto con los gobiernos de los estados.

Aquí está el monto de lo recaudado aproximado de los recursos obtenidos por cada estado, derivados del programa para pavimentación, se llevan dos mil 231 millones 805 mil pesos. Este es California, Chihuahua y Tamaulipas, llevan casi más del 50 por ciento concentrado en estas tres entidades, en donde caso estamos seguros que al final del mes Baja California tendrá más de 500 millones, en el caso de Chihuahua pues tiene casi alrededor de 400 millones y en el caso de Tamaulipas 300 millones, que, como dijimos, servirán para la regularización, digo, para la pavimentación de las calles de los municipios.

Adelante. ¿Puede regresar uno? Adelante. Adelante. Falta la lámina, una lámina, pero está bien. Era donde venían uno por uno cuánto se habían regularizado, pero se las ponemos en un momento más.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos dos y dos. Empiezas tú, dos, tres.

INTERVENCIÓN: Dos meses sin preguntar, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora, ahora va.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Maru Rivera, de Enfoque Noticias.

Yo quisiera preguntarle qué noticias tiene, qué información tiene sobre la caída del puente el Quelite, en Sinaloa, que, por cierto, se decía se va, se iba a inaugurar este mes. ¿Qué información tiene?, porque deja pensar muchas cosas respecto a la supervisión y todo esto que requiere una obra de infraestructura de este tamaño. ¿Tiene alguna información al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se fracturó en construcción este puente que está en la carretera de Mazatlán a Culiacán. Llevaban un avance de alrededor del 70 por ciento en la obra. No iban a terminar, la verdad, este mes, se estaba pensando inaugurarlo en enero.

Los recursos de este puente son recursos federales que se transfirieron al estado de Sinaloa, al gobierno del estado, con el propósito de que se hiciera lo más pronto posible la obra, porque este puente se dañó con los huracanes y se quedó interrumpida la carretera en este tramo y se decidió apoyar al gobierno de Sinaloa. Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente. Ya van a hacer el dictamen sobre lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien, si fueron las bases, las estructuras prefabricadas.

INTERLOCUTORA: Es que en el video que se proyecta en internet pues sí se ve aparatoso e impresionante cómo a la mitad se desploma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se quebró a la mitad. Entonces, van a hacer la investigación y se va a iniciar de nuevo. Desde luego, se fincan las responsabilidades. Y afortunadamente pues fue en la etapa constructiva, que no causó daño.

INTERLOCUTORA: Presidente, ahora, usted también había comentado que probablemente o en sus viajes que ha estado dando al sureste, ¿puede confirmar la idea de que será inaugurada Dos Bocas, esto a finales o principios del próximo año?, si ya estaría produciendo los combustibles, ahora que está dando usted giras de trabajo por allá. ¿Qué nos puede adelantar?

Y nada más otra cuestión, que veía yo que Onexpo, la organización de las gasolineras, dice que existen 13 mil estaciones formales de gasolineras, pero dan cuenta ellos de 30 mil lugares donde se comercializa el combustible robado, es decir, el huachicol que persiste y ellos acusan que esto es un hecho, es una realidad.

¿Qué información tiene al respecto sobre estas dos cosas?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo de Bocas, que se va avanzando en la integración. Es una obra magna, pues no hay en el mundo —de nuevo lo tengo que decir— una obra así, una refinería así. La más grande se construyó hace como seis años, se terminó en la India, pero de las últimas esta es la más importante del mundo para procesar 340 mil barriles.

Y se está haciendo en un tiempo récord, porque cuando se licitó la obra, las grandes empresas constructoras de refinerías pues querían que se aceptara su terminación hasta el 25, 2025 y dijimos: No, la tenemos que terminar a más tardar en el 23 y eso lo que está sucediendo.

Ya está terminada, está en una fase de integración. Lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad, que podamos tenerla a más tardar a mediados del año próximo. Pero tenemos tiempo para que, antes de terminar, vamos a tener como un año para estarla operando…. Y ya es una obra que no se hubiese hecho sin la decisión que se tomó en su momento.

Primero, porque los neoliberales corruptos apostaban a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, en 40 años no hicieron una nueva refinería, algo increíble. Decía yo siempre que era como producir naranja, vender la naranja y comprar el jugo de naranja, se llevaban el petróleo y lo procesaban en las refinerías del extranjero y luego nos vendían las gasolinas.

Para los jóvenes, desde que se expropió el petróleo hasta los años 80, a principios de los 80, México era autosuficiente en gasolinas, todo el petróleo se procesaba en el país. En ese tiempo se crearon seis refinerías: Minatitlán, que viene de desde la época del porfiriato, desde la época de la compañía petrolera El Águila; Salamanca, Cadereyta, Tula, Madero y la última que se construyó fue la de Salina Cruz en 1980.

Luego, en vez de construirse refinería en el país, una refinería en el país se optó por hacer una asociación con Shell en Texas y allá Pemex tenía el 49 por ciento de la refinería y el 51 Shell.

Entonces, ¿qué ha pasado?, pues que se están rehabilitando las seis porque las dejaron ya a punto de convertirse en chatarra, porque ese era el propósito, seguir vendiendo petróleo y comprar gasolinas. Incluso llegaron a vender plantas al interior de los complejos de refinación, que ahora estamos recuperando, ya estamos comprando una, nos falta otra, al interior de los complejos.

Compramos una ya, una planta que, dentro del complejo de refinación, se le vendió a una empresa extranjera y lo mismos en Tula, que es la que estamos ahora por adquirir.

De 30, 35 por ciento de capacidad productiva de las seis refinerías, ahora las elevamos a 70. Llevamos invertidos 50 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías.

Compramos, porque hicieron un mal cálculo los expertos, no sólo los de México, sino los del mundo y los expertos petroleros, entonces pensaron que ya no iban a utilizarse los carros con gasolina y que ya iban a ser carros eléctricos y empezaron a vender refinerías, por eso se pudo comprar la parte de las acciones de Shell, de Deer Park, a un precio muy bajo, 600 millones de dólares. Pagamos los 600 millones, ya esa refinería, aunque está en Deer Park —porque tenemos el permiso del gobierno de Estados Unidos— es de México y se pagó en menos de un año.

Había en venta en ese entonces como 10 refinerías, luego viene la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania y se van los precios del petróleo a las nubes y los precios de los combustibles y por eso nosotros podemos con las utilidades pagar y ya es nuestra.

Además de eso, ya vamos a contar con la de Dos Bocas. La de Deer Park es para también 340 mil barriles diarios y como 260 mil barriles diarios de combustibles, de gasolinas y diésel. Lo mismo la de Dos Bocas.

Pero, además de eso, nos dejaron inconclusa una planta coquizadora. Es una planta para, en vez de extraer combustóleo, extraer gasolina. Dejaron una inversión tirada como de dos mil millones de dólares y teníamos que decidir, esto en Tula: dejar ahí que se convirtieran en fierros viejos los equipos o invertirle dos mil millones más de dólares para reiniciar los trabajos. Decidimos eso y se está construyendo esta coquizadora que está dando alrededor de cuatro mil empleos en su fase constructiva y va a estar también a mediados, a principios del 24. Entonces, vamos a producir más gasolina.

Y también, ya iniciamos la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para exprimir más el crudo y tener más gasolina.

De modo que, el propósito es, para finales del año próximo, ser autosuficientes en gasolinas y en diésel, es todo lo que hemos hecho en esta materia.

Y allá está Rocío Nahle encargada ya de la integración. Está trabajando ICA, está trabajando Samsung, Techint, ya en lo último. Ayer pasé por ahí, por arriba y es impresionante, es una obra magna.

¿No tienes una foto de la refinería de Dos Bocas? Tenían la vez pasada, cuando sacaron una calumnia de algo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Sí, la semana pasada, el miércoles pasado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero hay una foto. Porque es impactante.

En su momento pues vamos a estar difundiendo la magnitud de estas obras. Imagínense, esta obra nos permitió darle empleo durante tres años a 30 mil obreros, lo que significó. Que ahora son los que están trabajando, esos obreros, porque ya no se requieren tantos y cuando empiece a operar pues son mil 200 técnicos los que van a operarla, que ya están trabajando y formándose. Pero muchos de estos trabajadores ya están allá en Salina Cruz y otros se fueron al Tren Maya.

Miren esto. Como dirían en mi pueblo, ¿dónde lo vas a agarrar?

Nada más los tanques, estamos hablando de más de 100 tanques. Imagínense cuánta soldadura, cuánto trabajo de obreros mexicanos.

INTERLOCUTORA: ¿Y elevó mucho el crecimiento de los insumos, presidente? ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque afortunadamente comenzamos a tiempo; si no, no hubiésemos podido. Porque esta obra, que va a significar una inversión de alrededor de 11 mil millones de dólares, si la hiciéramos ahora nos costaría el doble y no la haríamos en el tiempo. Pues ya está.

Y el lugar que se escogió, la terminal de Dos Bocas.

¿Por qué es terminal de Dos Bocas?

Porque todo el petróleo de tierra de Chiapas, Tabasco y todo el petróleo del litoral de Tabasco y de Campeche llega ahí, un millón de barriles diarios. Y este puerto era el que se utilizaba más y se sigue utilizando, para la exportación de crudo.

Entonces, la ubicación ahí fue estratégica, están todas las instalaciones, pero además ahí encontramos el terreno.

Todo esto que se ha ido logrando con el esfuerzo desde luego de los técnicos, de los trabajadores mexicanos, de las empresas que han cumplido y con el trabajo diario.

Entonces, le vamos a dejar al país pues una infraestructura, que no tenía, en materia energética. Y es tan importante esto que ahora que estamos enfrentando la inflación en lo que menos nos pega la inflación es en energéticos, porque todo lo que vaya dirigido a la autosuficiencia alimentaria, energética, es lo que tiene que tener prioridad, producir en México lo que consumimos. Y si lo dudamos, vean la situación tan difícil de los amigos, hermanos, europeos con lo del gas en estos tiempos.

Entonces, esto es.

¿Qué otra cosa que me preguntabas?

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no, no es cierto, no es cierto, no. Tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa. Pues están los datos sobre las tomas clandestinas que se atienden constantemente y, sobre todo, los resultados. A ver si no pones, se pone la gráfica.

Porque cuando llegamos —también esto para los jóvenes, se olvida— se robaban 80 mil barriles diarios. Pero era una mafia tolerada, porque había incluso en la Torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma con monitores, en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaban la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el huachicol. Pues no; sonaban alarmas y no hacía nada, podían estar sonando todo el día porque había complicidad.

Y la corrupción, ese sistema de vigilancia de Pemex, que tenía que ver con una gente creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos, que ya pasó a la Secretaría de la Defensa, el avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas, el encargado del combate al huachicol. No, me sentía yo como jefe ahí.

PREGUNTA: ¿A dónde fue?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues de Ciudad del Carmen para acá. Pero ese avión pasó de Pemex a la Defensa y es no tan grande como el avión presidencial.

Pero luego compraron lanchas y equipos de drones que no se han podido utilizar, lanchas manejadas a control remoto. Hay una denuncia ahí sobre eso, pero el problema era la corrupción.

Y miren esto, para los jóvenes, que no se olvide: cuando me tocó tomar la decisión aquí, la decisión de cerrar los ductos y con el apoyo de la Defensa y de Marina… Porque se robaban también gasolina de las refinerías, en pipas, no sólo era la perforación de los ductos, es que se cargaba en las refinerías y se permitía que salieran.

Pues aquí, ya no se debe de acordar la gente, pero hubo una presión tremenda porque empezaron a rompernos ductos, los que abríamos los estallaban para que nos quedáramos sin combustible y no tuviésemos más que dar marcha atrás. Y le hablamos a la gente y le dijimos: Vamos a enfrentar esto, ayúdennos, van a haber colas, no va a haber abasto.

Recuerdo que venía yo —creo que todavía no me había mudado acá, al Palacio— venía yo de Tlalpan, en la avenida viendo las gasolineras cerradas en la madrugada; y donde estaba abierto, unas colas… Tomamos de inmediato una decisión: tres secretarias y secretarios se fueron a Estados Unidos y compramos en un mes creo, dos meses, más de 600 pipas y con la Secretaría de la Defensa hicimos una convocatoria aquí, en la mañanera, a conductores. Y llegaron las pipas, más de 600 y ahí andan.

No teníamos reserva, llegó un tiempo en que teníamos 24 horas de reserva de combustible en el país, pero si no lo hacemos así no hubiese salido. Quisieron jugar a las vencidas; no pudieron. Y todavía, porque aquí le bajamos, pero, miren, son cinco mil 600 barriles diarios todavía los que se roban; pero llegó a diciembre del 18, 72 mil y antes estaba acá, hay otra de 80.

Entonces, ya no hay eso; sin embargo, estamos avanzando. Lo que todavía tenemos es más en Hidalgo. Si ustedes ven el informe del general, este es de los últimos 15 días, son tres mil 290 elementos cuidando los ductos y, miren, hay uno del municipio, de un municipio de Hidalgo, que es donde tenemos… Este.

Y el riesgo, acuérdense lo de Tlahuelilpan, qué doloroso fue. Si me dicen: ‘¿Qué ha sido lo más fuerte, lo más doloroso en el tiempo que lleva como presidente?’, les diría lo de Tlahuelilpan, eso fue tremendo y tuvo que ver con esto.

Porque lo más cuestionable es que lo habían convertido ya en una práctica tolerada. Fíjense, yo recuerdo que era jefe de gobierno, después del 2000, 2002, 2003 y había reuniones de gobernadores con Hacienda y por lo general no iba porque no había nada importante para los gobernadores; al contrario.

El primer año nos mandaron un oficio en donde le habían devuelto impuestos —creo que a Jumex o a Jugos del Valle, uno de esos— del IVA por 10, 15 mil millones, entrando Fox. Por eso no tienen autoridad moral. Como los habían ayudado en la campaña, cuando llega empiezan las devoluciones de impuestos y en este asunto —no sé si de Jumex o del Valle, a ver si lo revisas para no meter a otra empresa que no es— nos ordenan devolver… Ah, no, Hacienda llega a un acuerdo, Gil Díaz, con los de Jumex. El abogado de Jumex o Del Valle, ahora vamos a saber cuál, era nada más ni nada menos que Diego Fernández de Cevallos.

Entonces, antes de que fallara la Corte llegan al arreglo y se le devuelve dinero a esta empresa, mil 800.

INTERVENCIÓN: Del Valle.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Del Valle, mil 800, exactamente. Del Valle, no Jumex.

Y el abogado de Del Valle, de Juegos del Valle, era Diego. Entonces, hacen su enjuague y le devuelven los mil 800 millones sin que se concluyera el juicio y nos ordena Hacienda que entregáramos de las participaciones una cantidad, la que nos correspondía a todos los gobiernos estatales, incluido el DF.

Así era, bueno, pues por eso no iba yo a las reuniones. ¿Para qué voy, si me van a quitar el presupuesto?

Pero en eso estaba el que, en vez de quitarnos, nos iban a dar, porque había aumentado el precio del petróleo y había un excedente, cuando estos excedentes se tienen que repartir entre todos los gobiernos, creo que eran 12 mil millones. Y entonces el secretario de Hacienda, de Finanzas de la Ciudad, me dijo: ‘Es muy importante que vaya, nos tocan como 500 millones y nos va a ayudar bastante’. Y ahí voy a la reunión.

Y todos los gobernadores esperando cómo iba a ser la entrega y aparece Carstens, que era subsecretario de Hacienda y empieza a hablar y dice: ‘Pues sí, hay un excedente de 12 mil millones, pero tenemos que descontar lo que se roban de combustible’, o sea, estaba contabilizado ya lo del huachicol y se calculaba —estoy hablando del 2002, 2003— en ese entonces en nueve mil millones al año, era lo que tenían contabilizado por el robo. Y luego hizo otras cuentas ahí, dice: ‘Pero además nos falta no sé qué otra cosa, de modo que no va a haber nada’.

Y ahí está vivo todavía el que era gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, que es bastante apasionado y deslenguado y buena persona, pero es así y entonces estábamos todos y viene a verme a mí, directo, y… No les puedo decir lo que me dijo.

INTERVENCIÓN: Digámoslo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Dice: ‘Ya me voy ―como si fuese a Palenque― estos nos están viendo la cara’, ya la otra palabra no la puedo decir. Y se fue y yo como tenía encima a Fox pues no me pude parar, ahí me quedé. Yo dije: Si me paro, se va a generar aquí una protesta mayor y me van a echar la culpa. Me echaban la culpa de todo, bueno, como ahora, para no perder la costumbre.

Pero eso es, estoy hablando del 2002, 2003, imagínense hasta el 2018, dos décadas permitiendo el huachicol y haciendo la faramalla de que lo combatían. Pues les habló de este general que tenía ese encargo, pero que al final no hizo nada.

Ahora ya no hay estos expendios. Cuando nosotros entramos al gobierno y esto es de dominio público, en la carretera de Puebla, de la Esperanza a Puebla y de Puebla a México en las noches había foquitos, gente con foquitos indicando de que se vendía huachicol. Bueno, se llegó al extremo que en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco todo el combustible que utilizaban era huachicol, así.

Y ahora que hablamos del aeropuerto… Porque todavía no se les quita el coraje a algunos, pero sobre todo para los que no tienen nada que ver en este asunto, sino que es una cuestión de no dar el brazo a torcer, de sostener algo hasta en lo irracional, porque no les afectó en nada; al contrario, es un beneficio el que no se haya hecho el aeropuerto en Texcoco, fue un gran beneficio, una gran decisión histórica.

Les voy a mostrar unas fotos que me dieron ayer, antier. A ver si las tienes, son dos fotos, a ver si te las manda Nuño.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo de la carretera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco, donde se iba a construir, aparte de los columpios. Esa carretera la convirtieron en autopista como en el 94.

A ver, sí, miren. Pero hay otra. Aquí estaba el concreto, miren lo que se ha hundido y aquí querían hacer el aeropuerto. A ver, ¿qué explicación? Imagínense cuánto dinero para el mantenimiento. Es la zona de más hundimiento en todo el Valle de México. A lo que lleva el hambre de dinero, a lo irracional.

A ver si está la otra, que se las mande, porque hicieron la cuenta y tiene incluso un textito.

PREGUNTA: Presidente, ¿cómo va la extradición del general detenido, León Trauwitz?, ¿ya le han informado algo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, creo que está en Canadá.

INTERLOCUTOR: Fue detenido en Canadá, pero está con fines de extradición.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues deben de estar haciendo los trámites, no tengo información.

Yo lo que quería es explicar toda esta irracionalidad que imperó durante el periodo neoliberal, que es en buena medida lo que lleva a defender el que regrese ese sistema.

Entonces, los que sacaban provecho, que se dedicaban a robar, con cierta lógica, aunque no estemos de acuerdo, pues tienen motivos para estar enojados, pero hay muchos que por falta de información o porque son muy conservadores se enojan.

Miren esto, a ver si no tienen el texto, 2.80, autopista Peñón-Texcoco, construida entre 1993 y 1994, entró en operación comercial en octubre de 1994, Pinfra es la concesionaria, pasa a un lado del aeropuerto de Texcoco.

Esta foto se tomó el 17 de octubre de 22, marca el nivel que se ha hundido la autopista, que es de 2.8 metros de hundimiento.

Bueno, adelante.

PREGUNTA: Respecto al primer barril que se va a producir en Dos Bocas, la secretaria Rocío Nahle dice que va a ser en diciembre y usted comentaba que podría ser, no sé si…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, voy a una evaluación el 23 de diciembre, a lo mejor a eso se refiere.

INTERLOCUTORA: Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre, entonces…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De este?

INTERLOCUTORA: De este diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ojalá, brincos diera. Yo tengo la información de que vamos a ver cómo va el trabajo de integración, el día 23 voy a estar allá.

INTERLOCUTORA: Si da tiempo, también algún comentario, presidente, respecto a lo que ocurrió en Xochimilco, de esta represión, sobre todo porque va en contra del mismo discurso del gobierno. ¿Alguna opinión que tenga?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, ya lo está viendo la jefa de gobierno. Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno, no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma.

Entonces, ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda. Siempre hay estas situaciones que pues se presentan por las inercias también, ¿no?, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva en donde no se permite la represión, no se tolera la represión.

Cuando yo fui jefe de gobierno creo que en una o dos ocasiones nada más utilicé a los granaderos, casi siempre estuvieron sin actividad, no hacía falta.

Y Claudia tiene el mismo pensamiento, nada más que como ya estamos en temporada navideña y también de la otra, pues se les culpa y se utilizan las cosas. Hay que ofrecer disculpas, si es necesario y corregir y castigar a los responsables y ya lo está haciendo, Claudia.

PREGUNTA: En Oaxaca, presidente, con los triquis, el desalojo que hubo en el centro histórico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo mismo, lo mejor es el diálogo.

Pero me llamó mucho la atención un tuit —que ojalá y lo pongas— del padre Solalinde. De todas maneras, no tiene por qué haber represión, desalojo; eso tiene que ver con los conservadores, no con nosotros. Pero sí me llamó la atención lo que puso en su Twitter el padre Solalinde hace como dos días. Vamos a leerlo aquí.

Que, por cierto, te debo a ti tus preguntas y respuestas de mi parte.

PREGUNTA: La senadora Xóchilt Gálvez (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma o con López-Dóriga o con Ciro o con Chumel, con Alazraki, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado.

Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de Bienestar, porque me consta.

Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, Fox y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez.

Y me consta que, cuando se discutió en la Cámara de Diputados que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión, los panistas votaron en contra.

Y me consta que la candidata del PRI y del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores.

Y me consta que son unos reaccionarios. Y no van a poder, ahora sí que la pensión no se toca, porque está como un derecho constitucional. Pero a ellos les molesta, porque para ellos todos lo que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo y lo que se dedica a los potentados eso es fomento o rescate.

No nos entendemos por eso, pero no está mal que no nos podamos entender, no podemos ser iguales, una cosa es que como persona nos respetemos, pero políticamente tenemos ideas distintas y contrapuestas.

Es una dicha enorme para mí, a lo mejor también para ella y debe ser, pero para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora, ni coincidir con Fox, ni coincidir con Calderón, ni coincidir con Salinas, ni coincidir con los que yo considero conservadores reaccionarios, corruptos e hipócritas, porque ya basta de la simulación, son tiempos de definiciones. Y sí, personalmente respeto, pero en lo político, en lo ideológico nada.

¿Saben cómo cooptaban antes?

Los dejaban a los opositores que llegaran a la cámara y ahí empezaban. Decía un político del régimen que era mejor tenerlos en la cámara que tenerlos en las colonias, en el campo o en las fábricas, a los dirigentes sociales opositores. Y sí, los empezaron a cooptar así, imagínense, en ese ambiente: ¿‘Cómo está diputado? ¿Qué dice la familia? ¡Qué gusto verle! A ver cuándo comemos’. Entonces, se los llevaban a comer, empezaban con el vino y las buenas comidas. Ya en la cámara ya imagínense si se iba a subir a la tribuna ese diputado a cuestionarlos; no, así les quitaban el filo.

PREGUNTA: ¿A quiénes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A los opositores, los iban amansando. Era el sistema más usual, lo de la cooptación.

Recuerdo cuando el debate del ingeniero Cárdenas con Zedillo y Diego. Esto también para los jóvenes. Fue Diego a visitar al ingeniero una semana antes del debate. El ingeniero es un hombre decente y amigo, hasta con gente que para algunos no merecían ser tratados por el ingeniero, pero él no, siempre ha sido así. Y Diego va a verlo y pura simulación de amistad para que se confiara y llega el día del debate y vámonos con todo. Así son, falsarios.

Entonces, en el caso de la señora Xóchitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía.

Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no.

PREGUNTA: Quieren el rating de la mañanera, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERLOCUTOR: Quieren el rating de la mañanera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero no.

Miren:

‘Cuesta trabajo entender que un grupito, no un pueblo, ni una etnia, como la triqui, haya rechazado soluciones y acuerdos que ya habíamos construido, para optar por la extorsión y vivir del dinero, de esas dádivas. El desalojo del gobernador Jara es una decisión de orden ya esperada.

‘Los hermanos triquis desalojados en la ciudad de Oaxaca han rechazado todas las soluciones. Yo mismo fui mediador en su conflicto y cuando había llegado a una solución, la rechazaron sus asesores políticos que por años han vivido de esto. Quieren dinero, no solución.’

Está fuerte, pero también ya es momento de ventilar todo. Y esto no significa para nada, como aquí se dice, afectar a ninguna cultura, a ninguna etnia, que merecen todo nuestro respeto y sobre todo las bases, la gente, pero durante el tiempo también del periodo neoliberal —ese es otro legado nefasto— se fueron creando organizaciones para medrar, organizaciones sociales supuestamente independientes, las autoproclamadas de la sociedad civil, las no gubernamentales y se llevaban cada año muchísimo presupuesto y quedaba el dinero arriba en estos ‘líderes nylon’.

Había expertos en ir a los municipios cada vez que se discutía el presupuesto para ofrecer a los ayuntamientos que ellos les garantizaban —fíjense el término— bajar recursos. Se creó eso

Por eso, cada vez que venía la autorización del presupuesto era un mercado el Congreso, la Cámara de Diputados. Era cuando mejor comían los legisladores porque llevaban birria y barbacoa y carnitas, pozole, de todo, para sacar los recursos y luego bajar los recursos.

Nosotros por ley tenemos que transferir fondos, son recursos que por derecho le corresponden a estados y a municipios y se están entregando puntualmente estos fondos.

Pero también, sí queremos hacer una propuesta hacia adelante: de que los fondos que vayan a municipios se utilicen en obras de beneficio de la gente, porque no invierten en drenaje, no invierten en agua, no invierten en mejorar las calles, llegan los fondos y los pueden utilizar para cualquier otra cosa, para obras de relumbrón.

Hay partidas de capacitación, que significan viáticos, viajes. Todo eso debe de revisarse para que el presupuesto beneficie a la gente.

PREGUNTA: ¿Para cuándo sería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para el presupuesto del año próximo. Es nada más no limitar la cantidad; al contrario, siempre aumenta, pero tratar de especificar en qué ejercer el presupuesto. Por ejemplo, poner un límite a la compra de vehículos nuevos. Es que apenas están entrando la Suburbana blindada para el presidente y también para la primera dama. Y ahí se va todo el presupuesto, en esos gastos. No es general, ¿eh?, hay muy buenos presidentes municipales y también señoras de ellos que les ayudan mucho, pero sí hay otros que se exceden. Y no lo sabe la gente, porque no informan, no saben cuánto dinero manejan para desarrollo social.

Pero, en fin, adelante.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Ángel Molina, de ATiempo.tv, medio digital de Coahuila.

Bueno, preguntarle, esta semana cierran las encuestas para la selección al que será el coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación allá en Coahuila. Las encuestas más confiables pues ubican a Armando Guadiana y a Luis Fernando Salazar a la cabeza con una amplia ventaja sobre el subsecretario Ricardo Mejía. Incluso la primera encuesta de conocimiento de Morena pues ubican a Armando Guadiana con un 76 por ciento del conocimiento, después le sigue Luis Fernando, perdón, Armando Guadiana con 76, luego Luis Fernando con 53 y al final se encuentra el subsecretario Mejía con 46 por ciento.

La pregunta para usted es si es usted respaldaría una eventual candidatura de Armando Guadiana o Luis Fernando Salazar, a pesar de este trabajo, esta cercanía que tiene el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo no participo en esos procesos. Ricardo Mejía es un buen servidor público, pero no estoy yo involucrado en ese proceso. De él sí puedo hablar bien, es una gente trabajadora, con convicciones, honesta, pero van a ser los ciudadanos de Coahuila los que van a decidir.

Ya no es como antes, que el presidente ponía al candidato y al gobernador, porque antes el que iba de candidato ya se daba como hecho de que iba a ser el gobernador, ya no es así, para los que todavía hablan de que no hay cambios, entonces van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En otro tema, la semana pasada se suscitó un encuentro entre la Comisión Federal de Electricidad y Altos Hornos de México, en donde se le había cortado el suministro energético a las plantas de esta empresa. Las fallas en el funcionamiento de Altos Hornos pueden llegar a afectar al menos al 80 por ciento de la población en Monclova. Sin embargo, ya se ha dado a conocer que Altos Hornos ha reactivado su producción. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Si nos pudiera dar un comentario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que ojalá se resuelva este asunto, que el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios y se consolide esa empresa, que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región.

Nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no empresas. Y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios, se llegó a que había bancos quebrados con banqueros ricos, empresas quebradas con empresarios ricos.

Y ojalá y se llegue a un acuerdo. La Comisión Federal pues tiene que cobrar la luz porque es una empresa pública.

Y también que se piense que hay crecimiento económico en el país y en el norte, hay acereras que están creciendo mucho. Todo esto por la preocupación que se va a quedar la gente sin trabajo; no, están llegando muchas empresas. Claro, no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración.

Por ejemplo, le prestaban el avión a Moreira, pero no sólo un avión, tienen como cinco, 10 aviones. Todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa. Pues eso no. Yo creo que eso la gente lo sabe.

PREGUNTA: Usted iba a interponer una denuncia, ¿no?, presidente, a Moreira por este tema de lo que recibía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no voy a interponer denuncia, pero sí hay la prueba que usaban el avión de Altos Hornos. Y él era, el señor de Altos Hornos, protector de muchos, bueno, desde la privatización, porque esa era una empresa pública. Son de esas historias muy truculentas del periodo neoliberal.

Pero yo espero que haya muchos investigadores ahora y que analicen todos estos casos para que las nuevas generaciones los conozcan: cómo se entregaron estas empresas, quién las entregó, su vinculación a los partidos políticos, todos los abusos cometidos y algunos que se siguen cometiendo en Coahuila.

Pero por lo que me preguntas, acerca de los candidatos, no, eso la gente lo va a decidir.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Diversos grupos críticos a su gobierno han anunciado que hoy realizarán manifestaciones, conglomeraciones a la llegada del paquete de las reformas a la ley en materia electoral que hoy se presenta en San Lázaro. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo cree que prospere este plan B en la Cámara de Diputados, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana va a estar aquí el secretario de Gobernación, va a explicar en qué consiste la iniciativa de reforma que estamos presentando, dando como hecho de que el bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo, que los sigan eligiendo los partidos. Eso es.

Es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta los que pusieron su cártel ‘El INE no se toca’. Y es lamentable, pues, porque hay gente que sí, aunque parezca increíble, están a favor que se les pague 200, 300 mil pesos a los consejeros; pero hay otros que no saben, que esto es lo que se quiere evitar, que es como ahora que hicieron la marcha, hicieron algunas entrevistas y les preguntaban:

―¿Usted no quiere que se toque el INE?

―No.

―¿Usted sabe, usted quiere que el pueblo sea el que elija a los consejeros?

¿No tendrás ese?, porque es un señor bien intencionado, a él me refiero cuando hablo de una tomadura de pelo y yo tengo la obligación de decirles: no se dejen engañar.

Le preguntan al señor, dice:

―Claro.

―¿Y sabe usted cómo se eligen ahora?

―No, pues, no estoy muy seguro, la verdad, que no sé.

Pero muy sincero, pues. O sea, muchos, si se enteraran de qué se trata, la mayoría votaría porque se reforme, porque ni modo que no quieran que cuesten menos las elecciones y que quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones. Eso no lo saben.

No saben que ya no van a haber 500, sino 300 diputados.

No saben que la propuesta es que la gente, los ciudadanos, porque es un órgano independiente de ciudadanos, sean los que elijan a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral, no lo saben.

¿Qué es lo que saben?

Que el padrón electoral lo va a manejar el gobierno, lo cual es una gran mentira.

¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza?

Pues que yo voy a nombrar a los consejeros.

¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza, seguramente?

Que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir. Y es un problema de falta de información, de ignorancia supina, porque, aunque yo quisiera reelegirme, que no sólo no quiero, sino iría en contra de mis principios, de mis ideales, de mi honestidad, que es lo que estimo más importante en la vida, no podría yo hacerlo porque se necesita una reforma constitucional. Pero está delicada la situación de la desinformación.

Y esto no es nuevo, esto ya venía, pero con la confrontación política, como estamos en un proceso de transformación y de definiciones, brotó. Estaba soterrado, es como el clasismo, como el racismo, que existía, existe, desgraciadamente, pero se ocultaba, se simulaba y ahora no.

Y lo que decía yo ayer, nos metieron en la cabeza, pero por siglos, porque esa es la doctrina del opresor, nos metieron en la cabeza de que el pobre es el ignorante, e integrantes de clase media, incluso de clase alta, pero además con títulos académicos de altos vuelos, doctores y todo, no, esos están muy informados, esos no son ignorantes. No, no, no, son de las cosas que están cambiando afortunadamente, ¿no? y es bueno que se den a conocer, muy bueno.

¿No tenemos al señor? Bueno, ahí va a aparecer, pero es así como lo estoy planteando, mucha gente que no sabe. Y va a venir mañana el secretario de Gobernación a dar a conocer en qué consiste nuestra reforma. Está muy acotada porque no podemos violar la Constitución, no debemos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber, son muy pocos los márgenes, pero se requiere. Esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay arrear bandera, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría.

A ver.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN HOMBRE: En primer lugar, quitar a los… Se me va el nombre. ¿Cómo se llaman los del INE? Ah, a los consejeros que actualmente se eligen a través de toda una votación y un proceso, a través de la Cámara de Diputados. Quieren desaparecer eso y yo creo que eso no es correcto.

Lo que se está proponiendo es a través de una elección popular que, en primer lugar, tendría yo mis dudas que fuera honesta y, en segundo, no estoy de acuerdo.

INTERVENCIÓN MUJER: ¿Usted reformaría algo del INE o nada, lo dejaría completamente igual?

INTERVENCIÓN HOMBRE: Mira, la verdad, lo desconozco, pero para mí como ha funcionado y como está funcionando actualmente es lo que debe de ser.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No era esa, pero da la idea.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Ya, por último, preguntarle, si me lo permite, a la secretaria de Seguridad, si nos pudiera dar un comentario en torno a cómo es que está la situación legal y penal de los protagonistas del documental Duda razonable. ¿Qué es lo que podemos esperar hoy, que continúa esta discusión en la Suprema Corte de Justicia?

Eso es todo. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quieren?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: (Inaudible) la información, para actualizarla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que se tenga la información. Lo está viendo la Corte también. Mejor lo dejamos para mañana, para no decir algo que no corresponda a la realidad.

PREGUNTA: Sobre la encuesta del Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, pero no le creo a Reforma nada.

PREGUNTA: Prácticamente como Calderón

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues fíjese nada más.

Pues, es normal, es que el Reforma es el boletín del conservadurismo, es un periódico faccioso, un pasquín. ¿Ya qué más puedo decir?

No tiene caso que yo les diga cómo me han tratado en sus encuestas, vean nada más cómo ponían a Anaya, por arriba de mí y toda la campaña en contra. Es un periódico muy faccioso, es el principal órgano de propaganda del conservadurismo y de los corruptos en México. Ese periódico es el periódico de los corruptos de México, para que quede claro.

A ver si no pones la encuesta del jueves de la semana pasada.

PREGUNTA: Para, al final, sincronizarse.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos, todos, todos. Ya los conozco. Te conozco bacalao, aunque vengas disfraza’o. Los he padecido a todos ellos, todos.

Así estamos, 70, 71.

PREGUNTA: Reforma lo pone en 59.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, nada más cucharean un poquito, no mucho, son especialistas en eso.

PREGUNTA: Además es extranjera, no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, esta es de Estados Unidos. Estamos muy bien y de buenas. Y no les están saliendo las cosas, es que se les pasó la mano, robaron mucho, saquearon al país, empobrecieron al pueblo.

Y los medios fueron los alcahuetes, los que toleraron todo el saqueo y ellos se beneficiaron también con el saqueo, no todos, pero muy pocas excepciones en la radio, la televisión, los periódicos.

Y también, para no estarnos quejando, así está el mundo, ¿eh? Vean la prensa en Chile en contra de Boric, la prensa de Argentina, la prensa del Perú, la prensa de Estados Unidos, el New York Times, los medios, todos, hasta las redes, control completo de los grupos de intereses creados, la libertad muy menguada. Por encima de la libertad el poder económico, el poder político.

Por eso no hay que alejarse ni un centímetro de lo que decía Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’. Y lo que también decía otro oaxaqueño extraordinario, Ricardo Flores Magón: ‘Sólo el pueblo puede salvar al pueblo’.

Se las pongo muy sencilla, contéstenme: ¿a quién creen que le tengo confianza?, ¿a los potentados, a los dueños de los medios de información, a los intelectuales orgánicos, a los integrantes de la sociedad civil o al pueblo? Pueblo.

Cuando iba a ser candidato o estaba de candidato Clinton para enfrentar los problemas de Estados Unidos, él mismo decía, sobre lo fundamental, decía: ‘La economía’. Decía una palabra fuerte, pero yo lo voy a suavizar, decía: ‘La economía, tonto’, o sea, que se tenía que dedicar a eso, porque ahí estaba la clave.

Si a mí me preguntan algo sobre eso diría: El pueblo, Andrés Manuel, nunca lo olvides, es por humanismo. No hay dicha más grande, eso no se compra con dinero, que tener el agradecimiento, la bendición de un pobre porque se le ayudó en algo. No hay nada, nada, nada, nada, ni el Ferrari más lujoso, ni miles de millones de dólares, ni toda la fama pública, solo un acto así.

Pero si además de eso le agregan de que cuando hay un proceso de transformación, de cambio, con los que se puede contar es con los pobres, ¿para qué le anda uno buscando por otro lado?

Yo ya les he platicado quiénes me han ayudado, los pobres, el pueblo.

En el 2000, ¿por qué gané la ciudad?, que venía creciendo una ola del foxismo y traía yo una campaña en contra, como siempre, de las televisoras y de la radio y de todos, traía yo como 10 puntos arriba, un mes, un mes y medio antes de la elección y fue tan fuerte la campaña que fue bajando y gané con tres puntos de ventaja.

¿Y qué hizo la diferencia?

Iztapalapa.

Con el desafuero, ¿qué, fueron los de la Corte los que me ayudaron?, ¿los de los medios de información?, ¿los intelectuales?, ¿firmó Krauze, Aguilar Camín, un desplegado?, ¿hubo apoyo de los abajofirmantes? No, la gente.

Y les comentaba yo lo de Bolivia, dan un golpe de Estado, los indígenas más pobres que habían sido atendidos durante el gobierno de Evo se quedaron callados, evitaron la confrontación, la violencia y ya cuando pensaban los ladinos, conservadores, racistas, que ya tenían el dominio, convocan a elecciones y los que se habían quedado callados vuelven a dar su apoyo al movimiento.

¿En Brasil qué sucedió?

Lo mismo, los que se quedaron agradecidos por la política popular de Lula, ni modo que los potentados de Brasil. Si ven el mapa de dónde gana Lula, dónde pierde, es muy claro.

Entonces, como decía Martí: ‘Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar’.

Ya hay que desayunar. Adiós, adiós.

