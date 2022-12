Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de los podcast favoritos

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público estadounidense, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Estados Unidos.

1. Rachel Maddow Presents: Ultra

Sitting members of Congress aiding and abetting a plot to overthrow the government. Insurrectionists criminally charged with plotting to end American democracy for good. Justice Department prosecutors under crushing political pressure. Rachel Maddow Presents: Ultra is the all-but-forgotten true story of good, old-fashioned American extremism getting supercharged by proximity to power. When extremist elected officials get caught plotting against America with the violent ultra right, this is the story of the lengths they will go to… to cover their tracks. Follow now and join Rachel Maddow for..

2. Crime Junkie

If you can never get enough true crime.. Congratulations, you’ve found your people.

3. Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

4. Murder & Magnolias

They were the very picture of a perfect couple in the land of Spanish moss and sweet magnolias. But when a hit man targets one of them, a story of betrayal and murderous intent unfolds. In Dateline’s latest podcast, Keith Morrison takes us to the Low Country of South Carolina to tell the twisted tale.Follow now to get the latest episodes of Murder & Magnolias each week completely free, or subscribe to Dateline Premium on Apple Podcasts for early access and ad-free listening: apple.co/datelinepremium

5. The Daily

This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

6. All There Is with Anderson Cooper

Anderson Cooper takes us on a deeply personal exploration of loss and grief. He starts recording while packing up the apartment of his late mother Gloria Vanderbilt. Going through her journals and keepsakes, as well as things left behind by his father and brother, Cooper begins a series of emotional and moving conversations about the people we lose, the things they leave behind, and how to live on - with loss, with laughter, and with love.

7. Huberman Lab

The Huberman Lab Podcast discusses neuroscience: how our brain and its connections with the organs of our body controls our perceptions, our behaviors, and our health.We also discuss existing and emerging tools for measuring and changing how our nervous system works.Dr. Andrew Huberman is a tenured Professor of Neurobiology and Ophthalmology at Stanford School of Medicine. His laboratory studies neural regeneration, neuroplasticity, and brain states such as stress, focus, fear, and optimal performance.For more than 20 years, Dr. Huberman has consistently published original research..

8. Slow Burn

In the early 1970s, the future of abortion in America was far from settled. Roe v. Wade would change everything, though few knew it at the time. For the seventh season of Slate’s Slow Burn, host Susan Matthews explores the path to Roe—a time when more Republicans than Democrats supported abortion rights. You’ll hear the forgotten story of the first woman ever to be convicted of manslaughter for having an abortion, the unlikely Catholic power couple who helped ignite the pro-life movement, and a rookie Supreme Court justice who got assigned the opinion of a lifetime.

9. New Heights with Jason and Travis Kelce

Football’s funniest family duo — Jason Kelce from the Philadelphia Eagles and Travis Kelce from the Kansas City Chiefs — team up to provide next-level access to life in the league as it unfolds. The two brothers and Super Bowl champions drop weekly insights about their games and share unique perspectives on trending NFL news and sports headlines. Plus, entertaining stories from a combined 21 years in the league, off-field interests, and engaging conversations with special guests. Watch and listen to new episodes every Wednesday during the NFL season & check us out on Instagram, Twitter..

10. Morbid

It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Apple en la era del streaming

Con sus servicios de audio y video, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares; este año ha rebasado la cifra de los 3 billones de dólares.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Infobae/Anayeli Tapia)

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

