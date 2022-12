Libros México: los títulos más populares en Amazon hoy

Luego de la pandemia de coronavirus que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, enderezar su camino.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el confinamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en México resultaron ser de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de encontrar nuevas ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no pierdan tanto tiempo pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este domingo 4 de diciembre en Amazon México:

1. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

2. Leyendas Legendarias

Autor: Badía

Número de páginas: 296

El pódcast más divertido y escuchado en México. Uno de los mejores programas en los SPOTIFY AWARDS 2020.Las investigaciones e infografías sobre los casos de crímenes, fenómenos paranormales y eventos históricos más peculiares y fantásticos, que se ganaron el título de LEYENDAS LEGENDARIAS.• Tipos de OVNI• Críptidos de América• Mothman• Los narcosatánicos y otros caníbales• La Mataviejitas• El caso Roswell• Radiación en Ciudad Juárez• Trivias tenebrosas• Cultos y sectas alrededor del mundo• Cómo identificar si un investigador paranormal es un fraude• ¿Tu ligue es líder de un culto?

3. Panini World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada.El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar.Descubre y colecciona tu álbum.

4. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

5. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336.

6. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

7. ¡Vámonos a la estufa! con Jauja Cocina Mexicana

Autor: Janet Kz

Número de páginas: 240

Prepara las recetas del canal de cocina mexicana más querido de YouTube Desde recetas para almuerzos y desayunos hasta preparaciones con carne de puerco, pollo, res, pescado, carne molida, sin carne y platillos especiales para fiesta, así como clásicos de la cocina mexicana, postres, panes y bebidas. ¡Más de 70 recetas! Entre las que se encuentran las favoritas de Janet y Jack, así como 10 recetas que no encontrarás en el canal. Conoce con detalle cómo hacer cada receta y su trasfondo, con una breve introducción que habla sobre la cocina mexicana y de los sabores familiares e íntimos de Janet y Jack. Prepara más de 10 recetas con ayuda de los códigos QR que dirigen a un video del canal Jauja Cocina Mexicana™. Jauja Cocina Mexicana™ es uno de los canales de cocina mexicana más reconocidos en YouTube y sus creadores son Janet y Jack, el camarógrafo. El canal nació en 2014 en Austin, Texas, con la finalidad de recordar los sabores mexicanos que tanto extrañaban. Hoy en día, este canal es visitado por casi 8 millones de usuarios distribuidos en todos los continentes y ha recibido la distinción de la prensa, televisión y redes sociales de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Para Janet, cocinar es historia viva, por lo tanto, junto a Jack, alienta a sus millones de seguidores a disfrutar de los sabores de la cocina mexicana con recetas explicadas paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y todas con el sello de garantía Jauja.

8. van Gogh. Para Colorear

Autor: Nueva Imagen

Número de páginas: -

En este fascinante álbum para colorear se podrán apreciar algunas de las más grandes pinturas de Vincent Van Gogh, así como las técnicas que utilizaba para pintar. El libro está diseñado para reducir el estrés mientras se pintan y recrean las obras de arte. El álbum incluye un ejemplo de paleta de colores, instrucciones sobre técnicas de coloreado, 11 páginas con las pinturas a todo color y láminas para colorear que son fáciles de desprender.

9. Almanaque Pictoline 2022

Autor: Pictoline

Número de páginas: 300

¡PREVENTA DEL ALMANAQUE PICTOLINE 2022! ¡Lo mejor del 2022 hecho visual! Una edición única y limitada a 2,022 libros con lo más representativo del año en imágenes. 300 páginas con ilustraciones, infografías, cómics y más. Contiene una tarjeta de semillas y stickers coleccionables. El Almanaque Pictoline es tradición desde el 2016, ¡colecciónalos todos!

10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas TD

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en México

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

