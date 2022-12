Tronco arterial: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El tronco arterial es un defecto cardíaco poco común que está presente al momento del nacimiento (congénito). Si tú o tu bebé tienen tronco arterial, significa que un solo vaso sanguíneo grande sale del corazón. Por lo general, hay dos vasos separados que salen del corazón.

Además, habitualmente existe un orificio entre las dos cavidades inferiores del corazón, conocido como defecto del tabique ventricular. Como consecuencia del tronco arterial, se mezclan la sangre con poco oxígeno que debe ir a los pulmones y la sangre rica en oxígeno que debe ir al resto del cuerpo. Esto genera graves problemas circulatorios.

Sin tratamiento, el tronco arterioso puede ser mortal. La cirugía para reparar el tronco arterial, por lo general, es exitosa; especialmente si tiene lugar antes de que el bebé cumpla 1 mes de vida.

Síntomas



Los signos y síntomas del tronco arterial, a menudo, se manifiestan en los primeros días de vida. Por ejemplo:

Coloración azulada de la piel

Alimentación escasa

Palpitaciones cardíacas

Somnolencia excesiva

Crecimiento deficiente

Falta de aire

Respiración rápida



Cuándo debes consultar a un médico

Busca tratamiento médico si adviertes que tu bebé tiene alguno de los siguientes problemas:Coloración azulada de la piel (cianosis)Alimentación escasaSomnolencia excesivaAlgunos signos del tronco arterial pueden indicar un problema que requiera que lleves a tu hijo a una clínica de atención inmediata. Si tu bebé tiene cualquiera de los siguientes signos y síntomas, pero no puedes consultar con un médico de inmediato, busca atención médica de emergencia:Respiración rápida, superficial y dificultosaEmpeoramiento de la coloración azulada de la pielPérdida del conocimiento

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo



Si bien no se conocen las causas exactas de los defectos cardíacos congénitos, como el tronco arterial, varios factores pueden aumentar el riesgo de que un bebé nazca con una enfermedad cardíaca. Algunos de ellos son los siguientes:

Enfermedad viral durante el embarazo. Si una mujer contrae rubéola (sarampión alemán) u otra enfermedad viral durante las primeras etapas del embarazo, el riesgo de defectos cardíacos congénitos para su bebé es mayor.

Diabetes mal controlada durante el embarazo. La diabetes que no está bien tratada puede aumentar el riesgo de defectos congénitos, como los defectos cardíacos.

Ciertos medicamentos que se toman durante el embarazo. Muchos medicamentos no son recomendados durante el embarazo debido a los posibles riesgos para el feto.

Ciertos trastornos cromosómicos. Los niños con síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial tienen mayor riesgo de padecer tronco arterial. La causa de estos trastornos es un cromosoma de más o defectuoso.

Tabaquismo durante el embarazo. Seguir fumando durante el embarazo aumenta el riesgo de que tu bebé nazca con un defecto cardíaco.

Consumo de alcohol. Las mujeres que consumen alcohol durante el primer trimestre del embarazo tienen mayor riesgo de dar a luz a un bebé con defecto cardíaco congénito. Los hombres que consumen alcohol también contribuyen con el riesgo de defecto cardíaco congénito del bebé.

Obesidad. Las mujeres obesas pueden tener un mayor riesgo de dar a luz a bebés con defectos cardíacos congénitos.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Shutterstock)

Diagnóstico



El médico de tu bebé también escuchará tus pulmones o los pulmones de tu bebé para evaluar la respiración y la posibilidad de que exista líquido en ellos. Escuchará tu corazón o el corazón de tu bebé para determinar si existen latidos del corazón irregulares (arritmia) o un sonido anormal a causa de un flujo sanguíneo turbulento (soplo cardíaco).

En el caso de los bebés que tienen tronco arterial, la mayor parte de su atención médica está a cargo de un cardiólogo pediátrico y de un cirujano cardíaco pediátrico y, a menudo, de un equipo completo de personal especializado. En el caso de los adultos que tienen tronco arterial, gran parte de su atención médica está a cargo de un cardiólogo especialista en enfermedades congénitas para adultos, junto con un cirujano especialista en enfermedades congénitas del corazón y, a menudo, de un equipo completo de personal especializado.

Para que el cardiólogo pediátrico o el cardiólogo congénito para adultos compruebe el estado de tu corazón o el de tu bebé y haga un diagnóstico, solicitará una o más pruebas:

Ecocardiograma. Un ecocardiograma muestra la estructura y la función del corazón Un transductor que emite ondas sonoras se mueve a través de la piel sobre el corazón Las ondas de sonido resuenan en las estructuras internas, creando imágenes en un monitor En un bebé que tiene tronco arterial, el ecocardiograma muestra el único vaso grande que sale del corazón, un orificio en la pared que hay entre los ventrículos izquierdo y derecho y las anomalías en la válvula que se encuentra entre el vaso grande y los ventrículos Mediante la prueba también puede observarse cuánta sangre fluye hacia los pulmones de tu bebé y si existe riesgo de presión arterial alta en los pulmones

Radiografías. En una radiografía se usa radiación para producir imágenes estáticas de las estructuras y de los órganos internos Los rayos X de tórax pueden mostrar el tamaño del corazón, anomalías en los pulmones y exceso de líquido en los pulmones

Tratamiento



Los lactantes con tronco arterial deben someterse a una cirugía. Pueden ser necesarias varias cirugías o procedimientos, en especial a medida que tu hijo crezca. Se pueden administrar medicamentos antes de la cirugía para ayudar a mejorar la salud cardíaca.

Los niños y adultos con el tronco arterial reparado quirúrgicamente deben tener un seguimiento regular con el equipo de cardiología.



Medicamentos

Procedimientos quirúrgicos

Los medicamentos que pueden recetarte antes de la cirugía son:Los diuréticos aumentan la frecuencia y el volumen de la orina e impiden que el cuerpo retenga líquidos; este es un efecto frecuente de la insuficiencia cardíacaEste tipo de medicamento refuerza las contracciones del corazónLa mayoría de los lactantes con tronco arterial se someten a cirugía a las pocas semanas del nacimiento. El procedimiento dependerá de la afección de tu bebé. En la mayoría de los casos el cirujano de tu bebé hará lo siguiente:Después de la cirugía correctiva, tu hijo necesitará atención de seguimiento de por vida con un cardiólogo. El cardiólogo puede recomendar que tu hijo restrinja la actividad física, sobre todo los deportes competitivos intensos.Tu hijo tendrá que tomar antibióticos antes de los procedimientos dentales y otros procedimientos quirúrgicos para prevenir infecciones.Como el conducto artificial no crece junto con el niño, deberá hacerse cirugías de seguimiento para reemplazar la válvula del conducto a medida que crezca.

Con información de Mayo Clinic

