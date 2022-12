New Orleans Pelicans gana a San Antonio Spurs (99-117)

New Orleans Pelicans logró imponerse a San Antonio Spurs como visitante por 99-117 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de San Antonio Spurs sufrieron una derrota fuera de casa contra Oklahoma City Thunder por 119-111, por lo que tras el partido acumularon once derrotas consecutivas, mientras que los de New Orleans Pelicans derrotaron en casa a Toronto Raptors por 126-108, por lo que tras el partido acumularon cuatro triunfos seguidos. Con este resultado, New Orleans Pelicans cuenta con 14 victorias en 22 partidos jugados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off. Por su parte, San Antonio Spurs, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con seis victorias en 23 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto hasta finalizar con un 24-26. Tras esto, durante el segundo cuarto los jugadores de San Antonio Spurs lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguieron otro parcial de 15-2 durante el cuarto y se hicieron con la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 28-23. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 52-49 en el contador.

El tercer cuarto nuevamente tuvo varios cambios de líder en el luminoso, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado parcial 19-32 y un total de 71-81. Finalmente, en el último cuarto New Orleans Pelicans aumentó su distancia, de hecho, consiguió un parcial de 13-2 y tuvo una diferencia máxima de 23 puntos (94-117) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 28-36. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado de 99-117 para los jugadores del equipo visitante.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 30 puntos, ocho asistencias y 15 rebotes de Zion Williamson y los 21 puntos, dos asistencias y 11 rebotes de Jonas Valanciunas. Los 25 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes de Devin Vassell y los 15 puntos, tres asistencias y seis rebotes de Keldon Johnson no fueron suficientes para que San Antonio Spurs pudiese ganar el partido.

El próximo choque de San Antonio Spurs será contra Phoenix Suns en el AT&T Center, mientras que el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra Denver Nuggets en el Smoothie King Center.

