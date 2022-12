New Orleans Pelicans consigue la victoria frente a Toronto Raptors por 126-108

New Orleans Pelicans consiguió la victoria en casa frente a Toronto Raptors por 126-108 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar en casa contra Oklahoma City Thunder por 105-101, completando una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, mientras que los de Toronto Raptors también derrotaron en casa a Cleveland Cavaliers por 100-88. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 12 victorias en 20 partidos disputados. Por su parte, Toronto Raptors también sigue en puestos de Play-off con 11 victorias en 20 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-1 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y terminó con un resultado de 40-29. Tras esto, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 11-0 y se hizo con la máxima diferencia de puntos (27 puntos) al final del cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 34-18. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 74-47 en el contador.

En el tercer cuarto el equipo visitante recortaba distancias en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-0 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 28-31 y 102-78 de total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores del equipo visitante también recortaban distancias nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2, aunque fue insuficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-30. Tras todo esto, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 126-108 a favor del equipo local.

Durante el partido, New Orleans Pelicans se hizo con la victoria gracias a los 33 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes de Zion Williamson y los 26 puntos, una asistencia y cinco rebotes de Trey Murphy. Los 35 puntos, una asistencia y un rebote de Gary Trent Jr. y los 23 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Pascal Siakam no fueron suficientes para que Toronto Raptors ganase el partido.

En el siguiente choque de la NBA New Orleans Pelicans se enfrentará a San Antonio Spurs en el AT&T Center. Por su parte, el próximo partido de Toronto Raptors será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center.

