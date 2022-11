La mañanera de AMLO de este miércoles 30 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. ¿Cómo están? Ánimo.

Bueno, pues vamos a llevar a cabo, como todos los miércoles, la sección de ‘Quién es quién en las mentiras’ y de ahí abrimos para preguntas y respuestas. Le damos la palabra a Elizabeth.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Buenos días a todas, a todos, compañeros de la prensa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales.

Vamos a comenzar esta sección, ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, vamos con la primera.

Mentiras sobre un supuesto préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para pagar programas sociales. La semana pasada, diversos medios de comunicación publicaron que el gobierno mexicano estaba requiriendo dinero al Banco Interamericano de Desarrollo para financiar programas sociales, lo cual es completamente falso, la Administración Pública Federal, que encabeza el presidente López Obrador, ha financiado los programas sociales, escuche bien, utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción, de eliminar gastos superfluos y acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, además de la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante este sexenio como nunca antes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que México no he tenido una negociación ni ha solicitado préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo ni de ningún otro organismo internacional para financiar programas sociales.

No obstante, Latinus, Infobae, El Economista, MVS Noticias, 24 Horas, entre otros, difundieron la mentira a pesar de que el propio banco desmintió que haya dado un préstamo a México. Pero pues ya sabemos que así se las gastan.

Pero vamos con la siguiente, que es bastante divertida. Javier Lozano Alarcón difunde noticias falsas para pegarle al gobierno de López Obrador, Javier Lozano Alarcón, el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón, cuya principal labor fue despedir a 44 mil trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Lozano lo mismo coordina campañas para el PRI, el PAN, el Prian, bueno, es ajonjolí de todos los moles. Difundió hace unos días un video con camiones de carga incendiados con el que ironizó. Aquí en pantalla vemos su tuit. Pero el video corresponde a Colombia, lo cual fue consignado por Telesur TV. Y se trató de un grupo de hombres armados que incendiaron el lunes pasado siete camiones de carga que circulaban por una de las principales carreteras del departamento colombiano del norte de Santander.

Este personaje de la oposición es uno de los mayores propagadores de noticias falsas, odio, racismo, clasismo y discriminación. Por cierto, nada más como breviario, esa foto de Emilio Lozoya comiendo en el restaurante Hunan fue proporcionado por Lozano a una periodista que lo difundió, dicho por ella, en un programa radiofónico.

Bueno, hasta aquí esta, pero vamos con la siguiente a la que titulamos Siembra mentiras y cosecharás aplausos de la oposición. En vísperas de la marcha del 27 de noviembre, empezó a circular una mentira más para pegarle al presidente de la República, que supuestamente un funcionario cercano al presidente López Obrador habría recibido millones de dólares de ‘el Mayo’ Zambada, lo cual es una vil mentira.

Una de las figuras de la oposición en las redes, el señor Marietto Ponce, todo un profesional en el arte de mentir, viralizó esa nota a través de su cuenta de Twitter. Muchas horas después, ya que se había difundido por muchos lados, bajó su mensaje.

Pero no fue lo único que usó esa nota para atacar al presidente. El expresidente panista Vicente Fox también le entró a la campaña, como a muchos que también le entran. Pero esa mentira no es nueva, es una nota publicada por Fox News el 17 de enero de 2019.

Esa nota informativa tergiversaba las declaraciones de Cifuentes Villa, que es un testigo protegido en el caso de ‘el Chapo’ Guzmán, quien señaló que Zambada entregó dinero directamente a Calderón y a Peña Nieto, pero la oposición cambió esa revelación y le adjudicó a López Obrador el asunto. Que revise bien sus fuentes, señor expresidente Vicente Fox antes de publicar.

Después de las notas distorsionadas de Fox News, Cifuentes Villa, que es el testigo protegido que ya decíamos aclaró: ‘Yo no dije que el candidato presidencial ―refiriéndose al presidente López Obrador― haya recibido dinero. Yo dije que lo recibieron los últimos dos presidentes de México’, refiriéndose a Calderón y Peña’.

Y es que al parecer ellos solitos se hacen la maldad, están tan enojados con la marcha que inventan lo que sea.

Y vamos con la última, la marcha del pueblo, 1.2 millones marchamos orgullosamente junto al presidente. Antes, durante y después de la marcha se lanzaron con todo para descalificar a los cientos de miles de participantes de todo el país y, hay que decirlo, también de los hermanos migrantes que se dieron cita en la Ciudad de México.

Los comentarios descalificando hicieron gala de todo tipo de epítetos: acarreados, ardidos, resentidos, tontos y de todo tipo de comentarios racistas, clasistas y denigratorios.

Aquí reunimos unos mensajes destacados de la oposición, como Denise Dreseer, que dijo que no podíamos distinguir entre la verdad y el sentimiento; o como dijo el presidente del PAN, Marko Cortés, que habíamos sido acarreados y amenazados; o que fue una marcha de Estado, como lo calificó Héctor Aguilar Camín.

El periódico Reforma ya, o sea, de plano más que cubrir la marcha se dedicaron contar camiones. Nosotros les preguntamos: ¿en qué querían que vinieran las personas del interior de la República?, ¿en patines, patineta, bicicleta?

Bueno, la revista Proceso, El Universal y Aristegui Noticias, difundieron mentiras del tipo que la Guardia Nacional los habrían obligado a asistir vestidos de civil, lo cual también es falso.

Y ya el colmo fue que reciclaron un video de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum repartiendo comida, supuestamente en la marcha, pero se trató de un video reciclado del año pasado, en donde estaba repartiendo tamalitos en el Centro de Productores de Guerrero.

Y, bueno, nos dijeron de todo: ‘arrastrados’, ‘acarreados’, ‘mantenidos’.

Aquí vemos en la pantalla a Pedro Ferriz.

También, Luis Cárdenas nos llamó ‘borregos’, ‘feligreses’, que fuimos a rendir pleitesía religiosa.

Otra vez, el expresidente Fox lanzó el reto, nada más oiga esto: ‘López te reto a mostrar un ciudadano auténtico que te apoye’. Compañeros, compañeras, ayúdennos, por favor, a decirle al expresidente Vicente Fox qué fue lo que pasó el domingo.

Y le vamos a compartir y a todos ustedes también esta foto publicada por el New York Times, para mostrar que no fue uno, sino cientos de miles de ciudadanos, 1.2 millones marchamos junto al presidente.

La oposición, bueno, lució confundida, descolocada, mintiendo a través de sus redes. Y pues sí, tenemos una lista de quienes mintieron y se burlaron y descalificaron la marcha, como Chumel Torres, Claudio X. González, Jesús Silva Herzog, Héctor Aguilar Camín, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez Icaza, dirigentes del PAN, PRI, PRD. Todos estaban superincómodos, molestos por la marcha en celebración del cuarto año de gobierno de la Cuarta Transformación.

Si me permiten, aquí les vamos a mostrar algunas de las expresiones de la marcha. Bueno, primero les compartimos este tuit de Poncho Gutiérrez, dice:

‘Primero retaron a AMLO a convocar a su propia marcha, pero cuando la convocó le dijeron acomplejado, luego dijeron que nadie iría a apoyarlo, pero cuando vieron que sí fueron entonces muchos le dijeron acarreados. En las urnas siempre pierden, en sus cabezas nunca’.

Tenemos algunas pancartas que compartieron en las redes sociales, aquí está una que compartió Antonio Attolini, dice:

‘La multitud no odia, odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor’.

La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas que nos parecieron, la verdad, es que bastante éticas. Todos estábamos muy contentos en la marcha. Aquí un señor dice:

‘Yo soy un acarreado, sí, acarreado por mi deseo de un México libre de racismo, de clasismo, de amparos mañosos que atrasan nuestro desarrollo’.

Aquí tenemos a los que se pusieron muy creativos con el ‘superprejidente’, también vimos a muchos que llevaban consignas en sus playeras: ‘Patas rajadas de Tlamaco, Hidalgo, apoyan al indio de Macuspana’, ’33 años siendo tu acarreado orgullosamente, ‘Vengo acarreada desde Denver’, lo que decíamos, vinieron nuestros hermanos migrantes a la marcha del 27. ‘Es un honor estar con Obrador’. Y, bueno, ‘no vine por mis tortas, vine por mis…’, no lo vamos a decir.

Vamos con las siguientes. Aquí una joven: ‘Soy estudiante universitaria de la UNAM con pensamiento crítico decidí apoyar a mi presidente’.

Esta está muy bonita: ‘Soy acarreada de Polanco y soy totalmente Proamlo’.

Esta foto, que es la playera, se hizo viral en las redes sociales: ‘Soy acarreado, mis gastos se cubren con los recursos que le quitaron a Vicente Fox por concepto de su pensión millonaria’.

‘Soy acarreado, mi torta, tu liderazgo; mi chesco, tus resultados’.

Y, bueno, aquí vimos varios, vimos también en el Zócalo muchas pancartas: ‘Me acarrea mi consciencia, mi dignidad, mi memoria histórica, mi corazón’.

Y una que nos pareció, la verdad, es que bastante bonita, es que hay muchas personas, muchas personas se dieron cita desde muy temprano en muchos puntos de la ciudad. Y tenemos aquí que dice: ‘A mis 94 años marchando por un cambio verdadero y —ya no veo— y hasta mis últimos días, desde San Luis Potosí’.

Y, bueno, hubo muchas, pero estas nos parecieron las más destacadas.

Y, bueno, ya para terminar vamos a decir: fue un día histórico, aunque les duela el término, fue una fiesta, una celebración de ciudadanos conscientes, todos unidos por una causa: festejar los avances de la Cuarta Transformación, por echar abajo el régimen de privilegios, por ganarle la batalla al racismo y al clasismo, por avanzar contra la desigualdad social.

Este 27 de noviembre se llenó Reforma y el Zócalo de alegría, de consignas, de algarabía, con batucadas, marimba, mariachi, banda, todas y todos juntos en apoyo de la transformación pacífica de este país.

Y, por último, les compartimos un pequeño video para mostrar lo que fue la marcha, para los que no pudieron asistir, pero también para los que hablan sin saber.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Sin duda es y seguirá siendo un honor estar con Obrador.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más pregunto: se hace un sorteo, ¿no?, para las primeras filas. Nada más eso, de que no tengan 15 días de haber preguntado. Bueno, ustedes tres, cuatro. Otra compañera, la de atrás y ya, cinco.

Vamos a ver.

PREGUNTA: Muchas gracias, presidente. Soy Maya Averbuch de Bloomberg News.

Usted ha dicho que quisiera nombrar a Gerardo Esquivel a otro puesto en el gobierno o algún otro organismo internacional a parte del Banco Interamericano de Desarrollo, eso implica que no le va a nombrar de nuevo al Banco de México. ¿Quién podría ser su reemplazo?

Y en un segundo tema, usted ha dicho también que la producción de cerveza en el norte tiene que parar por escasez de agua. ¿Cuándo podría empezar a prohibir esa producción? ¿O más bien se refiere a prohibir la expansión de esa producción? ¿Han tenido suerte convenciendo a empresas a mudarse hacia el sur por temas de sequía en el norte?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todavía no se decide lo del Banco de México, eso lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

INTERLOCUTORA: ¿Y tiene una lista de posibles candidatos o una idea de si sería alguien que ya trabaja en el banco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no. Hay tiempo, porque termina el periodo hasta finales de diciembre, el nuevo representante, hombre o mujer, iniciaría el 1º de enero. O sea, tenemos tiempo.

INTERLOCUTORA: ¿Tiene una idea de más o menos en cuál momento podría anunciarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues en unos 10 días, 15.

INTERLOCUTORA: ¿A partir de hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Acerca de lo segundo que planteas, lo ideal es que ya no se den concesiones para uso de agua con fines industriales en el norte, porque se tiene que garantizar el agua para el consumo humano. No es racional el que se les dé preferencia a las industrias, a las minas, a las cerveceras y la gente no tenga agua; o se siga sobreexplotando el agua, los mantos acuíferos y ya se esté tomando agua con arsénico, que se tengan que comprar plantas de tratamiento de arsénico, que son dañinas para la salud por la sobreexplotación porque cada vez se tiene que extraer agua de más profundidad.

Entonces, lo que estamos planteando es dar facilidades para quienes quieren instalar plantas, industrias que requieran, que demanden agua, lo hagan en el sur sureste, donde tenemos el 70 por ciento del agua del país. Lo que hicieron en el gobierno panista, de dar una concesión para una cervecera en Mexicali, imagínense, utilizar el agua ni siquiera para que la cerveza se venda en México, sino para exportar la cerveza.

¿Qué exportamos?

Agua. Y entregaron en concesión hasta los derechos de agua de la gente de Mexicali. Eso no.

Afortunadamente esta empresa entendió que la gente no estaba conforme, se hizo una consulta y se buscó una opción en Veracruz. Compraron un terreno de 300 hectáreas, donde hay agua y van a construir la planta, ya lo están haciendo y van a exportar por el puerto de Veracruz.

Pero es distinto que estas empresas se ubiquen en donde hay agua, allá está el Papaloapan, está el río Coatzacoalcos, está el Tonalá, está el Grijalva, está el Usumacinta, está el Candelaria, el Chupán; hay agua, bastante. Y en barcos de Coatzacoalcos y de Progreso, de Seybaplaya, de Veracruz, es muy cerca la costa este de Estados Unidos.

Además, nosotros queremos ya ir impulsando el comercio para la costa este de Estados Unidos porque actualmente toda nuestra relación comercial con Estados Unidos se tiene hacia California, hacia Arizona, hacia Texas, por eso el impulso del sureste, ese es el planteamiento.

INTERLOCUTORA: Y sólo para precisar, ¿entonces no va a afectar a las concesiones que ya existen?, ¿quiere decir empresas que están produciendo actualmente, seguirán con su uso de agua?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más es ya no dar ninguna concesión nueva.

INTERLOCUTORA: ¿A la industria cervecera o a ninguna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En general, para empresas de mucho consumo de agua, o sea, en el norte, porque si no cuidamos pues el agua vamos a dejar a la gente sin protección.

Desde luego, no es por la fuerza, es convenciendo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

INTERLOCUTORA: Y nada más, clarificando el primer punto de la primera pregunta sobre el Banco de México, ¿sí está decidido que Gerardo Esquivel no va a continuar o todavía podría continuar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos porque el que está tratando esto es, repito, el secretario de Hacienda, Rogelio.

INTERLOCUTORA: Y, por último, ¿tiene una fecha para la Cumbre de Líderes de América del Norte? Creo que usted había dicho que podría ser en diciembre, podría ser en enero. ¿Cuál es la razón por la demora? ¿Y tiene una fecha pronosticada?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se está mencionando de que va a ser 8 o 9 de enero. No sé si es lunes y martes. Pero Relaciones Exteriores está haciendo con la embajada de Estados Unidos y de Canadá en México y con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos la agenda para reunirnos en esta cumbre de gobiernos de América del Norte.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: 9 y 10.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 9 y 10.

INTERLOCUTORA: ¿En la Ciudad de México o en dónde?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En la Ciudad de México. De llevarse a cabo sería en la Ciudad de México.

INTERLOCUTORA: ¿Y cuándo podrían confirmas las fechas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo pienso que en unos días más ya se tendría una agenda.

Ellos nos pidieron, me refiero al gobierno de Estados Unidos, que si estábamos en condiciones de llevar a cabo la cumbre en estas fechas y dijimos que sí. Como también quiero decirles que es muy probable que viaje yo a Perú.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El día 14 de diciembre para la reunión de la Alianza del Pacífico. Nos reuniríamos en Perú, el presidente de Chile, —no sé si ya se invitó al presidente de Colombia— Pedro Castillo, presidente del Perú; el presidente Lasso, de Ecuador; y asistiríamos nosotros, yo iría a ese encuentro, a esa reunión, porque además vamos a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo.

INTERLOCUTORA: Y creo que usted había mencionado, cuando estaba con el presidente Boric, que iban a intentar llegar a acuerdos para resolver el asunto de Perú y las posibilidades de viajar del presidente. ¿Ese fue el acuerdo al que llegaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Hay alguna otra parte que acordaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, básicamente me consultaron. Se reunieron ellos, el presidente Pedro Castillo y el presidente Boric, antier. Trataron el tema y yo le pedí al presidente Boric que lo consultara con el presidente Castillo. y ya me hablaron para decirme que si estaba yo de acuerdo en que la reunión se llevará a cabo el día 14 y ya respondí que sí, entonces voy a salir.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, del canal México News World y del periódico local en Hidalgo, Hidalgo News. Buenos días a los que nos ven y a los que nos escuchan.

Le voy a formular dos preguntas, presidente y un recordatorio de la vox populi, de la gente del pueblo.

Hace aproximadamente usted aquí me dijo que todavía existían algunos bemoles de corrupción dentro de su gobierno. Yo coincido y hoy le traigo un tema sobre que aún hay corrupción dentro de su gobierno.

En la Secretaría de Salud Pública, que dirige el doctor Alcocer, hay entre 250 a 300 mil trabajadores sindicalizados. El actual líder sindical es Marco Antonio García Ayala, es el sobrino directo de Joel Ayala Almeida, quien dirige la FSTSE y quien aglutina a todos los sindicatos de, pues así decirlo, burócratas, de todos los empleados que trabajan en el gobierno.

El tema de Marco Antonio García Ayala, presidente, es que cobra el dos por ciento de la base del sueldo de estos trabajadores, que son 250 a 300 mil trabajadores. Estos camilleros, que van desde camilleros, enfermeras, afanadoras, médicos generales, pues tienen un sueldo entre 160 pesos, 280 pesos, 300 pesos por cada uno, dependiendo las actividades que realicen en los diversos hospitales del país; de eso, les quitan el dos por ciento de su sueldo base.

Haciendo una cuenta, presidente, de ese sueldo base este señor les cobra a los empleados de la Secretaría de Salud una especie de 55 millones de pesos mensuales, por año serían 660 millones de pesos por año, además de que el secretario de Salud, el doctor Alcocer, pues les entrega 118 millones de pesos a la… sí, al sindicato en rubros como programa de convivencia infantil de verano y formatos de actividades culturales y deportivas.

Este señor, además de cobrar ese dinero, presidente, pues lleva cinco ocasiones reeligiéndose de manera consecutiva, es una especie de Romero Deschamps, pero ahora en la Secretaría de Salud.

Presidente, ¿cómo combatir esta corrupción, cuando usted ha luchado de manera incansable?

Y también, ayer, lástima que no me tocó la palabra, pero estaba el doctor Alcocer, para que él nos dijera si le está entregando ese dinero, por qué se lo está entregando, o sea, 118 millones de pesos para esparcimiento, presidente, 660 millones de pesos quitarles a los trabajadores de su sueldo, cuando tienen un sueldo de 160 pesos una camillera; un médico, 300.

En total, el señor Marco Antonio García Ayala lleva 778 millones anuales por todos estos rubros que he señalado.

Y también la gente del sindicato de la Secretaría de Salud pues pide que se revise ahí los estatutos del sindicato, porque pareciera que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues pareciera que vive de noche y no se da cuenta qué está pasando con este sindicato.

Presidente, yo sé que usted siempre ha dicho en la vida de los sindicatos se debe de manejar aparte porque pues se debe de respetar, pero dentro también del Tratado de Libre Comercio en acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que ellos no deben de estar obviamente inquiriendo nuestra política, la vida política del país, pero sí hay que respetar los derechos de los trabajadores, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mira, según lo que planteas, se trata de las cuotas sindicales, creo que en todos los sindicatos los trabajadores aportan para el mantenimiento de su sindicato, a lo mejor este es el caso.

INTERLOCUTOR: Sí, este es el caso, pero a usted… Usted le gusta ser… ahorrar el dinero, lleva una política…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más que eso tiene que ver con la vida sindical y eso tiene que ver con los trabajadores.

Y también aclararte, no es como tú lo señalas, de que el doctor Alcocer les da un cheque.

INTERLOCUTOR: Pues hay una partida. Él no le da un cheque, pero hay una partida, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es porque el gobierno tiene que entregar como parte de la nómina lo que corresponda a la cuota sindical.

Para que te quede claro, el doctor Alcocer es un hombre honesto.

INTERLOCUTOR: Yo no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es que estás diciendo: ‘Les entrega el doctor Alcocer’. Es como si no tuviesen ellos derecho y fuese una especie de cochupo. No, seguramente es algo que está establecido en un contrato colectivo, como en otros sindicatos.

Ahora, si no están de acuerdo los trabajadores en que les hagan el descuento, ahora con la nueva reforma laboral los trabajadores tienen que aprobar el contrato colectivo, son de los cambios. Entonces, tienen los trabajadores la posibilidad de decir: ‘Ya no queremos pagar cuotas, no queremos que nos descuenten lo de las cuotas sindicales’ y buscar también que se dé una explicación sobre esto.

Yo lo único que les quiero pedir es que, si se lanza una acusación y no tenemos pruebas, entonces se va demeritando esta conferencia. Tenemos que presentar…

INTERLOCUTOR: Sí hay pruebas, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Las traigo aquí.

Y yo coincido con usted, que si los trabajadores ya no quieren que se les quite las cuotas, que se manifiesten, pero ahí sería muy importante que Luisa María Alcalde, que preside la Secretaría del Trabajo, intervenga porque este contrato de trabajo que tienen los empleados de la Secretaría de Salud con su sindicato y todo lo que converge pues dejó de tener vigencia desde el 2020, estamos en el 2022.

Ahora, no es que se señale directamente al secretario Alcocer, yo sé que el secretario Alcocer, en primera, es un médico de primer nivel y es profesional y es honesto, pero ya está siendo víctima de que lo está acorralando aquí el señor Marco Antonio García, cómo está pasando ahí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, tampoco, no, no, no, qué acorralando, cómo crees. El doctor Alcocer no se deja acorralar por nadie, es un hombre con principios y, lo que tú señalas, Premio Nacional de Ciencias. Nunca se había tenido un secretario de Salud con la capacidad científica del doctor Alcocer, sobre todo de su honestidad.

Nosotros no nos dejamos acorralar por nadie, nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y lo que queremos es limpiar de corrupción y todo aquello que implique un manejo deshonesto del presupuesto, fondos, cuotas, que salgan del gobierno, aun cuando vayan a los sindicatos y si se presentan denuncias, porque también para eso está la autoridad, esos trabajadores, si consideran que están siendo estafados, tienen que ir a presentar una denuncia.

INTERLOCUTOR: Y el tema de la reelección de manera consecutiva, presidente, eso daña a la vida pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo tiene que decidir los trabajadores. Ahora se puede que, con voto libre, secreto, los trabajadores elijan a sus dirigentes. Pero son procesos, porque no había democracia sindical en nuestro país, se están dando los primeros pasos.

Cuando se hicieron las elecciones de las secciones sindicales de Pemex, de los trabajadores de Pemex, pues muchos con voto libre y secreto volvieron a votar, por los mismos. Ni modo que, como era antes, se diera aquí la línea de decir: Este es el bueno. Es la gente.

La libertad no se implora, se conquista. Por eso me dio mucho gusto, hace —que es la otra cara de la moneda— hace un mes hubo elecciones en el sindicato de sobrecargos de aviación.

INTERLOCUTOR: Y acaba de haber en Oaxaca también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Y ganó la oposición, le ganó al que estaba de dirigente y que buscaba la reelección.

¿Qué nos pidieron?

Pues que se cuidara que se contaran los votos, que se respetara la democracia y eso fue lo que se hizo. Pero depende mucho de la gente.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo despertar eso los sindicalizados, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, esto ya se echó a andar, ya es distinto, hay un marco legal que obliga a que se lleven a cabo elecciones limpias, libres, con voto directo.

Antes, ¿saben cómo era la votación en las secciones sindicales de Pemex? tenían que mostrar su ficha y ahí votar, no había voto secreto.

¿Y cuál era el resultado?

Bueno, pues 99.9 a favor y un voto nulo.

Pero a lo que voy es: qué bueno que lo planteas, pero que busquemos dar una contextualización de fondo a nuestros planteamientos, porque sí son cuotas, estoy seguro que es eso y que el gobierno.

INTERLOCUTOR: Mire, para que salgamos de dudas, ¿qué le parece, se lo propongo, es una decisión de usted, que venga el doctor Alcocer y que explique?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, no te lo acepto, porque cómo va a venir el doctor a eso. Mejor aquí te informamos. Hoy mismo, hoy mismo, que Jesús te presente por escrito, el gobierno que representamos, te presenta por escrito una respuesta a tu planteamiento, si te parece.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, aquí se plantean temas no con el afán de molestar, sino que haya una transparencia, como usted lo dice. Y yo le aplaudo que su gobierno dice que hay transparencia, que combatamos la corrupción porque, en conclusión, la corrupción ha dejado a millones de mexicanos en la pobreza extrema y obviamente no es justo que sigamos viviendo esto, cuando es un gobierno de transformación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y en un martes que venga el doctor, que tiene que venir los martes para informar sobre la salud, se aproveche y él informa. Pero desde hoy te damos respuesta.

INTERLOCUTOR: Presidente, el día lunes ya no alcancé ver bien lo de la sesión de la Corte, donde los ministros encabezados por Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea le daban un ultimátum a usted para enviar una terna o posibles candidatos de los integrantes de la Cofece, ayer y antier se estuvo publicando que le daban un ultimátum para que usted mandara la terna.

¿Qué está pasando con esta terna, presidente? Yo sé que la Cofece no ha hecho bien su chamba, no ha hecho bien su trabajo porque hay monopolio en diversos rubros de la economía y sobre todo quienes presten servicios y también de diversos temas.

En ese sentido, ¿cuál es su respuesta a la Corte, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

Pero, de todas maneras, si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados —que eso sería lo mejor, lo ideal— si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la corte, el Poder Judicial y es lo que voy a hacer, voy a mandar la terna.

Es que es muy interesante también lo que estás planteando, porque hay muchas cosas. La política te puede definir también cómo optar entre inconvenientes. Cuando llegamos nosotros al gobierno sabíamos que nos íbamos a encontrar un gran rezago, mucho atraso, mucha corrupción y debo de confesar que me sorprendió el grado de corrupción que imperaba. Sí tenía yo una idea, pero no, el gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría, a una banda de malhechores. Me sorprendió, porque en todo, en todo, en todo, encontramos corrupción. Y hemos ido limpiando, limpiando y limpiando; todavía no terminamos.

Pero fue muy bueno el que se definieran prioridades. Por eso la política, la administración pública no admite improvisación, no es de ocurrencias. Entonces, ¿qué hicimos?, pues aplicamos una fórmula y nos funcionó, que no aplicaban los gobiernos anteriores y la fórmula es sencilla: desterrar la corrupción, acabar con los lujos en el gobierno con una política de austeridad republicana y todo lo ahorrado destinarlo en beneficio del pueblo. Esa fue la fórmula y nos funcionó porque no hemos contratado deuda adicional, no hemos han aumentado los impuestos, no ha habido gasolinazos, no ha aumentado el precio de la luz, del gas, del diésel, no nos falta presupuesto. Entonces, eso funcionó.

Y luego, a ver, lo ahorrado ¿a dónde lo destinamos?

INTERLOCUTOR: A la obra pública, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y nos funcionó también, porque se incrementó, como no pasaba, la inversión la pública. Y ahora la inversión pública es, desde que llegamos, 70 por ciento más en términos cuantitativos, inversión pública.

¿Y eso qué significa?

Empleos, imagínense cuántos empleos en la refinería de Dos Bocas, llegaron a estar trabajando 30 mil obreros.

¿Cuántos están trabajando en el Tren Maya?

Ya llevan más de 100 mil empleos. Ya les cuesta a las empresas en México conseguir fuerza de trabajo porque hay empleo con la inversión pública. Y si a eso agregan que está creciendo la inversión extranjera como nunca en la historia…

Entonces, funcionó la estrategia.

Y luego, a ver, esta decisión: no —parece sencilla— no vamos a otorgar apoyos a la gente a través de intermediarios, nada de la autoproclamada sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sociales, no, directo el apoyo para que llegue completo, para que no haya moche, piquete de ojo.

Eso que se ve sencillo, imagínense cuánto ahorro significó, porque cuando se va a pagar con efectivo es una tentación; y si además se le entrega dinero a una organización, más.

Había organizaciones, cuando llegamos, que recibían de 20 a 30 mil millones de pesos. Porque si no se les daba, movilizaciones. Y los líderes, colmados de atenciones y de privilegios; y la gente sin recibir nada, o migajas, despensas.

Entonces, todo eso nos ha ayudado, ahí vamos avanzando, pero era mucho el rezago, porque todos querían medrar:

―Oye, yo tengo una empresa constructora.

―Pero si tú eres periodista, primo hermano, ¿qué sabes de construcción?

―No, pero dame el contrato y yo ya veo cómo le hago,

Entonces, sí hemos avanzado, desde luego falta, hay que seguir limpiando, pero, sin duda, el principal problema de México era la corrupción y ahí la academia, la intelectualidad, los medios, ni siquiera se dieron por enterados.

Y como estamos atendiendo esto pues por eso se va a avanzando, pero, si van a quedar cosas pendientes, se tiene que seguir avanzando. De ahí la importancia de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, porque puede ser que queden ahí politiqueros, gente afanosita, servicial, lambiscones, barberos, con aquella idea de que ‘me voy a colar’, sin ideales, sin principios, sin amor al pueblo, ‘y voy a tener la oportunidad de resolver mi problema de toda la vida’.

Y no faltan quienes dicen: ‘Aprovecha, no seas tonto’, pero la gente ya no va a aceptar eso.

INTERVENCIÓN: ¿En quién está pensando, presidente, para la terna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿La terna de?

INTERVENCIÓN: De la Cofece, la que tiene que entregar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco.

INTERLOCUTOR: ¿Y no los analiza, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ya mandan.

INTERLOCUTOR: O sea, ¿ni siquiera usted los propone?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo nada más tengo que…

INTERLOCUTOR: Palomear, digamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Me mandan, creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero.

Pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra, el Ifetel, llegando, llegando, que me toca. Porque todas esas reformas las hicieron durante el periodo neoliberal y ahí sí todos aprobaron, ahí sí se apoyó la reforma constitucional.

Entonces, en el Ifetel de repente… Ah, se crearon estos organismos supuestamente para evitar los monopolios. Ya ven cómo inventaron términos nuevos, al monopolio le llaman preponderancia o agente preponderante. Entonces, para evitar eso, ¿no?

Es cosa de que hagan investigaciones de quiénes promovieron esto: el Reforma, Carmen Aristegui, porque era la sociedad civil.

Entonces, al final, los miembros de estos organismos quedaron atrapados por los mismos intereses creados, no hubo ningún cambio.

Y una vez me toca proponer a un miembro del consejo del Ifetel y veo: pues no conozco a nadie.

Ah, pero ahora les voy a platicar algo sobre los consejeros del INE, porque eso todavía está peor.

Y veo y entonces les pregunto al de Comunicaciones, al secretario de Comunicaciones, Economía, qué opinión tienen porque yo no conozco a nadie, a quién proponemos y me dicen: ‘No, pues este tiene más’ y apenas estaban saliendo del despacho, no sé por qué y ya como a la hora, hora y media, dos horas, me manda a decir un grupo económico que no estaban de acuerdo con la propuesta porque ese señor trabajaba o estaba al servicio de otro grupo económico.

Entonces, ¿qué hago, si no conozco a nadie?

Bueno, le digo al consejero jurídico: Analiza a ver quién sacó la mejor calificación, porque se supone que el Banco del México, el Inegi son los que hacen la selección, a ver quién sacó el primer lugar y resultó que no era el que yo estaba proponiendo. Entonces, dije: Este, cuando menos sacó primer lugar.

Me entero que ya había sacado el primer lugar en otras selecciones, en otros procesos de selección, pero aunque sacara primer lugar, todo era una simulación.

En el caso del INE, lo mismo, eso lo resuelve el Congreso, pero me llevaron una lista como de 50.

¿Cuántos años llevó yo en la lucha política?

Pues ya bastantes años y en la oposición.

Bueno, no conocía más que a uno, a uno de 50. Después de estar en la oposición, dirigente de partido y presidente, de 50 a uno. Y la experiencia que tenía: este es el único que conozco. Porque me pidieron opinión, digo: Pues está bien, este ya era comunista y se volvió panista, este ya nos traicionó, pero cuando menos le ha de haber quedado algo ahí de decencia. No, no le quedó nada, me equivoqué.

Pero hablando de estas cuestiones, o sea, hicieron otro gobierno para poder acaparar las funciones de la administración pública. Y además costoso, porque un instituto de estos lo menos que cuesta son mil millones de pesos al año, porque son los consejeros con asesores, con aparatos.

Entonces, son de las cuestiones que van a quedar pendientes hacia adelante para que los que vengan vean si eso ayuda, preguntarle a la gente: ¿estás de acuerdo?, ¿te ayudan?, ¿crees que es bueno para el país tener estos organismos o utilizamos los recursos para otra cuestión, para el desarrollo, para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para la salud, para la educación?

Pero no se puede todo. Eso sí, es bastante, mucho, mucho lo que hemos hecho y lo que nos falta todavía.

Hoy es 30, ¿verdad? Faltan 22 meses para que lo celebren los adversarios.

INTERLOCUTOR: Presidente y antes de plantear mi último cuestionamiento, al principio de las mañaneras, en el 2019, yo le había planteado y venía aquí a decirle con nombres y apellidos, nombres de ministerios públicos, de jueces que obviamente no hacen bien su trabajo, en ese sentido pues están al servicio de los más potentados y de los que tienen o los que pueden comprar la justicia todavía en México.

En ese entonces usted dijo que pudiera haber una sección de quién es quién en la impartición de justicia. A mí me gustaría, lo exhorto, con todo respeto, que se pudiera tomar o que alguien de su gabinete, de la Consejería Jurídica, que expusiera a esos jueces y ministerios públicos que están estropeando la impartición de justicia en el país, así como hay quienes tienen las mentiras y lo de Ricardo Sheffield.

En ese sentido, presidente, hace dos años, ya va para tres, yo le planteé el tema de un ciudadano mexicano que fue asesinado, que se llama Virginio Armenta Tranquilino. Es vecino o era vecino de Atlamajalcingo del Monte Guerrero. Lo asesinaron de manera brutal. Usted dijo que se encargaría o las autoridades respectivas se encargarían de investigar para que ese asesinato no quedara impune; sin embargo, a dos años pues no ha pasado nada, presidente.

El expediente lo tiene la Fiscalía General del estado de Guerrero, Unidad de Investigación número 5, con el expediente, es muy extenso, pero lo voy a leer, es 12080440600125190221.

La historia de este hombre, presidente, yo creo que es indignante que gente humilde no alcance justicia en este país, más cuando usted ha abanderado proteger y ayudar a los pobres y sobre todo a grupos indígenas.

En ese sentido, presidente, el papá de este hombre, Virginio, el señor Felipe Santiago Galindo, apenas sabe leer y escribir, es un octogenario. Todos sus hijos viven en la Unión Americana, les envían dinero para que algunos abogados intervengan, pero pareciera que los estafan, les dicen: ‘Sí’, mañana no y después ya no aparece nada.

Entonces, presidente, yo lo conmino con todo respeto a que pudiera ayudarlo, sobre todo que es un hombre de escasos recursos el padre, todos sus hijos se fueron a la Unión Americana. Y aquí pareciera que los migrantes otra vez salen a relucir en que no se les ha hecho justicia, que hay una deuda todavía con ellos, presidente, porque hay muchos temas, sobre todo en los consulados, que no lo voy a mencionar ahora, en otra ocasión, para ya no quitarle tiempo.

Entonces, quisiera saber cuál sería su respuesta, cómo poder ayudar al padre de este hombre que fue asesinado, que además tenía 31 años de edad, había terminado su carrera universitaria y que habían sido costeado los estudios gracias a las remesas de sus hermanos que se fueron al norte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver el caso y te informamos y vamos a ayudarlo desde luego, con Rosa Icela Rodríguez. Y se habla con él, con el papá del finado.

INTERLOCUTOR: Sí, con el papá, porque es el que vive en Guerrero y la mamá está actualmente hospitalizada en un hospital de Puebla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora nos das todos los datos.

INTERLOCUTOR: La gente humilde no puede quedarse sin justicia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no y estamos todos los días luchando por eso, todos los días se está luchando y se está haciendo exhorto a ministerios públicos, a jueces, a magistrados, inclusive a los ministros, de manera respetuosa se les está pidiendo que actúen con rectitud y que haya justicia, es nuestra lucha permanente.

Todos los días en la mañana hay un caso que tiene que ver con justicia. Ahorita tenemos uno que nos preocupa bastante, de Oaxaca, que tiene que ver con la actuación de autoridades locales y de juzgados, de influyentismo, que no se quiere castigar a responsables de una violación de derechos humanos y ahí estamos pendientes.

Y constantemente estamos atentos para que no salgan responsables de crímenes porque se les puede detener y salen. Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen.

PREGUNTA: ¿Hay órdenes de aprehensión en contra de ‘la Barbie’?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí sí, pero el asunto es lo de Estados Unidos.

INTERLOCUTOR: Pero es que si sale tendría que entregarlo a México (inaudible), eso es, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan.

INTERLOCUTOR: Pero, entonces, ¿tiene que entregarlo o no, en el supuesto de que salga?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tiene por qué salir, porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo.

INTERLOCUTOR: Si hay acuerdo, ¿tendría que entregarlo a México, regresarlo a México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, si se da el acuerdo, de todas maneras, nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México.

INTERVENCIÓN: Pero dice que sí hay denuncias en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay que actuar.

INTERVENCIÓN: ¿Y cuándo aparece perdido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible.

A mí me llamó mucho la atención de que de repente en un periódico y exclusiva, se da a conocer de que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie, esto fue una filtración, eso es lo que hay que saber, que la vida pública sea cada vez más pública, saber todo esto.

Muy bien.

Vámonos contigo.

PREGUNTA: Muchas gracias. Seré breve, presidente.

El 19 de diciembre se hará la inauguración de la planta desaladora de Cabo San Lucas, en Los Cabos, una obra que afortunadamente tuvo a bien autorizar, lo cual el presidente municipal de Los Cabos y el gobernador, el profesor Óscar Leggs y el profesor Víctor Castro, le agradecen todas las facilidades para que esto se diera y también, a través de un servidor le extienden la invitación para que pueda acudir allá a esa inauguración de la obra desaladora, que obviamente sabemos que es un estado que es desértico y una de las formas de cómo tener agua potable es con esa planta desaladora que tendrá un beneficio a muchos cabeños.

Y ahí está abierta la invitación, acá me lo hicieron saber el día de la marcha el 27, que tuve la oportunidad de hablar con ellos, con los dos profesores que afortunadamente son profesores. Es por una parte de mi intervención.

Y, por otra parte, señor presidente, me hicieron llegar, lo cual yo ingresé en Atención Ciudadana el 9 de noviembre un oficio en donde le solicitan el apoyo y la ayuda para la revisión de un caso, que se trata de un empresario de nombre Giovanni Aguirre, que es de Veracruz. Y aprovechando que va a estar por allá le voy a hacer entrega del expediente y de una memoria, en donde está persona fue tratada de… Bueno, no es cierto, fue extorsionada por el crimen organizado.

Es un empresario que tiene alrededor de 60 mil vacas de engorda y tiene tráileres que viajan de la frontera de Chiapas con Guatemala a Veracruz. Le pidieron que fuera sus unidades de trailers trasiego de drogas, el cual obviamente se opuso. Le pusieron ahí supuestamente droga y demás para poderlo enjuiciar, ya que no quiso. Hubo intentos de lesionarlo, a sus empleados también.

Bueno, hay muchísima información aquí que sí sería importante revisarlo, sobre todo la importancia que tiene que hay actos de corrupción, porque este líder del crimen organizado movió a las policías, movió a los ministeriales y movió a los jueces y ahorita está en la cárcel. Entonces sí sería importante la revisión de este caso, porque obviamente no se vale.

Y aquí hace unos meses, hace unos días, perdón, hubo una manifestación acá atrás de Palacio con los familiares, amigos y socios y también empleados que son los que están afectados en este asunto.

Y le puedo hacer entrega a Jesús con el video, todo el expediente y ya que va a Veracruz aprovechar allá con el gobernador y a ver qué pueden hacer en este asunto.

Y, por último caso, señor presidente, rápido, la empresa Total, la empresa francesa de combustibles en México, anuncia su retiro —no sé qué tan cierto sea o qué información tiene— ya que pues ya no pueden con tantos cambios que le hacen a la empresa Total a esta empresa francesa, la CRE y Pemex con tantas regulaciones, con tantos cambios de suministros, de combustibles, de expendio de combustibles. Y también esto es lo que están diciendo, que se van a retirar.

Y son los primeros, dicen, empresas que se van y siendo que pudiera que otras empresas de expendedores de combustible también se van a retirar del mercado de México por estas faltas irregulares de la CRE y de Pemex. Esto no lo sabemos, es una información que apenas va saliendo y no sé qué datos tengan también al respecto.

Esas son mis últimas tres.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, déjanos el expediente del ganadero.

¿Dónde está detenido?

INTERLOCUTOR: Está detenido en Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ahora, ahora lo vemos el expediente.

Sí, vamos a estar más tarde en Coatzacoalcos, vamos a iniciar en Veracruz todo el sistema de salud pública. Ayer estuvimos en Acapulco haciendo lo mismo para Guerrero y hoy vamos a Coatzacoalcos y ahí va a estar el gobernador Cuitláhuac García.

INTERLOCUTOR: Sí, de hecho, en el USB vienen videos de cómo este personaje del crimen organizado mandaba a los policías, ahí estaba mandando, de las cámaras de seguridad, cómo les estaba indicando quien era y qué es lo que tenían que hacer.

Entonces, eso sería, por una parte. Y muchas gracias, presidente, por tomarlo en consideración con el gobernador Cuitláhuac.

Y, por otra parte, una invitación, ojalá y que pudiera aceptarla, a Los Cabos, allá a Baja California Sur. Y aquí estuvieron en la marcha muy contentos paisanos en esta manifestación junto con usted de la Cuarta Transformación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está resolviendo el problema del agua, porque en Los Cabos crece mucho la población, porque hay mucho auge turístico, llega mucha gente a buscarse la vida a Los Cabos y necesitan servicios y agua y estamos trabajando en eso.

Y qué bueno que en Baja Sur el maestro Víctor es el gobernador, es una gente buena, con sensibilidad social. Y pues un paraíso Baja California Sur, es de las regiones más bellas de México. Y vamos a seguir apoyando al gobernador, al presidente municipal en todo lo que podamos.

Tenemos ahí pendiente lo de la apertura de una calle.

INTERLOCUTOR: Tamaral. Le iba a comentar, presidente, también, pero qué bueno que lo tienen en su memoria y presente, sobre todo porque es muy importante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, un compromiso que hicimos, se abrió una parte, pero falta y entonces es un compromiso. Ahí te pido, Román Meyer, que tomes nota que tenemos ese compromiso.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien y vemos.

Ah, lo de Total, no tengo yo información. Todas estas distribuidoras de combustible tienen concesiones de 20, 30 años, que les entregaron las concesiones después de la llamada reforma energética y no hay ningún problema.

En algunos casos se tuvo problemas por huachicol, porque vendían gasolina robada y se actuó, pero no tengo yo información sobre estas empresas, sé de otras. Y no hay ningún problema, yo creo que nadie se va; al contrario, están llegando a México.

México es el país más atractivo, no voy a decir uno de los más atractivos, es el más atractivo en el mundo para la inversión y para hacer negocios, hay condiciones inmejorables.

Ayer estuve con empresarios que compraron una planta de Bimbo.

INTERLOCUTOR: Ricolino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ricolino, sí, la Paleta Payaso. Y ellos hacen estudios de cómo está el mundo, porque no es una empresa que actúe en un país o en una región de un continente, tienen inversiones en todo el mundo. Entonces, están seguros de que en México hay futuro para la inversión y traen datos del comportamiento de la economía, de todo.

Además, fue muy agradable porque no sólo le tienen confianza a México y llevan a cabo esta inversión, sino que le compran a Bimbo y Bimbo va a pagar más de seis mil millones de pesos.

Imagínense, si va a pagar Bimbo más de seis mil millones de pesos de impuestos, ¿de cuánto fue la operación?, de una parte.

Y, además, me dio gusto también que Daniel Servitje se comprometiera a que ese dinero que van a recibir lo invierten en México para ampliar otras plantas, no lo sacan.

Y también, por lo mismo, me decían de que tienen un amplio mercado en Estados Unidos, Bimbo y que tenían contemplado originalmente poner unas plantas allá; al final no. Entre otras cosas, porque no hay suficiente fuerza de trabajo en Estados Unidos y aquí ya cuesta trabajo conseguir obreros, pero allá hay menos.

Por eso vamos a seguir insistiendo en el ordenar el flujo migratorio. Si hacen falta trabajadores, ¿para qué se les detiene y se les obliga a un peregrinar en donde muchos pierden la vida para llegar a Estados Unidos, si necesitan fuerza de trabajo, que es el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo?

Ahora con el caso de los hermanos venezolanos, afortunadamente tomaron la decisión en Estados Unidos de entregar 24 mil visas temporales de trabajo o permisos para poder estar temporalmente en Estados Unidos con un trámite y eso ayudó mucho.

Pero lo mismo se tiene que hacer para el caso de otros países de Centroamérica y de América Latina y el Caribe. No detener, sino ordenar.

Si no también, ¿cómo va a haber crecimiento en América del Norte, si no hay fuerza de trabajo?

Entonces, nosotros estamos bien en eso y, de todas maneras, voy a revisar lo de la distribuidora.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ayer se reunió Rocío con Total.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con Total.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible) gasolineras las va a mantener y sólo cancelan nueve, ya llegaron a un acuerdo.

INTERLOCUTOR: Ah, perfecto. ¿Y nos podría hacer llegar el…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, la información.

INTERLOCUTOR: Ah, muy bien, para tenerlo en concreto y no… Pues las noticias decían que iba a ser totalmente el retiro de las estaciones de servicio, junto con las estaciones, perdón, con las tiendas de conveniencia a otros países, pero bueno, ya que aclara eso, es bueno informar esa parte, lo que dice que es muy importante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, son los adversarios, que tienen…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Reforma, sí.

INTERLOCUTOR: Qué bueno que lo aclaramos aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que estos están ofuscados, los del Reforma. Qué derecha tan retrógrada, ¿eh?, qué conservadurismo tan rancio, qué periodismo tan vil y sectario, pero además inmoral, porque mienten como respiran. De veras que están mostrando el cobre y pues están quedando muy reducidos.

Les decía yo ayer de que una diputada, Armendáriz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar.

Y dice Denise Dresser allá en la Feria de Guadalajara: ‘Aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zócalo me tratan mal’. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios.

¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara?

INTERVENCIÓN: Padilla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Padilla, exactamente.

¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara?

INTERVENCIÓN: De hecho, Carlos Salinas de Gortari fue quien le ayudó a apoderarse de la UDG.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero cuánto tiempo tiene? A ver, vamos a sacar la cuenta. De Salinas para acá, ¿cuánto es?

INTERLOCUTOR: Desde el 95.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 95.

INTERVENCIÓN: Veintisiete.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veintisiete años.

¿Y él pone a los rectores?

INTERVENCIÓN: No, de hecho, ya es un monopolio total porque todas las empresas que están ligadas a la UDG son familiares. Apenas hubo una diferencia con Movimiento Ciudadano y sacaron al concuño, que estaba como diputado federal aquí en la cámara baja.

Pero han estado cuñados, hermanos, concuños, primos, sobrinos, hermanas. Y todos los recursos que llegan a la UDG se quedan dentro de la misma familia Padilla.

Y ahorita, perdón, pero lo voy a decir, hay una fuerte disputa entre el caciquismo de Enrique Alfaro y la dictadura de Padilla.

Lo triste de todo esto es que están utilizando de carne de cañón, Alfaro, que sacó a sus empleados, que los lleva a las protestas y Padilla a los estudiantes de la UDG de todos los niveles.

Y ojalá los padres pongan atención porque muchos ni siquiera saben que para las marchas que se están organizando los están sacando de clases y se los llevan a los alumnos y todo está documentado y hay cómo probarlo que se los llevan bajo el contexto de que los van a exentar o les van a dar puntos extras.

Y la otra, con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues el problema fue porque Padilla, dos ambiciosos, llegó un punto en que quería Padilla la mitad del pastel, por decirlo de alguna manera, que quería más de 100 millones de pesos para un supuesto museo que no existe, ni siquiera está el anteproyecto. Hay que decir las cosas como son. Y Alfaro, otro que está saqueando el estado, le dijo: ‘No te voy a dar nada’ y de ahí empezaron los problemas.

Entonces, la manera en que están utilizando ambos sus posiciones, pues Padilla es dueño de la UDG, porque con Carlos Salinas de Gortari él le ayudó a cambiar todos los estatutos de la UDG, ¿para qué?, para que todas las empresas que están presumiendo los de la UDG están a nombre de Padilla y de su familia.

E incluso que se reconociera como la Feria Internacional del Libro es un logro que le gritan mucho y se vanaglorian. Pero hay que decir las cosas como son. Sí es una feria a nivel Latinoamérica muy importante, pero también, también hay pruebas de que Padilla en su momento pues digamos que hizo un fuerte donativo a este reconocimiento.

Y es verdad que cuando llegó Padilla posicionó la UDG como la máxima casa de estudios de Guadalajara, pero pues todo… Es como la ONU, tú das dinero y te posicionan como un buen país, ¿no?, algo estilo Estados Unidos. Es la misma situación que ha pasado con la UDG.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, ya, se acabó, se acabó.

Muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por tu exposición. Es que es importante, porque ahora es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros.

Por eso les dieron en España también un premio, pero tenemos que seguir adelante y nada más informarnos, sobre todo por los jóvenes, para que no manipulen, para que no manipulen.

Ya nos vemos, nos vemos mañana. Voy a Coatzacoalcos.

Mañana sí, tú, tú porque vienes desde… Sin lista.

+++++

