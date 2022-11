New Orleans Pelicans se hace con la victoria contra Oklahoma City Thunder por 105-101

New Orleans Pelicans logró vencer como local frente a Oklahoma City Thunder por 105-101 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados fuera de casa contra Memphis Grizzlies por 132-111, mientras que los de Oklahoma City Thunder también perdieron a domicilio con Houston Rockets por 118-105, completando una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 12 victorias en 20 partidos disputados. Por su parte, Oklahoma City Thunder se quedaría fuera de los puestos de Play-off con ocho victorias en 21 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 34-26. Tras esto, durante el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores de Oklahoma City Thunder, que acabó con un resultado parcial de 22-24. Tras esto, los equipos acumularon un total de 56-50 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los locales se distanciaron en el electrónico, llegaron a ir ganando por 13 puntos (75-62) y finalizó con un resultado parcial de 25-24 (y un 81-74 global). Por último, el último cuarto nuevamente tuvo como protagonistas a ambos equipos, con movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-27. Finalmente, los jugadores cerraban el luminoso del partido con un resultado de 105-101 para New Orleans Pelicans.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Zion Williamson y Trey Murphy, que consiguieron 23 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes y 20 puntos y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Shai Gilgeous-Alexander y Jeremiah Robinson-Earl, con 31 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes y 10 puntos, una asistencia y 13 rebotes respectivamente.

Tras ganar este partido, en el próximo choque New Orleans Pelicans jugará contra Toronto Raptors en el Smoothie King Center, mientras que el próximo partido de Oklahoma City Thunder será contra San Antonio Spurs en el Paycom Center.

