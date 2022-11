Las mejores películas de Netflix Estados Unidos para ver en cualquier momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Estados Unidos:

1. El diario de Noel

Un hombre regresa a casa en Navidad para arreglar la herencia de su madre separada. Una vez allí, descubre un diario que puede contener secretos.

2. Ghislaine Maxwell: Filthy Rich

Stories from survivors frame this documentary detailing the sex-trafficking trial of Ghislaine Maxwell, a socialite and accomplice of Jeffrey Epstein.

3. Las nadadoras

Una historia del viaje milagroso realizado por las hermanas nadadoras Yusra y Sarah Mardini que huyeron como refugiadas de la Siria devastada por la guerra para vivir una nueva vida en Europa y la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.

4. El país de los sueños

Una niña busca a su padre, desaparecido en un místico país de los sueños, con la ayuda de una gran criatura mitad hombre y mitad monstruo.

5. La chica salvaje

La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa.

6. Navidad en la granja

Un padre viudo hereda una granja en plena Navidad. Mientras él lucha por adaptarse a la vida en el campo, sus hijos traman un plan para quedarse allí para siempre.

7. Plan de estudios

Un expolicía empieza a trabajar en el instituto en el que su mejor amigo daba clase para enfrentarse a la banda a la que culpa de su muerte.

8. Navidad de golpe

Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades.

9. Los Tipos Malos

Cinco villanos notorios: el Sr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark y Ms. Tarantula, que han pasado toda una vida juntos realizando grandes atracos.

10. El paciente

Tras despertar de un coma, lo único que quiere Thomas es averiguar qué le pasó a su familia. Pero la verdad es muchas veces tan sombría como la mente humana…

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming calcula que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

