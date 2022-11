La mañanera de AMLO de este martes 29 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. ánimo, ánimo.

Bueno, pues hoy corresponde informar sobre la situación de la salud. Ya ustedes saben que estamos atendiendo varios temas para mejorar los servicios de salud, tanto lo que tiene a ver con la población abierta para garantizarles el derecho a la salud como lo establece la constitucional, como la atención a derechohabientes.

Estamos trabajando de manera muy especial en limpiar de corrupción y mejorar los servicios en el Issste, que nos dejaron ese sistema de salud completamente abandonado, saqueado, sin identidad propia, porque todo se subrogó, todo se privatizó: la elaboración de estudios, de análisis, de todos los servicios, quedó como un membrete.

Entonces, estamos recuperando, integrando servicios y recuperando su función de institución para atender a los trabajadores al servicio del Estado y en especial a los maestros. Entonces, estamos trabajando en eso y ya hice el compromiso de que ya para el año próximo va a mejorar sustancialmente el servicio en el Issste.

Por otro lado, el programa principal, el programa prioritario es el del IMSS-Bienestar, que es atención a toda la población, es garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a derechohabientes o no, a todos los mexicanos, el derecho a la salud, con médicos, con especialistas, con medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos.

Entonces, estamos levantando ese nuevo sistema de atención a la salud y ya estamos en nueve estados. Vamos poco a poco, empezamos en Nayarit y ya vamos a estar en nueve estados. Y también, el propósito es que el año que viene podamos tener ya todo el sistema de salud.

Y todavía estamos atendiendo lo que se sigue presentando por la pandemia del COVID. Afortunadamente ya ha ido bajando, en descenso; sin embargo, viene la temporada de frío y hay que estar pendientes.

De modo que sobre todo vamos a informarles el día de hoy y empieza el doctor Jorge Alcocer y luego el doctor Hugo López-Gatell y luego el maestro Zoé y terminando abrimos para preguntas y respuestas.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Hoy, en el Pulso de la Salud, 29 de noviembre, como ya señaló el señor presidente, habrá dos temas centrales:

El subsecretario López-Gatell informará cuál es el estado que guarda la pandemia a partir de la semana epidemiológica 45 y las acciones que se planean en la política de vacunación.

Mientras que el maestro Zoé Robledo nos comunicará en el Plan de Salud del IMSS-Bienestar las siguientes acciones:

Las tomadas para incrementar la productividad de los servicios médicos en los estados ya incorporados.

Segundo, los avances generales e inversión en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche.

Y también, finalmente, el arranque de la transformación en Guerrero y Veracruz.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Gracias, presidente, secretario, Zoé. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Informamos sobre la pandemia de COVID en México en México y, en general, un comentario en el mundo.

Empiezo comentando sobre el mundo. Afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones en el mundo se estabilizaron, en este momento solamente la región de Oceanía, en el Pacífico Sur tiene un incremento sostenido de casos.

En particular la región europea y la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad.

Eso es alentador, porque obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de COVID, en cualquier parte del mundo, puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro.

En nuestro país, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano y después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezaremos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando. Aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45 —en este momento estamos en la semana 48— empezó un incremento progresivo, pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente.

Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí, en las últimas cinco semanas, justamente, a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior.

Pero pueden ver la curva, es un crecimiento, por el momento mínimo lo que aprecia en el punto final de la curva, en el lado, en el extremo derecho, según lo que ven ustedes directamente.

Si vemos en la siguiente imagen, por su parte, el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de tres a cuatro por ciento para las camas generales. Las camas con ventilador se mantienen estables, esto lo que revela es que los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo no son pacientes críticamente enfermos.

Y, finalmente, la mortalidad se ha mantenido todavía estable, tenemos cifras menores a cinco defunciones diarias en el promedio semanal y en las semanas más recientes una diaria en promedio. Y como pueden ver en la curva, ni siquiera aparentan porque todavía no se ha presentado un cambio sustantivo en eso.

Tenemos la expectativa de que, gracias a que tenemos una amplia cobertura de vacunación, que podemos ver en estas cifras que que ya conocen ustedes y las mantenemos siempre actualizadas, tenemos 84 por ciento de cobertura general para toda la población de cinco años en adelante, 91 para personas adultas, 64 por ciento para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60 por ciento en la cobertura de niñas y niños de cinco a 11 años.

Continuaremos vacunando. Todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas en cinco a 11 años. Seguimos haciendo llamado a la población para que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse.

Y como también se dio a conocer, el sábado inmediato pasado tuvimos ya la recepción de más de cuatro millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta.

Esto es todo por el momento.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Secretario, subsecretario. Buenos días a todas y a todos.

El domingo pasado en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador numeró dentro de las acciones y logros de este gobierno justo que se ha echado a andar el Plan IMSS-Bienestar, este nuevo sistema de salud de calidad universal y gratuito. Y esto ya tiene resultados en diferentes indicadores, sobre todo cualitativos, que tienen que ver con cómo en los estados que hemos intervenido se incrementaron el número de servicios que dan las unidades, tanto los hospitales como las unidades y centros de salud, lo que se conoce como productividad.

Si nos pueden pasar la primera. La productividad se incrementó con cuatro estrategias, qué es lo que hacemos en estos estados que se intervienen:

La primera tiene que ver con contratar al personal suficiente. Muchas veces una cirugía se puede suspender si no tiene el suficiente el personal, no solamente de médicas y médicos especialistas, sino también de enfermería o de higiene y limpieza. Por eso, lo que se ha hecho es contratar a personal.

En lo que va del año hemos contratado a mil 444 médicos especialistas y generales, así como más de 200 personas de la categoría de enfermería que hacían falta y los 412 médicos cubanos que nos ayudan en diferentes estados del país.

El segundo elemento es acciones de mantenimiento de la infraestructura y conservación, elementos que deberían de ver ocurrido de manera regular en estos estados, pero que no pasaba y empezaba a inhabilitarse áreas de servicio. Uno de los ejemplos más dramáticos quizá es de los quirófanos, había hospitales que ya sólo operaban desde la consulta, pero ya no podían hacer acciones o intervenciones quirúrgicas porque los quirófanos estaban inhabilitados. A la fecha, se han habilitado 39 quirófanos, cinco más están en proceso para antes de concluir el año tener 49 quirófanos, que ya estaban, pero se necesitaban rehabilitar.

En el tema de rehabilitación y acciones de esta naturaleza, no sólo de quirófanos, sino de toda la instalación hospitalaria y de primer nivel, se han invertido dos mil millones de pesos.

Y en el tema de equipamiento, mucho equipo que se está sustituyendo, trayendo equipo nuevo, pero también equipo que se necesitaba rehabilitarse o que le hacían falta consumibles, también ahí se han invertido siete mil 96 millones de pesos.

Y acciones de fortalecimiento del abasto.

¿Qué significa esto?

A veces simplemente ampliar la farmacia y el almacén, ordenarlo y ponerle sistema. Significa mejorar la cantidad de medicamentos y de recetas que se surten de manera eficiente.

Esto nos arroja la productividad de los primeros seis estados, ya estamos en nueve, los seis en donde llevamos más tiempo, en donde ya observamos en promedio en términos de las consultas de especialidad y medicina familiar un incremento del 65 por ciento; es decir, se están haciendo 65 por ciento más consultas de especialidad y de medicina general.

También hay un promedio de 33 por ciento más cirugías en estas unidades, ahí sí en los hospitales específicamente.

Y también en el abasto, en promedio en todos los estados se ha visto un incremento promedio del 19 por ciento.

Ahora, si ya lo vemos estado por estado, si pasan la siguiente, en el caso de Nayarit, empezamos en abril de este año, se están operando ya los 13 hospitales, 292 centros de salud, se cuenta con una plantilla de mil 79 médicos especialistas y generales, que es el 97 por ciento de lo que se necesita en ese estado y mil 542 compañeras y compañeros de enfermería que significa el 98 por ciento de cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana.

El abasto en Nayarit reportó la semana pasada ya un 99 por ciento.

La inversión de ese estado es de 936 millones, en donde ya se tiene el 96 por ciento de este presupuesto ejercido.

En la siguiente vemos a Tlaxcala, con una operación y plena en 10 hospitales y 181 centros de salud, con una cobertura de personal de médicos especialistas y generales del 91 por ciento, eso es mil 154 médicas, médicos especialistas y médicas y médicos generales y mil 350 compañeras y compañeros de enfermería con un 92 por ciento de esa categoría.

El abasto está al 96 por ciento.

La inversión ha sido de 520 millones de pesos. El presupuesto de la última vez que reportamos al día de hoy se ejercieron 62 millones de pesos y eso nos lleva a un ejercicio del 85 por ciento.

Y en Colima, que tenemos ya una operación de ya cinco hospitales, 118 centros de salud, con 641 médicos especialistas y generales, que equivalen a una cobertura del 82 por ciento y de personal de enfermería del 88 por ciento de cobertura con 919 trabajadoras y trabajadores de enfermería.

El abasto está en el 97 por ciento y la inversión de 403 millones de pesos, se han ejercido 67 por ciento del gasto.

En todos los casos seguimos en las convocatorias para empezar ya la contratación y llegar al 100 por ciento de la cobertura de médicas, médicas especialistas y generales y también de enfermería.

En el caso de Baja California Sur ya estamos operando seis hospitales, tres Unemes y 58 unidades de salud. Se registra un 76 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 60 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y hemos capacitado ya al 100 por ciento del personal en este nuevo modelo IMSS-Bienestar.

El abasto está en un 99 por ciento en Baja California Sur y el presupuesto que se está destinando a este estado es de 310 millones de pesos, que lleva un 69 por ciento de avance en el gasto programado.

En el caso de Sonora tenemos ya operando 17 hospitales, una Uneme y 223 unidades de salud de primer nivel, con un 68 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 50 por ciento de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, ya con el 100 por ciento del personal capacitado en primer y en segundo nivel de atención y el abasto en un 98 por ciento de recetas surtidas.La inversión en este estado es de 822 millones de pesos, con un avance en el ejercicio del gasto del 64 por ciento.

Y Sinaloa, donde se están operando 23 hospitales, seis Unemes y 340 unidades de salud de primer nivel, con 53 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 43 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y con la capacitación al 100 en ambos niveles de atención. El abasto se encuentra en 95 por ciento. En el caso de Sinaloa la inversión para este año es de 652 millones de pesos que tienen un avance del 50 por ciento del ejercicio de este presupuesto de 652 millones de pesos.

Y los estados más recientes, el caso de Campeche, donde ya estamos trabajando en los 11 hospitales y también capacitando en las 133 unidades de salud.

En Campeche hay una cobertura del 50 por ciento de médicos especialistas, 53 por ciento de médicos generales y de personal de enfermería. Tenemos al 100 por ciento la capacitación en los hospitales y estamos empezando la capacitación en el primer nivel, apenas llevamos el nueve por ciento de esta capacitación.

También decir que el abasto pasó del 65 por ciento a 88 por ciento en estas primeras semanas. El presupuesto que vamos a invertir en Campeche es de 638 millones de pesos, con un avance al 50 por ciento de este ejercicio presupuestal.

Y los dos estados más recientes, que se trata de Guerrero, donde empezamos el 14 de noviembre, se están interviniendo ahí 42 hospitales, 983 unidades de salud de primer nivel, centros de salud y clínicas.

Hay un 33 por ciento de cobertura de médicos especialistas en Guerrero, es la más baja de todos los estados en donde hemos intervenido y un 38 por ciento de médicos generales y personal de enfermería.

Es importante informar que el 70 por ciento del personal de segundo nivel ya fue capacitado.

El presupuesto para el estado de Guerrero es de mil 10 millones de pesos.

Y recibimos el estado con un 86 por ciento de medicamentos, es el reporte que nos indican sobre la cobertura que hay tanto en farmacias como en almacenes, ahí todavía no hemos instalado el sistema de administración de insumos.

Y, finalmente, Veracruz, en donde se está definiendo el universo a intervenir, de los 37 hospitales y las mil 19 unidades de salud. Ahí se cuenta con una cobertura del 51 por ciento de médicos especialistas, 55 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y se tiene ya la capacitación en el segundo nivel del 59 por ciento, casi el 60 por ciento de la capacitación.

El presupuesto para Veracruz, por las dimensiones de este estado y su población, es de mil 489 millones de pesos y tenemos un 84 por ciento de abasto de medicamentos.

Es cuanto, por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo le hacemos? Los que no han preguntado en 15 días, en 15 días. Ustedes dos, dos mujeres. Allá empezamos. En 15 días nada más. A ver, tú entras. Y tú, ¿en 15 días no has hablado? Bueno, tú. Ya, ahí está ya. Seis.

PREGUNTA: Pues muy buenos días, señor presidente, secretarios, subsecretario.

Amir Ibrahim, del QuintanaRoo.Mx y LosReporteros.Mx.

Hay un asunto ahí en Holbox, en la isla de Holbox, en Quintana Roo, sobre un tema que trae la CFE con los ejidatarios de Lázaro Cárdenas. Al parecer, iban a meter unas vías subterráneas de electricidad y hay problemas ahorita entre los ejidatarios y CFE porque, según, CFE no les ha cumplido lo que están demandando, es lo que dicen los ejidatarios, incluso ya llegaron a la demanda contra CFE.

Y el día de ayer surgió un incendio grandísimo en la isla, se incendiaron tres hoteles en la isla. Bueno, hay unos videos impactantes en donde varios turistas ayudan a apagar los incendios. Gracias a Dios, no hubo mayor pérdida humana o no hubo pérdidas humanas, algunos lesionados, pero no graves.

Y, bueno, Holbox es una isla que básicamente está aislada de servicios como bomberos, cosas por el estilo, presidente. El ducto de luz, pues claro que es necesario. Allá, pues cada vez que se llena de turistas, básicamente se desbordan los servicios, no hay servicios de electricidad adecuados.

Entonces, saber, señor presidente, si está enterado del tema de CFE con el ejido de Lázaro Cárdenas allá en el municipio, del incendio y si me puede dar su opinión al respecto. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tengo información reciente sobre lo del incendio.

Desde luego, conozco Holbox, está en el municipio de Lázaro Cárdenas de Quintana Roo.

No sé si el proyecto sea llevar la luz de Lázaro Cárdenas a Holbox. ¿Ese es el proyecto que está en cuestión?

INTERLOCUTOR: Sí y vía… O sea, lo quieren meter vía por el agua.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, debe ser un cable. Voy a informarme y vamos a intervenir. Para ir a Holbox, si no mal recuerdo, hay que tomar la lancha o el ferry, se llama creo que Chiquilá y ahí se atraviesa y se llega a la isla, que es uno de los lugares más bellos de México esa isla, muy frágil, que hay que cuidarla porque tiene manglares y es un paraíso sus playas.

Desde ahí también se puede ir a…

INTERLOCUTOR: El Cuyo, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, sí, es una parte El Cuyo, es una zona como arqueológica que hay ahí en la orilla. Pero de ahí también se va a ver el tiburón.

INTERVENCIÓN: Tiburón ballena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tiburón ballena, sí.

Y ahí tengo amigos, ahí tengo amigos lancheros, al ‘Karateca’, que todo mundo lo conoce; a otro, que se llama ‘Kalimán’ o lo conocen como ‘Kalimán’.

Y les cuento una anécdota: que una vez fui en lancha, íbamos ahí y me iba diciendo ‘el Kalimán’ que me admiraba mucho y no sé qué. Pero entonces llegamos mar a adentro, ya donde está el tiburón ballena —iba yo con mis hijos— y ya, pues todos para tirarse, porque viene nadando, viene bajo el agua el tiburón, que es enorme, además con la boca abierta porque viene comiendo todo lo que encuentra. Y junto al tiburón enorme otros peces, como rémoras.

Entonces me dice: ‘¿No se va a usted a tirar?’ y le digo: Lo estoy pensando, lo estoy pensando, porque luego encuentra uno, si se tira uno, con equipo y todo, pero de frente y es enorme.

Y dice: ‘No me vaya a hacer eso, si yo tengo de usted una idea de que es usted muy valiente.’ Le digo: Me voy a tirar y ahí voy, sí.

Pero es una isla bellísima, extraordinaria, que hay que cuidar y que hay que cuidar el tiburón ballena, que viene desde África, es como las ballenas del Pacífico. Vive de eso la gente, muchos lancheros, pescadores y también hoteles.

Han cuidado, entre todos, la isla que no se deforeste, que no se afecte su flora, sobre todo los manglares. Y tienen ciertas reglas: no hay vehículos. Bueno, no sé ahora, pero…

INTERLOCUTOR: Carritos de golf nada más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Carritos de golf por la isla.

Sufren también bastante cuando son los ciclones, los huracanes, tienen que salir de la isla.

Entonces, voy a ver de qué se trata. Hemos estado desde hace muchos años ayudando ahí.

En una ocasión metieron a la cárcel de manera injusta a unas personas de Holbox humildes, pobres; los ayudamos.

Y vamos a ver en qué consiste esta propuesta. Por el tramo que es, la travesía, a lo mejor sí es menor el daño ecológico, si hay un cable subterráneo, que poner los postes, porque es una travesía.

¿No tienes un plano?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De Holbox.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: De hecho, los ejidatarios mantuvieron bloqueada la carretera unos varios días porque ya, según, estaba cerrado el trato de que iba hacerse así y están esperando que CFE cumpliera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si depende de la Comisión Federal de Electricidad y es algo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y hay un acuerdo de los ejidatarios, se va a cumplir.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Dice CFE que en diciembre ya se conecta el cable.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En diciembre?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y que no hay conflicto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué no hay qué?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Que no hay conflicto social, que ya lo van a…

INTERLOCUTOR: Bueno, tan hubo conflicto social que mantuvieron las carreteras bloqueadas y que el pasado… O sea, tuvieron 11 días bloqueadas las carreteras e incluso los ejidatarios amagaron y ya demandaron a la CFE por el tema. A lo mejor, bueno, CFE ya lo arregló hace poquito, pero esto no tiene ni, ni… Fue en noviembre, el 25 de noviembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está en donde prácticamente… Aquí está Cabo Catoche, en donde termina el golfo y empieza el Caribe, entonces la parte territorial… Aquí, aquí está Chiquilá, entonces aquí agarra uno la lancha o el ferry para venir a Holbox. Y el tiburón ballena está hacia adentro, aquí en lancha. Pero es muy bella esta isla y pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas. Entonces, me imagino que es esto, es llevar la luz, digo, reforzar.

INTERLOCUTOR: Bueno, lo que pasa es que ahorita, incluso, la luz allá está como privatizada por los mismos estos de la mafia agraria de Tulum, que también tienen muchos intereses en esa parte de Holbox, que pues pareciera que ahí hay unas concesiones muy raras de luz que se les dan. Sí es un problema muy serio ese.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay un problema agrario, como en varias partes de Quintana Roo y del país, porque han venido comprando, despojando a ejidatarios, a originarios de la isla para el desarrollo turístico, eso es lo que ha venido sucediendo.

Y, además, el crecimiento, este crecimiento costero lleva hasta Isla Mujeres y toda esa zona está creciendo mucho turísticamente.

Entonces, sí lo vamos a ver. Qué bien que lo planteamos aquí.

INTERLOCUTOR: Lo más injusto es que Lázaro Cárdenas es uno de los municipios más pobres de Quintana Roo, tiene muchísimas comunidades mayas, es uno de los lugares en donde más tradiciones mayas puedes encontrar y, pues bueno, ojalá se pueda arreglar el conflicto ahí del ejido.

Hablando de los ejidos, presidente, también decirle que hay una estrategia que se la quiero yo plantear, que están llevando precisamente estos personajes respecto a cómo se roban los ejidos o cómo los controlan. Resulta que lo primero que hacen es coaptar al comisariado ejidal, poner un presidente, un secretario y un tesorero afines a sus intereses. Lo hacen a través de un muy buen dinero, digamos, de por medio para comprar votos en las asambleas de elección y después, bueno, pues tener control de la casa ejidal.

Pero resulta que los ejidatarios que no están de acuerdo con lo que está pasando con su autoridad ejidal, pues los empiezan a someter de esta forma, presidente:

Pasan a audiencia, a asambleas de formalidades, que de repente, por ejemplo, en Puerto Morelos, hay una audiencia de formalidades especiales en donde dota de tierra a 25 ejidatarios sus parcelas. Pues resulta que como no tienen… Ahí también está la mafia agraria, resulta que como han sido un grupo opuesto a la mafia agraria, pue sencillamente el comisariado ejidal va y no inscribe la asamblea ante el RAN y de esa manera el Registro Agrario Nacional no los tiene, digamos, registrados y no les puede dar sus títulos parcelarios o sus títulos de parcelas.

Ahorita ese conflicto se lo planteé hace casi un año y medio atrás; no se ha resuelto, en ese Puerto Morelos sigue el conflicto de esos 25 ejidatarios que van al RAN a solicitar su certificado parcelario y no se los dan porque dicen: ‘Bueno, nosotros no los tenemos registrados’.

La asamblea está completamente bien hecha, con la PA, con la Procuraduría Agraria, con el notario, todas las formalidades que se necesitan; sin embargo, como los quieren tener sometidos, ¿qué hacen?, no inscriben esas actas.

Ahorita está pasando algo muy similar en el ejido Tres Reyes, allá también en Quintana Roo, cerca de Tulum, otra vez con la mafia agraria que está ahorita tratando de cooptar las elecciones, poner a su comisariado ejidal y luego empezar con estas, digamos, complicidades con los delegados, con el RAN local.

La verdad, pensamos que la nueva delegada iba a hacer mejor las cosas. Al parecer, como que ahí no le está entrando duro al tema de combatir a la mafia agraria, como que ya hay algunos datos que arrojan que incluso sostiene reunión con los representantes legales y las manos derechas de Antonino Almazán, que es la cabeza más visible esta mafia agraria, quien ha, pues la verdad, lastimado mucho a los ejidatarios, a los ejidos de Quintana Roo, presidente.

Entonces, saber si la Consejería Jurídica, si es posible, pueda inspeccionar lo de estas formas que esta mafia está llevando a cabo en Quintana Roo de no inscribir, por ejemplo, las actas, que eso es impresionante, que un ejidatario no pueda tener su parcela porque no le inscriben su acta su mismo comisariado ejidal.

Entonces, saber si habría manera de revisar este asunto, de darle otra checada, a ver qué está pasando y en la PA de Quintana Roo, porque ahí es donde se gesta toda la corrupción, presidente, en esas dos dependencias y viene influenciada por este tipo de temas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo vamos a ver con la Consejería Jurídica y también con la Procuraduría Agraria lo vamos a tratar.

INTERLOCUTOR: Les paso los contactos de los ejidatarios que están con estos conflictos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con Jesús, en los dos casos.

Y vamos a pedir el informe de la Comisión Federal de Electricidad para resolver el problema.

INTERLOCUTOR: Sobre el incendio, ya está controlado. Ayer fue la noche una noche muy terrible para Holbox. Ya está controlado. Al parecer, la gobernadora ya está en el lugar también atendiendo el asunto. Pasó en la madrugada, pasó ayer en la noche y, bueno, fue un tema bastante difícil.

Y, bueno, para que usted esté informado de este tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y además ahí las construcciones, precisamente por cuestiones ambientales son de paja de guano, los mismos hoteles, entonces eso pues propicia mucho o hace que se extienda el incendio. Hay que ver qué fue lo que sucedió, pero nos vamos a informar y vamos a atender.

Y qué bueno que ya está Mara Lezama allá, la gobernadora.

INTERLOCUTOR: Mi otro tema, sobre el Tren Maya, presidente, para preguntarle qué ha pasado con el… Había un conflicto ahí del tramo entre Chetumal y Tulum, en donde los ejidatarios habían dicho que no les han también cubierto los pagos del paso.

También hay un asunto en Playa del Carmen, de una propietaria de un terreno que manifiesta que… Están trabajando sin problemas, ella no se… Al contrario, es muy partidaria de su gobierno y lo estima mucho, lo quiere mucho. Ya cuando entró a trabajar sobre su terreno, que son varios pedazos, varios kilómetros, ella dejó que entrara sin ningún problema. No le han cubierto, digamos, el costo de lo que era su franja.

También está pasando en el 6, en el Tramo 6, que los ejidatarios habían dicho que no les han pagado y que no le están pagando un precio justo. Ellos alegan que se le está pagando a los de Playa del Carmen y a los que les están beneficiando, o que está mejor el precio del metro cuadrado allá que en la zona en que ellos están. Y entonces están como queriendo negociar que les paguen un poco más sobre los terrenos que ellos tienen. La verdad es que sí son ejidatarios, esos sí son ejidatarios, sí son ejidatarios mayas reales que están buscando mejores condiciones de pago. Si me pudiera informar al respecto de esto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que se han portado muy bien todos, no tenemos conflictos.

Los que se oponían al Tren Maya y promovieron los amparos no son comuneros, ni ejidatarios ni pequeños propietarios, era gente de las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Lo más paradójico es que se autodeterminan y autodenominan como sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, pero, la verdad, que vivían del gobierno, no de los financiamientos de organismos, incluso, del extranjero, seudoambientalistas, vinculados con nuestros adversarios: Claudio X. González, los abogados.

Bueno, Aguilar Camín, él mismo lo confesó en uno de los videos que se dieron a conocer, donde él habla de los amparos y de que aconsejaba cómo pararnos utilizando el Poder Judicial y la Suprema Corte y que había que ganarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Una estrategia, pues, para eso.

Afortunadamente la gente se ha portado muy bien, mucho muy bien, como es el caso de esta señora, a la que haces referencia, porque saben, tienen confianza que no vamos nosotros a despojarlos, ni les vamos a afectar. El asunto es que no podemos nosotros pagar más de lo que establece el avalúo.

Y, en efecto, como tú lo sabes y muchos también, un metro cuadrado allá en Tulum cuesta más que un metro cuadrado, vamos a decir, en el ejido Morelos o en Felipe Carrillo Puerto, incluso en Bacalar, en Chetumal y en Xpujil. O sea, son precios distintos.

Entonces, por ahí llegan también abogados, leguleyos, ‘coyotes’, transas, con todo respeto, que van y les dicen: ‘No acepten, le importa mucho al presidente y, además, si ustedes no permiten que pase aquí el tren, no va a haber tren y les van a tener que dar todo o que pidan’. Bueno, lo han hecho, pero la gente no les hace caso. Porque pues ellos llevan ahí un porcentaje.

Y estamos tratando de llevar a cabo arreglos en las asambleas y la gente se está portando muy bien, no hemos tenido problema.

Sí existe eso, que…

INTERLOCUTOR: ¿Ya tiene identificado al grupo de abogados que está haciendo eso, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, gente que ve que hay oportunidad de sacar provecho en lo personal. Pero no, somos nosotros pues justos, pero al mismo tiempo defendemos el presupuesto público, porque es dinero del pueblo.

Decía un viejo político del antiguo régimen, decía: ‘Problema político, problema que se resuelve con dinero, no es problema.’ Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no es: a ver, vamos a billetear a todo mundo, no, a maicear y así no tenemos problemas, nada más puro aplaudidor. Sí, nada más que no tendríamos presupuesto para financiar el desarrollo, para atender a la gente.

Entonces, ya eso se terminó, pero, como dice la canción, es más fuerte a veces la costumbre que el amor, se quedan esas prácticas y se tiene que ir poco a poco avanzando, pero la gran ventaja es que la gente ayuda, la gente es muy buena, de buen corazón.

Por ejemplo, allá en Xpujil, toda esa zona de Quintana Roo, Campeche, parte de Tabasco, se fue colonizando desde los años 60, 70, del siglo pasado. Entonces, se fueron campesinos de todo el país, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, del Estado de México, de Puebla, a vivir allá en situaciones muy difíciles, porque no son las de ahora, no había agua. Allá murió mi abuelo paterno, campesino, allá está enterrado en un ejido que se llama Constitución, cerca de Xpujil.

Y les entregaron 50 hectáreas, bastante terreno, pero sin agua y sufrieron mucho todos, toda la zona de Escárcega, Candelaria, de Plan Balancán. Allá los ejidos tienen los nombres, hay Jalisco, hay ejido Chilpancingo, de… ¿Cómo se llama el municipio de Tierra Caliente de Michoacán más importante?

INTERVENCIÓN: Apatzingán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Apatzingán, sí, en el Plan Balancán; hay Puebla, de todo, así.

Entonces, los del ejido del Plan de San Luis creo que tenían como 15 mil hectáreas pegados a Calakmul y ya no estaba la mayoría viviendo ahí porque se regresaron a Puebla y otros se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, a trabajar a Estados, entonces estaba abandonado el ejido.

Les hicimos la propuesta porque ya andaban ‘zopiloteando’ unos, Como sabían que va el tren y Calakmul… Y nos reunimos, se habló con ellos y dijeron: ‘Sí, aceptamos el avalúo y les entregamos, les vendemos la tierra’.

Y esas 15 mil hectáreas son reserva ya, se van a agregar a la reserva de Calakmul. Pero la gente en buen plan, pues, no enferma por la ambición al dinero, eso siempre lo voy a destacar.

Es distinto otro tipo de cosas que nos han sucedido. Ya estando nosotros en el gobierno, de repente encontramos que habían vendido allá muy cerca, a seis kilómetros de Uxmal, dos mil 400 hectáreas, dos mil 400 hectáreas en siete millones de pesos, tierra del gobierno.

Entonces, cuando me enteré: A ver, te regresamos tu dinero y viene de regreso la tierra; si no, vamos a proceder penalmente; entonces, se deshizo la operación.

También dos mil 400 hectáreas a cinco kilómetros de Uxmal que van a ser parque natural, zona natural protegida.

Todas esas cosas que marcan las diferencias.

¿Dónde tuvimos el problema del Tren Maya?

INTERLOCUTOR: Sí, justo donde están los intereses más… Y sí fue este grupo de Calica. Que, por cierto, allá en Calica hay un grupo de personas que fueron hasta la ONU, a Ginebra a demandar el tema porque ahora están alejando, hicieron demandas respecto a daño de salud, porque como… Cuando hacían las explosiones, en donde explotaban con dinamitas, el polvo, al parecer hay afectaciones de salud en varios niños que viven por la zona, en varias personas, sobre todo mayas que viven por la zona, que están alegando que su salud fue dañada por también este tipo de actividad minera, en una zona en donde está básicamente la ciudad. Y, bueno, fueron ya hasta un grupo de personas a la ONU a denunciar el tema ahí. Y sí son ellos, definitivamente son ellos porque…. En el caso de los ejidatarios del tramo de Felipe Carrillo Puerto, ellos lo único que buscan es un mejor precio de esto.

Y, ojalá, señor presidente, pudieran darle la información directa, es decir, que ellos pudieran —¿cómo se llama?— a lo mejor tener una reunión con alguien de Sedatu, del Tren Maya, directamente con May o con Román para que ellos les informe de esto, del avalúo, de este tipo de cosas, porque sí es cierto, los engañan a veces y ellos intentan de alguna manera obtener un mejor precio de su tierra.

Entonces, a lo mejor si llega el mismo secretario o alguien y les informa, ‘este es el avalúo que tenemos’, tendrán confianza, porque por ahí hay algunos que quieren sacarle raja a ese tema.

Y en el caso de la señora…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Esa señora tiene el terreno de…?

INTERLOCUTOR: En Playa del Carmen, exactamente en Plaza del Playa del Carmen, el predio se llama Costa del Sol, Real del Sol, perdón, Real del Sol se llama el predio.

Y esta misma persona, que la verdad es que siempre he apoyado su movimiento, me comentó y lo expongo, que también tiene un terreno en Puerto Aventuras y me dijo que ahí no hay escuela pública, todas las personas que viven en Puerto Aventuras tienen que ir a la escuela privada o irse a Playa del Carmen o irse a Tulum.

Entonces, me dijo que puede donar un terreno para que, si ustedes están a bien construir una secundaria o preparatoria pública, de carácter público ahí en Puerto Aventuras, pues que sería muy bueno para tener la opción y que no se tengan que trasladar los alumnos de Puerto Aventuras, que está dentro del municipio también de Solidaridad, que también ella podía donar esa parte de terreno para que se haga una escuela pública ahí, se la donaría al estado y si ustedes pueden hacer ahí la escuela.

Hay una primaria, pero no hay secundaria y no hay preparatoria, mucho menos universidad. Tampoco está tan lejos, está a 20 minutos de Playa del Carmen y a 30 minutos de Tulum, es un lugar céntrico, pero una escuela de carácter pública, preparatoria, secundaria, estaría muy bien ahí.

Y ya para cerrar, presidente, me preguntan mucho en las redes sobre el tema del futbol. Saber… La verdad, todo tiempo en el Twitter me están informando; entonces, para saber.

Yo ya di la información que tenía que dar, ya me reuní con Mejía, ya también hay mucha información ahí con la UIF, ya estuve con, ¿cómo se llama?, con Pablo Gómez, pero también estuve con SAT y hay una coordinación muy buena entre ellos. La verdad es que a mí tampoco me dan mucha información. O sea, ya yo presenté lo que tenía que presentar. Hasta donde llega un periodista en la información, hasta ahí topo, pues y ellos al parecer ya tienen todo más armado.

Entonces, a ver si se va a presentar o no se va a presentar y cuándo se va a presentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí se va a presentar y tenemos eso pendiente y lo preparamos. Y tú das a conocer aquí tu punto de vista y que vengan los servidores públicos y que también hagan lo propio.

INTERLOCUTOR: Sobre el terreno de la donación, ¿lo coordino también con Román o con quién? o sea, ¿con quién lo veo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todo el tramo de Cancún, Tulum y Tulum-Chetumal es Román Meyer el responsable, entonces, con Román lo atendemos.

Aprovecho para informarles a todos que ya se resolvió lo de ese tramo. Desde luego, se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros.

Pero estaba muy cuestionada, era ahí donde teníamos a los seudoambientalistas y no conocían el proyecto o no querían, es un asunto más que nada de cerrazón, no entienden razones, argumentos.

Aquí yo comentaba ayer que hay que procurar tener mucha paciencia y cuando se topa uno con alguien que está muy dominado por el coraje, a veces hasta por odio a mi persona, pues no hay que enfrascarse en ninguna discusión. ¿Cómo se le va a convencer? Está ‘cañón’, como dirían los jóvenes. Entonces, lo más prudente es no engancharse y decirle: Pues está bien, pensamos distinto.

Y, además, qué bueno que pensemos distinto, porque así es la democracia, no podemos pensar todos de la misma manera. Y sigue tu camino, que yo ya tengo mi criterio. Y adelante, no enfrascarnos en discusiones porque no se entiende.

Ayer, antier, me habló una expositora, muy buena persona, que participó en una mesa de análisis y quiso explicar lo que estamos haciendo y empezaron a gritar y no la dejaron hablar. Entonces, no hay que confrontarnos, buscar la manera de dar toda la información, informar, informar, informar a la gente.

En ese tramo, por ejemplo, 70 por ciento, casi 70 por ciento, es una plataforma, una especie de viaducto, precisamente para no afectar ningún cenote, ningún río subterráneo, o sea, el tren va a arriba, desde el principio lo planteamos, pero nos detuvieron.

INTERLOCUTOR: ¿Todo ese tramo va a ser aéreo, va a ser por arriba?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 70 por ciento. Es una plataforma, un viaducto de concreto para librar todos los ríos subterráneos, cenotes. Sólo 30 por ciento va a construirse o se está construyendo a ras de tierra con terraplén. O sea, para que la gente lo sepa, que no se afecta en nada ríos subterráneos y cenotes.

INTERLOCUTOR: ¿Con el Grupo México ya tuvo comunicación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya se está buscando un acuerdo. Es un asunto de finiquito, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos.

INTERLOCUTOR: Es que casi no se avanzó, realmente, no se avanzó en ese tramo, realmente no pasó nada en Tulum, del tramo del Playa del Carmen a Tulum.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ellos tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros. Y ya se aceptó el que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar por lo que hicieron, el dictamen.

INTERLOCUTOR: ¿Ya no hay conflicto legal? O sea, ya esa parte…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, sí hay una denuncia porque no sé qué sucedió. Nos habían mandado a decir, porque yo les pedí que se llegara a un acuerdo; me respondieron que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos, de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen y de repente me entero por el pasquín del Reforma que ya nos había demandado Grupo México.

Entonces, ahora le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue el que me dijo de que no había ningún problema, que aceptaban. Le digo: Pues no es como te dijeron. Ya volvió a hablar y no, que sí, que aceptan el acuerdo. Y en eso estamos.

Ayer se me olvidó nada más decirles que cuando surgió el Reforma en el gobierno de Salinas, por eso a Salinas no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, me tocó una vez ir a ver, a conversar con los editorialistas del Reforma en aquellos tiempos, que eran mejores, algunos se salvaban. Pues estaba, decía yo ayer, Lorenzo Meyer, al principio; Miguel Ángel; uno que salió, que es el Miguel Ángel II, para mí, René Delgado, que ya no está también; y otros.

Entonces, en la plática se conectaron los de El Norte y estaban los del Reforma y yo con toda franqueza les dije pues que estaba mejor el Reforma que El Norte y ya después los que me invitaron dijeron: ‘No lo hubiese dicho, porque los que mandan son los de El Norte.

Pero ahora quién sabe cómo está El Norte, a lo mejor está mejor que el Reforma, porque sí son muy reaccionarios y parejo. Yo creo que los únicos que no son así deben ser los trabajadores, pero directivos, administradores, periodistas, caricaturistas, articulistas, no hay uno profesional, objetivo, que argumente, que haya crítica constructiva. Todos, todos, todos, derechosos. Increíble.

Por eso pues ya no lo leen a ese periódico porque está completamente entregado a la oligarquía y a la corrupción, a proteger al régimen de corrupción. Ese es el periódico que va por delante en toda la campaña para tratar de regresar o volver por sus reales, el grupo corrupto del país, son los más avanzados.

Bueno, ya quedamos.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, adelante.

PREGUNTA: Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días para quienes nos ven y nos escuchan; buenos días a los servidores del sector salud.

Y bueno, presidente de todos los mexicanos, solicitarle su permiso para una aclaración y para hacer una atenta invitación. Hay una campaña en contra de las instituciones pilares del Estado mexicano, que es el Ejército y la Marina.

Loret recientemente difunde Los sobrinos consentidos de la Marina. También se ha dicho que se utilizó un helicóptero para el traslado de una botarga y mienten diciendo que le robaron un contenedor a la Secretaría de Marina.

En este espacio, señor presidente, un comunicador con parcialidad, dolo y sesgo, dijo que el titular de la Armada de México lo había desacreditado diciendo que el comunicador de esta fuente solicitó dinero. Sólo para aclarar las cosas, presidente, tengo información de mis fuentes en donde me aseguran que dicho comunicador exigió la compra de 14 banners.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Catorce qué?

INTERLOCUTOR: Banners, banners de publicidad

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah.

INTERLOCUTOR: De Asiponas de las administradoras de la Secretaría de Marina para el portal del comunicador.

Presidente, desde aquí pido respeto para los pilares más fuertes del Estado mexicano, que es el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Por otra parte, presidente, todo tiene un límite y la prensa se regula con la prensa. Por ello, frente a las campañas del cártel del periodismo puke, sesgado y tendencioso y sobre todo en estos momentos en que los emporios de comunicación han definido su posición y su papel y responsabilidad social y con ello sus conductores, como el madrileño, quien lo reta día con día desde su micrófono, de apellido Belandia, los medios tradicionales han tomado el papel de los partidos políticos de oposición, estos medios tradicionales, todos en nado sincronizado, a través de sus voceros vociferan lo que nunca lo habían hecho hace cuatro años atrás con el presidente Peña y menos lo hubieran hecho en otros sexenios, como el del presidente Ordaz, Echeverría o López Portillo, presidente.

Por eso le pido respetuosamente que me permita invitar a ese madrileño con el apodo de ‘el Teacher’, creo que se llama Joaquín, a formarse, así como lo hacemos todos los que estamos aquí presentes y asista a una conferencia para ver si se atreve a vociferar detrás de su micrófono sobre de usted todo lo que dice.

¿Me permitiría hacerle esa invitación a este ‘Teacher’?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, están todos invitados, pero la verdad es que no pasa nada, estamos viviendo un momento excepcional. La verdad, son tiempos muy importantes, tiempos de transformación. Decía un escritor, de los mejores que hay, judío, en uno de sus libros que se llama Tiempos… Momentos estelares, es precioso el libro, se los recomiendo, Momentos estelares de la historia, entonces estamos viviendo un momento así. Él ya tiene tiempo que falleció, murió en Brasil, era un gran escritor, así como Kapuscinski. Este se llama….

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Stefan Zweig.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Stefan, Stefan Zweig. No, un gran escritor, como Kapuscinski, de los mejores. Entonces, tiene un libro que se llama Momentos estelares de la historia.

Entonces, tenemos que celebrarlo, es como la marcha, que la gente estaba feliz, feliz, era una celebración. Les comentaba yo que nadie o muy pocos hablaron de la reforma electoral, ni siquiera escuché la palabra ‘fifí’ o ‘conservadores’, nada, la gente estaba celebrando el avance en la transformación, lo que estamos logrando entre todos desde abajo, que eso es lo más importante.

Y desde luego que hay enojos porque están cambiando las cosas. Si ellos estuviesen aplaudiéndonos, pues entonces sí podríamos tener motivo de preocupación porque a lo mejor no estaría cambiando nada, seguiría más de lo mismo.

Al otro día vino una compañera, que después me enteré, que me hizo unas preguntas sobre feminismo, porque han tergiversado todo lo que nosotros proponemos para apoyar, respetar, proteger a las mujeres. Resulta que es como el mundo al revés, nos ven como enemigos de las mujeres, enemigos de las mujeres, enemigos del feminismo, machistas, porque han querido crear eso con los medios.

Entonces, después me entero que la compañera que insistentemente estaba hablando de que no hacíamos nada por proteger a las mujeres y que el feminicidio estaba creciendo y yo explicándole que llevamos años luchando por la justicia, a lo mejor ella no había nacido y ya nosotros estamos luchando por hombres y por mujeres, en favor de la justicia y de las mujeres más pobres de México, siempre, desde los años 70, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, desde el 77 y antes fui alumno de la Facultad de Ciencias Políticas.

Ahora que vino el presidente Boric recordaba que estaba yo entrando en la facultad cuando desgraciadamente se dio el golpe de Estado en contra del presidente Allende. De allá vengo, de esas luchas vengo.

Y ya luego me entero que la compañera trabaja en una revista que se llama… La compañera que estaba haciendo los cuestionamientos. Es que Jesús es muy moderado y no quiere decirme las cosas a veces, o no quiere que yo me lance, quiere que yo me autolímite. No, no, no.

¿Cómo se llama la revista? De los que recibían dinero del gobierno con Peña Nieto.

INTERVENCIÓN: ¿Etcétera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Una compañera que vino a hablar del feminismo

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ah, de Animal Político.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Animal Político.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya son digital, digamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ellos recibían dinero.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Publicidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Publicidad de Peña Nieto y desde luego estando de presidente Peña Nieto pues ni modo que hicieran esos cuestionamientos. ¿Y cómo cambiaron, si tenían una postura oficiosa y se vuelven de repente paladines de la libertad?

Y también es entendible, que no es lo más importante, ¿eh?, lo más importante eran los contratos que recibían los dueños de los medios de información, ahí es donde estaba la transa mayor, pero además de eso se les pagaba publicidad. Aun cuando ya con los contratos se servían con la cuchara grande, también recibían muchísimo dinero del presupuesto en publicidad.

Lo dije el domingo, nos hemos ahorrado más de 40 mil millones de pesos, entonces pues sí están enojados, insultan porque pues ya no es igual. Pero aun así tenemos que actuar con respeto a la libertad de expresión, no enojarnos, no actuar de manera autoritaria, no pelearnos y más si somos gobierno. Tenemos que garantizar el derecho a disentir, la libertad de expresión, es una obligación de cualquier gobierno, pero pues también aclarar las cosas.

Había periodistas de estos famosos que les hacían más las cuentas sus contadores y no pagaban todos los impuestos. Y no digo sus nombres por respeto. Aunque ellos se lanzan con todo, pero no podemos actuar de la misma manera, no es el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, que sigamos ejerciendo nuestras libertades sin problema.

Y confiemos en la gente, confiemos en la gente, ya ven el domingo.

INTERVENCIÓN: Solicitaría respetuosamente mi derecho de réplica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Se lo das, el derecho de réplica?

INTERLOCUTOR: Sí, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí está. Párate.

INTERVENCIÓN: Respecto a la notificación que me hizo el señor Jesús Ramírez respecto de que el señor secretario de Marina ya no me quería recibir porque yo le pedía dinero, dice el señor Jesús Ramírez que tiene un expediente, que hasta el momento no me lo ha ofrecido.

Y aclarando respecto a las veces que yo estuve favorecido por la atención del señor secretario, almirante secretario de Marina, fue conciso en estos términos:

El señor secretario de Marina respecto a los problemas que había en las escuelas náuticas mercantes, me dijo que le interesaba que yo ahondara en los problemas que había para hacer reportajes, que incluso tenía yo la colaboración, el pago de los viajes a esas escuelas. Así se hizo con Mazatlán y con Veracruz, perdón, Tampico, pero el COVID me invadió y ya no pude seguir.

Pero en ese acuerdo también el señor secretario de Marina, el señor almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, me ofreció pagarme el reportaje que yo pudiera hacer respecto a Oceanografía, un gran problema, que yo tengo una cantidad enorme de documentos que ya fueron entregados al señor, a don Jesús Ramírez, algo así como unos seis mil documentos de todo el problema.

Ya he publicado bastante. Siguen los extrabajadores de Oceanografía, siguen reclamando. Hay un ofrecimiento por parte del señor secretario de Marina y Jesús para recibir a estos extrabajadores y hasta la fecha no se ha resuelto.

Al ofrecimiento que me hizo el señor almirante secretario, yo le respondí que por eso no tenía yo necesidad, bueno, no quería yo que se me pagara absolutamente nada porque es un trabajo periodístico que no debe ser pagado de esa manera. A cambio, yo le decía, le ofrecía, la posibilidad de recorrer todos los puertos del país donde hubiese en ese momento las APIs para hacer un reportaje en el área de influencia de cada puerto con el fin de fomentar el uso de los puertos mexicanos por parte de los productores.

Es un tema que yo conozco muy a fondo, señor presidente, no es una vez que lo he hecho, ya he hecho varios estudios así y ha habido resultados muy interesantes porque productores mexicanos que no conocen la utilización de los puertos han sido favorecidos y están haciendo una actividad económica. Ese era mi ofrecimiento. A cambio ―porque yo no tengo recursos para hacerlo― había solicitado a cambio anuncios por cada una de las APIs mensualmente. Eso me solventaría a mí la posibilidad de hacer un viaje, no solamente al puerto, sino a toda al área de influencia de cada puerto.

Tengo años haciendo, puedo demostrar lo que estoy diciendo y nunca, no le pedí, como se lo dije ya una vez a usted, señor y que hasta el momento no he tenido si quiera una respuesta, ni siquiera por el oficio que yo le presenté con base en el 8º constitucional al almirante secretario, ni tampoco un oficio o lo que dice Jesús Ramírez que hay.

Y a eso sí me gustaría que me quedara bien claro porque va en ello pues algo que creo que tengo que tengo que defender que es mi prestigio. Nunca en todo mi periodo de trabajo, desde 1971 estoy trabajando con comercio exterior y hasta la fecha nunca he tenido necesidad, ni he querido ni lo he hecho, de pedir dinero para mi trabajo. Y eso es lo que quiero aclarar, señor.

Y quiero, sigo esperando la respuesta del señor almirante secretario o del oficio o el expediente que dice Jesús que tiene y que me acusa de que yo pido dinero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya, sí. Puede venir una segunda aclaración y una tercera y todo. Este es diálogo circular y así en armonía.

A ver, adelante, allá. Faltan, faltan ellos dos, espérate y falta Baja California también.

INTERLOCUTOR: Inicio con mi primera pregunta, presidente.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, ahora vamos.

INTERLOCUTOR: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con este megaevento del domingo 27, que podría catalogarse como una gran fiesta del pueblo, con más de un millón de acarreados, un millón 200 mil acarreados, por el deseo de participar en la eliminación de la corrupción y la impunidad, con esta megamarcha usted pasará a la historia como un verdadero estadista, con la postura que guardó, antes, durante y después de esta marcha.

Vimos las expresiones de orgullo de cientos de miles de mexicanos de casi todos los estados de la república, sobre todo del sureste, de Tabasco, de Macuspana, de los Tumba Patos, de Tepatitlán y a una sola voz el Zócalo capitalino le dijo a usted sonoro: ‘No está solo y el INE sí se toca’.

La pregunta es, señor presidente: ¿ante un posible fraude de la oposición, junto con el INE, el modelo Humanismo mexicano Ha creado la consciencia política para una democracia participativa a través de sus instituciones o es el INE la piedra del zapato para todos los mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, miren, ya está por resolver la cámara, es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional.

INTERVENCIÓN: Para el 6 de diciembre, se pospuso para el 6 de diciembre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros no quieren los elija el pueblo, eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca.

Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos, porque ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador, básicamente?, dinero, mucho dinero y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia.

Entonces, antes, como todo era formal, podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas y materiales de construcción y dinero en efectivo, porque la democracia para ellos es el sistema en que todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Entonces, se sienten superiores, entonces la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Entonces, vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto.

En el 2006 —no estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, además son de dominio público— las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia, el que yo era un peligro para México.

Claudio hijo y Claudio papá, salían mensajes en la televisión en donde se decía: ‘No al cambio, estamos bien, el cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción, para tu economía y la de tu familia’ y se caía una bicicleta en la imagen o se caía una barda.

Y estaba prohibido que ellos participaran con dinero y lo hicieron. Yo recuerdo, ahora son otras cosas y qué bueno, pero recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México a todo lo que daba en todos los medios, todos y teníamos nosotros nuestros mensajes limitados y de repente dejan de aparecer nuestros mensajes en momento de más intensidad de la guerra sucia, dejan de aparecer los mensajes en Televisa, los nuestros. Y vamos a ver:

— ¿Qué pasó?

―Es que no han pagado.

―No, pero no debemos.

―Sí, pero tienen que pagar por adelantado.

Y plan con maña, mientras estábamos buscando que volvieran a poner nuestros mensajes pasaron como 10 días. Imagínense ustedes lo que esto significa en una campaña.

Y ya les platiqué cómo dos días antes de la elección me entregó Emilio Azcárraga un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar Televisa, pero bien hecho, con considerandos, utilizando palabras, términos, que yo uso y enlistando todas las empresas que íbamos a expropiar de Televisa. Ni sabía de cuántas empresas tenía. Y entonces me quedé con el documento, por ahí lo tengo. Pero que iba a ser la primera decisión.

¿Quiénes hicieron el documento? ¿Quiénes convencieron a los de Televisa o si ellos mismos usaron eso como excusa?

Pues no sabemos, pero de que se dio la reunión y me entregó el documento y que tengo el documento, sí.

Entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar en la ley electoral que queremos promover, la iniciativa de ley?

Pues que no suceda eso, que el voto sea libre, limpio, que las elecciones sean libres y limpias y que cada quien vote por lo que le dicte su consciencia y que haya democracia, eso es lo que vamos a plantear.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo las envía, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues a ver si lo hago este fin de semana.

INTERVENCIÓN: ¿Va a ser hasta que rechacen primero la constitucional?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la voy a mandar, sí, es que… No, no, ¿para qué espero, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo? Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral, porque quieren tener el control de los órganos electorales, del consejo electoral y del tribunal electoral.

INTERVENCIÓN: Y el presupuesto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y el dinero también, el dinero.

INTERVENCIÓN: ¿Quedaría este año o para el próximo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, este año, este año. Yo quiero que antes de que termine el periodo se vote.

Y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos. La reforma constitucional, ya hemos visto que, de 500 votos, 500 legisladores, para una reforma constitucional se requieren 334; entonces, ellos con 150 bloquean.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿cómo le va a hacer para que no se viole la Constitución?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se viola la Constitución.

Porque además es muy probable que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse la que yo voy a presentar.

INTERVENCIÓN: Porque son cosas que están en la Constitución. ¿Cómo una ley podría no afectar la Constitución?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí hay formas de hacerlo, sí, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas.

Y además existe la Corte, que no son, como eran antes, empleados, subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar. ¿O están bostezando ahora ustedes más que antes? Antes parecían silencios las conferencias.

INTERVENCIÓN: De todo lo que propone en la reforma constitucional ¿hasta dónde se puede llegar a hacer una reforma a la ley secundaria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy poco. Por ejemplo, no puedo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista. Esto por la defensa al INE; aplauso.

O sea, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución, por eso estamos planteando la reforma a la Constitución, pero, ya dijimos, eso no va a permitirse.

Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos.

Aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral, no los ciudadanos, no el pueblo.

Y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, ese es el aplauso más fuerte. Porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político.

Yo creo que deberían de renovarse los conservadores. Aún con sus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas, deberían de contratar asesores buenos; los timan.

Imagínense de político a Claudio X. González, si la política es un noble oficio, es, lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero. Para hacer esto se necesita saber, porque si no pues queda todo chueco.

El albañil sabe, porque es un oficio; si no, se cae la pared o le queda toda chueca.

La política también es un oficio. Ni siquiera estar pensando que es el arte, la ciencia de gobernar, o que se inventó para evitar la guerra, o que la política es hacer historia, no, es un oficio. Una cosa es estar haciendo negocios con influyentismo, como lo ha hecho Claudio y su familia toda la vida y otra cosa muy distinta es la política.

Nada más piensen cómo se relacionan con el pueblo, ni siquiera les hablan a sus choferes, a sus trabajadoras domésticas y la política es en esencia fundamentalmente una actividad humana y de la más alta jerarquía espiritual.

Imagínense, oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia, como se opusieron a la reforma constitucional para proteger a empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que se creó con el general Cárdenas, que se fortaleció porque se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos y que gracias a la Comisión Federal de Electricidad hoy pagamos menos luz que en España, que en Estados Unidos, que en otras partes. Y ellos, en vez de votar por proteger la economía del pueblo, votan para proteger a Iberdrola, una empresa española que tuvo el descaro, entre otras cosas, de llevarse de empleado a Felipe Calderón después de que terminó de usurpar el poder presidencial.

Entonces, sí, está interesante. Y sí vamos a enviar esa iniciativa para que se discuta, se analice y, en su caso, se apruebe, pero no quedarnos.

Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, eso tiene que ir también al Congreso. De nuevo voy a enviar una iniciativa.

Como también, antes de que me vaya, voy a enviar la iniciativa de austeridad republicana porque no puede ser que con amparos, con triquiñuelas legaloides estén ganando más de lo que gana el presidente muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción. Y si el Congreso dice ‘no’, ya ese es otro problema, pero yo voy a cumplir.

INTERVENCIÓN: ¿Serían constitucionales ambas? ¿Ambas serían constitucionales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la otra va a ser constitucional, porque está en el artículo 127 de la Constitución, de que no deben… ¿Por qué no pones el artículo 127? Y lo están violando con amparos y actitudes leguleyas.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo que digan los legisladores.

De todas maneras, la gente no va a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción.

Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Entonces, no es como lo planteaba Krauze, muy vivillo: ‘Dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario, con afanes dictatoriales, entonces se necesita el equilibrio del Congreso’. Nada, eso es para tener al presidente atado de pies y manos.

Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo.

¿Qué es un gobierno de coalición?

Que se hace una alianza y ya cuando se llega al gobierno tres secretarías para un partido, cuatro para otro, cinco para otro, se reparten el pastel.

Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo. Afortunadamente pues no es así.

Esto es lo que se reformó:

‘Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’, ningún servidor público, esto está en la Constitución.

Pues esto no lo cumplen, porque se ampararon. Y como son juez y parte, desde el Poder Judicial violan la Constitución.

Y miren lo que se plantea:

‘Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales’.

Entonces, ningún servidor público puede ganar, ni con eso, ni agregando eso, más que el sueldo del presidente.

Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos, si ya está en la Constitución y lo violan, ahora a ver con los constitucionalistas cómo le hacemos para hacer valer la Constitución.

Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad, republicana de Estado, porque se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, como era la costumbre. Todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas, imagínense, se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar a empresas particulares.

Los que trabajaban en Hacienda, también, a los bancos.

Y lo más indignante y vergonzoso es que Zedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los Ferrocarriles Nacionales, que el presidente Zedillo privatizó y se va a trabajar de asesor.

Uno de los que era director del Fobaproa, terminando el famoso rescate, se lo llevó un banco a trabajar, un banco privado, que se benefició con el rescate.

Y el caso de Calderón, que termina y se va de consejero de Iberdrola.

Bueno, eso ya se había aprobado en una ley de austeridad que enviamos; lo echaron abajo en la Corte. Entonces, vamos a volver a lo mismo. ¿O lo dejamos así y ya? No, no.

INTERLOCUTOR: Presidente, finalmente, estamos a unos días de que llegue el mes de diciembre y sus posadas, en donde hay promesas que se tendrán que cumplir, como la titular de Energía, Rocío Nahle, quien ha insistido y aclarado que en diciembre se obtendrá el primer barril del combustible de la refinería Olmeca. La pregunta en el tema energético: ¿qué día del mes de diciembre será el inicio de la extracción del primer barril?

¿Y qué reporte tiene de la obra? Si ya está integrada y concluida al 100 por ciento con las 17 plantas.

Y en el tema político, presidente, el señor Ricardo Monreal anuncia una gira de reconciliación con Santiago Creel y, emulando a José Alfredo Jiménez, declama la letra de la canción Amarga Navidad. Usted escuchó a hablar en el Zócalo a una sola voz al pueblo. ¿Podría opinarme algo al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, de esto último no, pero de la refinería sí, voy el 23 de diciembre.

Pues ya de una vez les digo que sí vamos a estar aquí el 23 en la mañana de diciembre, el 24 no, ni el 25, pero el 26 sí.

Y ya se está integrando la refinería, a eso voy el 23. Y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va a empezar. Si no es a finales de este año, a principios del año próximo se empieza a producir combustible.

Van las compañeras.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Mire, primero le quiero preguntar sobre el tema de que Estados Unidos está amagando con recurrir a mecanismos del T-MEC por la negación de México de importar maíz amarillo transgénico. Y quería saber su opinión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Platicamos bien. Se dio toda la información, se está buscando una salida.

Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que, se sostiene, es transgénico para el consumo humano.

Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano; se ha hecho para forraje. Y en ese caso se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud, aun cuando se use como forraje.

Como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarrillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano.

Y estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia, que permite mayor productividad y otra cosa es la salud. Y que se si tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud. Es lo mismo que cuando se plantea si estamos de acuerdo en la justicia o en el derecho, decimos: la justicia.

Entonces, se avanzó. El señor secretario de Agricultura es una gente consciente, nos entendió.

Hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo.

También se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje.

Entonces le aclaramos que sí, que ese no es el tema, que el tema es que ese maíz esté sujeto a un permiso anual de la Cofepris y que lo podemos ampliar.

Y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para la Agencia de Salud de Estados Unidos y Cofepris hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud.

O sea, no estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo, pero sí, no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano.

Y les decía yo que afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco y pues el señor secretario de Agricultura, que ya fue gobernador, tiene mucha experiencia, pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchísimas variedades nativas y que es nuestro patrimonio cultural.

A mí me mandó una carta y se lo comenté con una escultura sobre el maíz, el maestro Toledo, pintor extraordinario, el Diego Rivera de nuestro tiempo; bueno, alumno, amigo, promovido por el maestro Tamayo, me mandó una carta diciéndome: ‘No permitan esto, no al transgénico, no al maíz transgénico’. Entonces… Y además es la salud.

Tampoco es un asunto es un asunto dogmático, vamos a que las agencias de salud de Estados Unidos y la Cofepris hagan un estudio. Y esto es bueno no sólo para los consumidores mexicanos, también para los consumidores de Estados Unidos.

INTERVENCIÓN: Pero el maíz amarillo es exclusivamente para animales, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues eso es lo que sostenemos nosotros.

INTERVENCIÓN: (inaudible) los estudios, ¿podrían importarse para el consumo humano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nada más, para estar seguros de que aún utilizado como forraje no afecta la salud, no, desde luego de los animales, pero fundamentalmente de los seres humanos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Y esperemos llegar a un acuerdo, pero, si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles. Y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan. Pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud.

INTERVENCIÓN: Pero es que hay grupos de empresarios que están…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, sí, sí y Monsanto y Bayer y muchos, pero acuérdense, acuérdense y eso también es importante, que se escuche bien, que se escuche lejos, por eso es necesaria la democracia, para que elija el pueblo y que la autoridad nada más tenga como amo al pueblo, porque si elige la oligarquía a través de manipulación y de dinero, el que llega a la Presidencia, el que llega a cualquier cargo es un empleado de ellos.

Y no necesitamos insultar a nadie; entender. Esa es su concepción, ellos buscan la ganancia, la utilidad y algunos hasta el lucro y no les importa nada, su dios es el dinero. Hay que entenderlos, sí, nada más que un gobierno democrático tiene que representar a todos, no a una minoría. Y esto, pues se va entendiendo cada vez más.

Y yo agradezco que nos respetan del gobierno de Estados Unidos. El hecho de que él venga a escuchar de manera directa cuál es nuestra postura, que no se entere por el New York Times o por el Reforma, porque no es lo que digan los que están interesados en vender maíz amarillo, aunque afecte la salud de los mexicanos, sino que venga a escuchar cuáles son nuestras razones, se lo agradecemos mucho.

Además, sin prepotencia, como lo ha planteado siempre el presidente Biden, con un pie de igualdad, de respeto. Y que está el tratado y hay mecanismos en el caso de que exista una controversia para que se resuelva.

Y si podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a la controversia, mejor.

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre el tema de que Estados Unidos liberó a ‘La Barbie’ ¿qué piensa el gobierno de México? ¿No debieron extraditarlo al país para que termine de pagar su condena aquí en el lugar… en lugar de soltarlo? ¿O si el Gobierno de México tiene información de que metieron a ‘La Barbie’ en un programa de testigos protegidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no.

INTERLOCUTORA: De testigos colaboradores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no.

Esto se dio a conocer ayer por el periódico Milenio, quién sabe cuál es su fuente. Desde luego, debe ser una agencia estadounidense, porque ni modo que se esté buscando, ¿no?, en la lista de todos los presos si están o no están. Alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información.

Pero también hay que ver si es cierto, porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años.

Aquí en el país hay también denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano, como que en el transcurso del día, mañana se va a saber todo. Y no nos adelantemos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo.

INTERLOCUTORA: Presidente y aprovechando el tema de salud, sobre el brote de meningitis en Durango, no sé si nos pueda dar informes el doctor López-Gatell. Hay ya 16 fallecimientos y sesenta y tantos casos. Entonces, quisiera saber si está funcionando el tratamiento y cómo van las investigaciones.

Entiendo que hubo también ya aseguramiento de morfina, había aseguramiento del medicamento del anestésico, pero quisiera saber si nos puede dar más información al respecto.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, Natalia Vitela, de Reforma.

Efectivamente, como informamos hace ya varios días o un par de semanas, estamos experimentando un brote de meningitis en el estado de Durango.

Lo primero que es muy importante que la población sepa, así lo enfatizamos en nuestro comunicado de prensa hace algunos días, es que existen muchos tipos de meningitis. Meningitis es una inflamación del cerebro, en general de las envolturas del cerebro que se llaman meninges, es una infección del sistema nervioso central.

Habitualmente sabemos de las meningitis como una enfermedad infecciosa, ya sea causada por virus o bacterias y que pudiera transmitirse. No es el caso de lo que estamos visualizando en Durango. Es decir, el mensaje clave que debe tener presente la población es: esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona, no se va a propagar por medios físicos, el aire o el contacto directo persona a persona.

Esta es una situación en la que presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas.

¿Cómo las contaminó?

Presuntamente mediante procedimientos de anestesia, anestesia espinal.

También es muy importante que quede claro que no quiere decir que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos efectos, porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó.

Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios —y por eso lo atajo, lo digo— que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados; no tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo.

Pudiera ser que se contaminó en un almacén donde estuvo guardado; no tenemos evidencia para afirmarlo, tampoco para descartarlo.

Y pudiera ser que se contaminó en el procedimiento mismo de la anestesia en las manos de quien lo realizó o en el espacio físico en el quirófano donde lo realizó; tampoco tenemos evidencia todavía conclusiva para determinar que ese es el punto de la contaminación o para descartarlo.

Y está en proceso de investigación, hay que tener presente que aquí son dos tipos de investigación:

Una de carácter epidemiológico sanitario que conduce primariamente la Secretaría de Salud de Durango y ahora en apoyo, desde que nos pidieron este apoyo al inicio de noviembre, también la Secretaría de Salud de la federación, del gobierno federal.

Esa es una clase de investigación, está en curso. Su propósito es determinar precisamente cuáles fueron los mecanismos de contagio o de contaminación y sobre todo el identificar a las personas que pudieran estar en riesgo para detectarlas oportunamente, hacer exámenes clínicos y de laboratorio que sean necesarios y ofrecerles de manera inmediata tratamiento. Ahora comentaré el tratamiento.

Por el otro lado, está una investigación de carácter pericial que realiza la Fiscalía General de Justicia del estado de Durango. Evidentemente ambas investigaciones están acopladas, pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos de la investigación epidemiológico-sanitario que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial y obviamente respecto a las disposiciones constitucionales se toma como punto de partida la presunción de inocencia en todas las personas involucradas.

Que quede muy claro: esto no nos evita el avanzar en la parte de salud y en detectar oportunamente a las personas para ofrecerles tratamiento. Desde hace ya varias semanas las mujeres que están enfermas, son en su gran mayoría mujeres, sólo teníamos una persona del sexo masculino, están en tratamiento, hay 68 personas que han sido hasta el momento identificadas.

En este momento hay 13 personas hospitalizadas y las personas que estuvieron expuestas a un procedimiento anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando está el periodo de riesgo, han estado en seguimiento.

Y si se detecta que tienen signos de enfermedad ya sea clínicos o por laboratorio, se procede a ofrecerles tratamiento, de modo que el tratamiento sea muy oportuno.

Esta es la información.

INTERLOCUTORA: Perdón, nada más, ¿la morfina también está siendo estudiada?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Sí, la Cofepris emitió dos alertas sanitarias, una para un anestésico que se llama bupivacaína y posteriormente para otro que es morfina, que también se usa en los procedimientos anestésicos. Son tres lotes de la primera, dos lotes de la segunda.

No están incautados. Esto es muy importante no confundirlo, la Cofepris no realiza procedimientos de incautación, esos están en la esfera de la procuración de la justicia. Lo que hace Cofepris es que emite una alerta para que sean… Técnicamente se llama enfajillados, es decir, retenidos en el punto donde están almacenados.

Y, desde luego, si una vez que se ha emitido la alerta alguien utilizara los frascos en cualquier punto del país, fue una alerta de carácter nacional, si alguien utilizara esos frascos que ya han sido enfajillados entonces cometería una falta que es más que de carácter administrativo, podría estar incurriendo en un delito.

INTERLOCUTORA: Pero esto quiero decir que probablemente tuvo que ver también la morfina o podría haber si la morfina la causa.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Esta es una alerta precautoria, obviamente no podemos esperarnos a una confirmación antes de proteger a las personas. Las alertas tienen esa función, anticipar un posible riesgo.

Si en un momento dado la investigación epidemiológico-sanitaria permite descartar que se trate de estos lotes de morfina o estos tres lotes de bupivacaína los posibles causantes y se determina que están sin problema, que son inocuos, entonces se emite una comunicación para que sean utilizados.

INTERLOCUTORA: Ahora, han sido cerrados, entiendo, cuatro hospitales privados.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Es correcto.

INTERLOCUTORA: Que fue donde surgió este brote. ¿Qué tanto la autoridad sanitaria ha tenido la posibilidad de verificar, me refiero a nivel nacional, que estén funcionando los hospitales privados de manera adecuada?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Claro. De momento la evidencia lo que sugiere es un problema local y, efectivamente, en hospitales privados, todo ha sido en hospitales privados, toda la atención previa donde está la presunta fuente de contaminación ocurrió en cuatro pequeños hospitales privados en la capital de Durango, que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y posteriormente por la Cofepris de manera directa.

A partir de la verificación sanitaria se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley y se procedió a la clausura total de estos cuatro hospitales privados.

Las pacientes se atienden en hospitales públicos tanto de la Secretaría de Salud del estado de Durango, como el IMSS y del Issste.

INTERLOCUTORA: Perdón que insista, doctor, pero entonces si no hubiera pasado este brote, estos hospitales podrían haber continuado operando y no se hubieran dado cuenta que tenían estas irregularidades.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Bueno, esa es una especulación. A partir de que hay una señal de sospecha actúa la autoridad sanitaria y también hay procesos regulares en donde se verifican los hospitales.

INTERLOCUTORA: Por eso le estoy preguntando: ¿qué capacidad tiene la Cofepris para hacer verificaciones sanitarias a los hospitales privados? No sé en materia regulatoria cómo estamos.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Está muy bien establecido por la ley, la Cofepris es la que tiene la autoridad regulatoria de protección contra riesgos sanitarios como parte de la Secretaría de Salud, aunque tiene atribuciones directas. Y esta autoridad desde que ocurrió la descentralización del Sistema Nacional de Salud en el 96, aun antes de que existiera la Cofepris, se transfirieron ciertas capacidades a lo que hoy se llaman Comisiones Estatales para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

De modo que hay una operación local, los procedimientos de operaciones sanitarias son muchos de ellos locales, pero cuando existe la necesidad, Cofepris en todo momento puede ejercer su autoridad de manera directa.

INTERLOCUTORA: Gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, Baja California y ya.

INTERVENCIÓN: ¿Yo mañana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Jorge Díaz, del Lánzate CNR, Canal 73.

Fíjese que usted ha estado apoyando a Baja California con el tema del magisterio, adeudos que por años iban arrastrándose a la actual gobernadora María Elena del Pilar, desde que inició ha estado haciendo sus pagos, lo que corresponde.

Y en una de las visitas que estuve yo aquí con usted, se hablaba de tres cajas de ahorro, a una ya se le liquidó, aquí tengo dos. La caja magisterial, se le deben 16 millones de pesos por una institución de salud, que se llama Issstecali, es el fondo de ahorro que se le ha retenido desde el 2018 al 2021. Son 190 socios o maestros, se le debe al gobierno del estado. Se han muerto, presidente.

De igual manera, en ese mismo sentido, la otra segunda cooperativa o caja de ahorro, Benito Juárez, también el Issstecali le debe dinero, son 15 millones de pesos de fondo de ahorro retenido en ese mismo periodo y ahí son mil maestros y para… Porque son temas de la vida de las personas.

Y en el Issstecali, ahí la hija de un maestro que también se le ha dado largas de que ya tiene incluso un amparo y no le han dado el dinero a las hijas de un maestro. Han metido documentos.

Y pedirle a usted esa situación.

Como de igual manera a un trabajador del ayuntamiento de Ensenada, que también se le ganó un amparo y son cantidades muy… Digo, con relación a las grandes cantidades de dinero, pues, son cantidades importantes para estas personas.

Se han muerto maestros, maestras, que ni siquiera han tenido para comprar medicinas.

Y un tema muy importante es el tema de los autos de procedencia extranjera. Yo recuerdo muy bien el día de su cumpleaños aquí, que se lo planteé, después me lo comentó, porque estaba el proceso de las elecciones en Baja California. Usted se esperó, dijo: ‘Ya que pasen las elecciones’.

Hizo el decreto o presentó el decreto, lo firmó en Ensenada. Después, se modificó porque las agencias aduanales se fueron largo, se quisieron servir con la cuchara grande y días después ya se emitió el decreto a través de esto, de un buen programa que tiene que ver con las calles, en los municipios, en los estados, para los baches.

Y empezó este decreto con el argumento que nada más se iban a importar los vehículos que su número de serie empezaran con 1,2,3 4 y 5. Pero sabe usted, presidente, que el 60 por ciento, 65 por ciento de los vehículos que circulan o que fueron introducidos al país su número de serie empieza con letra y el argumento que seguramente no le informaron de una manera completa, sé que está muy bien el decreto, el que son vehículos que provienen de Estados Unidos y que su número de serie empieza con letra, es un 65 por ciento.

Ya se está anunciando que probablemente en enero se van a empezar a frotar las manos algunas corporaciones policiacas porque van a decir que van a aplicar la ley.

La gobernadora fue muy consciente y dijo: ‘No vamos a hostigar’, pero hay otras instancias que van a hacer esta persecución.

Me ha tocado platicar con trabajadores, madres de familia que trabajan en las maquiladoras, en las fábricas, personas con oficios, como carpintería, de lo que usted hablaba del mueble. Y sé que usted ha tomado decisiones importantes que aquí le he planteado y ese tema es muy importante que aquí le he planteado y este tema es muy importante, presidente.

Es preguntarle muy concreto: ¿sí habrá un decreto para el 2023 en esa parte?, porque es el 65 por ciento de los vehículos que inician con número de serie con letra.

Y lo del Tratado de Libre Comercio insisto y le reitero, esos vehículos estuvieron circulando en Estados Unidos y se habla de que el proteccionismo del Tratado de Libre Comercio, pero la toma de decisiones en este país son vehículos que ya están en México.

Por otro lado, ya para terminar, hay una maestra que fue objeto de 45 cirugías para parte del Issstecali y aquí tengo el nombre, se llama Dalia Orozco Preciado. Desde el 2016 se sometió a esta cirugía y es por negligencia médica del Issstecali presuntamente por el delito de responsabilidad técnica-médica en contra del doctor Felipe García Huerta, no tiene la especialidad.

La denuncia sanitaria Cofepris federal no ha atendido y aprovecho que están aquí la autoridad de salud, porque Cofepris federal se ha negado o no le ha querido dar solución a un tema que ya básicamente es que está resuelto, pero le sacan la vuelta o se tapan con la misma cobija. Con todo respeto mi comentario en ese sentido.

Y también hablaba hace rato usted de los ferrocarrileros y están esperando la firma, les falta su firma para que esas personas que me tocó platicar con ellos el domingo en la marcha que les han citado y han llenado de documentos y esperan nada más su firma, presidente.

Yo le quiero agradecer esta atención. Y que lo que le acabo de plantear y conocer lo del decreto, porque esa es muy importante esa parte. Le agradezco la atención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Mira, lo primero le vamos a pedir a Rosa Icela Rodríguez para que lo atienda.

¿Tú cuándo te regresas?

INTERLOCUTOR: Mañana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hoy te puede recibir para lo de los vehículos.

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que el doctor Alcocer nos ayude desde ahora a ver lo de Cofepris y le vamos a pedir a Marina del Pilar que atienda a los maestros. ¿Te parece?

INTERLOCUTOR: Por supuesto que sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son las tres cosas, ¿no?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿O cuál faltó?

INTERLOCUTOR: De los ferrocarrileros, la firma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, Jesús, porque eso lo estamos viendo aquí en Presidencia.

INTERLOCUTOR: ¿Sí existe la voluntad de firmar ese decreto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos viendo, vamos viendo. Si es un compromiso que ya está suscrito, aun cuando se haya hecho en el gobierno de Zedillo precisamente, o por allá, lo vemos. Es un poco lo de los electricistas que tenemos pendientes.

INTERVENCIÓN: Ferrocarrileros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero también así está el caso de los electricistas, pero lo de los ferrocarrileros tengo entendido de que fue un acuerdo presidencial el otorgamiento de una especie de indemnización que el gobierno federal tiene que aportar. Hay que verlo nada más con el licenciado Prieto, Ernesto Prieto, para verlo.

INTERLOCUTOR: Lo último, Isla de Cedros, ¿la ubica?, lo invitan a Isla de Cedros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a ir, voy a ir a Isla de Cedros

Ya, ya, ya, mañana. Los que ya preguntaron hoy… Sí, 15 días, mañana. Sin lista, sin lista. Reclaman mucho de que tardamos, unos que no les gusta estar viendo la mañanera, les molesta y otros que les gusta mucho y dicen: ‘No me puedo ir a trabajar porque no termina’; entonces, mejor vámonos.

+++++

