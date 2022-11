Memphis Grizzlies se hace con la victoria contra New York Knicks por 123-127

Memphis Grizzlies logró ganar fuera de casa a New York Knicks por 123-127 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de sufrir una derrota en casa con Portland Trail Blazers por 129-132 y tras este resultado sumaron una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. Por su parte, los visitantes ganaron en casa frente a New Orleans Pelicans por 132-111, completando una racha de tres victorias en sus últimos cinco partidos. Memphis Grizzlies, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 12 victorias en 20 partidos jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con nueve partidos ganados de 20 disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a ambos equipos, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 26-25. Después, en el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante lograron remontar el resultado y aumentaron la diferencia hasta un máximo de siete puntos (32-39) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 26-29. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 52-54 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto Memphis Grizzlies se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y elevó la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (77-89) hasta concluir con un resultado parcial de 31-39 (83-93). Por último, durante el último cuarto también hubo varios movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 40-34. Finalmente, el choque finalizó con un resultado de 123-127 para los visitantes.

Durante el partido, Memphis Grizzlies se hizo con la victoria gracias a los 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes de JA Morant y los 23 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Dillon Brooks. Los 30 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes de Jalen Brunson y los 22 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

El siguiente encuentro de New York Knicks será contra Detroit Pistons en el Little Caesars Arena, mientras que el próximo partido de Memphis Grizzlies será contra Minnesota Timberwolves en el Target Center.

