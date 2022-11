Ranking de las series más vistas de Prime Video en Estados Unidos

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Prime Video Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. The Peripheral

Atrapada en un pequeño pueblo de los Apalaches, jugar videojuegos es la única manera que una joven tiene para escapar de la rutina. Es tan buena jugadora, que una empresa le envía un nuevo sistema de videojuegos para que lo pruebe, pero tiene una sorpresa. Desbloquea sus sueños de encontrar un propósito, romance y glamour en lo que parece un juego, poniéndola a ella y su familia en peligro.

2. The English

Cornelia Locke es una rica mujer inglesa que llega a los Estados Unidos en 1890 con una bolsa de dinero, empeñada en matar al hombre que considera responsable de la muerte de su hijo. Ella se cruza en su camino con Eli Whipp, recientemente despedido del ejército que trata de regresar a casa.

3. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

4. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

5. Mamíferos

La historia de Jamie, un chef con estrella Michelin cuyo mundo implosiona cuando descubre impactantes secretos sobre su esposa embarazada, Amandine. Jamie se encuentra buscando respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff. A través de esta búsqueda, las grietas en el matrimonio de Jeff con la hermana de Jamie, Lue, también se amplían.

6. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

7. La Hora del Diablo

Lucy se despierta todas las noches con visiones aterradoras exactamente a las 3:33 am: la hora del diablo. Cuando el nombre de Lucy se relaciona inexplicablemente con una serie de brutales asesinatos en el área, las respuestas que la han eludido todos estos años finalmente se enfocarán.

8. La lista final

El comandante James Reece quiere venganza, mientras investiga las misteriosas fuerzas que hay tras la muerte de todo su pelotón. Ya lejos de la estructura jerárquica del ejército, Reece aplica las lecciones que aprendió durante casi dos décadas de guerra para cazar a los responsables.

9. Gangs of London

Cuando el jefe de una organización criminal, Finn Wallace es asesinado, el repentino vacío de poder que crea su muerte amenaza la frágil paz entre la intrincada red de pandillas que operan en las calles de la ciudad. Ahora le corresponde al afligido, volátil e impulsivo Sean Wallace restablecer el control y encontrar a los responsables de matar a su padre.

10. The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

