Espasmos esofágicos: causas, síntomas y tratamiento

Los espasmos esofágicos son contracciones dolorosas dentro del tubo muscular que conecta la boca y el estómago (esófago). Los espasmos esofágicos se pueden sentir como un dolor en el pecho repentino e intenso que dura desde unos pocos minutos a horas. Algunas personas pueden confundirlo con dolor de origen cardíaco (angina).

Los espasmos esofágicos por lo general se producen solo ocasionalmente y pueden no necesitar tratamiento. Pero a veces los espasmos son frecuentes y pueden evitar que la comida y los líquidos atraviesen el esófago. Si los espasmos esofágicos te impiden comer o beber, hay tratamientos a tu disposición.

Síntomas



Algunos de los signos y síntomas de los espasmos esofágicos son los siguientes:

Dolor opresivo en el pecho. El dolor por lo general es intenso y puede confundirse con dolor en el corazón (angina de pecho).

Dificultad al tragar sólidos y líquidos, a veces relacionada con tragar sustancias específicas, como el vino tinto o bebidas extremadamente calientes o frías.

La sensación de que algo quedó atascado en la garganta.

El regreso de la comida y los líquidos al esófago (regurgitación).



Cuándo debes consultar a un médico

El dolor opresivo en el pecho relacionado con los espasmos esofágicos también puede ser provocado por un ataque cardíaco. Si tienes dolor opresivo en el pecho, busca atención médica de inmediato.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Europa Press)

Factores de riesgo



No existen factores de riesgo conocidos para los espasmos esofágicos.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Archivo)

Diagnóstico



El médico puede recomendarte lo siguiente:

Manometría esofágica. Esta prueba mide las contracciones musculares rítmicas del esófago al tragar, la coordinación y la fuerza que ejercen los músculos del esófago y lo bien que se relaja o abre el esfínter esofágico inferior durante la deglución

Rayos X del aparato digestivo superior (esofagografía). Para estos rayos X, el paciente debe beber un líquido blanquecino que recubre la mucosa interna del tubo digestivo El líquido le permite al médico ver la silueta del esófago, del estómago y del intestino delgado

Endoscopia superior El médico introduce un tubo delgado y flexible con una luz y una cámara (endoscopio) por la garganta para ver el interior del esófago y del estómago. La endoscopia también se puede usar para recolectar una muestra de tejido (biopsia) que se analiza para detectar otras enfermedades esofágicas

Tratamiento



El tratamiento depende de la frecuencia y gravedad de tus espasmos esofágicos.

Si tus espasmos son ocasionales, el médico podría recomendarte primero evitar los alimentos extremadamente calientes o fríos para ver si eso alivia los síntomas.

Si los espasmos te dificultan comer o beber, tu médico podría recomendarte lo siguiente:

Controlar cualquier enfermedad no diagnosticada. Los espasmos esofágicos a veces se asocian con afecciones como acidez estomacal o enfermedad por reflujo gastroesofágico El médico podría recomendarte un inhibidor de la bomba de protones para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o un antidepresivo, como imipramina (Tofranil), que puede ayudar a reducir la sensación de dolor en el esófago

Medicamentos para relajar los músculos que utilizas al tragar. El aceite de yerbabuena, las inyecciones de onabotulinumtoxin A (Botox) o los bloqueadores de los canales de calcio, como el diltiazem (Cardizem, Tiazac, otros), pueden reducir la gravedad de los espasmos

Cirugía (miotomía). Si el medicamento no funciona, el médico podría recomendarte un procedimiento que implica cortar el músculo del extremo inferior del esófago, para ablandar las contracciones esofágicas Debido a que no existen estudios a largo plazo de este enfoque, por lo general la miotomía no se recomienda para los espasmos esofágicos Sin embargo, se podría considerar si otros tratamientos no funcionan

Miotomía peroro-endoscópica. En esta nueva técnica mínimamente invasiva, un endoscopio insertado a través de la boca y por la garganta le permite al cirujano hacer una incisión en el revestimiento interior del esófago Luego, como en la miotomía estándar, el cirujano corta el músculo del extremo inferior del esófago Como miotomía estándar, la miotomía peroro-endoscópica generalmente se considera solo si otros tratamientos no funcionan

Con información de Mayo Clinic

