Cuál es el podcast más popular hoy en Apple Argentina

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público argentino, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí un listado de los podcast más populares en Argentina.

1. Normal Gossip

Normal Gossip delivers juicy, strange, funny, and utterly banal gossip about people you’ll never know and never meet. Host Kelsey McKinney discusses reader-submitted comedic gossip with guests, diving into the lives and decisions of complete strangers. The second-hand truth really is stranger than fiction. Produced by Alex Sujong Laughlin. Show art by Tara Jacoby.https://linktr.ee/normalgossip

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por @psi.mammoliti |

4. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

5. Carlos Pagni en Odisea Argentina

La columna de análisis político de Carlos Pagni en su programa televisivo Odisea Argentina, que se emite por LN+

6. Historia Freak, con Joaquín Barañao

El reverso, los detalles, las anécdotas y las conexiones de lo que ha pasado en este punto del Universo que llamamos Tierra, desde el Big Bang en adelante.

7. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

8. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

9. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

10. Urbana Play 104.3 FM

Escuchá todos los contenidos de Urbana Play 104.3 FM desde Buenos Aires, Argentina. Somos la radio que ves.De Acá en Más, Perros de la Calle, Todo Pasa, Vuelta y Media, Urbana Play Club y Punto Caramelo.https://urbanaplayfm.com

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Apple en la era del streaming

Con sus servicios de audio y video, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares; este año ha rebasado la cifra de los 3 billones de dólares.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Infobae/Anayeli Tapia)

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

