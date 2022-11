Películas para ver esta noche en Prime Video Estados Unidos

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Prime Video, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Prime Video Estados Unidos:

1. La boda más odiosa

Alice (Kristen Bell), su hermano Paul (Ben Platt) y su siempre optimista madre (Allison Janney) viajan desde Estados Unidos hasta el Reino Unido para acudir a la boda de su media hermana Eloise (Cynthia Addai-Robinson) con la intención de retomar su relación como personas más o menos adultas y quererse como lo hacían antes.

2. Good Night Oppy

La película sigue a Opportunity, el Mars Exploration Rover apodado cariñosamente Oppy por sus creadores y científicos de la NASA. Originalmente, se esperaba que Oppy viviera solo 90 días, pero finalmente exploró Marte durante casi 15 años.

3. Luz negra

Travis Block, un agente del gobierno en la sombra que se especializa en eliminar operativos cuyas coberturas han sido expuestas, descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas que alcanza los niveles más altos del poder.

4. Sobredosis

Sara, jefa de la brigada de narcóticos de la policía de Toulouse, se ve obligada a colaborar con Richard, el jefe de la policía criminal local, para detener una lancha que se desplaza a gran velocidad entre España y Francia y encontrar al asesino relacionado con el caso.

5. La memoria de un asesino

Alex, un asesino a sueldo, descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Con el sindicato del crimen y el FBI persiguiéndolo, Alex tiene las habilidades para mantenerse a la vanguardia, excepto por una cosa: está luchando con una pérdida de memoria severa que afecta todos sus movimientos. Alex debe cuestionar cada una de sus acciones y en quién puede confiar en última instancia.

6. Dog. Un viaje salvaje

Un guardabosques del ejército y su perro se embarcan en un viaje por carretera a lo largo de la Pacific Coast Highway para asistir al funeral de un amigo.

7. Mi Policía

A fines de la década de 1990, la llegada del anciano inválido Patrick a la casa de Marion y Tom desencadena la exploración de eventos sísmicos de 40 años antes: la relación apasionada entre Tom y Patrick en un momento en que la homosexualidad era ilegal.

8. El Tren De La Navidad

En "The Christmas Train", el periodista desilusionado y trotamundos Tom Langdon (Dermot Mulroney) debe viajar desde Washington, DC a Los Angeles a tiempo para Navidad. Obligado a tomar el viaje intercontinental en tren y decidido a contar su aventura, Tom se encuentra en el oeste con una variedad de personajes. En el tren está el renombrado productor de cine Max (Danny Glover), la doctora y protectora de Max, Eleanor (Kimberly Williams Paisley) y Agnes (Joan Cusack) que ocupa la cabina opuesta a la de Tom y parece conocer mejor su negocio que él. Mientras que todos los pasajeros del tren navideño parecen dirigirse al mismo destino, Tom no tiene idea de que las locomotoras resistentes que transitarán por Estados Unidos se desviarán directamente a su corazón: en toscos despertares, en sus sueños y esperanzas más salvajes y en la oportunidad por amor, Tom pensó que se había perdido para siempre.

9. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

10. Wolves

El argumento de 'Wolves' nos habla de un joven que descubre ser un licántropo. La extraña muerte de sus padres le pondrá tras la pista del asesino, odisea que le llevará hasta un extraño pueblo en el que se desarrollarán una serie de acontecimientos sobrenaturales que le ayudará a aclarar algunos aspectos de su pasado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

