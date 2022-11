Series para maratonear hoy disponibles en Prime Video España

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Prime Video España que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. The Peripheral

Atrapada en un pequeño pueblo de los Apalaches, jugar videojuegos es la única manera que una joven tiene para escapar de la rutina. Es tan buena jugadora, que una empresa le envía un nuevo sistema de videojuegos para que lo pruebe, pero tiene una sorpresa. Desbloquea sus sueños de encontrar un propósito, romance y glamour en lo que parece un juego, poniéndola a ella y su familia en peligro.

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

3. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

4. Dulceida al desnudo

La docuserie muestra cómo es el día a día de la famosa influencer Dulceida en el ámbito profesional y personal, intentando descubrir la faceta más íntima de la persona que está tras el personaje de Dulceida: Aida Domenech. Además, profundizará en las claves de su éxito y cómo ha sabido utilizar las redes sociales para conectar con el público, tanto español como internacional, gracias a su naturalidad y cercanía.

5. The Disappeared

Matthew se siente desolado tras la desaparición de su hermano menor Tom, de la que se considera culpable. Tras ver varios recortes de prensa y vídeos de la desaparición de Tom, Matthew empieza a escuchar voces y a tener visiones, por lo que decide acudir a una médium.

6. True Story España

Diversos protagonistas contarán una anécdota inédita, real y divertida que han vivido y nunca podrán olvidar, que cobrará vida a través de una recreación cinematográfica de los hechos dirigida por Secun de la Rosa. Un programa híbrido en el que realidad y ficción se mezclan de una forma nunca antes vista en nuestro país. Cristina Rueda será Martita de Graná y Bea de la Cruz interpretará a Paula Echevarría mientras que Pablo Puyol será Pepe Reina, Raúl Jimenez se pondrá en la piel de Antonio Orozco y los episodios sobre las anécdotas de Lola Índigo y Julio Iglesias Jr. estarán protagonizados por Sara Diego y Álvaro Requena.

7. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

8. El Pueblo

Motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, diversos personajes acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. Al llegar, todos coinciden en Peñafría, una diminuta localidad abandonada de Soria. Sin embargo, pronto descubrirán que no están solos. Así, los nuevos moradores iniciarán una convivencia con los oriundos, que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo.

9. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

10. Mamíferos

La historia de Jamie, un chef con estrella Michelin cuyo mundo implosiona cuando descubre impactantes secretos sobre su esposa embarazada, Amandine. Jamie se encuentra buscando respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff. A través de esta búsqueda, las grietas en el matrimonio de Jeff con la hermana de Jamie, Lue, también se amplían.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Infobae/Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter