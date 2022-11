Ranking de Prime Video en España: estas son las películas más vistas del momento

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Prime Video.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Prime Video y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Prime Video España.

1. The Contractor

Tras ser involuntariamente dado de baja de los marines, James Reed ingresa en una organización paramilitar para apoyar a su familia de la única manera que sabe.

2. La boda más odiosa

Alice (Kristen Bell), su hermano Paul (Ben Platt) y su siempre optimista madre (Allison Janney) viajan desde Estados Unidos hasta el Reino Unido para acudir a la boda de su media hermana Eloise (Cynthia Addai-Robinson) con la intención de retomar su relación como personas más o menos adultas y quererse como lo hacían antes.

3. Lola Y Sofía, las reinas del Tiktok

More than 13 million followers on Tik Tok and almost four million on Instagram. The sisters Lola and Sofía Moreno have become one of the most important content creators in Spain. Their videos on social networks accumulate thousands of views and the most important fashion or beauty firms want to count them among their ambassadors.

4. Voy a pasármelo bien

David y Layla, dos adolescentes a los que les gusta mucho "Hombres G" y también se gustan, pero todo lo que él hace para conquistarla acaba mal. Treinta años después se reencuentran y se dan cuenta de que los sentimientos no han desaparecido.

5. Padre no hay más que uno 3

Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir.

6. Ouija Seance: The Final Game

Sarah y sus amigos deciden pasar el fin de semana en una antigua villa que Sarah misteriosamente heredó. Después de encontrar una Tabla de Ouija en el ático, Sarah y sus amigos, sin saberlo, despiertan una fuerza malvada relacionada con los secretos ocultos del lugar. Para luchar contra el horror inimaginable tendrán que enfrentar sus temores más oscuros y las peores pesadillas.

7. Sed de Venganza (Vendetta)

Cuando su hija es asesinada, William Duncan se toma la justicia por su mano y emprende una búsqueda de venganza. Después de matar al matón callejero responsable de su muerte, se encuentra en medio de una guerra con el hermano del matón, el padre y su pandilla, quienes están igualmente empeñados en vengarse. Lo que sigue es un tenso juego de venganza de ida y vuelta. Al final, William descubre que la búsqueda de venganza nunca tiene un ganador.

8. Ava

Ava es una mortífera asesina a sueldo que trabaja para una organización de operaciones encubiertas, que viaja por todo el mundo acabando con aquellos objetivos que nadie más puede derribar. Cuando uno de sus encargos sale mal, Ava tendrá que luchar por una vida.

9. Sobredosis

Sara, jefa de la brigada de narcóticos de la policía de Toulouse, se ve obligada a colaborar con Richard, el jefe de la policía criminal local, para detener una lancha que se desplaza a gran velocidad entre España y Francia y encontrar al asesino relacionado con el caso.

10. Una joven prometedora

Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado.. vengándose de los culpables.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Prime Video en la era del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

