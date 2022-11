Philadelphia 76ers se impone por 105-98 frente a Utah Jazz

ARA San Juan: a cinco años del naufragio qué pasó con el juicio, quiénes están acusados y qué falta investigar

Todavía no se realizaron los peritajes sobre los restos del submarino hundido. Además, la jueza aún no determinó si imputará en el expediente al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad