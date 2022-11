Oklahoma City Thunder se queda con la victoria frente a New York Knicks por 135-145

Oklahoma City Thunder venció a New York Knicks a domicilio por 135-145 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Detroit Pistons por 121-112, mientras que los de Oklahoma City Thunder también derrotaron en casa a Toronto Raptors por 132-113, completando una racha de tres triunfos en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, Oklahoma City Thunder acumula cinco victorias en 12 partidos jugados en la temporada, mientras que New York Knicks se queda con seis victorias en 12 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como dominador a New York Knicks, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 13 puntos (44-31) hasta concluir con un 48-36. Posteriormente, durante el segundo cuarto se produjo una remontada de la mano de los jugadores del equipo visitante, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto e incrementaron la diferencia hasta un máximo de seis puntos (70-76) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 25-43. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 73-79 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Oklahoma City Thunder lograron distanciarse en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 17-2 y alcanzaron una diferencia de 19 puntos (101-120) y finalizó con un resultado parcial de 33-43 y 106-122 de total. Por último, en el último cuarto redujeron diferencias los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2, aunque no fue suficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 29-23, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 135-145 a favor de Oklahoma City Thunder.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Shai Gilgeous-Alexander y Joshua Giddey, que consiguieron 37 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes y 24 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y Cam Reddish, con 25 puntos, tres asistencias y 10 rebotes y 26 puntos, dos asistencias y tres rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la NBA, New York Knicks se enfrentará a Utah Jazz en el Vivint Arena, mientras que Oklahoma City Thunder se verá las caras con Boston Celtics en el TD Garden.

