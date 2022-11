New Orleans Pelicans consigue derrotar a Houston Rockets (119-106)

New Orleans Pelicans venció como local a Houston Rockets por 119-106 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados en casa contra Portland Trail Blazers por 95-106. Por su parte, los de Houston Rockets también perdieron a domicilio con Toronto Raptors por 116-109 y tras este resultado acumulan un total de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Con este resultado, New Orleans Pelicans acumula hasta el momento seis victorias en 12 partidos disputados en la competencia, mientras que Houston Rockets se queda con dos victorias en 12 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, de hecho, consiguió un parcial de 12-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (34-23) hasta finalizar con un resultado de 34-26. Tras esto, durante el segundo cuarto los locales incrementaron su diferencia y tuvieron una diferencia máxima de 18 puntos (63-45) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 29-24. Tras esto, los equipos acumularon un total de 63-50 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto el equipo visitante logró remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 15-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 23-37 y un total de 86-87. Finalmente, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans consiguió remontar el resultado, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 13-0 y marcó la máxima diferencia (13 puntos) al final del cuarto y el cuarto acabó con un resultado parcial de 33-19. Tras todo esto, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 119-106 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, destacaron Zion Williamson y Larry Nance Jr. por su participación en el encuentro, tras conseguir 26 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes y 22 puntos y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jalen Green y Kevin Porter, con 33 puntos, seis asistencias y dos rebotes y 23 puntos, tres asistencias y un rebote respectivamente.

Tras vencer este partido, el próximo choque de New Orleans Pelicans será contra Memphis Grizzlies en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo partido de Houston Rockets será contra Angeles Clippers en el Toyota Center.

