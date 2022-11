Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del sábado 12 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto amanecer un día más aquí, en Mérida, Yucatán, para llevar a cabo esta conferencia de prensa.

Acabamos de concluir la reunión de seguridad y vamos a informar. Primero, vamos a que informe, como corresponde, el ciudadano gobernador Mauricio Vila, con quien hemos trabajado de manera coordinada en beneficio del pueblo progresista, bueno, de la península de Yucatán y en particular de este estado.

También va a participar el general Luis Cresencio Sandoval, informando sobre la situación de seguridad. Adelantamos que este es un estado ejemplar, modelo, porque es el estado con menos incidencia delictiva en nuestro país.

Y posteriormente se va a dar una información general de todo el Tren Maya y, en especial, lo que se está haciendo en Yucatán. Está aquí con nosotros el director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, él va a informarnos.

Esa es básicamente la agenda.

Nos acompaña el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el almirante José Rafael Ojeda Durán; Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública; el general Luis Rodríguez Bucio. Somos todos. Desde luego, ustedes, que forman parte de este diálogo circular; y la gente que nos está viendo, que nos está escuchando.

Entonces, comenzamos. Le damos la palabra al gobernador Mauricio Vila.

MAURICIO VILA DOSAL, GOBERNADOR DE YUCATÁN: Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes.

Primero que nada, presidente, darle la bienvenida a usted y a su gabinete a Yucatán. Nos da mucho gusto tenerle de vuelta.

En Yucatán hemos basado nuestra estrategia de seguridad en cuatro pilares principales:

El primero, poder tener más y mejor estructura de videovigilancia, más tecnología.

Más y mejores condiciones laborales para nuestros cuerpos policiacos.

Tercero, el impulso a las acciones de prevención del delito.

Y cuarto, por supuesto, la coordinación con todos los órdenes de gobierno.

¿Cómo vamos en los principales indicadores?

Pues hoy Yucatán, según los datos, es el primer lugar, con la menor incidencia delictiva de todo el país. En el año 2022 ha habido una reducción importante en el primer semestre del 66 por ciento; primer lugar con menos saqueos, cero saqueos en lo que va del año; primer lugar con menos víctimas de homicidios dolosos; primer lugar con menos secuestros, cero secuestros en lo que va del año; y primer lugar con menos robos a vehículos.

Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Nacional del Inegi, en el 2021 indican que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del estado ocupan el primer lugar, tanto en el Índice de Desempeño Efectivo como en el Índice de Confianza de la Ciudadanía; ocupamos el segundo lugar con menos robos a casa habitación del país, segundo lugar con menos de extorsión, primer lugar de población de 18 años y más que se considera viviendo seguro en su entidad, primer lugar de percepción de seguridad de las mujeres que viven en el estado, primer lugar, según la encuesta del Inegi, de la mayor confianza, se tiene un gobierno estatal y el segundo lugar con menor percepción de corrupción de todo el país.

La efectividad de la policía estatal, investigadores, del 95 por ciento. En estos momentos, en el 2022, se tienen 43 carpetas de investigación; 40 de homicidios, de los cuales 38 han sido aclarados, dos están en proceso de integración las carpetas y tres feminicidios, los cuales todos han sido aclarados.

También comentar que en la percepción del desempeño de la policía estatal ocupamos el primer lugar, también con la información del Inegi al mes de marzo del 2022; y que contamos con el número adecuado de policías de acuerdo al porcentaje que se tiene que tener por cada mil habitantes y ocupamos el tercer lugar en el país.

¿Cómo lo hemos hecho?

Pues nosotros al principio de la administración anunciamos el programa Yucatán Seguro, donde, entre muchas otras cosas, estamos pasando de tener alrededor de dos mil 200 cámaras de seguridad a casi seis mil, donde estamos cambiando nuestra tecnología de monitoreo de un C4 a un C5i; más arcos lectores de placas, de 100 a 219, entre algunas otras cosas.

Estas son las imágenes del nuevo centro de monitoreo que inauguramos en el mes de enero. Como les decía, cambiamos de una tecnología, de un C4 a un C5i. Y el centro de monitoreo, además de brindarnos más y mejores capacidades, también nos permite tener un crecimiento para los próximos 20, 25 años sin tener que invertir en más infraestructura de monitoreo.

En lo que va de la administración, hemos contratado 350 nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos entregado más de 660 patrullas, el arrendamiento de un helicóptero, ambulancias, camiones de bomberos y en este año 2022, le comentaba al presidente que esperamos a finales de noviembre, principios de diciembre, estar entregando 210 patrullas adicionales y 20 nuevas ambulancias.

Para nosotros lo más importante en el tema de seguridad es nuestro capital humano, que es nuestra policía estatal. En ese sentido, nos da mucho orgullo decir que somos la única policía estatal de todo el país que les brinda las siguientes prestaciones a sus elementos, que es:

Primero, un salario por encima de promedio a nivel nacional. Ya anunciamos que en el año 2023 van a tener un incremento salarial del 10 por ciento.

Acceso a servicios de salud para ellos y sus familias. Y en caso de accidente o riesgo de trabajo, en hospitales privados.

Somos la única policía del país afiliada al Infonavit. Y aquí, presidente, le quiero agradecer a usted y al director del Infonavit, porque nos dieron todas las facilidades para que pudiéramos ser la primera policía. Ya entregamos los primeros créditos de vivienda a nuestros policías.

Y también comentarles que en Yucatán todas las hijas o hijos de policías que nos presenten que han sido aceptados en cualquier universidad privada o pública reciben una beca del 100 por ciento de inscripción, del 100 por ciento de colegiatura y dos mil 600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación. No importa el costo de la universidad, tienen la beca al 100 por ciento.

Y comentar también que la Academia de Policía está en un proceso de transformación para convertirse en la Universidad Policiaca de Yucatán donde, entre otras carreras, vamos a estar enseñando el tema de ciberseguridad.

Para nosotros es un muy importante reconocer a nuestro personal de seguridad y al personal sanitario y hemos creado el Circuito Héroes Ciudadanos, que es una ruta de transporte gratuita y exclusiva que pueden utilizar todos los elementos de la policía estatal, municipal, los elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el personal de la fiscalía del estado y todos, el personal médico de hospitales públicos y privados, además de bomberos y personal de Protección Civil.

Le comentaba al presidente que precisamente el día de ayer estuvimos presentando la tarjeta Héroes Ciudadanos, donde más de mil establecimientos en Yucatán van a estar brindando descuentos, que pueden ir desde el 50 por ciento de descuento hacia otras facilidades, también para todo el personal de la policía estatal y municipal, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, personal de la fiscalía, personal sanitario y por supuesto también bomberos y protección civil. Esta es una manera que tenemos en Yucatán de reconocer, agradecer y valorar el servicio que hacen nuestras fuerzas de seguridad y el personal sanitario por nuestro estado.

Por supuesto, el tema de la coordinación ―siguiente, por favor, creo que se saltó una, bueno, nos vamos a esta― el tema que hemos estado trabajando con la Fiscalía General del estado, donde estamos trabajando muy fuertemente para crear cinco nuevas unidades de especialización:

La primera es la Dirección de Coordinación y Vinculación Ministerial del Centro de Justicia para Mujeres.

La segunda, es la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Unidad Especializada en Maltrato Animal Doméstico.

La Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cibernéticos.

Y la Ampliación de Competencias de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios en todo el territorio de Yucatán.

Y ―siguiente, por favor― comentar también que estamos trabajando muy fuertemente con el Poder Judicial dotándoles de los recursos necesarios para que puedan tener también una mejora en su tecnología, que permita hacer más rápidos sus procesos y que los ciudadanos puedan acceder a justicia más rápida.

Comentarles también que estamos en ese mismo proceso en la fiscalía del estado, en un proyecto que se llama Fiscalía Digital, en donde también esperamos que los tiempos de atención, los tiempos que el ciudadano tarda en poner una denuncia se vean reducidos drásticamente.

Siguiente, por favor. Por supuesto la participación del gobierno del estado en las Mesas de Construcción de la Paz, donde estamos trabajando en las reuniones que se convocan todos los días, siempre en representación del gobierno del estado.

Siguiente, por favor. El trabajo que estamos realizando de manera coordinada, los operativos que se hacen de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

En Yucatán valoramos, reconocemos y agradecemos la presencia del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional que, sin duda, son un pilar y un baluarte para tener los índices de seguridad con los que contamos aquí en Yucatán trabajando de manera coordinada.

Por supuesto, también el apoyo y la colaboración en la vigilancia del Tramo 3 y 4 del Tren Maya. Nosotros, el Tren Maya es una obra que apoyamos aquí en Yucatán porque estamos convencidos que tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan al estado de Quintana Roo, por supuesto que es una obra que nos genera empleo y nos genera desarrollo económico y más turismo, una vez que esté concluida.

Siguiente, por favor. Platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo para fortalecer la salud en conjunto con el gobierno federal.

Aquí agradecer al presidente y al almirante secretario Ojeda porque estamos trabajando de manera conjunta en la construcción de un nuevo hospital naval en Progreso, donde con recursos federales y también con una participación estatal, que el año pasado fue de 30 millones de pesos y que en el próximo año será de 50 millones de pesos, esperamos concluir a finales de este año, según lo que platiqué el día de ayer con el almirante Ojeda este hospital.

Y la buena noticia es que este hospital naval, además de atender al personal de esa dependencia, también va a estar atendiendo a toda la población de Progreso, a toda la población civil, con lo cual vamos a ver mejorados los servicios de salud en ese importante puerto del estado.

Siguiente, por favor. La recuperación del hospital de Ticul. Para quienes no conocen el caso, pues es un hospital que se inició hace prácticamente 10 años, que no está concluido.

Había sido mediante un proceso de PPS, en el cual la empresa había demandado al gobierno del estado, había una sentencia ya donde el gobierno del estado tenía que pagar a esta empresa 740 millones de pesos por un hospital que no estaba concluido y gracias al apoyo de presidente, del gobierno federal, del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, se logró llegar a un acuerdo con esta empresa donde se desisten del juicio que tenían en contra del gobierno del estado, donde nos han entregado al propiedad del inmueble y la construcción que ya se tenía avanzada al gobierno del estado y donde hemos hecho el donativo del gobierno del estado al Instituto Mexicano del Seguro Social y donde se va a estar construyendo, por fin y concluyendo este hospital en el municipio de Ticul.

Se espera que en las próximas semanas, según nos informó la gente del Seguro Social, se dé ya el fallo de la licitación para que la obra de construcción de este hospital se inicie en enero del año 2023.

Siguiente, por favor. Y bueno, el Hospital General de Yucatán, el Hospital O´Horán, que es un hospital que tiene 116 años que se inauguró y que ahora, por instrucción del presidente, estamos trabajando con el Insabi y con su director Juan Ferrer. El gobierno del estado está donando el terreno, el gobierno del estado ha pagado el proyecto y ha hecho toda la tramitología y esperemos que en las próximas semanas pues este proyecto ya pueda ser aprobado por el consejo del Insabi para que también en el algún momento del próximo año podamos iniciar su construcción.

Siguiente, por favor. Algunos de los proyectos estratégicos que estamos trabajando en coordinación con el gobierno federal:

El primero es el proyecto de ampliación del puerto de Progreso, que el viernes tuve la oportunidad de estar con el almirante secretario Ojeda en las oficinas de la Secretaría de Marina y en donde ya firmamos un convenio donde vamos a estar trabajando Secretaría de Marina, gobierno del estado y la Asipona, que nos permita en el corto plazo poder tener una sesión de derechos para poder hacer la ampliación del puerto de Progreso, que consiste en el aumento del calado y el aumento del ancho del canal de navegación, que nos permita que arriben a Puerto Progreso barcos de carga más grande, que hagan más barato el costo de mover productos, que nos ayude en nuestra logística, en nuestra competitividad.

Y también el ancho del canal de navegación, que nos permita atraer barcos de cruceros más grandes. Hay que recordar que, antes de la pandemia, Yucatán ya estaba recibiendo medio millones de cruceristas al año y esta era una tendencia que venía al alza. Y bueno, pues hoy solamente por las condiciones del puerto podemos recibir barcos de tres, cuatro mil pasajeros, cuando pues aquí enfrente, en el Caribe, están pasando ya los barcos de siete y ocho mil pasajeros, que son los que queremos recibir en Puerto Progreso.

Está contemplada la construcción de una plataforma de 40 hectáreas, donde ya tenemos firmado una carta de intención con la naviera italiana Fincantieri para ellos construyan un astillero. Así que seguramente, presidente, en los próximos meses habrá avances importantes.

Y por supuesto agradecer a la Secretaría de Marina y a su titular por todo el apoyo que nos brindan para concretar este proyecto.

Siguiente, por favor. Dos proyectos importantísimos para Yucatán y para nuestra suficiencia energética de los próximos 25 años:

Como usted ofreció, presidente, ya están en construcción las dos plantas de ciclo combinado, la Mérida IV y la de Valladolid. Son inversiones muy importantes. La Mérida IV, 454 millones de dólares; y la planta de Valladolid, 762 millones de dólares. Ya presentan un avance en su construcción, el avance de la Mérida IV es del 24 por ciento y el avance de la planta de Valladolid es del 17 por ciento.

Otro proyecto que es importantísimo para el desarrollo del sureste y para que podamos contar con la misma infraestructura que cuentan en el centro, en el bajío y en el norte del país, es la llegada de gas natural.

Primero que nada, presidente, agradecer a su gobierno y la Secretaría de Energía, porque cuando empezamos en 2018 a Yucatán sólo llegaban 40 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y ya en estos momentos están llegando 150 millones de pies cúbicos diarios, con esto ya se puede atender la demanda de la industria local, lo cual nos hacen mucho más competitivos.

Y, bueno, la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado un proyecto de cuatro mil 500 millones de dólares para poder hacer una ampliación de los ductos de gas natural y que pueda llegar hasta 450 millones de pies cúbicos a la península de Yucatán.

Según lo que nos informa la Comisión Federal de Electricidad, el gasoducto Puerta al Sureste, que va de Veracruz a Tabasco, ya se encuentra en construcción; y la ampliación del ducto de gas natural de Mayakán, que va de Tabasco hasta Yucatán, se encuentra en proceso de negociación, así que seguramente pronto podremos tener también muy buenas noticias en este tema.

El Gran Parque de la Plancha. Para poner un poquito en contexto, aquí en Yucatán existe una exestación de ferrocarriles que se encuentra en el centro de Mérida, es un terreno de 22 hectáreas que circula paralelo a lo que es el Paseo de Montejo con tres cuadras de diferencia. Y, bueno, pues ese era un terreno que se encontraba abandonado desde hace 25 años, con todo lo que contempla tener un terreno abandonado de ese tamaño: evidentemente basura, temas de delitos, problemas con los vecinos, etcétera, etcétera.

Y, bueno, presidente, agradecerle porque usted ha dispuesto que este terreno de 22 hectáreas se pueda convertir en el Gran Parque de la Plancha, un anhelo que se tenía en la ciudad de Mérida, Yucatán, desde hace muchos años y usted ha dispuesto que el Ejército Mexicano haga una inversión de mil 300 millones de pesos; donde también agradecemos al general secretario Sandoval por todo el apoyo que nos han brindado para concretar esta importante obra.

Comentar en términos generales que este parque va a tener un anfiteatro, va a tener un museo del ferrocarril, va a tener un mercado gastronómico, va a tener juegos, va a tener plaza pública, gimnasios al aire libre, ciclovía, skate park, entre muchas otras cosas; un lago también.

Y aquí algunas de las perspectivas del anfiteatro que va a juntar el área de juegos infantiles.

Y aquí también muy importante, porque en el único edificio que se encuentra de construcción ahí la plancha se encuentra la Escuela de Artes de Yucatán, con lo cual también el presidente y el general secretario han dispuesto que esos andenes que se encontraban abandonados pasen a formar parte de la Escuela de Artes de Yucatán, donde vamos a estar aumentando su capacidad y abriendo nuevas carreras.

Comentarles que la Escuela de Artes de Yucatán es la segunda en importancia en todo el país, la primera de todo el sureste y debido a las limitaciones de espacio teníamos prácticamente el 55 por ciento de los alumnos que solicitaban ingreso no había cupo para ellos; ahora, con la adecuación de estos nuevos andenes que se van a convertir en nuevas instalaciones, vamos a poder estar cubriendo esa demanda, por lo que también el arte y la cultura se van a estar viendo beneficiados de este proyecto.

Siguiente, por favor. Comentarles que también con el gobierno federal estamos trabajando en el proyecto del IE-TRAM. El IE TRAM es este vehículo que están viendo 100 por ciento eléctrico. Se va a convertir en la primera ruta eléctrica de todo el sur sureste del país y pues evidentemente esto va a venir a mejorar de manera radical el sistema de transporte público en Yucatán.

Si me ayudan con la siguiente. Y bueno, este proyecto lo estamos trabajando en conjunto el gobierno federal y el gobierno del estado, es una inversión de alrededor de dos mil 820 millones de pesos, donde el gobierno del estado va a poner el 61 por ciento de los recursos, el gobierno federal a través de Banobras el 23 por ciento y el 16 por ciento del recurso va a ser de parte de la iniciativa privada.

Entonces, como ustedes pueden ver, este es el mapa de la ciudad de Mérida, existen dos municipios del área metropolitana, Umán y Kanasín, que son todos los días meten más gente a la ciudad de Mérida. Y bueno, pues aquí lo conjugamos con el proyecto del Tren Maya, porque este vehículo es el que va a estar trayendo a los pasajeros del Tren Maya, de las estaciones de Umán y de la estación de Teya, que son las más cercanas a la ciudad de Mérida, son las que van a estar trayendo los pasajeros del Tren Maya.

Pero, por supuesto, también que ahora sí que nos cayó de muy buena manera, porque también los municipios de Kanasín y Umán y todos los ciudadanos se van a poder estar beneficiando de estas rutas, que van a estar atravesando prácticamente toda la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente.

Y, por cierto, la estación principal va a estar en el parque de La Plancha, entonces los pasajeros del Tren Maya van a poder llegar en el IE-TRAM al parque de La Plancha, los pasajeros que lleguen a Umán y quieran llegar al aeropuerto de la ciudad de Mérida también podrán conectar. Y pues, la verdad, un proyecto muy importante, el único proyecto de este tipo en toda Latinoamérica.

Les queremos poner un breve video de 30 segundo para que conozcan lo que es el IE-TRAM.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

MAURICIO VILA DOSAL: Presidente, eso sería lo que tenemos que informar.

Agradecer, de nueva cuenta, el trabajo coordinado que estamos realizando en Yucatán entre su gobierno y el gobierno del estado de Yucatán, con los municipios.

Agradecer también la presencia del secretario de gobernación Adán Augusto, con quien también estamos trabajando en diversos proyectos que seguramente más adelante podemos estar anunciando.

Y, por supuesto, agradecer la presencia y el apoyo de Javier May, el director de Fonatur, con quien estamos trabajando también de manera coordinada en el proyecto del Tren Maya.

Presidente, desde Yucatán, como siempre, toda la disposición de trabajar en equipo, de trabajar de manera coordinada en las atribuciones que nos brinda la ley y, por supuesto, para seguir poniendo nuestro granito de arena para que desde Yucatán podamos construir un mejor México.

Muchas gracias, señor presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Aquí en la primera lámina, para comentar de la cantidad de municipios que tiene este estado, 106; 2.3 millones de habitantes. Los tres municipios con mayor cantidad de habitantes, que son Mérida, Kanasín y Valladolid, reúnen el 53 por ciento de su población. Y como vamos a ver más adelante, en estos municipios es donde está concentrada la mayor cantidad de fuerza pública, policías del estado, policías municipales para atender la situación de seguridad pública de los ciudadanos.

Aquí vemos la incidencia delictiva que tiene el estado. En lo que es el delito de trata de personas tiene el décimo lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja; en robo a casa-habitación el 27 lugar, también la misma tendencia hacia la baja; el robo en transporte el 29 lugar, la misma tendencia hacia la baja; y en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos, secuestro, extorsión y delitos de alto impacto, es decir, el conjunto de todos estos delitos tienen el 32 lugar a nivel nacional; dos de ellos, el homicidio doloso y la extorsión, tiene una tendencia hacia la alza, pero ahorita vamos a ver los números, son números sumamente reducidos, pero se marcan hacia la alza.

Aquí vemos las gráficas, el delito de trata de personas, de conformidad a la información que se tiene disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos son del mes de septiembre, en septiembre no tuvieron presente este delito en el estado, hay cero eventos; como mencionamos, el 10º lugar, la tendencia a la baja, aquí vemos en la gráfica el acumulado, cómo ha venido reduciendo, cómo en el 2022 solamente tienen dos casos de este delito.

En robo a casa habitación, son 12 delitos que se presentaron en septiembre. Su tendencia es, igual, hacia a la baja, con el 27º lugar a nivel nacional. Y aquí también observamos el acumulado de este delito.

El robo en transporte, no se presentó en septiembre ningún robo de esta naturaleza, tiene el 29º lugar. Y bueno, aquí vemos en el acumulado cómo este delito nada más ha estado presente en el 19 y en el 21 con un evento en cada uno de los años.

La extorsión, dos eventos de esta naturaleza. Este es uno de los delitos que se marca hacia a la alza, considerando lo que habían tenido en años anteriores, pero número es sumamente reducido, llevan ocho eventos en el 2022, tiene el 32º lugar a nivel nacional.

El secuestro también en 32º lugar, no se han presentado en septiembre o no se presentaron en septiembre ningún secuestro, solamente tienen registrado en el 21 y en el 16, eventos de secuestro, en lo que va del año ninguno.

En el robo de vehículos, cuatro delitos de esta naturaleza, el 32º lugar a nivel nacional, la tendencia hacia a la baja. Aquí vemos también en el acumulado, 25 vehículos robados en lo que va del presente año.

En homicidios dolosos tiene el 32º lugar, tiene tres homicidios en el mes de septiembre. Este es el otro delito que está marcado hacia a la alza, pero los números también son reducidos, 31 homicidios en lo que va del 2022.

En el total de delitos de impacto, ya sumados todos estos delitos que normalmente se analizan en lo que es la situación de seguridad de los estados, bueno, tiene 76 en septiembre, tiene el 32 lugar a nivel nacional y su tendencia, de igual manera, es hacia la baja.

La cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta septiembre, que es el último dato que tenemos, el estado está en 32 lugar con 161 homicidios, la media nacional está en tres mil 399 homicidios.

Y esos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, también durante la administración y hasta septiembre, pues la entidad mantiene el 32 lugar con siete homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, los municipios donde hay una mayor incidencia delictiva, lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo son cuatro de ellos: Mérida, Tizimín, Kanasín y Progreso, que son también los municipios que tienen una mayor cantidad de población, entre estos cuatro reúnen el 83 por ciento de estos delitos, aunque, repito, son números muy reducidos.

En cuanto a efectivos de seguridad pública, se tiene a nivel del estado cuatro mil 807 elementos, policías estatales; de ellos, cuatro mil 274 son los operativos, son los que están en contacto con la ciudadanía, son los que generan esa condición de seguridad que se observa en el estado.

Y de la policía municipal, tres mil 559 policías; de ellos, tres mil 318 operativos, para un total de siete mil 592 elementos operativos para poder atender la seguridad pública en Yucatán.

De conformidad a los promedios que se manejan en la ONU, en cuanto a la cantidad de policías en relación con los habitantes, pues tiene un superávit del 29 por ciento aquí el estado de Yucatán.

Y los municipios con mayor presencia policial, aquí lo vemos en lámina, Mérida, Valladolid, Tizimín, Progreso y Motul, que coincide con lo que ya mencionábamos de los delitos o los municipios donde se presenta la mayor cantidad de delitos.

En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tiene el estado aquí la presencia de dos mil 875 elementos del Ejército y Fuerza Aérea; de ellos, dos mil 579 son operativos. De la Secretaría de Marina 880; en total, de ellos 704 operativos. La Guardia Nacional, mil 75; de ellos, 968 operativos, para hacer un total de cuatro mil 830 elementos y de ellos cuatro mil 251 operativos, que de manera coordinada trabajan con las policías estatales y municipales para hacer un total de 11 mil 843 elementos trabajando en el territorio yucateco.

Esta fuerza trabaja en las coordinaciones regionales, que son cuatro en las que se divide el estado, cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, en donde se realizan estas actividades generando la seguridad en el estado.

En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2021 se terminó la construcción de la compañía que está en Tekax, tenemos en construcción ahorita la de Motul y hay tres instalaciones del Ejército, tres instalaciones que fueron cedidas a la Guardia Nacional para tener un total de cinco, cinco compañías que cubren el estado.

En cuanto a recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en el presente año, en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, son 229.5 millones de pesos que dispone el estado; y en lo que es el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, mil 722.3 millones de pesos.

En el ámbito de búsqueda y rescate se han presentado 32 eventos, en los que han participado 26 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, asistiendo a 29 personas.

Y, finalmente, en lo que corresponde al Plan Marina, al Plan de la Guardia Nacional y el Plan DN-III-E de auxilio a la población, han sido atendidos 74 eventos, se han beneficiado a más de 97 mil personas.

Los efectivos que han participado en estos 74 eventos, son dos mil 936 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea, con 231 vehículos; del Plan Marina, 881 efectivos con 23 vehículos; de la Guardia Nacional, dos mil 665 con 145 vehículos, atendiendo principalmente huracanes, lluvias fuertes, incendios forestales, urbanos, accidentes vehiculares, explosiones.

Esa es la manera en que hemos auxiliado a la población, lo que es las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Es todo, señor presidente. Muchas gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Con su permiso, señor presidente. Saludo al gobernador Mauricio Vila, a mis compañeros de gabinete, a los medios de comunicación y al pueblo que sigue esta conferencia.

Continuamos trabajando para llevar a adelante la gran obra, que es el Tren Maya, para que en el sureste mexicano haya desarrollo con justicia.

Son mil 554 kilómetros de vía que pasarán por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estos cinco estados el tren cruzará 40 municipios y 180 localidades. Se trabaja en siete tramos con la participación en obra de cuatro consorcios y la Secretaría de la Defensa Nacional, además del consorcio que fabrica los trenes y construye las cocheras y los talleres.

A lo largo de la ruta del tren habrá 20 estaciones y 14 paraderos que ya se están construyendo.

Ya comenzó la fabricación de los 42 trenes que serán modernos, cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente, porque la mayoría tendrá un sistema híbrido, es decir, que podrán usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes o diésel de tipo UBA, que es un combustible las más limpio, con menor contenido de azufre. Pero no nada más el tren va a usar este combustible, sino que en toda la península y para el uso de la industria también se va a proveer. Esa es una aportación que Pemex hace para la contribución del medio ambiente en el sur sureste.

Los 42 trenes sumarán 219 vagones y en la ruta contarán con seis cocheras y tres talleres para resguardo, reparación y mantenimiento, también habrá ocho bases de mantenimiento de vía. Los trenes se fabrican con tecnología de última generación, por manos mexicanas, en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, con lo que se están generando más de 11 mil empleos.

La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada. Y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023 para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres de Cancún, Quintana Roo.

El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales, turistas y transporte de carga.

Con el Tren Maya habrá un sistema de comunicación para todas y todos, se reducirá el tiempo de traslado.

Habrá trenes cortos, con cuatro vagones y capacidad para 230 pasajeros de 98.5 metros de longitud, así como trenes largos con siete vagones con capacidad para 450 pasajeros y de 169 metros de longitud.

Para la electrificación del Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión. Con estas obras, la capacidad de suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará el 150 por ciento, al pasar de tres mil megawatts en el 2022 a cuatro mil 521 megawatts en el 2024. Esta capacidad aumentada garantiza el suministro requerido en el 2024, que será de dos mil 643 megawatts, ya con el tren en marcha.

En suma, con las nuevas obras, la oferta de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad será del 42 por ciento, mayor que la demanda eléctrica para el 2024.

El Tren Maya no será un problema de energía eléctrica para la población de la península de Yucatán, sino, por el contrario, significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones.

El Tren Maya también fortalece el medio ambiente pues viene acompañado del programa Sembrando Vida, que reforesta el sureste con 500 millones de árboles. Este es el programa más importante que existe en el mundo de reforestación. Se cuenta con seis viveros militares, tres en Tabasco, dos en Chiapas y uno en Quintana Roo, que producen más de 140 millones de plantas adicionales a las que generan los viveros comunitarios del programa Sembrando Vida.

Además, habrá nuevas áreas naturales protegidas, como el parque de El Jaguar, el parque nuevo Uxmal y Calakmul II.

El Tren Maya integra el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, a través del cual se mejoran 26 zonas arqueológicas.

También, se construyen nueve Centros de Atención a Visitantes para mejorar el confort de los turistas.

Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleo en el sureste, donde ya se han creado más de 100 mil fuentes de empleo para esta gran obra, además de los 11 mil empleos que generan la fabricación de los trenes en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

El proyecto del tren representa la mayor inversión pública realizada en el sureste mexicano, por lo que se llevan a cabo acciones sociales para atender las desigualdades históricas en la región, que se suman a la atención que brindan todos los programas de Bienestar del gobierno federal.

En Yucatán, el Tren Maya contará con 298 kilómetros que cruzarán el estado, los cuales 217 kilómetros serán vía doble electrificada, pasará por 19 municipios y 43 localidades.

El Tren Maya tendrá en Yucatán cuatro estaciones, tres paraderos, dos bases de mantenimiento y un taller y cochera, así como dos subestaciones eléctricas nuevas para generar la energía requerida para la población y la operación del transporte férreo.

Como parte del Tren Maya, en Yucatán se construyen 115 obras complementarias, entre viaductos, puentes, pasos de faunas, pasos vehiculares; también se mejoran en Yucatán cuatro zonas arqueológicas, habrá dos nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida-Cancún, que en su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán.

Informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del Tren Maya.

Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías, instituciones del gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales.

El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta obra, el Tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023.

Es cuanto.

Dejamos un video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México para impulsar el turismo, generar desarrollo con justicia y rescatar del olvido al sureste mexicano.

Una vez inaugurado en diciembre de 2023, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá por mil 554 kilómetros a lo largo de 40 municipios y 181 localidades, en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos.

El Tren Maya ofrecerá servicios a pasajeros locales y turistas inicialmente a bordo de 42 trenes cómodos, modernos y seguros. Los trenes ya son fabricados por manos mexicanas en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con tecnología de última generación y comenzarán a entregarse en julio de 2023.

Para cuidar el medio ambiente, los trenes contarán con sistema hibrido y podrán operar con energía eléctrica y diésel, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes.

En el sureste, por donde circulará el Tren Maya, habrá más de 10 mil hectáreas de nuevas áreas naturales protegidas y una reforestación histórica con 500 millones de árboles del programa Sembrando Vida.

A lo largo de la vía férrea habrá pasos de fauna para cuidar y proteger los ecosistemas donde abunda la vida.

El Tren Maya es una obra responsable con la naturaleza y también protege el patrimonio arqueológico. Por ello, se mejoran 26 zonas arqueológicas y se construyen Centros de Atención a Visitantes para enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a la cultura maya.

La gran obra del tren ha propiciado el rescate de miles de vestigios de hallazgos de suma relevancia, como una antigua canoa maya y una estela labrada en sus caras. También permitirá la apertura de nuevas zonas arqueológicas y museos para conservar y admirar aún más la grandeza prehispánica.

Cada tramo del Tren Maya se construye con la participación del pueblo, por lo que es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Aún no empieza a correr y sus beneficios ya se reflejan en las comunidades de la ruta con acciones sociales específicas que se suman a los programas de Bienestar del Gobierno de México.

Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleos en el sureste mexicano y actualmente es una de las obras más importantes del mundo. Su construcción implica maniobras de gran escala, con trabajo incluso nocturno, fabricación y almacenamiento de materiales en amplias dimensiones, así como uso de tecnología, maquinaria y equipos modernos.

Además de la vía y los trenes, se construyen obras complementarias para la conectividad de las comunidades y la seguridad en el flujo vehicular, como puentes, viaductos, distribuidores y la modernización de la autopista Mérida-Cancún.

El Tren Maya conectará hermosas ciudades, mágicas comunidades y sitios de importancia mundial.

A través de sus recorridos permitirá a millones de visitantes nacionales y de todo el mundo adentrarse y conocer la grandeza natural, cultural y humana del sureste mexicano.

El Tren Maya es una gran obra del pueblo de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos adelante. Si les parece, un compañero, compañera de Yucatán y un compañero, compañera de la prensa o de los medios nacionales. Entonces, empezamos con la compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Preguntarle de la marcha del domingo. Ya se llegó la fecha. Por un lado, ya cambiaron la ruta, no va a llegar a Hemiciclo a Juárez, sino al Monumento a la Revolución. Ahora están pidiendo que se retire una carpa que hay ahí, que dicen que es de la Secretaría del Bienestar. Si esto se podría hacer. Si es, en efecto, del gobierno federal.

Y preguntarle: ¿qué opina de que sea José Woldenberg el único orador en esta protesta como presidente del IFE, el primer presidente del IFE que hubo?

En un segundo plano, también relacionado, ¿qué tan irreductible es la posición que ustedes tienen en cuanto a la reforma electoral?, es decir, ¿habría algunos puntos que se podrían cambiar, otros que no? Por supuesto, la gente estaría de acuerdo seguramente en que se reduzca el financiamiento a los partidos. ¿Qué tanto se puede modificar esta iniciativa que usted envió?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, dar todas las facilidades para esta manifestación. Si no van al Zócalo y ya han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación, que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque no se permitía la libre manifestación de las ideas, ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos, esto es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad no se implora, la libertad se conquista.

Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Aquí en Ticul, que no tiene nada que ver con la situación actual… No, no en Ticul, en Motul, una vez, hace como unos ocho años, hicimos un acto en la plaza y prohibieron la manifestación. Y no sólo eso, nos decomisaron el aparato de sonido. Y hubo hasta intervención de la policía; yo tuve que intervenir para no caer en la provocación, hace como ocho años o 10, un presidente municipal.

Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo, eso que se nos hacía, que de repente se iba la luz. Aquí en Mérida, un gobernador, que no voy a mencionar porque ya falleció, nos mandó a tirar huevos. Convocamos a una reunión Arnoldo Córdova, José Agustín Ortiz Pinchetti —que está enfermito y que deseo que salga adelante— y no recuerdo quién más y de repente llegan al salón unas señoras con sus morrales atravesados y una encabezando, más otros y me señala y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar huevos. Arnoldo y José Agustín se pegaron a… Como iban sobre de mí, me dejaron totalmente bañado con huevo.

En Veracruz, lo mismo.

INTERVENCIÓN: Motul es la tierra de Felipe Carrillo Puerto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de Carrillo Felipe Puerto, que se debe de recordar mucho, mucho por eso, un gran dirigente social, sí; pero ya pasaron los tiempos y por eso no hay que olvidar la historia, que es la maestra de la vida.

Entonces, no podemos nosotros, es un asunto de convicción, de principios y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifiesten en el Monumento a la Revolución. Además, no se iban a sentir cómodos en el Hemiciclo a Juárez, ni el Benemérito iba a estar muy contento que digamos. Entonces, ahí está bien, en la Revolución y que puedan manifestarse.

No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador. Forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdova y de todo ese grupo.

Y yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos.

¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año?

MAURICIO VILA DOSAL: Cuarenta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán.

Es el país en donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo, pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional, entonces hay 32 organismos estatales también con presupuesto, también con dinero para los partidos.

Entonces, lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones.

El que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país.

Que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más.

Y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa, lo mismo en el caso de los senadores.

Y también que a los consejeros del INE y del tribunal, en este caso magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia.

Cuando nos robaron la Presidencia en el 2006, entre muchas cosas, llega la protesta legal, la impugnación hasta el Tribunal Electoral y una magistrada sostiene, ante el hecho de que había menos boletas que los que supuestamente habían votado… Porque se daban los dos casos, votaban hasta más de los empadronados, votaban hasta lo difuntos; pero también, como se va marcando quién participa, al final no aparecen las boletas o son menos que los que fueron a votar.

¿Qué creen que fue el argumento, si se puede decir de esa manera, o la excusa de la magistrada?

De que muchos jóvenes llegaban a votar, les entregaban las boletas y, en vez de depositarlas, se las guardaban y se las llevaban para tenerlas de recuerdo. Esto que les estoy diciendo es verídico, se puede probar, está en los medios. Y de ahí en adelante.

¿No han visto un video —a ver si lo consigues, en donde están contando votos? Sí, a ver si lo encuentras. Es que se padece como amnesia y ahora resulta que vivimos en un país con instituciones democráticas limpias, con gente íntegra en los consejos, en los tribunales electorales. Aquí, en Yucatán, los que tienen más edad, ¿cuántos fraudes ha habido?, en todo México.

Entonces, queremos que se acaben los fraudes electorales y que se garantice que los votos se van a respetar: elecciones limpias, libres.

Acaba de haber elecciones en Brasil y a las dos horas ya se tenía información de casi todas las actas, ya la votación completa, en dos horas después de que terminaron los votos.

Estamos hablando de Brasil, de los territorios más grandes en el mundo y con más del doble o cerca del doble de población de México y población muy dispersa.

Entonces, eso es lo que buscamos, pero no quieren los del bloque conservador. En el fondo también lo que quieren también es agarrar bandera en contra de nosotros, están muy molestos porque se acabaron los privilegios, ya no se permite robar. Se sentían los dueños de México.

Y sobre todo les molesta mucho que se diga lo que ante se ocultaba, les molesta mucho decir que hay racismo, que hay clasismo, eso los pone muy enojados.

Ayer veníamos en el avión y se paró una joven en el vuelo y se aventó un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos, yo tengo una aceptación del alrededor del 70 por ciento, pero tengo como 26, 28, 30 por ciento en contra. Entonces, estamos hablando de 25, 30 millones de personas.

Claro, no hay 25, 30 millones de fifís o de oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo, es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país.

Aquí, en Yucatán, imagínense que había esclavitud en la época de Porfirio Díaz. ¿Saben cuánto se abolió la esclavitud en Yucatán?, en 1914.

Aquí vino hacer una novela que les recomiendo mucho a los jóvenes, vino Turner, escribió un libro que se llama México bárbaro y hay una escena donde un capataz de una hacienda en Yucatán ordena que le peguen de latigazos a un peón y él está viendo cómo lo están azotando y se está fumando un puro y era hasta que cayera la ceniza del puro.

Se habla, los que son fumadores del tabaco, que un puro bueno, de buen tabaco, un habano de aquél entonces y de ahora, no se le cae la ceniza, se queda. Entonces, había grilletes, había cepos, había esclavitud; o sea, el auge del henequén es el progreso, estuvo vinculado a la esclavitud, por eso el Paseo Montejo. Entonces, hablar de eso hasta molesta.

Yo no sé si sea cierto, pero una nieta, bisnieta de Felipe Carrillo Puerto me platicó de que querían hacer un documental sobre Felipe Carrillo Puerto y sus tías —o tías abuelas porque Carrillo Puerto había tenido más mujeres— ya se habían casado con los integrantes, en aquel entonces de la llamada ‘casta divina’ y cuando ella quiso —porque trabaja, ahora seguramente va a responder si es cierto o no— cuando quiso ver a sus tías o a sus tías abuelas para recoger los testimonios, no quisieron, ya no querían saber nada, porque el avance del conservadurismo era predominante.

Afortunadamente fueron otros tiempos y ahora ya no hay esclavitud, hay libertades, hay democracia y hay progreso con justicia en Yucatán.

Pero eso es lo que pasa, el que se sienten desplazados los que antes se creían los dueños de México. Y es toda una estructura, al igual que el porfiriato, son los hacendados, ahora son oligarcas, banqueros, dueños de las grandes empresas.

El que encabeza este movimiento, Claudio X. González, pues viene de ahí. Su papá, cuando no era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era presidente de la Coparmex o de la asociación de… Antes se llamaba Hombres de Negocios y ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios. Pero una especie de —lo dije— de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial, él encabeza.

Y luego, pues están los científicos, que son los como los intelectuales orgánicos de ahora: Woldenberg, Aguilar Camín, Krauze, etcétera, etcétera.

INTERVENCIÓN: Roger Bartra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Roger Bartra. No, son muchísimos.

Y los medios, en el porfiriato a todos los medios los tenían apergollados, por eso se tuvieron que ir los Flores Magón a hacer el periódico Regeneración a Estados Unidos. Y eran muy pocos los periódicos independientes.

Aquí había un periódico democrático durante el periodo maderista, que era de… Carlos se llamaba, ¿no? Era el abuelo…

INTERVENCIÓN: Carlos Menéndez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Menéndez, abuelo de los dueños del Diario de Yucatán y de mi amigo Mario, de Por Esto! Que ahí están los dos todavía, Diario Yucatán y Por Esto!

Pero el abuelo fue revolucionario, maderista, buen periodista, pero eran muy pocos, muy pocos. Entonces, ahora igual.

El otro día me reclamaba alguien que dije que, de 10 articulistas, 95 estaban en contra de nosotros, me dijo: ‘No, 99’ y es cierto, en la llamada prensa nacional, porque hasta eso, en los estados hay más libertad, menos control; pero en la Ciudad de México prensa escrita, radio, televisión, todo. Ya van a ver la cobertura del domingo, igual que cuando nosotros nos manifestábamos. Pero, bueno, así es esto.

Y yo celebro que haya estas manifestaciones por dos razones:

Primero, porque se demuestra que vivimos en un país democrático y se garantiza el derecho a disentir.

Y, segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación, hay definiciones. Es que lo que más afecta… Acuérdense que en México había mucha simulación, había hasta partidos paleros, hasta hace poco, para simular de que había democracia. Entonces, en el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos, puro choro mareador; y ahora no, ahí van a estar agarrados de la mano todos y eso es muy bueno, porque mediatiza la simulación, no ayuda.

Son tiempos de definiciones y yo lo tengo muy claro. Y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera; además, no tenemos por qué pensar todo de la misma forma, eso sí es dictadura, pero yo pienso que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y veo a mis adversarios, con todo respeto, Juárez decía: ‘Los reaccionarios también son mexicanos’. Desde luego, pero somos distintos, a ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y, en vez de llamar al mesero, le hacen… o esas cosas, ¿no?

Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes; a veces esos son hasta peores. Es como los que vienen de la izquierda y luego se pasan al conservadurismo, como este Roger Bartra, que era miembro distinguido del partido comunista, pero además buen intelectual, en mis tiempos.

Él y Semo hacían una revista que se llamaba Historia y Sociedad, que era de lectura obligada, director del periódico del partido comunista El Machete y de repente lo convence Krauze y ahora está en contra de nosotros, pero abiertamente.

Entonces, sí somos distintos. Y no sólo es México, ¿eh?, es el mundo y esa ha sido la historia.

Y hay dos grandes corrientes de pensamiento de la historia del mundo: liberales y conservadores. Y, bueno, por el lado del liberalismo, que comunismo, que socialismo, que populismo, pero es el tronco el liberalismo; y por el lado del conservadurismo, pues el capitalismo, el fascismo, el neoliberalismo, pero el tronco es el conservadurismo.

Por eso cuando hablan de neoliberalismo en México, ¿qué es? Neoporfirismo.

Entonces, vamos a estar pendientes de la movilización. Y que les vaya bien.

INTERLOCUTORA: Presidente ¿ve oportunidad de negociar? Porque, así como están ahora las posiciones, parecería que esta reforma no va a pasar, el PRI ya también dijo que están en contra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque no se trata de negociar, los principios no se negocian.

INTERLOCUTORA: Bueno, para sacar la reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, cada quien debe de asumir su responsabilidad, cada quien.

Yo vengo luchando desde muchos años porque haya democracia en el país, porque casi nunca ha habido democracia en México en la historia. Así, destellos, la República Restaurada, 10 años con Juárez y con Lerdo; todo el siglo XIX era el dominio o fue el dominio de dos hombres: Santa Anna y Porfirio Díaz.

El siglo XX, a pesar de la Revolución, que fue profunda y se avanzó mucho en lo social, en lo político no hubo cambios. Siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía: ‘Ya no está Porfirio, pero se quedó doña porfiria’. Cuántos años, décadas de predominio de un solo partido, de un partido único. Si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos, después de fraudes, de muchos fraudes.

Entonces, estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no sólo quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa; por eso la importancia de las consultas, de la revocación del mandato.

No es que ya elegimos un gobernador, elegimos a un presidente y resulta que se echó a perder o ya estaba echado a perder, pero actuaba con mucha hipocresía y engañó o con la publicidad, con los medios, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra y lo imponen con dinero, con publicidad. Bueno, a los tres años se puede llevar a cabo una consulta y se revoca el mandato porque, así como el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo es el soberano, no las élites.

Entonces, dejar establecido un sistema democrático auténtico con autoridades electorales de inobjetable integridad, honestidad, incapaces de participar en un fraude, como ha sucedido. Es una necesidad para el país, es parte de la transformación.

Ah, ¿que no quieren? Pues ya cumplimos.

No se lograron los votos; aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiere la democracia, no la quieren las élites.

Si hubiese sido por las cúpulas, pues yo no llego a la Presidencia. Yo estoy aquí por el pueblo y por eso es al que respeto, al que me debo; es mi único amo. Pero no me puso Claudio ni los grupos empresariales, como sucedió en otros casos; o los medios de información.

Entonces, que los legisladores actúen como auténticos, verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente, antes de votar, qué opinan. Y si no hacen caso… Porque hay encuestas, se hacen encuestas y, en todas, la gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales. ¿Por qué van a elegirlos los de la cúpula de los partidos? Se los reparten, ‘tres para ti, tres para mí y uno por allá o dos’ y ahí ven haciendo cada cosa en el consejo del INE, en el Tribunal Electoral.

Pero, la verdad, no es quitar al INE.

El otro día me preguntabas de Woldenberg. Les comento que estaba yo llegando a dirigir un partido y estaba la negociación sobre una ley electoral. Ya les platiqué de cómo por nosotros, nosotros logramos dos cosas desde la oposición, logramos muchas, pero una, el que, por primera vez —como en 1996, que no hace mucho— se permitió a los partidos que transmitieran sus mensajes en televisión, porque ni pagando se podía entrar a la televisión.

Se iba a una televisora y se decía: Aquí tengo este mensaje —aun cuando fuese un mensaje ‘fresa’— y de acuerdo a las tarifas te tengo que pagar tanto por segundo, por minuto, ahí está. ‘No’.

Y en esa negociación sobre la nueva reforma electoral de aquel entonces estaba Zedillo, Chuayffet era el secretario de Gobernación, se hacían las reuniones ahí, en Gobernación.

Yo llevé tanto a Televisa como a Azteca los mensajes, porque venían unas elecciones —estaba yo llegando— municipales y en los dos casos me dijeron: ‘Sí, deja aquí’. Me acuerdo que eran unos cartuchos así. Y claro que nunca me hablaron.

Entonces, cuando regresé a la mesa dije: Nos retiramos, porque estamos hablando aquí de una nueva ley electoral y ni siquiera nos permiten transmitir nuestros mensajes, los partidos no pueden transmitir sus mensajes en televisión. Entonces, nos paramos, me retiré y al día siguiente ya me estaban hablando de que sí iban a pasar los mensajes y a partir de ahí comenzaron a salir los mensajes en televisión. Eso fue un logro.

Otro logro es que de esa reforma salió de que le tenían que dar más dinero a los partidos y el partido que yo representaba recibía como dos millones de pesos, pero con la reforma iba a recibir 200, de dos a 200 y dijimos: No, no, no, es una exageración.

Por eso puedo hablar. Si no, pues me tendrían sometido.

Todavía me acuerdo que me dijo Zedillo: ‘Le voy a ver cobrando el cheque’, pues de dos millones a 200.

Entonces, no votamos nosotros por la reforma y pues ganaron los que querían la reforma. Y en efecto, se incrementa el presupuesto a los partidos y empieza a llegar, como se dice coloquialmente, la mesada o el moche grande.

Entonces, ¿qué hacemos? Ya no eran dos millones al año, sino 200; al mes, pues como —de aquellos— como 15, 18 millones, esto en el 1996, 97.

Entonces, decidimos: Vamos a usar el dinero para crear un fideicomiso y darle becas a los niños de compañeros nuestros que habían sido asesinados, sobre todo durante el sexenio de Salinas, de Salinas de Gortari, muchos asesinados luchando por la democracia y habían quedado huérfanos en Michoacán, en Guerrero, después del 88. Entonces, se creó un fideicomiso para ayudarlos a las viudas y a los…

Lo segundo, casas para defender a migrantes en la frontera.

Y lo tercero, entregar de manera gratuita los libros de secundaria, porque en ese entonces sólo eran gratuitos los libros de primaria y donde gobernábamos se entregaban gratuitos los libros de secundaria. Entonces, molesto Zedillo, dio la orden al secretario de Educación, un señor de apellido Limón, Miguel Limón, para que se entregaran gratuitos todos los libros de secundaria en el país.

Logros nuestros.

Y cuando estábamos en la negociación, lo mismo: dos, tres propuestas del PAN. Por cierto, los dos que propuso el PAN en ese entonces ya son finados, uno no, pero sí… No, eran tres, Molinar Horcasitas y Lujambio, los dos son finados, esos.

Y luego el PRI dos, Oñate, Santiago Oñate, sí y Merino y una investigadora, Peschard, Jaqueline Peschard

Y nosotros propusimos a un señor Cárdenas, que nos decían que era muy recto. El caso es que apenas se integró el consejo y se nos fue para el lado del gobierno. Y los dos que aguantaron, uno fue Zebadúa y el otro Cárdenas, Jaime.

Pero ya estaba el consejo, faltaba el presidente, entonces la propuesta que traían ya amarrada era el maestro Alcocer, Jorge. Y acaba de tener problemas con nosotros, por lo mismo, porque venía de la izquierda y se ladeó, igual que Woldenberg, la misma cosa.

Entonces, dijimos: No, cómo va a haber una rebelión al interior del partido nuestro y dijimos: No, no, no. Entonces, propusieron a dos gentes más.

Ah, como se tenía que ser propositivos, nosotros: este señor no por esta situación, pero sí, aquí hay 20 que proponemos. Y de ahí salieron uno que fue director del Colegio de México, Andrés Lira y había consenso y se le habló y dijo: ‘No, no acepto’.

Y luego un constitucionalista, también se llama igual, nada más que él ya falleció… No, no, no recuerdo su nombre. Muy famoso, buen abogado.

INTERVENCIÓN: Fix-Zamudio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fix-Zamudio. Y no aceptó, o sea, ya van tres. Y el cuarto salió Woldenberg, ese sí dijo que sí. Esa es la historia.

Pero ya nos pasamos del tiempo. Ahora Yucatán, Yucatán.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: El video (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, está interesante. Es que así quieren que sea ahora.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Del Estado de México en 2017.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Estado de México, 2017, no hace mucho. A ver si se…

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se pasó unos cuantos, pero no contaba bien, pero así pasaba y sigue pasando, por eso hay que cuidar eso.

Muy bien, de aquí de Yucatán. Adelante.

Le vamos a dar, a ver si nos alcanza el tiempo, uno para el Diario Yucatán y otro para Por esto!

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

De Somos TV.

La primera pregunta enfocada, saber el motivo de su visita. La semana pasada ya lo tuvimos con el gobernador haciendo recorrido por las obras que se realizan en el estado, pues tenerlo por segunda semana consecutiva. ¿A qué se debe el motivo de su visita? ¿Cuántos días va a estar aquí en el estado?

Y si me permite, le adelanto la segunda. Ayer el Banco de México anunció que se incrementaba un 10 por ciento la tasa de interés en los bancos. ¿Esto de qué manera nos puede afectar a la ciudadanía? ¿Qué podríamos esperar? ¿Hay algún efecto, quizá, negativo? Sabemos que responde a problemas a nivel internacional, pero ¿qué representa esto para la ciudadanía?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí estuvimos, estoy visitando la península de Yucatán cada tres semanas y lo voy a hacer cada dos por la supervisión del Tren Maya y ahora regresamos porque teníamos pendiente esta reunión.

Queríamos informarle a la gente en Yucatán, porque vengo nada más a reuniones de supervisión del tren y a sobrevolar en helicóptero toda la vía, el tramo, para ir viendo y me reúno con las empresas y con los ingenieros, pero hacía falta informar de todo lo que aquí dio a conocer el gobernador que, repito, estamos trabajando de manera muy coordinada, él ha sido muy respetuoso y pensando siempre en el pueblo de Yucatán.

Y teníamos pendientes, por ejemplo, lo del puerto, que es importante, es una gestión del gobernador.

Lo de dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado, la de Mérida y la de Valladolid.

El mismo tren, las obras complementarias.

Lo de la plancha.

Lo de… ¿Cómo se llama?

MAURICIO VILA DOSAL: El IE-TRAM.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: IE-TRAM, el IE-TRAM, sí, que fue también un acuerdo, porque se debe saber que se le va a concesionar al gobierno de Yucatán todo el derecho de vía de Teya hasta la salida donde va a transitar el IE-TRAM y muchas cosas que tenemos pendientes.

En el caso de la plancha es una obra muy importante. El gobernador nos pidió que se ampliara la escuela de artes, que es una de las mejores del país y se decidió hacerlo. Ahí vivían, viven muchas personas desde hace tiempo y había la propuesta, porque el terreno es federal, había la propuesta de comprarles casas en algún nuevo fraccionamiento y el gobernador opinó que era mejor recolocarlos ahí porque pues ahí tenían su vida por años y era gente, es gente mayor. Entonces, todo eso lo hemos estado viendo, pero no se informaba o se informaba parcialmente.

Y la seguridad, que es un reconocimiento al gobierno de Yucatán, al pueblo de Yucatán, a la cultura del pueblo de Yucatán, porque entre más cultura… En el sentido amplio del término, cultura, porque no es la cultura nada más una pintura de caballete o una escultura, o tocar muy bien el violín, sí, también eso es importante, es arte, es cultura, pero la cultura de Yucatán es algo excepcional, o sea, que viene de lejos.

Y está demostrado que entre más cultura se tiene, menos descomposición social hay, menos desintegración de las familias, la gente es más honesta, más respetuosa.

Entonces, buenos gobiernos, este gobierno es bueno y los que tienen en seguridad pública. No sé si esté el mismo, que ya lleva bastante tiempo y ha dado buenos resultados.

Entonces, también a eso venimos, a decir: Aquí está un ejemplo bueno de que se puede garantizar la paz, la tranquilidad.

Y además aprovecho, porque tenemos dos asuntos pendientes. Si observaron, se van a construir en una primera etapa seis hoteles en todo lo que es la vía, en el tramo del Tren Maya.

Y tenemos cuatro terrenos ya listos y nos faltan dos, nos falta uno en Uxmal y ahí se recuperó un terreno de dos mil 400 hectáreas. Miren, que ya lo habían vendido, dos mil 400 hectáreas, no estoy tan seguro, pero creo que en siete millones; si no son siete, son 70, pero para el caso es lo mismo, dos mil 400 hectáreas a seis kilómetros de Uxmal, de la zona arqueológica. Entonces, lo recuperamos. Era una transa, para decirlo con claridad.

Entonces, se va a convertir todo ese terreno, las dos mil 400 hectáreas, en una zona de reserva natural. Está un poco impactado, pero, de todas maneras, se van a sembrar árboles, se va a volver una selva.

Y queremos lo más cercano, la punta de ese terreno, ver si se puede hacer una vereda a Uxmal y poner ahí un hotel para que en un camino artesanal se pueda llegar a Uxmal, pero vamos a ver eso hoy.

Y luego vamos Calakmul, eso es Campeche, a lo mismo, que ahí vamos a incrementar la superficie de reserva. Estamos pensando que se va a juntar una reserva estatal con la reserva federal de área natural protegida y vamos a tener un millón 500 mil hectáreas de área natural protegida en Calakmul, va a ser algo único.

Y también vamos a ver dónde se construye el hotel.

INTERLOCUTOR: ¿Sería operado por la Defensa Nacional, presidente, el hotel, los seis hoteles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, los seis.

Ya lo dijeron cuando se dio a conocer la información de las zopilotas, sí, disfrazadas de guacamaya. Acá decimos nosotros, bueno, quién sabe cómo se dice, pero en Tabasco al zopilote se le dice chombo. Y no está mal dicho, o sea, hay que conservar el habla de cada región del país.

¿Por qué es zopilote?

Porque es la mezcla del castellano con el náhuatl.

¿Por qué es chombo?

Porque es la mezcla del castellano con el maya chontal.

Entonces, ahí se dio a conocer lo de los seis hoteles. Y a lo mejor van a ser… Va a ser uno en Palenque —a ver, lo tienes, ¿no— uno en Palenque, que me acuerdo, uno en Edzná, este de Uxmal, el de Chichén, uno en Tulum y Calakmul.

INTERVENCIÓN: Edzná.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya dije Edzná.

Y también voy a adelantarles algo, sí, porque estamos tardando mucho y es mi culpa porque yo no hablo de corrido: ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación.

Eso no les gusta a nuestros adversarios, pero esto no es de gustos, es que tenemos que ir avanzando.

Entonces, se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión.

Bueno, ya quedamos.

Y lo otro que me… Eso es básicamente, ¿no?

INTERLOCUTOR: Lo del Banco de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, subió la tasa el Banco de México a 10 puntos. Es autónomo el Banco de México, nos comprometimos a respetar sus decisiones.

A veces nos gustaría que no sólo se ocuparan, aunque es importante el control de inflación, por eso aumentan la tasa, sino que también equilibren cuidando el crecimiento y se van más siempre por el combate a la inflación y no al fomento al crecimiento; o sea, es lo que siempre se ha hecho, es muy tradicional, pero hay que respetar la decisión.

¿Por qué aumentan la tasa?

Porque de esa manera baja la inflación, nada más que se corre el riesgo que se paralice la economía, que no haya crecimiento económico porque suben las tasas. Entonces, esto lo hacen en todo el mundo.

Ojalá y tengamos una gráfica de lo que han aumentado las tasas últimamente en el mundo. En Brasil debe estar como 15 puntos, 18 y en todos lados está arriba; y aquí se ha hecho bien, aunque es alta, pero se ha hecho gradualmente.

En Estados Unidos yo siento que se demoraron en aumentarla y lo están haciendo así, muy rápido. Aunque ya tiene efectos porque ayer dieron a conocer datos sobre inflación en Estados Unidos y ya 7.7, nosotros traemos 8.4, sí y ellos estaban en nueve. No, estaban en 8.3, 8.2 y bajaron a 7.7, sí. Pero ahí va.

Eso es lo que te…

Ahora sí, para nacional. Ah no, es nacional, pero es…

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, gobernador, miembros del gabinete.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Tengo dos preguntas, una nacional y otra local, voy a empezar con la nacional. El mes pasado, el director del Insabi en una comparecencia en la Cámara de Diputados dijo que iba a prescindir del contrato con la Unops para la compra de medicinas.

Yo quiero preguntarle cómo va a quedar ese contrato, porque es un contrato que se hizo por cinco años, salió muy caro para el Gobierno de México y aparentemente no ha dado los resultados que se esperaban. Entonces yo quisiera preguntarle cómo va a quedar. ¿Se rescinde el contrato o hay nuevos acuerdos con ese contrato, o cómo va a quedar esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está viendo eso, es que no han podido surtir, abastecer todas las claves, todas las medicinas y se ha tenido que llevar a cabo un mecanismo complementario para la compra de los medicamentos en el extranjero, pero todavía no se decide, todavía no podemos tomar una decisión en definitiva, se va a analizar y más ahora que ya lo estás planteando, o sea, tenemos ya que tomar una decisión.

A veces se tiene la idea y además es bueno que se ventile, de que los organismos internacionales, sobre todo organismos de la ONU, son eficientes, transparentes, hay honestidad y suele pasar que hay excepciones, que no es la regla.

Lo vimos con el organismo encargado del abasto de las vacunas, pagamos por anticipado varios países y si nos hubiésemos atenido a ellos no hubiésemos contado con las vacunas; todavía nos deben y estamos hablando de la ONU.

Entonces, así como hay organismos que dependen de la ONU que actúan con responsabilidad, hay otros que no. No es porque ya pertenecen a la ONU son infalibles, son responsables.

Entonces, vamos a revisar este contrato, en efecto y ya nosotros vamos a informar pronto.

INTERLOCUTOR: Y ellos también tienen, la Unops, también tienen lo de la venta del avión, ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no, ya se terminó ese contrato.

INTERLOCUTOR: ¿Ya se terminó ese contrato?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque… Y ahí no le echo la culpa a ellos, ahí el asunto es que se trata de un avión tan, tan lujoso, que les daba pena a los posibles compradores.

Y, además, no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida, entonces no se puede convertir en avión de pasajeros, nada más es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones, butaques, muy cómodos y tiene sala de junta y tiene alcoba, entonces, todo eso. Y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros, utilizar los 240 lugares.

Y el otro problema también grave es que no se puede venir a Mérida, de México a Mérida. O sea, sí se puede, pero no se debe, porque es un avión trasatlántico, es un avión que tiene que volar, para ser eficiente, mínimo cinco horas, así está establecido, para cinco horas de vuelo y se hace hora y media, dos horas, de Mérida a la Ciudad de México, dos horas. Entonces, es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recargar de combustible, está hecho para eso. Entonces, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República. Entonces, eso nos dificulta también la venta.

INTERLOCUTOR: Pero ahora que ya no tienen el contrato con la Unops, ¿hay más flexibilidad de poder llegar a un mejor acuerdo con algún cliente que lo quiera? porque la Unops tenía…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sí, sí hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo.

Ya tomamos la decisión, como va a haber la nueva línea aérea, se va a utilizar ese avión, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes especiales. Si quieren ir a…

INTERLOCUTOR: A Catar, al Mundial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, a Europa o a otro continente, o también de la Ciudad de México a Tulum o a Cancún, o a Los Cabos, aunque es un poco más, podría ser. Y rentarlo para quienes quieren llevar a sus familias, a sus trabajadores, como un premio a su desempeño, o sea, se rentaría de manera especial.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

En una segunda pregunta y esta sí es para, es lo local, para el gobernador, ¿qué se está haciendo con las granjas porcícolas? Estas son sumamente contaminantes para los cenotes, para el manto freático, porque ellos tienen en su alimentación para engorda purín, un químico que se llama purín, que los engorda muy rápido a estos, a estas… y este excremento, cuando hacen, se trasmina a los cenotes, a los mantos freáticos. Hay protestas en común, la gente está en contra de una granja en Kekén, me parece que la clausuraron, no sé si esté todavía clausurada, es la pregunta.

¿Y qué se está haciendo?, porque hay 222 granjas solo en el estado de Yucatán, 257 en toda la península y 43 están en áreas naturales protegidas. Esto es una contaminación. Yo no sé por qué los ambientalistas no han protestado, no han dicho nada.

La gente, las comunidades son las que están protestando, sobre todo en común que está la de Kekén, que el cenote se lo están contaminando y ya están perdiendo en turismo y están perdiendo en agua potable y en esto.

Esto me gustaría que si me lo pudiera contestar señor gobernador.

MAURICIO VILA DOSAL: Sí, gracias. Mira, en el tema de las granjas porcícolas es importante señalar que cada una historia diferente. La granja porcícola que comentas tú de Homún es una zona que está clausurada, una granja que está clausurada.

Y las otras granjas, lo que estamos trabajando con ellos, que lo hemos estado trabajando con Semarnat, es poder ir haciendo una reconversión para tener mejores tecnologías.

Las nuevas granjas ya tienen que tener una serie de requerimientos, una tecnología que permita tener ese reciclado del agua y del excremento, ¿no?, que hoy la tecnología ya permite que eso ya salga con agua que se pueda utilizar para riego.

Y en el caso de las granjas existentes, hay que recordar que muchas de esas granjas no necesariamente son de grandes empresas, ¿no?, que le venden a Kekén, sino que muchas son granjas rurales de pobladores que las tienen ahí desde muchísimos años y que también se está trabajando.

El presidente en su momento me pidió que yo trabajara con María Luisa Albores. Yo estuve reunido con ella a finales de agosto, principios del mes de septiembre y vamos a estar viniendo a Yucatán, ella quedó de venir a Yucatán, para poder crear un programa para tener la certeza de en dónde sí puede haber porcicultura en Yucatán y en donde no.

Entonces, en términos generales, las granjas que han tenido alguna demanda o alguna denuncia han sido las autoridades federales las que han clausurado por órdenes judiciales y en ese sentido pues nosotros solamente estaremos aprobando granjas nuevas, que por el momento no se han aprobado, las que tengan las condiciones y la tecnología necesaria para garantizar que no hay contaminación al manto freático.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, señor gobernador.

MAURICIO VILA DOSAL: De nada.

INTERLOCUTOR: Y, finalmente, nada más quería… Falta un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad para aumentar el gas natural que viene por el Mayakán. Entonces, ¿ya está este acuerdo o se está en eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está en eso. Mire, el hecho de poner estas dos plantas grandes en Yucatán de ciclo combinado tiene que resolverse el abasto suficiente de gas. Ya está resuelto, se dio a conocer que ha habido un incremento por el nuevo gasoducto. Y hay un programa en proceso, que es el de traer más gas por un ducto marino, o sea, ya está contratado hasta Coatzacoalcos, de Tuxpan a Coatzacoalcos y ya nada más falta de Coatzacoalcos hacia acá. Pero se considera que, con el gas de este nuevo ducto, de esta conexión que se hizo, va a ser suficiente.

Y tenemos acuerdos con el gobierno del estado, fue de las primeras cosas que me planteó Mauricio, para garantizar el desarrollo industrial en la península y sobre todo el que no hay apagones y más con el crecimiento que está teniendo la región, desde hace tiempo, pero ahora más.

Yucatán es de los estados más directamente beneficiados con el crecimiento turístico de Quintana Roo. O sea, se beneficia Yucatán, se beneficia Campeche y lo que queremos ahora, que también con el tren se beneficie Chiapas y se beneficie Tabasco, porque son 30 millones de turistas que están llegando a Quintana Roo.

Este año estoy seguro que vamos a romper récord de llegada de turistas, estamos hablando de un poco más de 600 vuelos nada más a Cancún, que aterrizan y despegan, más de 600.

Entonces, yo decía: Si de esos 30 millones logramos bajar, internar, el 10 por ciento…. Y que además hay mucho potencial, las playas de Yucatán son bellísimas, las zonas arqueológicas y lo mismo por el lado de Campeche y ya para qué hablamos de Chiapas y de Tabasco, en fin, es el paraíso.

Decía yo ayer: Puede ser que haya mares, que no los hay, con la belleza del Caribe, puede ser, en el mundo; puede ser que haya riqueza en flora, en fauna en otras partes del mundo como en el sureste, puede ser, la Amazona, pero lo que no hay en ningún lugar del mundo es la riqueza arqueológica y cultural de todo lo que es la región maya.

Y si se contemplara Guatemala y Honduras y sí se puede además la integración, pero solo con los sitios arqueológicos de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas, de Quintana Roo, no hay en el mundo nada así, nada.

Entonces, el plan es el desarrollo integral del sureste y es lo que estamos haciendo.

Muy bien. Vamos con el Diario Yucatán. ¿Está aquí?

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

David Domínguez, del Diario Yucatán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bien.

Y se prepara el Por esto!

INTERLOCUTOR: Buenos días a todos. David Domínguez, del Diario.

Señor hemos visto que hay una buena coordinación, un tanto en lo político hemos visto que hay buena coordinación entre su administración y la del señor gobernador, incluso constantemente vemos que hay halagos mutuos del uno al otro.

¿Esto pudiese generar tal vez alguna alianza entre en PAN y Morena por lo menos aquí en Yucatán para las próximas elecciones?

Y, por otro lado, Yucatán ha destacado mucho… Bueno, destaca en varios aspectos, principalmente en la generación de empleos, obviamente en seguridad, todo. ¿Nos pudiera dar su opinión acerca de la administración del gobernador?

Y, por último, hasta hace poco mencionaba como presidenciable al señor gobernador. ¿Sigue pensando lo mismo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es buen periódico todavía, el Diario Yucatán, con buenos periodistas.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay muy buena coordinación con el gobernador de Yucatán. Por lo general mantengo buena relación con todos los gobernadores, hasta con el gobernador de Guanajuato, que es, desde mi visión, una gente buena, nada más que tiene circunstancias muy difíciles, pero él es respetuoso, es amable; ahora el nuevo gobernador de Querétaro, Kuri, también; y aquí en especial, muy buena relación con Mauricio, porque ha sido respetuoso y nos entendemos porque lo que me plantea pues tiene que ver con el desarrollo y con el bienestar del pueblo de Yucatán.

Que, dicho sea de paso, yo quiero mucho a la gente de Yucatán. Tengo mucha comunicación, desde hace años, desde que estudié, maestros de Yucatán allá en mi pueblo. Acuérdense del Ferrocarril del Sureste. ¿Quién no va a saber, de los más veteranos como yo, del ferrocarril, por dónde pasaba?

Cuando todavía no había ni ferrocarril ni carretera, todo era por barco y era en aquél entonces más Sisal, El Carmen, Campeche, El Carmen, Champotón, Frontera, Coatzacoalcos, Veracruz, que ahí si ya había tren.

¿Cómo se venía a Yucatán?

Pues en tren de la Ciudad de México a Veracruz. Y en barcos, se llamaba cabotaje.

Un cambio que yo siempre considero sorprendente y que hay que cuidar nada más que no haya contaminación, es lo del avance en la industria porcícola en Yucatán.

Antes llevaban mercancías de Yucatán a Tabasco y traían cerdos, porque no eran autosuficientes, en canoas, ese era el comercio con Campeche con Yucatán.

Entonces, una relación estrecha. Es más, hasta en los años 70, 80, venía uno por la carretera y traían cerdos de Michoacán.

Implementaron una política aquí en Yucatán a partir de ese finado que me mandó a tirar huevos y había control: no se podía traer un sándwich, nada de carne, se empezó a proteger; luego, el puerto que se impulsó para traer alimentos y empezaron las granjas. Y ahora resulta que no sólo son autosuficientes, sino que ya abastecen todo el sureste y exportan.

Entonces, hay relaciones de paisanaje, ya tenía mucho tiempo que no había un presidente del sureste, décadas. Entonces, cómo no vamos a apoyar a Yucatán, como estamos apoyando a Quintana Roo.

En los momentos más difíciles del neoliberalismo, ¿qué vino a darle esperanza a la gente del sureste?, Cancún, la Riviera Maya, que era la única región del sureste en donde había empleos, donde había trabajo.

Y quiero recordarles de que Quintana Roo pertenecía a Yucatán. Y para que no anden aplaudiendo así, con los ojos cerrados, a Porfirio Díaz algunos yucatecos, recordarles que fue Porfirio Díaz el que les quitó la mitad del territorio para crear Quintana Roo, porque quería entregarle Quintana Roo a sus amigos. Y como aquí estaba el henequén y allá era selva, allá pues se mandó al Ejército a reprimir a las comunidades mayas.

En ese entonces, en el porfiriato, Yucatán tenía como 320 mil habitantes y Quintana Roo 12 mil. Todo el desarrollo henequenero estaba de este lado y allá no había nada.

Un hijo de Bernardo Reyes que se llama también Bernardo Reyes, cercano a Porfirio, era el dueño de miles de hectáreas en lo que ahora es Chetumal.

El hermano del maestro de América…

INTERVENCIÓN: Justo Sierra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Justo Sierra, era el dueño de Cozumel, de toda la isla, concesionado por Porfirio Díaz.

Entonces, tenemos muy buenas relaciones, es parte de nuestra historia común y tienen muy buen gobernador en Yucatán.

Ahora lo de la candidatura, pues es mejor que otros de los de la lista, mucho mejor, pero eso ya depende de él ¿y para qué nos metemos a esos terrenos?

A ver Por Esto!

PREGUNTA: Del periódico Por Esto!

En Yucatán las comunidades enfrentan graves problemas, la contaminación del agua y medio ambiente por las granjas porcícolas que ya hizo referencia el gobernador, pero también por el despojo de tierras ejidales.

El Frente Campesino de Defensa de la Tierra y la Vida presentó recientemente un escrito al gobierno estatal para la realización de una reunión tripartita entre ellos y el gobierno federal y estatal, para hablar sobre el despojo ilegal de 35 mil hectáreas. ¿Ve factible esta reunión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, tomamos en cuenta lo que estás planteando, lo hablamos con el gobernador.

¿Tienes la petición?

INTERLOCUTOR: Sí, me hicieron llegar un escrito para que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, me la dejas ahora al final de tu intervención, me la entregas.

INTERLOCUTOR: Pero sí se está dando este despojo ilegal de tierras aquí en el estado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que ver dónde.

INTERLOCUTOR: Es en el municipio de Dzemul.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, vamos viendo, sí, lo revisamos y le voy a pedir hoy mismo a María Luisa Albores que entre en comunicación con el gobernador y se vea y busquen a las autoridades del pueblo, de los pueblos, de las comunidades.

MAURICIO VILA DOSAL: Es la que fue hace como 25 años, ya tienen, es una venta de terrenos que se hace como 10 años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En dónde es, exactamente?

MAURICIO VILA DOSAL: En Dzemul y todavía están reclamando los ejidatarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero, de todas maneras, lo vemos, lo vemos, sí. Y me reconocimiento por esto. Y un abrazo a mi hermano Mario.

Y les voy a decir, entre otras cosas, que, bueno, primero que fue de los pocos periódicos del país que se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh?, los puedo mencionar: Por Esto!, el Diario del Istmo —en un tiempo; si no, me lo van a reclamar— Tabasco Hoy, el Noticias, de Oaxaca; La Jornada. Ya se me acabaron los dedos, los cinco.

Venía aquí y me daba hasta pena porque mi hermano Mario, desde que llegaba yo, foto en el aeropuerto; y luego la segunda, la tercera, donde iba yo a los pueblos. Hacía hasta fotos, no truqueadas, sino ayudaba. Porque una foto puede tomarse cuando está empezando un mitin o cuando está finalizando o cuando está en su apogeo; pues él cuidaba que el mitin estuviese en su apogeo y sacaban la foto y desplegados y todo.

Le agradezco mucho, mucho, mucho y le deseo que se recupere, que salga adelante.

Y además dio la pelea, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero con las famosas rondas petroleras, que era la entrega del litoral del golfo, querían entregar todo el litoral de Yucatán, bueno, todo el litoral de la península, incluían hasta el Caribe, para la explotación petrolera. Y uno de los que se opuso siempre abiertamente fue este periódico, el Por esto! y así defensor de muchas causas justas.

Y ahora sí ya, ya es la hora del panucho, de la tostada, del taco de cochinita, del lechón. Entonces, buen provecho. Nos vemos.

INTERVENCIÓN: Ahorita va a (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voy para allá, vamos para allá y luego a Calakmul.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias